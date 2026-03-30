Wie der Industriegigant UNACEM seine Abläufe mit agentischer KI modernisierte

Produktivitätsdurchbrüche werden nicht durch mehr Dashboards, mehr Apps oder mehr traditionelle Automatisierung erzielt. Stattdessen werden sie von autonomen, zielorientierten Agenten stammen, die den Kontext verstehen, die Arbeit systemübergreifend koordinieren und die Benutzer dort abholen, wo die Arbeit stattfindet.

Nur wenige Unternehmen veranschaulichen diesen Wandel deutlicher als UNACEM, eine in Peru ansässige Industriegruppe. Die Gruppe ist in fünf Ländern tätig – Peru, Ecuador, Chile, Kolumbien und die USA – und hat mehr als 40 Tochtergesellschaften in den Bereichen Zement, Zuschlagstoffe, Beton und Energieerzeugung. Ihre Reise zeigt, wie es aussieht, wenn ein traditioneller Industriebetrieb ein agentisches KI-Betriebsmodell einführt – nicht als Mondlandungsprojekt, sondern als pragmatische, ROI-getriebene Weiterentwicklung der täglichen Arbeit.