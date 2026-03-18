Wie Athena Intelligence agentische Backoffice-Automatisierung für regulierte Unternehmen mit IBM HashiCorp Terraform aufbaut

Athena Intelligence, ein Anbieter von KI-Plattformen zur Transformation von Datenprozessen setzte ein Designziel, das die meisten Architekturen für KI-Agenten schnell ausschloss. Die Bereitstellung musste in regulierten Umgebungen stattfinden, wie z. B. im Finanz- oder Rechtswesen, wo der Endzustand alles sein kann, von einer abgeschotteten On-Prem-Umgebung bis hin zum gleichzeitigen Betrieb in mehreren Clouds. Die Aktualisierungen werden nach dem Zeitplan des Kunden durchgeführt, während Berechtigungen, Genehmigungen und Prüfprotokolle ihre Autonomie regeln.

Dieses Design wurde auf einen anspruchsvollen Anwendungsfall in Unternehmen angewendet, der reif für eine Transformation ist: Monatliche oder wöchentliche Analysezyklen, die das Abrufen von Eingaben aus Excel, PowerPoint, E-Mail, SharePoint und SQL-Systemen erfordern und diese dann zum Forecasting für Kauf- und Lieferkettenentscheidungen zusammenführen.

Athena bietet einen unternehmenstauglichen digitalen „Mitarbeiter“, der für regulierte Branchen entwickelt wurde – eine Art künstlicher Datenanalyst, der in Unternehmen übliche mühsame Analyse- und Betriebsaufgaben übernehmen kann. Es basiert auf IBM HashiCorp Terraform, einem Infrastructure-as-Code-Tool, das es Entwicklern ermöglicht, lokale und Cloud-Infrastrukturkomponenten – einschließlich virtuelle Maschinen und Kubernetes-Cluster – bereitzustellen, zu aktualisieren und zu verwalten. Entwickler erledigen diese Aufgabe, indem sie für Menschen lesbare Konfigurationsdateien schreiben.

Die Ergebnisse sind eindeutig: Die durch manuelle Prozesse bedingte Variabilität wird eliminiert und Agenten übernehmen das Patching der Infrastruktur. Bereitstellungen, die früher bis zu vier Wochen dauerten, sind heute in nur zwei Tagen erledigt.