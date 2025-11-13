Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Hybrid Cloud für Unternehmen: Warum CIOs Red Hat OpenShift Virtualization mit IBMs agentenbasierter KI-Methodik wählen

Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht eine schrittweise, risikoarme Modernisierung, die Geschäftskontinuität bewahrt und gleichzeitig die Transformation beschleunigt.

Veröffentlicht 13 November 2025
Chief Investment Officers (CIOs) stehen vor der Herausforderung, wie sie ihre IT-Systeme schnell modernisieren können, ohne den Betrieb zu stören oder die Governance zu beeinträchtigen. Hybrid Clouds versprechen Innovation und Agilität, doch viele Unternehmen verlassen sich immer noch auf entscheidende VM-basierte Workloads, die nicht einfach umgestaltet oder stillgelegt werden können. Modernisierung bedeutet daher nicht, Bewährtes aufzugeben, sondern vielmehr, es intelligent zu integrieren.

Red Hat OpenShift Virtualization auf Azure Red Hat OpenShift (ARO) wird von IBMs KI für Anwendungsmigration und -modernisierung angetrieben, bietet CIO einen einheitlichen, intelligenten Weg, bestehende Umgebungen zu einer flexibleren, sichereren und zukunftsfähigeren Hybrid Cloud zu entwickeln.

Modernisierung mit Zuversicht statt mit Kompromissen

Die meisten Unternehmen arbeiten heute in einem hybriden Zustand und balancieren langjährige Anwendungen, die auf VMs laufen, mit neuen, cloudnativen Workloads, die für Container gebaut wurden. Für CIOs führt diese doppelte Realität zu betrieblichen Reibungsverlusten, komplexer Governance und inkonsistenter Sichtbarkeit.

Hybride Komplexität ist eine der größten operativen Herausforderungen für IT-Organisationen. Die Verwaltung mehrerer Plattformen, Tools und Richtlinien mindert die Produktivität und erhöht die Kosten. Und traditionelle Virtualisierung und moderne Container-Plattformen existieren oft als separate Silos – jedes mit seinen eigenen Verwaltungstools, Richtlinien und Lebenszyklus-Workflows.

Red Hat OpenShift Virtualization auf ARO eliminiert diese Kluft, indem VMs und Container auf einer Unternehmensklasse-Kubernetes-Plattform zusammengeführt werden. Unternehmen können beide Workloads parallel ausführen, verwalten und skalieren, ohne Anwendungen neu zu schreiben oder neu zu plattformieren. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht eine schrittweise, risikoarme Modernisierung, die Geschäftskontinuität bewahrt und gleichzeitig die Transformation beschleunigt.

Operative Einfachheit: Eine Plattform, eine einheitliche Erfahrung

Red Hat OpenShift Virtualization on ARO vereinfacht zudem den Betrieb, indem es Teams ein einheitliches Modell über alle Umgebungen hinweg bietet – von der Bereitstellung und dem Patchen bis hin zur Observability und Skalierung. Plattform-Ingenieure können die Leistung überwachen, Updates automatisieren und Governance durch eine einzige Glasscheibe durchsetzen.

Der operative Vorteil ist klar: weniger bewegliche Teile, verbesserte Sichtbarkeit und schnellere Reaktion auf geschäftliche Anforderungen. Im Wesentlichen ermöglicht es CIOs, Abläufe zu vereinfachen und gleichzeitig die Agilität zu erhöhen.

Sicherheit, Compliance und Governance der Unternehmensklasse

Modernisierung darf nicht auf Kosten der Kontrolle gehen. Unternehmen sind in regulierten Branchen tätig, in denen Datenresidenz, Zugriffsmanagement und Prüfbarkeit nicht verhandelbar sind.

In Azure Red Hat OpenShift erhalten Unternehmen eine einzige Kontrollebene zur Orchestrierung und Verwaltung sowohl von VMs als auch von Containern. Entwickler und IT-Teams können dieselben CI/CD-Pipelines, Monitoring-Framework und Automatisierungsrichtlinien für alle Workloads verwenden. Diese Integration vereinfacht die Abläufe, verbessert die Sichtbarkeit und gewährleistet eine konsistente Governance – von lokalen Rechenzentren bis zur Azure Cloud. Für CIOs bedeutet dies weniger operative Fragmentierung, weniger zu verwaltende Tools und eine kohärentere Hybrid-Cloud-Grundlage.

