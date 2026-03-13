Verbesserung Observability von Instana: Fehlerbehebung mithilfe einer agentenübergreifenden Vorfalluntersuchung

Die multiagentische Vorfalluntersuchung von Instana automatisiert die Ursachenanalyse in modernen IT-Systemen von Unternehmen und reduziert die Lösungszeit von Stunden auf Minuten.
Agentische KI für die Vorfalluntersuchung führt eine autonome Ursachenanalyse und tiefergehende Untersuchungen durch, um den Fehler zu finden, der den Vorfall verursacht hat. Instana analysiert automatisch und parallel die Systemtopologie, verteilte Tracing-Daten, Metriken zur Anwendungsleistung, Protokolle und Infrastrukturereignisse.
Es führt Untersuchungen mehrerer Entitäten durch – Analysen von zugehörigen Diensten und Infrastrukturen – und nutzt dabei den kollaborativen KI-Agenten für agentische KI-Vorfalluntersuchungen und graphengestützte RCA, wodurch eine schnellere und genauere Identifizierung wahrscheinlicher Ursachen bei minimalem manuellem Aufwand ermöglicht wird.
Sehen wir uns ein Beispiel für die Entstehung dieser Herausforderung an:
Im Rahmen herkömmlicher Sicherheitsvorfall-Workflows stünde Alex vor einem zeitaufwändigen Untersuchungsprozess. Die Arbeit würde die manuelle Untersuchung dutzender Dienste und Kubernetes-Workloads erfordern, das Hin- und Herspringen zwischen Dashboards in verschiedenen Observability-Tools, das Verfolgen von Traces und Logs über mehrere Hops des Aufrufgraphen hinweg und den Versuch, zu rekonstruieren, wie sich der Fehler im System ausgebreitet hat. Selbst mit einer starken Observability-Plattform, die umfassende Telemetriedaten liefert, kann der kognitive Aufwand, all diese Informationen zu korrelieren und die wahrscheinlichste Ursache zu identifizieren, Stunden dauern.
Diese Herausforderung hat sich noch verschärft, da Unternehmen versucht haben, die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zu beschleunigen, indem sie allgemeine LLM-Agenten (Large Language Models) zu ihren Observability-Stacks hinzugefügt haben.
Warum lösen generische LLM-Agenten dieses Problem nicht schon längst? Beliebte Agentenmodelle wie ReAct oder „Plan-and-Act“ erscheinen attraktiv: Das Modell soll entscheiden, welche Abfragen gestellt werden, Tools aufrufen und einen Notizblock mit Argumentationsschritten anlegen. In der Praxis offenbaren SRE- und Betriebsszenarien drei schwierige Probleme:
Vorfälle erzeugen riesige Datenmengen, darunter Traces, Protokolle, Metriken, Kubernetes-Ereignisse und Änderungsverläufe. All das in ein einziges Kontextfenster zu packen, ist nicht skalierbar. Zu wenig Kontext bedeutet, dass der Agent den entscheidenden Hinweis verpasst, zu viel Kontext hingegen führt dazu, dass Signale untergehen, Latenz und Kosten sprunghaft ansteigen und die Argumentationsfähigkeit nachlässt.
Wenn man dem LLM erlaubt, Tools „frei“ aufzurufen, kann dies zu falschen Befehlen oder einer falschen Clusterauswahl, zu inkonsistenten Argumenten mit falschen Parametern (Zeitfenster, Namespaces, Filter) sowie zu wiederholten oder redundanten Aufrufen führen, die Kontext und Kosten aufblähen.
All dies erschwert mehrstufige Untersuchungen:
In der Produktion können Sie einem LLM keine offene I/O-Oberfläche zuweisen. SREs benötigen nachvollziehbare und reproduzierbare Argumentationen: Was hat das System untersucht? Warum wurde entschieden, dass dieser Knoten die Ursache war? Würden wir die gleiche Antwort erhalten, wenn wir die Untersuchung noch einmal durchführen würden? Mit anderen Worten: Vorfälle sind kein Chat-Problem. Es handelt sich um ein Problem der graphenstrukturierten Argumentation.
Selbst mit einer leistungsstarken Observability-Plattform kann die Suche nach der wahrscheinlichsten Ursache Stunden dauern. Und Versuche, einfach „einen LLM-Agenten“ auf den Observability-Stack zu setzen, scheiterten oft auf subtile Weise: Kontextüberlastung, instabile Tool-Aufrufe oder undurchsichtige Argumentationen, auf die sich kein SRE mitten in einem Ausfall verlassen wollte.
Mit IBM Instana können Alex und andere Zuverlässigkeitsingenieure einen anderen Weg einschlagen: Sie eröffnet den Vorfall in Instana, scrollt zum Abschnitt „Wahrscheinliche Ursache“ und klickt auf „Untersuchung starten“.
