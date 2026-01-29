Die Medallion Data Architecture (MDA) ist der beste, qualitätsorientierte Ansatz, der entwickelt wurde, um die bedeutenden Herausforderungen zu bewältigen, denen Unternehmen auf ihrem Weg zur Datenorientierung gegenüberstehen.

MDA ist ein Datenentwurfsmuster, das Daten während ihres gesamten Lebenszyklus in unterschiedliche, geschichtete Zonen – Bronze, Silber und Gold – organisiert. Dieser Zyklus verläuft von der Datenerfassung über die Datentransformation und Datenaggregation bis hin zur Datennutzung.

Dieser Ansatz wurde entwickelt, um die Einschränkungen einfacher Integrationsverfahren wie Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) zu überwinden. In diesem Fall wird aufgrund der uneinheitlichen Datenqualität übermäßig viel Zeit für die Datenbereinigung aufgewendet, was letztendlich die Fähigkeit behindert, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die mehrschichtige Struktur der Architektur verbessert schrittweise die Datenqualität und -struktur und behebt damit direkt die Mängel herkömmlicher Methoden.