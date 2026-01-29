Die grundlegende Herausforderung im modernen Datenmanagement besteht nicht nur in gängigen Datenintegrationstechniken – also dem Verschieben und Kombinieren von Daten –, sondern vielmehr in der Sicherstellung der Datenqualität.
Die Integration macht zwar Daten verfügbar, jedoch wird häufig lediglich das Durcheinander übertragen. Der mehrschichtige Ansatz von Medallion Data Architecture geht über die Integration hinaus und implementiert wichtige Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass Daten schrittweise bereinigt, validiert und vertrauenswürdig sind, während sie vom Rohzustand zu verbrauchsfähigen Analysen übergehen.
Die Medallion Data Architecture (MDA) ist der beste, qualitätsorientierte Ansatz, der entwickelt wurde, um die bedeutenden Herausforderungen zu bewältigen, denen Unternehmen auf ihrem Weg zur Datenorientierung gegenüberstehen.
MDA ist ein Datenentwurfsmuster, das Daten während ihres gesamten Lebenszyklus in unterschiedliche, geschichtete Zonen – Bronze, Silber und Gold – organisiert. Dieser Zyklus verläuft von der Datenerfassung über die Datentransformation und Datenaggregation bis hin zur Datennutzung.
Dieser Ansatz wurde entwickelt, um die Einschränkungen einfacher Integrationsverfahren wie Extrahieren, Transformieren und Laden (ETL) zu überwinden. In diesem Fall wird aufgrund der uneinheitlichen Datenqualität übermäßig viel Zeit für die Datenbereinigung aufgewendet, was letztendlich die Fähigkeit behindert, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die mehrschichtige Struktur der Architektur verbessert schrittweise die Datenqualität und -struktur und behebt damit direkt die Mängel herkömmlicher Methoden.
Dieses zusammenhängende Framework, das häufig von Systemen wie IBM® watsonx.data unterstützt wird, ermöglicht die Erreichung wichtiger Ziele, die über die grundlegende Integration hinausgehen. Dazu gehören die Erstellung hochwertiger, wiederholbarer Datenprodukte, eine verbesserte Governance über Datenzonen hinweg und die Maximierung des Datenwerts, indem das Unternehmen in die Lage versetzt wird, datengestützte Entscheidungen zu treffen, anstatt sich mit Daten zu beschäftigen.
Während sich herkömmliche ETL-Verfahren in erster Linie auf die effiziente Übertragung von Daten von einer Quelle zu einem Ziel konzentrieren, wurde die Medallion-Architektur speziell entwickelt, um die Datenqualität in jedem Schritt zu verbessern. Die nachfolgend dargestellten fünf Punkte erläutern, wie die Bronze-, Silber- und Gold-Ebenen von MDA die in klassischen ETL-Prozessen häufig auftretenden strukturellen und Genauigkeitsprobleme systematisch lösen:
In einem herkömmlichen ETL-System werden Daten häufig während der Übertragung geändert, noch bevor sie den endgültigen Datenspeicher erreichen. Dieser „In-Flight“-Prozess birgt ein gewisses Risiko: Bei einem Fehler in den Transformationsregeln geht die ursprüngliche Rohdatei häufig verloren oder wird überschrieben. Wenn Sie einen Fehler erst später entdecken, kann es schwierig sein, die Originaldaten erneut zu überprüfen, was die Behebung des Kernproblems erschwert.
Die Medallion-Architektur vermeidet dieses Risiko vollständig, indem sie die „Bronze-Ebene“ (Rohdaten) als sichere, unveränderliche Quelle nutzt. Diese Ebene bewahrt die Originaldaten genau so, wie sie empfangen wurden, und trennt den Bereinigungsprozess vom anfänglichen Laden der Daten. Dadurch wird sichergestellt, dass die ursprüngliche Quelldatei jederzeit verfügbar ist, um die Bereinigung erneut zu starten oder die Ergebnisse zu validieren, was uns vollständige Datensicherheit bietet.
Der Schritt „Transformieren“ (T) im traditionellen ETL-Prozess ist häufig lediglich eine strukturelle Aufgabe: Konvertierung von Datentypen, Anwendung einfacher Filter und Anpassung von Spalten an das Zielformat. Da sich ETL ausschließlich auf diese Angleichung konzentriert, versäumt es das Verfahren häufig, tiefgreifende semantische Qualitätsprobleme zu beheben – Probleme, die mit der tatsächlichen Bedeutung und Identität der Daten zusammenhängen.
