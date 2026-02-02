Die Erstellung regulatorischer Dokumente zählt nach wie vor zu den komplexesten und zeitaufwändigsten Tätigkeiten bei der Markteinführung von Produkten. Regulierungsdokumente sind umfangreich, hochstrukturiert und unterliegen strengen Prüfungen. Sie erfordern wissenschaftliche Präzision sowie die strikte Einhaltung von Formatierungs- und Konformitätsvorgaben.

Da regulatorische Anforderungen immer komplexer werden, stehen Life-Science-Unternehmen zunehmend unter Druck, Einreichungen schneller zu liefern und dabei Qualität, Konsistenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Die Beschleunigung dieses Prozesses mit Hilfe von KI ist daher für viele Unternehmen ein Schwerpunktthema, und dieser Ansatz lässt sich auch branchenübergreifend anwenden.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat IBM in Zusammenarbeit mit globalen Pharmaunternehmen Regulate.AI – unseren IBM Regulatory Authoring Accelerator – gemeinsam entwickelt und getestet. Regulate.AI ist ein Multi-Agent-Authoring-Tool, das auf agentischer KI basiert und die Erstellung skalierbarer, qualitativ hochwertiger Dokumente in allen regulatorischen Anwendungsfällen unterstützt. Unsere Zusammenarbeit konzentriert sich darauf, KI über den Proof-of-Concept hinaus zu entwickeln, sie in reale, tägliche Workflows für die Erstellung von Vorschriften einzubetten und sie so zu konzipieren, dass sie auf Unternehmensebene in verschiedenen Anwendungsfällen für die Berichterstattung eingesetzt werden kann.

In seiner jetzigen Form kann dieser Accelerator für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Nachhaltigkeit, Finanz- und Jahresberichterstattung oder bei der Entwicklung wissenschaftlicher Berichte eingesetzt werden. Die Flexibilität des Tools sowie der Vorlagen- und Eingabeunabhängige Ansatz ermöglichen seinen Einsatz über Branchen.