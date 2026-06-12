Jede Sekunde, in der ein Produkt im Regal vergriffen ist, gehen still und leise Einnahmen verloren. Die Kunden gehen leer aus, und die Unternehmen verlieren nicht nur Kunden, sondern auch wertvolle Einblicke in die Vorgänge im Laden.

Focal Systems entwickelte Shelf AI, eine Lösung, die die Regale im Geschäft kontinuierlich „sieht“, Fehlbestände erkennt und Teams anleitet, rechtzeitig nachzufüllen – damit die Produkte im Regal stehen, wenn die Kunden sie brauchen.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Einzelhandel zu modernisieren, indem es den Geschäftsbetrieb mithilfe von Computer Vision, KI und Datenstreaming automatisiert, um die Rentabilität zu maximieren und Lebensmittelverschwendung zu minimieren. KI ist kein Add-on: Sie ist die zentrale Engine, die die Retail-Intelligence-Funktionen von Focal unterstützt.

Durch die Analyse von Regalbildern in Echtzeit hilft die Lösung des Unternehmens den Geschäften, Abfall zu reduzieren und den Umsatz durch genaue, sofortige Erkenntnisse in die Regalverfügbarkeit und den Lagerbestand zu steigern. Focal erreicht dieses Ergebnis durch die Entwicklung einer einfachen, nahtlosen Lösung zur Steigerung der Leistung des Einzelhandels mit einem KI-basierten Betriebssystem für den Einzelhandel, das hochwertige Echtzeitdaten in großem Maßstab nutzt.