Vom Auftragsstau zum Durchbruch: Wie CrushBank den Help Desk Support mit IBM watsonx transformiert

Überlastete Service Desks. Verstreute Unternehmensdaten. Der Druck, KI hinzuzufügen, ohne bestehende Workflows zu beeinträchtigen. Dies sind einige der größten Herausforderungen für die IT-Dienstleistungserbringung, ein Bereich, der mit stetig steigenden Workloads und Budgetbeschränkungen zu kämpfen hat.

Vor fast einem Jahrzehnt setztesich CrushBank zum Ziel, diese Probleme mit einer KI-gestützten Plattform zur Optimierung der IT-Dienstleistungsbereitstellung und -verwaltung anzugehen. Das übergeordnete Ziel war es, die Unterstützungserfahrung nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch für die Benutzer zu verbessern.

Das in Hicksville, NY, ansässige Unternehmen baute seine Plattform auf IBM watsonx.data® , watsonx.ai®, watsonx Orchestrate® und IBM Cloud®. Sie soll internen IT-Teams und Managed Service Providern (MSPs) helfen, Tickets schneller zu bearbeiten, sie intelligenter weiterzuleiten und ihren eigenen Benutzern KI-gestützte Funktionen zu präsentieren. Die Ergebnisse sind beeindruckend: eine Reduzierung der durchschnittlichen Lösungszeit um etwa 25 % und eine Steigerung der Lösungsquote beim ersten Anruf um 20 % für Kunden, die die Plattform nutzen.

CrushBank hat den Erfolg seines KI-gestützten IT-Support-Assistenten genutzt und ihn zu einer Multi-Tenant-Plattform ausgebaut, die von großen Unternehmen branchenübergreifend für eine Vielzahl neuer Anwendungsfälle eingesetzt wird. Diese Instanzen beinhalten die Modernisierung von Altanwendungen und Kundenservice-Szenarien wie Versicherungsansprüche und medizinische Abrechnung. Alles läuft auf IBM und watsonx®.