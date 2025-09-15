Schnellere und intelligentere Dateiübertragungen für kleine und mittlere Unternehmen: Warum es jetzt an der Zeit ist, IBM Aspera auszuprobieren

Aspera basiert auf der patentierten FASP-Technologie von IBM und beseitigt Engpässe bei der Dateiübertragung, indem es die verfügbare Bandbreite voll ausnutzt, ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit oder Verschlüsselung machen zu müssen.
Wenn Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) leiten, ist Zeit alles. Ob Sie kreative Arbeiten für Kunden liefern, große Datensätze teamübergreifend übertragen oder Mediendateien mit Partnern auf der ganzen Welt teilen – Verzögerungen bei Dateiübertragungen können zu verpassten Fristen und entgangenen Chancen führen. Traditionelle Methoden wie E-Mail, FTP oder sogar Cloud-Services können den heutigen Anforderungen an Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit einfach nicht gerecht werden.
Die meisten KMUs beginnen mit einfachen File-Sharing-Tools, die für kleine Dateien gut funktionieren. Sobald die Dateien jedoch größer werden – hochauflösende Videos, CAD-Zeichnungen, medizinische Bildgebung oder datenintensive Berichte –, werden diese Tools zum Flaschenhals. Uploads schlagen fehl, Übertragungen ziehen sich stundenlang hin und die Sicherheit wird vernachlässigt. Die Übermittlung von Dateien sollte so einfach sein wie das Versenden einer E-Mail – nur unendlich viel schneller und sicherer.
IBM® Aspera wurde für Unternehmen entwickelt, die Daten jeder Größe und über jede Entfernung so schnell übertragen müssen, wie es das Netzwerk erlaubt. Aspera basiert auf der patentierten FASP-Technologie von IBM und beseitigt Engpässe bei der Dateiübertragung, indem es die verfügbare Bandbreite voll ausnutzt, ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit oder Verschlüsselung machen zu müssen.
Für KMUs bedeutet das:
Einige der weltweit größten Marken vertrauen IBM Aspera, aber seine Vorteile gelten genauso für kleine und mittlere Unternehmen.
Diese Geschichten zeigen, was möglich ist, wenn Geschwindigkeit und Sicherheit keine Hindernisse, sondern Vorteile sind.
Fortschrittliche Technologie ist nicht länger nur großen Unternehmen vorbehalten. Da Aspera jetzt bis zum 15. Dezember 2025 mit 30 % Rabatt auf neue Monats- und Jahresabonnements erhältlich ist, können kleine und mittlere Unternehmen die gleichen leistungsstarken Tools nutzen wie Branchenführer – und das zu einem Bruchteil der Kosten.
Das sind die Vorteile:
Wenn das Verschieben großer Dateien Ihr Geschäft jemals verlangsamt hat, ist es Zeit für den Wechsel. IBM Aspera bietet Ihnen die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit, die Sie benötigen – ohne den hohen Preis für Enterprise-Lösungen.
Erfahren Sie mehr über IBM Aspera und sichern Sie sich Ihren Rabatt von 30 %.