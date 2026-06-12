Focal Systems zeigt, wie KI für den Einzelhandel aussieht, wenn sie auf IBM Confluent als Echtzeit-Betriebssystem basiert: Bestand und Filialdaten fließen durch Kafka und Flink, sodass Teams niedrige Bestand erkennen, Nachschub auslösen und die Ausführung in Echtzeit messen können.
Jede Sekunde, in der ein Produkt im Regal vergriffen ist, gehen still und leise Einnahmen verloren. Die Kunden gehen leer aus, und die Unternehmen verlieren nicht nur Kunden, sondern auch wertvolle Einblicke in die Vorgänge im Laden.
Focal Systems entwickelte Shelf AI, eine Lösung, die die Regale im Geschäft kontinuierlich „sieht“, Fehlbestände erkennt und Teams anleitet, rechtzeitig nachzufüllen – damit die Produkte im Regal stehen, wenn die Kunden sie brauchen.
Das in San Francisco ansässige Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Einzelhandel zu modernisieren, indem es den Geschäftsbetrieb mithilfe von Computer Vision, KI und Datenstreaming automatisiert, um die Rentabilität zu maximieren und Lebensmittelverschwendung zu minimieren. KI ist kein Add-on: Sie ist die zentrale Engine, die die Retail-Intelligence-Funktionen von Focal unterstützt.
Durch die Analyse von Regalbildern in Echtzeit hilft die Lösung des Unternehmens den Geschäften, Abfall zu reduzieren und den Umsatz durch genaue, sofortige Erkenntnisse in die Regalverfügbarkeit und den Lagerbestand zu steigern. Focal erreicht dieses Ergebnis durch die Entwicklung einer einfachen, nahtlosen Lösung zur Steigerung der Leistung des Einzelhandels mit einem KI-basierten Betriebssystem für den Einzelhandel, das hochwertige Echtzeitdaten in großem Maßstab nutzt.
Im Einzelhandel gilt Frische nicht nur für Produkte; sie ist der Echtzeit-Kontext, den KI benötigt, um jetzt zu handeln. Wenn den Rohdaten ein Kontext gegeben wird, der ihnen Bedeutung verleiht, liefert die KI von Focal verlässliche Empfehlungen. Diese Daten umfassen neue Regalbilder, Produkt- und Planogrammänderungen, Bestands- und Verkaufssignale – und sie fließen kontinuierlich und werden verarbeitet, sobald sie eintreffen.
Datenstreaming ermöglicht es der Lösung, neue Regalbilder zu verarbeiten, Modellinferenzen durchzuführen, Aggregate zu berechnen und Erkenntnisse und Maßnahmen mit minimaler Verzögerung zu veröffentlichen. Auf diese Weise kann das System die Mitarbeiter im richtigen Moment zum richtigen Gang leiten, anstatt erst Stunden später. So erhalten Manager auch live Regalverfügbarkeitsmetriken für operative Entscheidungen, die am selben Tag die Nadel verschieben.
Die Lösung integriert Kameras mit Deep-Learning-Modellen für Echtzeitintelligenz und besteht aus vier Hauptkomponenten:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Focal-Plattform firmeneigene, an Regalen montierte Kameras, fortschrittliche KI und Datenstreaming kombiniert, um die Abläufe im Einzelhandel zu revolutionieren. Computer-Vision-Kameras scannen die Regale kontinuierlich, und Shelf AI wertet täglich Millionen von Bildern aus. Die mobile App „Action Tool“ unterstützt die Mitarbeiter beim Auffüllen von Fehlbeständen, und das „Impact“-Dashboard bietet Echtzeit-Einblicke sowie sogar zeitliche Rückblicke auf den Zustand der Regale.
Bevor Focal Systems auf eine verwaltete Datenstreaming-Plattform standardisierte, entwickelte das Team maßgeschneiderte Dienste und ein internes Framework, das Schwierigkeiten hatte, mit den schnelllebigen Anforderungen des Einzelhandels Schritt zu halten, darunter:
Ein vollständig verwalteter, cloudnativer und skalierbarer Dienst war für Focal eine harte Voraussetzung, und das umfangreiche System von IBM Confluent beschleunigte den Weg vom Prototyp zur Produktion, ohne die operative Belastung zu erhöhen. Da das Team bereits cloudnatives Apache Kafka® auf Confluent Cloud nutzte, war es einfach, serverloses Apache Flink® neben dem bestehenden Stack zu aktivieren.
Die Grafik zeigt die Architektur auf einen Blick:
Auf einer hohen Ebene sehen Sie hier, wie Daten aus dem Ladenregal zu verwertbaren Informationen werden:
Aufnahme
Einzelhandel-Daten gelangen über APIs in MySQL und strömen in Kafka-Topics Diese Daten umfassen Regalbilder (und zugehörige Metadaten), Produktaktualisierungen, Lagerbestände, Verkaufsdaten und mehr aus der Computer-Vision-Pipeline.