Red Hat OpenShift bietet richtlinienbasierte Automatisierung, SELinux-basierte Sicherheits- und Compliance-Tools, die die Governance über Workloads hinweg standardisieren. Azure Red Hat OpenShift (ARO) vereint die Stärken des globalen Compliance-Portfolios und des Identitätsmanagements von Microsoft und gewährleistet so die Ausrichtung des Unternehmens an Branchenstandards.

Darüber hinaus bieten die IBM Consulting Services Governance direkt in den Modernisierungsprozess ein – und stellen sicher, dass Compliance-Prüfungen, Bewertungen und Konfigurationsvalidierungen während der Migration stattfinden und nicht danach.

Für CIOs bedeutet dieses integrierte Modell eine Modernisierung, die vom Design her sicher und standardmäßig konform ist.

Beschleunigung der Migration mit der agentischen KI-Methode von IBM

Während das Ziel – eine einheitliche hybride Umgebung – klar ist, ist der Weg dorthin oft komplex. Hier bietet die agentenbasierte Methode von IBM zur Anwendungsmigration und -modernisierung einen einzigartigen Mehrwert.

Das Hauptziel ist es, virtuelle Maschinen (VMs) mit minimalen Änderungen zu verschieben und dabei das Betriebssystem, die Konfigurationen und den Stack zu erhalten. Die agentenbasierte KI von IBM verwendet intelligente, autonome Agenten, um Workloads zu analysieren, Abhängigkeiten abzubilden und optimale Migrationsstrategien für jede Anwendung zu ermitteln. Diese argumentationsgetriebenen Agenten lernen aus Daten, Kontext und früheren Migrationen, um Empfehlungen kontinuierlich zu verbessern. Das Diagramm verdeutlicht diese Verschiebung und die durch die agentische AMM-Methode hervorgerufene Beschleunigung.

Angewandt auf Red Hat OpenShift Virtualization auf ARO beschleunigt dieser agentische Ansatz die Modernisierung auf drei Arten:

  • Bewertung: Identifizieren Sie schnell die Workloads, die sofort migriert werden können oder die ein Refactoring benötigen und die in Container umgewandelt werden können.
  • Intelligentere Ausführung: Automatisieren Sie Migrations-Workflow, indem Sie Sicherheits- und Compliance-Prüfungen in den gesamten Prozess einbetten.
  • Kontinuierliche Optimierung: Nutzen Sie Feedbackschleifen, um Ressourcennutzung, Governance-Richtlinien und Leistung nach der Migration feinabzustimmen.

Das Ergebnis ist ein Modernisierungsprogramm, das intelligent, anpassungsfähig und exponentiell schneller ist und Risiko, manuellen Aufwand und Kosten reduziert.

IBM Consulting Advantage (ICA) kombiniert KI-Funktionen mit der agentischen AMM-Methode

Die von der agentenbasierten KI bereitgestellten Funktionen müssen von Entwicklern, Architekten mit Systemintegratoren (SIs), Unternehmen und CSPs oder ISVs genutzt werden können, damit sie wirklich etwas bewirken. Die agentische Methode für AMM beantwortet diese Frage, indem sie integrierte Unterstützung für die speziell entwickelte Asset-Plattform IBM Consulting Advantage (ICA) bereitstellt. ICA bietet eine zentrale und sichere Plattform zur Nutzung aller IBM Consulting-Agenten, Assets, Dienstleistungen und Anwendungen.

ICA hostet außerdem Subset-Plattformen, die kuratierte Assets, Assistenten und Agenten bündeln, die sich auf einen bestimmten Kompetenzbereich konzentrieren, zum Beispiel Anwendungsmigration und -modernisierung.

Im Rahmen von ICA vereint IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) Assets, die sich auf Anwendungsmigration und -modernisierung konzentrieren. ICA for CT bietet ein einzigartiges Hybrid Cloud Journey-Framework, das es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Arten von geschäftskritischen Anwendungen konsistent und vorhersehbar in die Cloud zu verlagern.

