Wie der Industriegigant UNACEM seine Abläufe mit agentischer KI modernisierte

Durch die Einführung eines agentischen KI-Betriebsmodells mit watsonx Orchestrate verwandelte UNACEM einen persistenten logistischen Engpass in eine skalierbare Grundlage für Unternehmensproduktivität.
Produktivitätsdurchbrüche werden nicht durch mehr Dashboards, mehr Apps oder mehr traditionelle Automatisierung erzielt. Stattdessen werden sie von autonomen, zielorientierten Agenten stammen, die den Kontext verstehen, die Arbeit systemübergreifend koordinieren und die Benutzer dort abholen, wo die Arbeit stattfindet.
Nur wenige Unternehmen veranschaulichen diesen Wandel deutlicher als UNACEM, eine in Peru ansässige Industriegruppe. Die Gruppe ist in fünf Ländern tätig – Peru, Ecuador, Chile, Kolumbien und die USA – und hat mehr als 40 Tochtergesellschaften in den Bereichen Zement, Zuschlagstoffe, Beton und Energieerzeugung. Ihre Reise zeigt, wie es aussieht, wenn ein traditioneller Industriebetrieb ein agentisches KI-Betriebsmodell einführt – nicht als Mondlandungsprojekt, sondern als pragmatische, ROI-getriebene Weiterentwicklung der täglichen Arbeit.
Seit Jahren versuchen Industrieunternehmen, durch den Einsatz inkrementeller Automatisierung mehr Ergebnisse aus komplexen Vorgängen herauszuholen. Das Problem ist nicht mehr der Mangel an Systemen oder Daten – es sind die Koordinationskosten, die entstehen, wenn man von den Mitarbeitern verlangt, diese Systeme Schritt für Schritt, Schicht für Schicht manuell zu bedienen.
UNACEM sah sich mit diesem Problem in einem seiner sichtbarsten Engpässe konfrontiert: der Zementlieferkette in seinem Werk in Lima. Hier konnten die Fahrer während der Kommissionierung und Vorbereitung drei Stunden oder länger warten, was zu langen Warteschlangen führte, den täglichen Durchsatz einschränkte und die ETAs für Kunden aus dem Baugewerbe beeinträchtigte. Roy Pérez, Vice President für IT bei UNACEM, formulierte das Mandat klar: die Latenz reduzieren, ohne die Benutzer an vorderster Front zu belasten – eine Vorgabe, die, wie er betonte, ein Umdenken hinsichtlich der Abläufe von Entscheidungen und Aktionen in den verschiedenen Systemen erforderte.
Das IT-Team Global Business Services (GBS) der UNACEM formulierte unter der Leitung von Pérez und in Zusammenarbeit mit IBM und dem Beratungspartner EXISOFT, einem Spezialisten für Geschäftsprozessmanagement, die Herausforderung neu: Was wäre, wenn jeder Bediener einen digitalen Teamkollegen hätte, der in der Lage wäre, systemübergreifend zu planen, zu argumentieren und zu arbeiten – und zwar durch eine natürliche Konversation?
Dies führte zu agentischer KI und der Einführung von IBM® watsonx Orchestrate® als Orchestrierungs-Backbone:
Der UNACEM-Stack zeigt, wie „unternehmenstaugliche“ agentische KI in der Praxis aussieht:
Die Architektur ermöglicht es UNACEM, vorgefertigte und kundenspezifische Agenten zu kombinieren, einen Katalog von Tools (APIs und Automatisierungen) wiederzuverwenden und IBM sowie Drittanbietermodelle über watsonx.ai und das AI Model Gateway zu nutzen. Diese Methode bewahrt die Wahl und vermeidet Lock-in, wenn sich die Bedürfnisse entwickeln. Diese Offenheit ist ein Integrationsmuster, das jeden nachfolgenden Anwendungsfall beschleunigt und eine zukünftige Skalierung ermöglicht.
Der erste Logistikagent von UNACEM – dessen Identität über WhatsApp bekannt wurde – reduzierte die Wartezeiten der Fahrer am Werkstor bei der Zementabholung um bis zu 40 %.¹ Diese Änderung führte zu einer Entlastung des Geländes, einer Steigerung der täglichen Auslastung und einer Verbesserung der ETA-Zuverlässigkeit für die Kunden – Ergebnisse, die laut Pérez den Wert schnellerer und zuverlässigerer Maßnahmen am operativen Edge widerspiegeln.
