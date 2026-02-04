Vom Auftragsstau zum Durchbruch: Wie CrushBank den Help Desk Support mit IBM watsonx transformiert

CrushBank hat eine KI-gestützte IT-Serviceplattform entwickelt, die die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Tickets um 25 % reduziert.
Überlastete Service Desks. Verstreute Unternehmensdaten. Der Druck, KI hinzuzufügen, ohne bestehende Workflows zu beeinträchtigen. Dies sind einige der größten Herausforderungen für die IT-Dienstleistungserbringung, ein Bereich, der mit stetig steigenden Workloads und Budgetbeschränkungen zu kämpfen hat.
Vor fast einem Jahrzehnt setztesich CrushBank zum Ziel, diese Probleme mit einer KI-gestützten Plattform zur Optimierung der IT-Dienstleistungsbereitstellung und -verwaltung anzugehen. Das übergeordnete Ziel war es, die Unterstützungserfahrung nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch für die Benutzer zu verbessern.
Das in Hicksville, NY, ansässige Unternehmen baute seine Plattform auf IBM watsonx.data® , watsonx.ai®, watsonx Orchestrate® und IBM Cloud®. Sie soll internen IT-Teams und Managed Service Providern (MSPs) helfen, Tickets schneller zu bearbeiten, sie intelligenter weiterzuleiten und ihren eigenen Benutzern KI-gestützte Funktionen zu präsentieren. Die Ergebnisse sind beeindruckend: eine Reduzierung der durchschnittlichen Lösungszeit um etwa 25 % und eine Steigerung der Lösungsquote beim ersten Anruf um 20 % für Kunden, die die Plattform nutzen.
CrushBank hat den Erfolg seines KI-gestützten IT-Support-Assistenten genutzt und ihn zu einer Multi-Tenant-Plattform ausgebaut, die von großen Unternehmen branchenübergreifend für eine Vielzahl neuer Anwendungsfälle eingesetzt wird. Diese Instanzen beinhalten die Modernisierung von Altanwendungen und Kundenservice-Szenarien wie Versicherungsansprüche und medizinische Abrechnung. Alles läuft auf IBM und watsonx®.
Der Schwerpunkt von CrushBank lag auf einer Reihe bekannter Herausforderungen für Unternehmen und MSPs:
Das manuelle Sortieren und Weiterleiten von Tickets ist eine anspruchsvolle und zeitaufwändige Aufgabe. Es erfordert Kontext, Fachwissen und Erfahrung – oft von Entwicklern, die innovativ sind und Projekte mit höherem Wert liefern können. KI eignet sich gut für diese mustervergleichende, klassifizierungslastige Arbeit, so dass sich die Experten auf komplexe Probleme konzentrieren können, anstatt Tickets zu bearbeiten.
CrushBank nutzt den Stack von IBM automatisch:
Diese Automatisierung verbessert unmittelbar die Lösungszeit und die Erstanruflösungsquote (die Fähigkeit eines IT-Teams, ein Kundenproblem beim ersten Anruf zu lösen). Diese Verbesserung reduziert wiederum die Supportkosten und erhöht die Kundenzufriedenheit. Gleichzeitig können die Kunden von CrushBank dieselben KI-Funktionen als Mehrwertangebote für ihre eigenen Endkunden präsentieren. Dieser Ansatz schaltet neue Einnahmequellen frei, ohne dass sie ihre eigene KI-Plattform von Grund auf neu aufbauen müssen.
CrushBank hat eine hybride, agentische Architektur aufgebaut, die Unternehmensdaten als Grundlage jedes KI-Workflows behandelt. Die Technologien von IBM bilden die Datenebene, die KI-Ebene und die Orchestrierungsschicht, die dies ermöglichen (siehe Abbildung weiter unten).
