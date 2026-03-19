Un agente no solo ejecuta una consulta programada, sino que descubre datos de forma dinámica, atraviesa repositorios y actúa sobre lo que encuentra, todo a velocidad de máquina, con credenciales que pueden existir solo unos minutos. Guardium monitorea las NHI estáticas y dinámicas, pero el desafío es diferente para cada una: las NHI estáticas exigen gobernanza del ciclo de vida y aplicación de la rotación, mientras que las NHI dinámicas requieren una línea de base de comportamiento en tiempo real a escala para la que las herramientas existentes nunca se crearon.

Los datos son el combustible que impulsa la IA y los sistemas agentes los consumen a un volumen, velocidad y autonomía sin precedentes: leyendo registros sensibles, combinando fuentes para generar resultados y alimentando información de nuevo en modelos y flujos de trabajo posteriores.

La pregunta ha evolucionado de “¿Quién tiene acceso?” a “¿Qué hace el agente con los datos, a dónde los envía, y podemos confiar en el resultado?”. IBM Guardium está diseñado específicamente para este desafío: monitoreo continuo y en tiempo real de cada interacción de datos (humana o de una máquina) en almacenes estructurados, no estructurados y semiestructurados.