Die von der agentenbasierten KI bereitgestellten Funktionen müssen von Entwicklern, Architekten mit Systemintegratoren (SIs), Unternehmen und CSPs oder ISVs genutzt werden können, damit sie wirklich etwas bewirken. Die agentische Methode für AMM beantwortet diese Frage, indem sie integrierte Unterstützung für die speziell entwickelte Asset-Plattform IBM Consulting Advantage (ICA) bereitstellt. ICA bietet eine zentrale und sichere Plattform zur Nutzung aller IBM Consulting-Agenten, Assets, Dienstleistungen und Anwendungen.

ICA hostet außerdem Subset-Plattformen, die kuratierte Assets, Assistenten und Agenten bündeln, die sich auf einen bestimmten Kompetenzbereich konzentrieren, zum Beispiel Anwendungsmigration und -modernisierung.

Im Rahmen von ICA vereint IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) Assets, die sich auf Anwendungsmigration und -modernisierung konzentrieren. ICA for CT bietet ein einzigartiges Hybrid Cloud Journey-Framework, das es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Arten von geschäftskritischen Anwendungen konsistent und vorhersehbar in die Cloud zu verlagern.

Ein Beispiel für Assets mit agentischen KI-Funktionen, die von IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation unterstützt und durch die agentische Methode für AMM genutzt werden, ist IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC ist eine agentische, KI-gestützte Orchestrierungsebene, die mehrere Modernisierungsaktivitäten in Echtzeit koordiniert. Es nutzt gewonnene Erkenntnisse und Projekttelemetrie, um Aufgaben zu priorisieren, Pläne für Migrationswellen anzupassen und die Ressourcenzuweisung zu optimieren. Es fungiert quasi als „Modernisierungsgehirn“.

Assets wie ICDC sind Teil der umfassenderen AI-First-Modernisierungsarchitektur von IBM und lassen sich in andere Assets und Plattformen von IBM wie watsonx, Cloud Transformation Advisor usw. integrieren. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jede Modernisierung sehr intelligent, anpassungsfähig und ergebnisorientiert ist.

Mit der agentischen Methode für Anwendungsmigration und Modernisierung bringt IBM ein umfangreiches Toolset zusammen, das den End-to-End-Migrationsansatz von der Entdeckung bis zur Bereitstellung durch die Kombination von IBM- und Red Hat-Toolchains unterstützen kann. Dieser Prozess wird vollständig von Azure AI Foundry orchestriert.