Der „Silver Layer“ (Silber-Ebene) – bereinigte, strukturierte und angereicherte Daten – der Medallion-Architektur ist der Ort, an dem diese wichtige, tiefgreifende Arbeit stattfindet. Anstatt lediglich Daten zu übertragen, widmet sich die Silver Layer der aktiven Datenkorrektur, Standardisierung und Entitätsauflösung. Dieser Prozess vereint widersprüchliche Datensätze (wie doppelte Kunden-IDs) zu einem einzigen, vertrauenswürdigen „Golden Record“, was bedeutet, dass Sie die tatsächliche geschäftliche Identität der Daten korrigieren. Dieser Fokus auf wahre Integrität geht weit über eine einfache strukturelle Ausrichtung hinaus.
Ein großes Problem bei der herkömmlichen Datenverarbeitung besteht darin, dass verschiedene Teams wichtige Metriken, wie z. B. Umsatz oder Abwanderungsrate, mit leicht unterschiedlichen Formeln und separaten Tools berechnen können. Diese Dezentralisierung führt sofort zu inkonsistenten Ergebnissen und verursacht Misstrauen im gesamten Unternehmen.
Der „Gold Layer“ – verfeinerte Geschäftsdaten – der Medallion-Architektur wurde entwickelt, um diese Unklarheiten zu beseitigen. Er fungiert als zertifizierte Single-Source-of-Truth (SSOT), die die endgültige, korrekte Geschäftslogik durchsetzt. Alle entscheidenden Metriken werden in dieser Ebene einmalig definiert und vorab berechnet, sodass jeder Verbraucher – von Dashboards bis hin zu Datenmodellen – garantiert die gleiche validierte Definition verwendet. Dieser Ansatz löst das organisatorische Qualitätsproblem der Inkonsistenz und des Misstrauens.
In traditionellen ETL-Systemen ist „Schema Drift“ eine große Sicherheitslücke. Dieser Fehler tritt auf, wenn die ursprüngliche Datenquelle plötzlich ihr Format ändert (z. B. wenn eine Spalte entfernt wird oder ein Zahlenfeld zu einem Zeichenfeld wird). Da die Transformation bereits früh in der Quelle erfolgt, können diese Änderungen unbemerkt die Datendefinition beschädigen oder undefinierte Daten laden, ohne dass dies bemerkt wird, bis Anwendungen fehlschlagen.
Im Gegensatz dazu wird in den Silber- und Gold-Schichten der Medallion-Architektur ein striktes Schema durchgesetzt. Diese Funktion dient als aktive Sicherheitsprüfung: Wenn ein Datensatz nicht der erwarteten Struktur entspricht, wird er vom System sofort in Quarantäne verschoben oder abgelehnt. Dieser proaktive Ansatz gewährleistet, dass beschädigte Daten vollständig am Qualitätssicherungstor blockiert werden, sodass die endgültige, für Analysen bereitstehende Gold-Ebene sauber und vertrauenswürdig bleibt.
In einem traditionellen ETL-Prozess wird bei der Identifizierung eines Datenfehlers in den Berichten der Fehler bis zu seinem Ursprung zurückverfolgt. Unabhängig davon, ob es sich um die Quelldaten, den Transformationscode oder das Laden handelt, ist dies aufgrund unzureichender Rückverfolgbarkeit häufig mit einem erheblichen, anspruchsvollen Aufwand verbunden. Diese Herausforderung erschwert die schnelle Fehlerdiagnose und die Durchsetzung der Verantwortlichkeit.
Die Medallion-Architektur löst dieses Problem, da ihre mehrschichtige Struktur von Natur aus eine durchgängige Datenabstammung bietet. Der explizite, strukturierte Fortschritt der Daten von der Rohdatenebene „Bronze“ über die bereinigte Ebene „Silber“ bis hin zur endgültigen Ebene „Gold“ gewährleistet, dass jeder endgültige Datenpunkt sofort über seine gesamte Transformationshistorie bis zu seinem ursprünglichen Rohzustand zurückverfolgt werden kann.
Diese einfache, integrierte Verantwortlichkeit ist für die Qualitätskontrolle von entscheidender Bedeutung, da sie es den Teams ermöglicht, die Ursache eines Problems schnell zu diagnostizieren.
Die Medaillon-Architektur behebt Fehler und organisiert Ihre Informationen in drei übersichtlichen Stufen: Bronze, Silber und Gold. Diese einfache Einrichtung beseitigt den Stress durch fehlerhafte Daten, sodass Sie schnelle und kluge Entscheidungen für Ihr Unternehmen treffen können. Bereit, es in Aktion zu sehen? Fordern Sie eine Demo von IBM watsonx Data Lakehouse an, um zu erfahren, wie wir Rohdaten in hochwertige Ergebnisse umwandeln, auf die Sie sich verlassen können.