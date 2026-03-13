Verbesserung Observability von Instana: Fehlerbehebung mithilfe einer agentenübergreifenden Vorfalluntersuchung

Moderne Systeme wissen bereits, wie alles miteinander verbunden ist: Dienste, die andere Dienste aufrufen, Dienste, die auf Containern, Knoten und Clustern laufen, sowie Systeme, die Konfigurations-Maps, Warteschlangen, Datenbanken und externe Abhängigkeiten umfassen. Änderungsereignisse wie Bereitstellung, Konfigurationsübertragungen, automatische Skalierung und mehr werden alle erfasst und miteinander verknüpft.

Stellen Sie sich das als einen Betriebsgraphen vor: Knoten sind Entitäten (Dienste, Pods, Hosts, Konfigurationen), Kanten sind Beziehungen (Aufrufe, läuft auf, hängt ab von). Bei den Vorfällen handelt es sich nicht um isolierte Spitzenwerte; es sind Fehler, die sich im Laufe der Zeit durch dieses Diagramm ausbreiten.

Der entscheidende Wandel besteht darin, dass das System (Topologie, Fehler, kausale Algorithmen) den Agenten dazu anleitet, in kleinen, klar definierten Abschnitten zu argumentieren. Das ist der Grundgedanke hinter der intelligenten Vorfalluntersuchung von Instana.

In der Vorfallansicht kann eine Person wie Alex eine wahrscheinliche Ursache sehen, die von Instana mithilfe von kausaler KI bereits identifiziert wurde (siehe ausführlicher Blog), zusammen mit dem Anwendungs- und Infrastrukturkontext, in dem das Problem auftritt, der Topologie und dem Ausbreitungsradius, der mehrere betroffene Dienste und Abhängigkeiten anzeigt, sowie Fehlerdetails und Latenzdiagrammen.