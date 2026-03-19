Cómo Guardium protege los datos estructurados, no estructurados y semiestructurados cuando los usuarios de más rápido crecimiento no son humanos.
Las organizaciones han confiado durante mucho tiempo en identidades no humanas (NHI, por sus siglas en inglés) (credenciales de máquina, entidades principales de servicio, cuentas de bot) para impulsar los flujos de trabajo automatizados que mantienen el negocio en funcionamiento. En la mayoría de las empresas, las NHI ya superan en número a los usuarios humanos en una proporción estimada de 45 a 1.
Lo que ha cambiado es la naturaleza de estos actores no humanos. Tradicionalmente, las NHI han sido estáticas: cuentas de servicio de larga duración, claves de API persistentes y roles de IAM permanentes que rara vez rotan, lo que conlleva riesgos como credenciales obsoletas y permisos aprovisionados en exceso. Pero la IA agéntica está generando una oleada de NHI dinámicas: tokens de corta duración, credenciales de sesión e identidades generadas por agentes creadas sobre la marcha. Estas NHI dinámicas son efímeras, de gran volumen y mucho más difíciles de rastrear.
Un agente no solo ejecuta una consulta programada, sino que descubre datos de forma dinámica, atraviesa repositorios y actúa sobre lo que encuentra, todo a velocidad de máquina, con credenciales que pueden existir solo unos minutos. Guardium monitorea las NHI estáticas y dinámicas, pero el desafío es diferente para cada una: las NHI estáticas exigen gobernanza del ciclo de vida y aplicación de la rotación, mientras que las NHI dinámicas requieren una línea de base de comportamiento en tiempo real a escala para la que las herramientas existentes nunca se crearon.
Los datos son el combustible que impulsa la IA y los sistemas agentes los consumen a un volumen, velocidad y autonomía sin precedentes: leyendo registros sensibles, combinando fuentes para generar resultados y alimentando información de nuevo en modelos y flujos de trabajo posteriores.
La pregunta ha evolucionado de “¿Quién tiene acceso?” a “¿Qué hace el agente con los datos, a dónde los envía, y podemos confiar en el resultado?”. IBM Guardium está diseñado específicamente para este desafío: monitoreo continuo y en tiempo real de cada interacción de datos (humana o de una máquina) en almacenes estructurados, no estructurados y semiestructurados.
Los sistemas de IA agéntica no acceden a los datos directamente, sino que operan a través de credenciales de NHI: cuentas de servicio, claves API, roles de IAM y certificados. Estas credenciales se conectan a bases de datos estructuradas como PostgreSQL, almacenes semiestructurados, como MongoDB y Kafka, y repositorios no estructurados, como S3 y SharePoint. Guardium se encuentra debajo de los tres, analizando consultas SQL, capturando protocolos NoSQL y registrando el acceso a nivel de objeto en tiempo real, aplicando políticas, estableciendo líneas de base de comportamiento, detectando vulnerabilidades y activando respuestas automatizadas antes de que se produzcan daños.
Sin un monitoreo de la actividad de datos calibrado para el acceso a la velocidad de la máquina, los riesgos son concretos e inmediatos:
Cada uno de estos escenarios se asigna directamente a la arquitectura anterior. Los agentes son legítimos. Las credenciales están autorizadas. Los patrones de acceso son el problema, y solo el monitoreo continuo de la actividad de datos los detecta.
Comience por mapear cada almacén de datos y su cobertura de monitoreo actual: las brechas son su lista de prioridades. Haga un inventario de todas las NHIS con acceso a datos confidenciales. Luego, despliegue Guardium en almacenes estructurados, no estructurados y semiestructurados para establecer líneas de base de comportamiento de las NHI, aplicar políticas conscientes de la sensibilidad y cerrar las brechas de visibilidad que la IA agéntica está ampliando rápidamente.
Las organizaciones que ahora construyan esta base serán las que desplieguen IA agéntica a gran escala, con la confianza, la gobernanza y la postura de cumplimiento que exigen los stakeholders y los organismos reguladores.