Computer Vision und Inferenz
Die von Focal entwickelten LLMs und ML-Modelle werden auf GCP ausgeführt (rosa Kasten im obigen Arch-Diagramm). Bildmerkmale und Erkennungen (zum Beispiel Produktpräsenz, Lücken, falsch platzierte Artikel) werden extrahiert und in Kafka-Topics veröffentlicht und dann mit Flink verarbeitet.
Echtzeit-Stream-Verarbeitung, um Daten KI-fähig zu machen
Zwar liegt der Schwerpunkt auf der Bildverarbeitung, doch verarbeitet die Lösung auch Daten zu Produkten, Lagerbeständen, Einkäufen sowie die Ergebnisse der Modellinferenz. Focal verwendet Flink zur Berechnung von Live-Metriken und Aggregaten und wandelt so Erkennungen in Erkenntnisse über die Lagerverfügbarkeit, vergriffene Ereignisse und Signale zur Einhaltung von Planogrammen um. Die Streaming-Schicht dient gleichzeitig als Kommunikationsinfrastruktur für die ereignisgesteuerte Bildverarbeitungspipeline des Microservice.
Zu den Vorbereitungsschritten für KI-Daten gehören die Entfernung personenbezogener Daten, Maskierung, OCR, Merkmalsextraktion und andere Bildvorverarbeitungsschritte. Diese Schritte stellen sicher, dass die Daten, die an die Modelle und nachgelagerten Systeme weitergeleitet werden, sowohl datenschutzkonform als auch modelltauglich sind.
Operative und analytische Senken
Focal schreibt Betriebsergebnisse mit niedriger Latenz in MongoDB und streamt kuratierte Datensätze zur Analyse und Berichterstattung an Snowflake. Es nutzt außerdem Streaming für CDC zu Data Warehouses und Data Lakes, um sicherzustellen, dass nachgelagerte Systeme ohne Batch-ETL auf dem neuesten Stand bleiben.
„Store Walk“ und „Impact“: Erfahrungen
Umsetzbare Direktiven fließen in das mobile Store Walk-Erlebnis von Focal Systems (mit der Anleitung des Personals zum Auffüllen) und werden als Impact-Kennzahlen für Ladeneffizienz und Shelf-Availability-Dashboards zusammengefasst.
Der KI-Stack von Focal Systems umfasst mehrere proprietäre LLM- und ML-Modelle. Am wichtigsten ist es, das richtige Modell für die jeweilige Aufgabe auszuwählen und dabei entscheidendes geistiges Eigentum sowie Schulungen intern zu bewahren.
Die wichtigsten Anwendungen, die auf Streaming-Daten in Kombination mit dem KI-Stack von Focal Systems basieren, sind:
Die größte Veränderung besteht darin, dass Entscheidungen in den Filialen nun auf der Grundlage von Echtzeit-Kontext getroffen werden. Es gehen neue Bilder ein, das System leitet Schlussfolgerungen ab, fasst sie zusammen und veröffentlicht sie – daraufhin ergreifen die Beteiligten Maßnahmen. Die Manager sehen, dass sich die gleiche, auf der Realität beruhende Wahrheit in Impact widerspiegelt, alles im Einklang mit dem tatsächlichen Zustand des Geschäfts.
Dieser positive Kreislauf hängt durchgängig von aktuellen, qualitativ hochwertigen Inhalten ab, weshalb das Streaming den Kern der Architektur bildet. Letztendlich realisiert Focal die selbstverwaltende Filiale der Zukunft, angetrieben von fortschrittlicher KI.
Die Kombination aus verwaltetem Kafka und Flink auf Confluent ermöglicht es Focal, schnell zu verfahren, die Streaming-Architektur zu vereinfachen und sich auf die Geschäftslogik anstatt auf die Infrastrukturverwaltung zu konzentrieren. Das Team ersetzte kundenspezifische Dienste und bisher nicht skalierbare Frameworks durch Flink SQL Stream Processing und beschleunigte so die Bereitstellung bei gleichzeitiger Senkung der Produktionshürde.
Aus Kundensicht ermöglicht Focal den Filialteams, über das Action Tool zeitnah verlässliche Anweisungen zu erhalten. Außerdem können Stakeholder im Einzelhandel durch Impact Live-Erkenntnisse über die Regalverfügbarkeit und die Genauigkeit der Bestände erhalten – beides basierend auf angereicherten Datenströmen, die den Output des Modells verbessern. Das Ergebnis: weniger Fehlbestände, eine höhere Regalverfügbarkeit und Bestandsgenauigkeit, schnellere Nachbestellungen und Zykluszählungen sowie höhere Umsätze – und das bei weniger Abfall und höherer Unternehmenszuverlässigkeit in allen Filialen.