Innerhalb weniger Minuten ermittelt die KI-gestützte Untersuchung den genauen Fehlerzustand, die Ursache, die den Vorfall ausgelöst hat, und bildet ab, wie sich der Fehler im System ausgebreitet hat. Mit dieser Diagnose können Unternehmen jetzt sofort mit den Fixes des Problems beginnen, wodurch die mittlere Reparaturzeit (MTTR) drastisch reduziert wird.
Moderne Systeme wissen bereits, wie alles miteinander verbunden ist: Dienste, die andere Dienste aufrufen, Dienste, die auf Containern, Knoten und Clustern laufen, sowie Systeme, die Konfigurations-Maps, Warteschlangen, Datenbanken und externe Abhängigkeiten umfassen. Änderungsereignisse wie Bereitstellung, Konfigurationsübertragungen, automatische Skalierung und mehr werden alle erfasst und miteinander verknüpft.
Stellen Sie sich das als einen Betriebsgraphen vor: Knoten sind Entitäten (Dienste, Pods, Hosts, Konfigurationen), Kanten sind Beziehungen (Aufrufe, läuft auf, hängt ab von). Bei den Vorfällen handelt es sich nicht um isolierte Spitzenwerte; es sind Fehler, die sich im Laufe der Zeit durch dieses Diagramm ausbreiten.
Der entscheidende Wandel besteht darin, dass das System (Topologie, Fehler, kausale Algorithmen) den Agenten dazu anleitet, in kleinen, klar definierten Abschnitten zu argumentieren. Das ist der Grundgedanke hinter der intelligenten Vorfalluntersuchung von Instana.
In der Vorfallansicht kann eine Person wie Alex eine wahrscheinliche Ursache sehen, die von Instana mithilfe von kausaler KI bereits identifiziert wurde (siehe ausführlicher Blog), zusammen mit dem Anwendungs- und Infrastrukturkontext, in dem das Problem auftritt, der Topologie und dem Ausbreitungsradius, der mehrere betroffene Dienste und Abhängigkeiten anzeigt, sowie Fehlerdetails und Latenzdiagrammen.
Anstatt sich manuell durch die Dashboards zu klicken, klickt sie einfach auf Untersuchung starten und schon werden die Ergebnisse angezeigt.
Die intelligente Vorfalluntersuchung ist ein mehrphasiger, grafisch gesteuerter, neuer, durch LLM unterstützter Workflow.
Die Untersuchung des Vorfalls erfolgt in vier Schritten: Analyse der von der kausalen KI kuratierten kontextbezogenen Vorfalldaten (Was hat Instana bereits festgestellt?), Analyse der Änderungsereignisse (Was hat sich im Zusammenhang mit dem Vorfall geändert?), Untersuchung mehrerer Entitäten (Wie hat sich der Fehler ausgebreitet?) und KI-generierter Bericht (Was ist die wahrscheinlichste Ursache, welche Beweise gibt es und wie kann der Fehler behoben werden?).
Instana geht von den betroffenen Komponenten (im Fall von Alex die Zahlungsabwicklungs-API und einige nachgelagerte Dienste), den derzeitigen wahrscheinlichen Ursachenkandidaten und der lokalen Topologie aus, einschließlich vor- und nachgelagerter Aufrufe, über- und untergeordneter Infrastrukturkomponenten sowie zugehöriger Kubernetes-Ressourcen.
Anstatt das Modell mit allen Telemetriedaten zu überfluten, fragt das System: „Welche Entitäten und Beziehungen sollten angesichts dieses Vorfalls am ehesten zuerst untersucht werden?“ Der Controller speist diese Entitäten in eine Untersuchungswarteschlange ein und beginnt, für jede einzelne davon Pakete aus dem begrenzten Kontext abzurufen: einen kleinen k-Hop-Ausschnitt des Graphen rund um die Entität sowie relevante Protokolle, Traces und Metriken.
Die meisten SREs fragen instinktiv: „Was hat sich unmittelbar vor dem Ausfall geändert?“ Die Untersuchung automatisiert diesen Schritt, indem sie ein Zeitfenster betrachtet (beispielsweise 60 Minuten vor bis 20 Minuten nach Beginn des Vorfalls), Bereitstellungen, Konfigurationsänderungen, Skalierungsereignisse und andere Änderungssignale über relevante Dienste und die Infrastruktur hinweg erfasst und aufzeigt, welche Änderungen am verdächtigsten mit dem Beginn des Vorfalls zusammenfallen.
Anstatt dass Alex die Bereitstellungshistorien durchsucht und versucht, die Zeitachsen mit bloßem Auge abzugleichen, übernimmt die agentische Untersuchungs-Engine diese Korrelation für sie.
