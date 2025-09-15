Geschäftsoperationen Asset-Management IT-Automatisierung

Schnellere und intelligentere Dateiübertragungen für kleine und mittlere Unternehmen: Warum es jetzt an der Zeit ist, IBM Aspera auszuprobieren

Veröffentlicht 15 September 2025
Digitale Abbildung einer Person am Schreibtisch mit einem Laptop, über deren Kopf Dokumenten spiralförmig angeordnet sind

Autor

Biswadarshi Panda

Product Marketing Manager

Aspera basiert auf der patentierten FASP-Technologie von IBM und beseitigt Engpässe bei der Dateiübertragung, indem es die verfügbare Bandbreite voll ausnutzt, ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit oder Verschlüsselung machen zu müssen.

Wenn Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) leiten, ist Zeit alles. Ob Sie kreative Arbeiten für Kunden liefern, große Datensätze teamübergreifend übertragen oder Mediendateien mit Partnern auf der ganzen Welt teilen – Verzögerungen bei Dateiübertragungen können zu verpassten Fristen und entgangenen Chancen führen. Traditionelle Methoden wie E-Mail, FTP oder sogar Cloud-Services können den heutigen Anforderungen an Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit einfach nicht gerecht werden.

Das Problem: Dateifreigabe, die gerade gut genug ist

Die meisten KMUs beginnen mit einfachen File-Sharing-Tools, die für kleine Dateien gut funktionieren. Sobald die Dateien jedoch größer werden – hochauflösende Videos, CAD-Zeichnungen, medizinische Bildgebung oder datenintensive Berichte –, werden diese Tools zum Flaschenhals. Uploads schlagen fehl, Übertragungen ziehen sich stundenlang hin und die Sicherheit wird vernachlässigt. Die Übermittlung von Dateien sollte so einfach sein wie das Versenden einer E-Mail – nur unendlich viel schneller und sicherer.

Die Lösung: IBM Aspera

IBM® Aspera wurde für Unternehmen entwickelt, die Daten jeder Größe und über jede Entfernung so schnell übertragen müssen, wie es das Netzwerk erlaubt. Aspera basiert auf der patentierten FASP-Technologie von IBM und beseitigt Engpässe bei der Dateiübertragung, indem es die verfügbare Bandbreite voll ausnutzt, ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit oder Verschlüsselung machen zu müssen.

Für KMUs bedeutet das:

  • Schnellere Bearbeitungszeiten bei Kundenprojekten
  • Sicheres Teilen, das sensible Daten schützt
  • Skalierbarkeit, die mit den Bedürfnissen Ihres Unternehmens wächst
  • Vereinfachte Workflows, die Ihrem Team Zeit und Stress ersparen

Der Beweis in der Praxis: Fox Sports und Nexus5

Einige der weltweit größten Marken vertrauen IBM Aspera, aber seine Vorteile gelten genauso für kleine und mittlere Unternehmen.

  • Fox Sports: Bei Großereignissen wie der FIFA-Weltmeisterschaft nutzte Fox Sports Aspera, um riesige Mengen an Live-Übertragungsinhalten nahezu in Echtzeit zu übertragen. Für einen Sender sind Sekunden wichtig – und Aspera hat geliefert. Auch wenn Ihr Unternehmen vielleicht nicht Live-Sport an Millionen streamt, sorgt dieselbe Technologie dafür, dass Ihre Dateien schnell, zuverlässig und sicher übertragen werden, unabhängig von ihrer Größe.
  • Nexus5: Diese Agentur für kreative Inhalte benötigte eine Möglichkeit, riesige Videodateien mit Kunden und Mitarbeitern weltweit zu teilen. Mit Aspera beseitigte Nexus5 Verzögerungen, verbesserte die Zusammenarbeit und hielt die Produktionspläne ein. Die Herausforderung ähnelt der vieler KMUs: zu viele Stunden werden durch Warten auf Uploads verloren. Durch den Wechsel zu Aspera gewann das Unternehmen wertvolle Zeit zurück.

Diese Geschichten zeigen, was möglich ist, wenn Geschwindigkeit und Sicherheit keine Hindernisse, sondern Vorteile sind.

Warum jetzt handeln: 30 % Rabatt

Fortschrittliche Technologie ist nicht länger nur großen Unternehmen vorbehalten. Da Aspera jetzt bis zum 15. Dezember 2025 mit 30 % Rabatt auf neue Monats- und Jahresabonnements erhältlich ist, können kleine und mittlere Unternehmen die gleichen leistungsstarken Tools nutzen wie Branchenführer – und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Das sind die Vorteile:

  • Projekte schneller abwickeln
  • Kunden mit zuverlässigen, sicheren Dateiübertragungen beeindrucken
  • Teams von technischen Problemen und Engpässen befreien

Wenn das Verschieben großer Dateien Ihr Geschäft jemals verlangsamt hat, ist es Zeit für den Wechsel. IBM Aspera bietet Ihnen die Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit, die Sie benötigen – ohne den hohen Preis für Enterprise-Lösungen.

Erfahren Sie mehr über IBM Aspera und sichern Sie sich Ihren Rabatt von 30 %.

Mehr erfahren Mehr über IBM Aspera