Auf der linken Seite der Architektur von CrushBank befinden sich die bestehenden Systeme des Kunden – im Wesentlichen alle unternehmensweiten Datenquellen:
CrushBank nutzt eine Mischung aus vorkonfigurierten, verwalteten Datenaufnahmefunktionen (für gängige Systeme wie SharePoint, Confluence und ITSM-Tools) und einem robusten Satz von APIs für Drittanbieterquellen.
Für Systeme ohne APIs können traditionelle Techniken wie VPN-Verbindungen und Open Database Connectivity (ODBC)-Zugriff Daten direkt aus lokalen Datenbanken beziehen. Alle diese Feeds werden durch Apache Airflow DAGs (gerichtete azyklische Graphen) orchestriert, die den End-to-End-Aufnahmeprozess in die IBM-Umgebung steuern.
Wenn die Daten importiert werden, landen sie im IBM Cloud Object Storage als zentrales Rohdatenarchiv. Anschließend verwendet CrushBank watsonx.data und Apache Airflow Pipelines, um diese Daten zu transformieren, anzureichern und in drei Bereichen zu organisieren.
Strukturierte Daten
Ticket-Metadaten und Betriebsdaten (Kunde, Nutzer, Problem, Zeit, Priorität, Auswirkung) werden in Iceberg-Tabellen modelliert, die von watsonx.data verwaltet werden und das analytische Rückgrat für Berichterstattung, Trainingsmodelle und nachgelagerte Automatisierungen bilden.
Unstrukturierter Inhalt
Vollständiger Objektspeicher
Die Originaldokumente werden als vollständige Objekte im Cloud Object Storage aufbewahrt, um Rückverfolgbarkeit, Überprüfbarkeit und direkten Abruf bei Bedarf zu gewährleisten.
Watsonx.data und IBM Cloud bieten CrushBank eine einzige logische Plattform zur Abfrage und Kombination strukturierter und unstrukturierter Daten. Dieser Ansatz lässt die Tür offen für zukünftige Funktionen, die strukturierte Felder direkt aus Dokumenten (wie Rechnungen oder medizinischen Abrechnungsunterlagen) mit den Intelligenztools und der Datenaufnahme von watsonx.data extrahieren.
Auf der Datenebene hat CrushBank eine agentische Orchestrierungsschicht aufgebaut, die von IBM betrieben wird.
Watsonx Orchestrate fungiert als Kontrollebene für Agenten, die wissen, wie sie Daten abrufen, Downstream-Tools aufrufen und Workflows ausführen können.
Watsonx.ai und andere Modelle des maschinellen Lernens werden für Folgendes verwendet:
Watsonx.ai Flows Engine und autonome Agenten laufen im Hintergrund. Wenn ein Ticket erstellt wird, geschieht automatisch Folgendes:
Die A-zu-A-Protokollunterstützung und die Langflow-Integration erweitern die Art und Weise, wie CrushBank Agenten und Tools zusammenstellt, wodurch es einfacher wird, komplexe, mehrstufige Automatisierungen zu erstellen, zu testen und zu iterieren.
Das Ergebnis ist ein hybrides Design, das Mensch und Automatisierung vereint:
Ein wichtiges Gestaltungsprinzip für CrushBank ist es, Benutzer dort anzusprechen, wo sie bereits arbeiten, anstatt sie zu einer neuen Anwendung zu zwingen. Dieses Prinzip wird über verschiedene UX-Oberflächen umgesetzt:
All diese reibungslosen Erfahrungen werden durch dieselbe watsonx-gestützte Daten- und Agentenebene unterstützt, die Konsistenz sowohl bei den Antworten als auch bei den Automatisierungen gewährleistet.
CrushBank stützt sich zudem stark auf IBMs Stärken in Sicherheit und Governance. Die Plattform verarbeitet sensible IT-Daten – Konfigurationen, Prozesse, Daten zu Anmeldedaten – und benötigt starke Leitplanken dafür, was verarbeitet, was generiert wird und wer welche Ergebnisse sehen kann.
