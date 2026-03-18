Wie Athena Intelligence agentische Backoffice-Automatisierung für regulierte Unternehmen mit IBM HashiCorp Terraform aufbaut

Die Infrastructure-as-Code-Lösung von IBM® hilft Athena Intelligence beim schnellen Aufbau von Agentenplattformen zur Skalierung von Unternehmensdatenabläufen, unabhängig davon, wo oder wie sie eingesetzt werden.
Athena Intelligence, ein Anbieter von KI-Plattformen zur Transformation von Datenprozessen setzte ein Designziel, das die meisten Architekturen für KI-Agenten schnell ausschloss. Die Bereitstellung musste in regulierten Umgebungen stattfinden, wie z. B. im Finanz- oder Rechtswesen, wo der Endzustand alles sein kann, von einer abgeschotteten On-Prem-Umgebung bis hin zum gleichzeitigen Betrieb in mehreren Clouds. Die Aktualisierungen werden nach dem Zeitplan des Kunden durchgeführt, während Berechtigungen, Genehmigungen und Prüfprotokolle ihre Autonomie regeln.
Dieses Design wurde auf einen anspruchsvollen Anwendungsfall in Unternehmen angewendet, der reif für eine Transformation ist: Monatliche oder wöchentliche Analysezyklen, die das Abrufen von Eingaben aus Excel, PowerPoint, E-Mail, SharePoint und SQL-Systemen erfordern und diese dann zum Forecasting für Kauf- und Lieferkettenentscheidungen zusammenführen.
Athena bietet einen unternehmenstauglichen digitalen „Mitarbeiter“, der für regulierte Branchen entwickelt wurde – eine Art künstlicher Datenanalyst, der in Unternehmen übliche mühsame Analyse- und Betriebsaufgaben übernehmen kann. Es basiert auf IBM HashiCorp Terraform, einem Infrastructure-as-Code-Tool, das es Entwicklern ermöglicht, lokale und Cloud-Infrastrukturkomponenten – einschließlich virtuelle Maschinen und Kubernetes-Cluster – bereitzustellen, zu aktualisieren und zu verwalten. Entwickler erledigen diese Aufgabe, indem sie für Menschen lesbare Konfigurationsdateien schreiben.
Die Ergebnisse sind eindeutig: Die durch manuelle Prozesse bedingte Variabilität wird eliminiert und Agenten übernehmen das Patching der Infrastruktur. Bereitstellungen, die früher bis zu vier Wochen dauerten, sind heute in nur zwei Tagen erledigt.
Im Bereich der Unternehmensanalyse tragen verteilte Stakeholder über verschiedene Regionen hinweg Aktualisierungen in den von ihnen bereits verwendeten Tools bei. Dann konzentriert sich ein zentrales Team auf die Normalisierung der Eingaben, den Abgleich von Inkonsistenzen, den Aufbau eines Narrativs und die Erstellung von Artefakten für die Geschäftsführung.
Leider stößt die hohe Erwartung und die kritische Notwendigkeit einer datengesteuerten, strategischen Entscheidungsfindung oft auf die unübersichtliche Realität riesiger Mengen heterogener Daten. Diese Daten sind über das gesamte Unternehmen verstreut und siloartig angeordnet.
Die KI-gestützte Analyseplattform von Athena Intelligence konzentriert sich darauf, den Analyse-Workflow von Anfang bis Ende zu unterstützen und zu vereinfachen: von der Datenaufnahme aus verschiedenen gängigen Unternehmensquellen über die Analyse und Synthese bis hin zur Erstellung der gleichen Ergebnisse, auf die sich das Unternehmen bereits verlässt (Spreadsheets, Präsentationen, E-Mails und Nachrichten).
Der Wert von Athena für Endbenutzer liegt darin, dass die fehleranfälligsten Teile des Prozesses entfernt werden. Zu den Verbesserungen gehören:
Die Architektur von Athena Intelligence wird durch drei Hauptebenen definiert, wobei die jeweiligen Bereitstellungsbedingungen der Kunden jede einzelne Ebene grundlegend prägen.
Kunden benötigen möglicherweise Bereitstellungen über AWS, Azure, GCP oder On-Premises-Umgebungen, weshalb Infrastructure-as-Code grundlegend ist. Terraform wird zur Bereitstellung oder Integration von erforderlichen Dienste herangezogen. Postgres hängt beispielsweise von der Cloud-Umgebung ab, und auch die On-Premises-Bereitstellung sieht anders aus. Ziel ist eine Plattform „mit integrierter Batterie“, die den Nutzern dennoch die Flexibilität bietet, bei Bedarf aus regulatorischen oder Altlast-Gründen Änderungen vorzunehmen.