Aber die tiefere Lektion ist die Architektur: Der Sieg ist nicht der Assistent oder der Bot – es ist der Blueprint. Mit Orchestrate kann das GBS-Team von UNACEM den Wert über eine ganze Pipeline von Agenten hinweg replizieren – IT-Zugriffsanfragen, Beschaffung und Angebote, automatisierte Bestell- und Kaufübersichten, Help Desk-Anwendungsfälle und mehr.
Der nächste Schritt in UNACEMs Roadmap ist Ask Safety – ein Agent, der die gleiche Architektur auf EHS (Umwelt, Zustand und Sicherheit) anwendet, wo Risikominderung und Compliance nicht verhandelbar sind.
Was es macht:
Funktionsweise:
Offenheit in der Praxis. Orchestrate ermöglicht es UNACEM, vorgefertigte und benutzerdefinierte Agenten zu kombinieren, einen Katalog von Tools wiederzuverwenden und Modelle von IBM oder Drittanbietern zu integrieren, ohne den Agenten neu schreiben zu müssen – so bleiben die Sicherheitsanweisungen präzise, aktuell und übertragbar.
Verantwortungsbewusst durch Design. Die Antworten von Ask Safety basieren auf dokumentierten Verfahren, und das Verhalten der Agenten wird durch AgentOps geregelt – kritische Schutzmaßnahmen, wenn Richtlinien das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen.
Agenten sind die erste Technologie, die die Betriebslatenz in großem Maßstab reduziert. Dashboards informieren. Leitfaden für Workflows. Agenten handeln – schließen die Lücke zwischen Einsicht und Umsetzung.
Adoption folgt dem Kanal. Die Einführung der Erfahrung auf WhatsApp verringerte die Reibung für die Treiber, beschleunigte die Aufnahme und bot sofortigen Wert. Das gleiche Prinzip gilt für jede Rolle mit direktem Kundenkontakt: Treffen Sie Nutzer dort, wo sie bereits arbeiten, um schnellere Wirkung zu erzielen.
Geschwindigkeit verstärkt sich, wenn Unternehmen klein anfangen und schnell handeln. UNACEM konzentrierte sich auf schnelle Erfolge, die rasch unter realen Bedingungen getestet und kontinuierlich iteriert werden konnten. Dieser Ansatz des „Lernens durch Tun“ reduzierte das Risiko, stärkte das interne Vertrauen und schuf Dynamik für eine breitere Akzeptanz.
Gewinnen in großem Maßstab erfordert Muster, keine Pilotprojekte. Eine offene Orchestrierungsschicht, die eine hybride Infrastruktur toleriert und verantwortungsvolle Praktiken wie Governance, Datenherkunft und fundierte Antworten durchsetzt, ermöglicht es, schnell zu handeln, ohne die Kontrolle zu verlieren. Diese Grundlage ermöglicht es Teams, von einem einzelnen Agenten auf ein Portfolio von Agenten zu skalieren, frühzeitig schnelle Erfolge zu erzielen und eine spätere Umstrukturierung zu vermeiden.
Der Schritt von UNACEM signalisiert eine branchenweite Wahrheit: Agentishce KI wird zum Betriebssystem der Unternehmensproduktivität – einer Koordinations- und Steuerungsschicht, die Menschen, Daten, Modelle, APIs, Tools und Entscheidungen zu Workflows vereint, die überall dort laufen, wo gearbeitet wird.
IBM watsonx Orchestrate bietet diese Ebene des Denkens, Planens, Weiterleitens und Reflektierens über ein Portfolio von Agenten hinweg – und integriert sich dabei auf offene, hybride und verantwortungsvolle Weise in bestehende Systeme und Modelle.
UNACEM zeigt, wie man dorthin gelangt: Man beginnt mit einem kritischen Engpass, stellt Akteure in vertrauten Kanälen vor und baut auf einer offenen Integration auf, die in hybriden Umgebungen funktioniert und Interaktionen verantwortungsvoll gestaltet, indem sie auf Unternehmenswissen basiert. So machen Sie aus der Wartezeit einen Wert für die Zeit – immer wieder.
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1 Quelle: Interne GBS-IT-Leistungskennzahlen, durch schriftliche Bestätigung mit der UNACEM-IT-Leitung, einschließlich des IT-Leiters, bestätigt.