Die „Hybrid by Design“-Funktionen von IBM haben sich als vorteilhaft für CrushBank-Kunden erwiesen, die nicht zulassen können, dass einige Daten ihre Umgebung verlassen. Ein Kunde aus dem Finanzdienstleistungssektor benötigt beispielsweise von CrushBank Zugriff auf Daten von einem IBM AS/400.
CrushBank nutzt die Datenvirtualisierungsfunktionen von IBM, um lokale Daten logisch im Cloud-Lakehouse anzuzeigen, ohne sie physisch zu verschieben. Wenn erforderlich, können sie Komponenten lokal mithilfe von Red Hat OpenShift bereitstellen, aber Virtualisierung bietet einen kostengünstigeren und betrieblich einfacheren Kompromiss, der hybride Bereitstellungen vereinfacht.
Den Kunden von CrushBank sind greifbare Betriebsergebnisse wichtig, nicht KI um ihrer selbst willen. Zwei ihrer wichtigsten KPIs – Lösungszeit und Lösung beim ersten Anruf – stehen in direktem Zusammenhang mit Kosten, Kapazität und Erfahrung:
Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein weniger sichtbarer, aber ebenso wichtiger Nutzen: sauberere, konsistentere Daten. Wenn KI Klassifizierung, Priorisierung und Weiterleitung auf standardisierte Weise übernimmt, kann das Management seinen Berichten vertrauen, Trends früher erkennen und Schulungs- und Kapazitätspläne auf der Grundlage zuverlässiger Signale statt auf umständlicher manueller Kennzeichnung entwerfen.
Die Architektur von CrushBank bietet Anwendungen, die weit über IT-Tickets hinausgehen. Die gleichen modellbasierten Triage-, Routing- und Priorisierungsmuster gelten für:
In jedem dieser Fälle trainiert CrushBank Modelle auf historisch gekennzeichneten Daten, legt Schichten auf Sprachverständnis, um entscheidende Phrasen zu interpretieren, und integriert strukturierten Geschäftskontext (Kundenwert, Segment, Geografie usw.), um eine endgültige Priorität oder Weiterleitung zu berechnen. Es spielt keine Rolle, ob es sich bei einem Datensatz um ein Ticket, einen Antrag oder eine Anwendung handelt. Es spielt nur eine Rolle, wie er in Vektoren und Funktionen dargestellt wird. Diese Wiederverwendbarkeit macht die Plattform zu einer Lösung für verschiedene Branchen.
Aus TCO-Sicht bedeutet dieser Prozess für einen CrushBank-Kunden Folgendes:
CrushBank arbeitet mittlerweile mit mehreren Partnern zusammen, die die Plattform weiterverkaufen. Dadurch können MSPs und andere Anbieter Hunderten von Endkunden KI-Funktionen bereitstellen, ohne ihre eigenen Daten- und KI-Stacks aufbauen, sichern und skalieren zu müssen.
Da die Architektur agentisch, datenzentriert und von Grund auf eingebettet ist, umfasst die Skalierung in der Regel:
Für die Kunden von CrushBank ist der Nutzen klar: schnellere Bearbeitungszeiten, weniger Eskalationen, produktivere Techniker und KI-gestützte Service-Desks, die sich eher wie eine Erweiterung bestehender Tools anfühlen als wie ein weiteres Datensilo. Für die Anwender bedeutet dies, dass Probleme schneller und genauer gelöst werden können, ohne dass spezielle Fachkenntnisse über watsonx, Vektordatenbanken oder agentische Workflows erforderlich sind.
Durch die Nutzung der Daten-, KI- und Orchestrierungsplattform von IBM hat CrushBank aus einer einzelnen IT-Support-Herausforderung ein skalierbares KI-Plattformgeschäft entwickelt. Diese Plattform kann ihren Kunden in neue Branchen, neue Datenquellen und neue Anwendungsfälle folgen, ohne dass jedes Mal die Grundlage neu geschaffen werden muss.