Ein Beispiel für Assets mit agentischen KI-Funktionen, die von IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation unterstützt und durch die agentische Methode für AMM genutzt werden, ist IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC ist eine agentische, KI-gestützte Orchestrierungsebene, die mehrere Modernisierungsaktivitäten in Echtzeit koordiniert. Es nutzt gewonnene Erkenntnisse und Projekttelemetrie, um Aufgaben zu priorisieren, Pläne für Migrationswellen anzupassen und die Ressourcenzuweisung zu optimieren. Es fungiert quasi als „Modernisierungsgehirn“.

Assets wie ICDC sind Teil der umfassenderen AI-First-Modernisierungsarchitektur von IBM und lassen sich in andere Assets und Plattformen von IBM wie watsonx, Cloud Transformation Advisor usw. integrieren. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jede Modernisierung sehr intelligent, anpassungsfähig und ergebnisorientiert ist.

Mit der agentischen Methode für Anwendungsmigration und Modernisierung bringt IBM ein umfangreiches Toolset zusammen, das den End-to-End-Migrationsansatz von der Entdeckung bis zur Bereitstellung durch die Kombination von IBM- und Red Hat-Toolchains unterstützen kann. Dieser Prozess wird vollständig von Azure AI Foundry orchestriert.

Die Stärke der Partnerschaft

Hinter dieser Transformation steht eine strategische Allianz, die offene Innovation, Cloud-Skalierbarkeit und unternehmerisches Vertrauen vereint.

  • Red Hat liefert die offene hybride Plattform, die traditionelle und cloudnativ Workloads verbindet.
  • Microsoft Azure bietet eine globale, resiliente Cloud-Infrastruktur, die auf Unternehmensskalierbarkeit und Compliance ausgelegt ist.
  • IBM bringt Modernisierungsexpertise und seinen agentenbasierten KI-Ansatz ein und ermöglicht ein intelligentes, beschleunigtes Migrations- und Lifecycle-Management.

Gemeinsam schafft diese Partnerschaft ein Ökosystem, in dem Unternehmen sicher, intelligent und effizient modernisieren können – von der Infrastruktur bis hin zu Anwendungen.

Die hybride Zukunft: Integrieren statt ersetzen

Die hybride Zukunft besteht nicht darin, Altlast Systeme zu ersetzen, sondern darin, sie in eine flexiblere, besser gesteuerte und intelligentere Struktur zu integrieren. Mit Red Hat OpenShift Virtualization auf ARO, angetrieben von der agentischen KI von IBM, erhalten CIOs eine Plattform, die sich mit ihrem Geschäft weiterentwickelt – sie vereint Workloads, sichert Operationen und beschleunigt die Transformation.

Mit ARO stellt Red Hat eine einzige Plattform in Azure zur Verfügung, um Anwendungen zu migrieren und zu modernisieren. Anwendung, die auf die Azure Red Hat OpenShift Virtualisierung migriert wurde, kann auf der ARO-Plattform modernisiert werden, wobei die durch ARO gesteigerte Entwicklerproduktivität schrittweise genutzt wird. Daher bietet Azure Red Hat OpenShift Virtualization einen überzeugenden Weg für Unternehmen, die auf älteren Virtualisierungsplattformen feststecken und nach Kostenoptimierungsmöglichkeiten suchen.

Einige der anderen überzeugenden Vorteile der Nutzung von Red Hat OpenShift Virtualization oder ARO sind

  • Integrierte RHEL-Lizenzierung mit dem ARO-Abonnement
  • Reduzierte Ausgaben durch schnelle Migration von Workloads zu Red Hat OpenShift Virtualization
  • Umfangreiche Möglichkeiten zur Nutzung von Azure-Surround-Diensten wie KI, Sicherheit, Daten- und Analyseplattformen
  • Möglichkeiten für bestehende lokale Virtualisierungsadministratoren, sich in den gefragten Kubernetes-Fähigkeiten weiterzubilden

Die agentische Methode von IBM zur Anwendungsmigration und -modernisierung kann den Umstieg auf Red Hat OpenShift Virtualization auf ARO erheblich beschleunigen. Diese Methode ermöglicht messbare Zeit- und Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Risikominderung durch KI-gestützte Automatisierung und bewährte Governance-Frameworks.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Franklin Koilpillai

Global Cloud Migration & Modernization Architect

IBM Consulting