Hier ermöglicht der EOG-Workflow (Exploration Over Graph) Instana, den Fehler genau zu lokalisieren. Für jede Entität in der Untersuchungswarteschlange führt das System einen Tool-Aufruf durch, sammelt Beweispakete und fragt den Agenten: Handelt es sich bei dieser Entität um eine Ursache, ein Symptom oder sind die Beweise nicht eindeutig? Deuten die Hinweise darauf hin, dass sich der Fehler entlang bestimmter Knotenpunkte ausbreitet (zum Beispiel von Dienst A zu Dienst B oder von einer falsch konfigurierten Datei zu einem Dienst)? Das System aktualisiert daraufhin einen kausalen Teilgraphen, der bestätigte Ausbreitungskanten („Der Ausfall von A führt zum Ausfall von B“) sowie Entitäten erfasst, die als Grundursachen, Symptome oder entlastet klassifiziert wurden.
Instana verwaltet die Warteschlange und stellt sicher, dass das LLM nur relevante Systemausschnitte sieht und nachvollziehbare, reproduzierbare Erklärungen liefert. Im Laufe mehrerer Iterationen identifiziert die KI-Untersuchung die Ursache – einen falsch konfigurierten Verbindungspool im Zahlungsgateway-Dienst – und verfolgt die gesamte Fehlerausbreitungskette über die Zahlungsabwicklungs-API bis hin zu allen nachgelagerten Diensten, wobei sie umsetzbare Maßnahmen zur Fehlerbehebung liefert.
Die Auswirkungen der agentenübergreifenden Untersuchung von Instana gehen über einzelne Vorfälle hinaus. Durch die Automatisierung der Korrelation von Topologie, Traces, Protokollen, Metriken und Änderungsereignissen verkürzt Instana die Zeit, die zur Ermittlung der Ursache benötigt wird, von Stunden auf Minuten und senkt so direkt die mittlere Reparaturzeit (MTTR). Für Unternehmen, die transaktionsintensive Dienste betreiben, bei denen jede Minute Ausfallzeit Auswirkungen auf den Umsatz und die Customer Experience hat, bietet diese Verbesserung einen unmittelbaren geschäftlichen Nutzen.
SRE Teams erhalten kohärente, faktengestützte Erklärungen zu Vorfällen anstatt unstrukturierter Telemetriedaten, die über mehrere Dashboards verstreut sind. Die vollständigen Observability-Daten stehen bei Bedarf weiterhin für umfassendere Untersuchungen zur Verfügung, doch das System bietet einen klaren Ausgangspunkt, der stundenlange manuelle Korrelationsarbeiten überflüssig macht. Da die Untersuchung nachvollziehbar und reproduzierbar ist, können SRE Teams die Schlussfolgerungen des KI validieren und im Laufe der Zeit Vertrauen in das System aufbauen. Die Argumentation ist transparent: Welche Entitäten wurden untersucht, welche Beweise wurden gesammelt und warum wurde ein bestimmter Knoten als Ursache identifiziert?
Wenn KI die zeitaufwändige Korrelationsarbeit bei Vorfällen übernimmt, können SRE-Teams ihre Ressourcen auf proaktive Maßnahmen zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit verlagern, wie beispielsweise Service Level Objectives (SLOs), Fehlerbudgetmanagement und Chaos Engineering. Dieser Wechsel von der reaktiven Brandbekämpfung hin zur proaktiven Zuverlässigkeitstechnik verbessert die Gesamtstabilität des Systems und reduziert die Häufigkeit kritischer Vorfälle.
In internen Bewertungen auf ITBench, einer Benchmarking-Suite für IT-Automatisierung und die Bearbeitung von Vorfällen, lieferte der graphengestützte Untersuchungsansatz von Instana genauere Grafiken zur Ursachenanalyse mit deutlich weniger Umwegen als herkömmliche LLM-Agenten im ReAct-Stil, wobei der Kontextumfang gering blieb und das Verhalten nachvollziehbar war. Diese Validierung beweist, dass der strukturierte, graphengestützte Ansatz im Vergleich zu generischen LLM-Agentenmustern überlegene Ergebnisse liefert.
Im Rahmen unserer KI-gestützten Funktionen zur intelligenten Untersuchung von Vorfällen in Instana sowie der gesamten Pipeline für wahrscheinliche Ursachen können Sie unter „Ereignisse“ → „Vorfälle“ , nach intelligenten Anwendungs-Alerts mit einer wahrscheinlichen Ursache filtern, klicken Sie auf „Untersuchung starten“, um eine KI-gestützte Untersuchung mehrerer Entitäten zu starten
Dort sehen Sie: Untersuchungsphasen, die in Echtzeit übertragen werden, eine Fehlerausbreitungskette über Dienste und Infrastruktur hinweg sowie fundierte Vorschläge zur Problembehebung, die Sie sofort umsetzen können.
Mehr über die Vorfalluntersuchung
Mit Dank an die Mitwirkenden Dishant Kaushik, Marc Palaci-Olgun, Shivangi Pathak, Chun-Wah Chung, Adwan Syed, Nevil Kandathil Sintho, Melissa Denby, Paul Watkins und Gopika Murali K.