Eine häufig gewählte Designoption ist die kurzlebige, isolierte Datenverarbeitung. Agenten starten isolierte Ressourcen, um Aufgaben zu erledigen, und beenden diese anschließend wieder, um das Risiko zu minimieren und die Kosten zu kontrollieren. Einige Beispiele:
Zum Beispiel muss ein Unternehmen die Infrastruktur von GCP an AWS verschieben, wo die Funktionen oder Fähigkeiten unterschiedlich sein können. Um dies zu bewerkstelligen, müsste ein Mensch in der Regel ein Tool oder einen Konnektor entwickeln, um die Funktion in die neue Umgebung zu übertragen. Die Lösung von Athena ermöglicht es Agenten genau das zu tun – Werkzeuge zu entwickeln, die Selbstkorrektur und automatische Fehlerbehebung unterstützen.
In Szenarien ohne API-Verbindungen kann ein Agent eine komplette VM starten, sich mit eigenen Zugangsdaten anmelden und automatisch einen Workaround erstellen.
Dieser Ansatz führt zu einer betrieblichen Anforderung: Observability, die auch dann funktioniert, wenn der Anbieter keinen Zugriff auf die Umgebung des Kunden hat. Ohne Telemetrie vom Kundensystem, die dem Anbieter bei der Fehlersuche helfen, ermöglicht Athena den Agenten, die von ihnen generierten Protokolle abzufragen, sodass Infrastrukturteams Probleme schneller lösen können.
Anstatt den Benutzern eine neue Schnittstelle aufzuzwingen, verbindet sich die Plattform mit den bereits in den täglichen Betrieb eingebetteten Systemen:
Ein wesentliches technisches Unterscheidungsmerkmal ist das „Aktionspotenzial“: nicht nur das Abrufen von Informationen, sondern auch das Ausführen von Aufgaben wie das Erstellen von Präsentationen, das Bearbeiten von Spreadsheets, das Ausführen von Datenbankabfragen oder das Bedienen bestehender Kommunikationskanäle. Ein Governance-System steuert diese Aktionen und ermöglicht so die Nachverfolgung von Aktivitäten, selektiven Rollbacks, Änderungsnachverfolgung und Versionierung. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über das Athena Governance System.
Einige Athena-Kunden wenden ein „zweigleisiges“ Adoptionsmuster an. Ein Team arbeitet daran, bestehende ETL- und Dashboard-Workflows „besser, schneller, stärker“ zu machen. Andere arbeiten parallel und stellen die Frage, ob das Dashboard-Modell überhaupt noch notwendig ist, wenn Agenten Systeme direkt abfragen und Antworten im Gesprächsstil zurückgeben können. Es geht darum, heute mit bereits definierter Arbeit Wert zu schöpfen und gleichzeitig zukünftige Workflows komplett neu zu definieren.
Terraform eignet sich für Athena Intelligence aufgrund seiner Fähigkeit, komplexe Stacks bereitzustellen und zu pflegen und dabei die Kundenkontrolle beizubehalten.
Mehrere Vorteile stehen dabei im Vordergrund:
Diese Vorteile ermöglichen eine schnellere Bereitstellung in beengten Umgebungen. Was früher bis zu einem Monat gedauert hätte, läuft jetzt in einem rationalisierten Prozess ab. Vom Erkennen der Infrastruktur bis zum Start der App in einem Kubernetes-Cluster kann der gesamte Workflow nun in nur zwei Tagen abgeschlossen werden.
Es gibt weniger manuelle Übergaben zwischen Teams und geringere Grenzkosten für die Einrichtung neuer Workflows, sobald die Grundlage geschaffen ist. Kunden erhalten schneller einen Mehrwert und können agiler auf geschäftliche Bedürfnisse reagieren.
Die Strategie von Athena Intelligence umfasst einen pragmatischen Ansatz für KI-Agenten in Unternehmen. Im Mittelpunkt steht dabei die Bereitstellung von Lösungen überall dort, wo Kunden sie benötigen, sowie die Integration in ihre bestehenden Systeme. Dadurch wird Autonomie durch gestaffelte Berechtigungen, Genehmigungen und Prüfbarkeit ermöglicht. Governance-Kontrollen können auf Unternehmens-, Team- und Benutzerebene durchgeführt werden, wobei Attributions- und Prüfpfade entwickelt wurden, um Agenten-Workflows bei Bedarf zu überprüfen und selektiv rückgängig zu machen.
Diese Kombination macht eine Skalierung möglich. Multi-Cloud- und On-Premises-Bereitstellungen sind keine einmaligen technischen Projekte mehr. Neue Anwendungsfälle lösen keine neuen Beschaffungszyklen mehr aus. Teams können den heutigen Pfad zur Beschleunigung zukünftig zur Neugestaltung von Workflows heranziehen und sich dann auf die Option einigen, die die beste Endbenutzererfahrung und operative Effizienz bietet.
Durch die Infrastrukturautomatisierung mittels IBM Terraform kann Athena Intelligence regulierte Bereitstellungsbeschränkungen, kontrollierte Releases und wiederholbare Umgebungen als Produktfunktion und nicht als maßgeschneiderten Service behandeln. Dadurch können sich die Teams auf die Ausweitung von agentenbasierten Workflows konzentrieren, die den Nutzern des Unternehmens nicht nur Empfehlungen, sondern auch Ergebnisse liefern.