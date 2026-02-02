IBM arbeitete mit globalen Unternehmen zusammen, um Regulate.AI mitzuentwickeln und zu erproben. Regulate.AI ist ein Multiagenten-Autorentool, das auf agentischer KI basiert und die Erstellung skalierbarer, qualitativ hochwertiger regulatorischer Dokumente unterstützt, die für Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen geeignet sind.
Die Erstellung regulatorischer Dokumente zählt nach wie vor zu den komplexesten und zeitaufwändigsten Tätigkeiten bei der Markteinführung von Produkten. Regulierungsdokumente sind umfangreich, hochstrukturiert und unterliegen strengen Prüfungen. Sie erfordern wissenschaftliche Präzision sowie die strikte Einhaltung von Formatierungs- und Konformitätsvorgaben.
Da regulatorische Anforderungen immer komplexer werden, stehen Life-Science-Unternehmen zunehmend unter Druck, Einreichungen schneller zu liefern und dabei Qualität, Konsistenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Die Beschleunigung dieses Prozesses mit Hilfe von KI ist daher für viele Unternehmen ein Schwerpunktthema, und dieser Ansatz lässt sich auch branchenübergreifend anwenden.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat IBM in Zusammenarbeit mit globalen Pharmaunternehmen Regulate.AI – unseren IBM Regulatory Authoring Accelerator – gemeinsam entwickelt und getestet. Regulate.AI ist ein Multi-Agent-Authoring-Tool, das auf agentischer KI basiert und die Erstellung skalierbarer, qualitativ hochwertiger Dokumente in allen regulatorischen Anwendungsfällen unterstützt. Unsere Zusammenarbeit konzentriert sich darauf, KI über den Proof-of-Concept hinaus zu entwickeln, sie in reale, tägliche Workflows für die Erstellung von Vorschriften einzubetten und sie so zu konzipieren, dass sie auf Unternehmensebene in verschiedenen Anwendungsfällen für die Berichterstattung eingesetzt werden kann.
In seiner jetzigen Form kann dieser Accelerator für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Nachhaltigkeit, Finanz- und Jahresberichterstattung oder bei der Entwicklung wissenschaftlicher Berichte eingesetzt werden. Die Flexibilität des Tools sowie der Vorlagen- und Eingabeunabhängige Ansatz ermöglichen seinen Einsatz über Branchen.
Die Weiterentwicklung unseres Tools wurde durch gemeinsame Design-Workshops und iterative Entwicklung vorangetrieben. Dieser Prozess ermöglicht es Regulate.AI, unterschiedliche Autorenansätze innerhalb des Unternehmens zu berücksichtigen, basierend auf Dokumenttyp, Inhaltskomplexität und Benutzerbedürfnissen.
Unser Tool bietet zwei Ansätze: musterbasierte und vorlagenbasierte Generierung. Das musterbasierte Entwerfen bietet Flexibilität, da es von früheren Dokumenten als Input-Output-Paaren lernt, so dass die Modelle über verschiedene Inhalte hinweg verallgemeinert werden können. Für viele regulatorische und wissenschaftliche Anwendungsfälle bietet ein vorlagenbasierter Ansatz jedoch mehr Kontrolle, Skalierbarkeit und Konsistenz. Durch das Entwerfen in vordefinierten Strukturen ermöglichen Vorlagen den Nutzern, die Ausgabe direkt zu steuern und dieselben Standards auf mehrere Dokumenttypen und regulatorische Kontexte anzuwenden.
Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass sich Regulate.AI nicht als generisches KI-Tool weiterentwickelt, sondern als Beschleuniger, der auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Mitglieder des regulatorischen Teams basiert.
Die Erstellung von regulatorischen Dokumenten verläuft selten linear. Dokumente werden oft von großen, verteilten Teams unter hohem Zeitdruck entworfen, geprüft, überarbeitet und mehrfach verfeinert. Regulate.AI wurde entwickelt, um diese Realität zu unterstützen und die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus der Erstellung hinweg zu ermöglichen, anstatt als Word-Plug-In zu fungieren. Es ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen den Nutzern und den Dokumentenerstellungs-Workflows des Unternehmens.
Der Accelerator bietet rollenbasierte Erfahrungen, die auf unterschiedliche Verantwortlichkeiten innerhalb des regulatorischen Autorisierungsprozesses abgestimmt sind. Administratoren verwalten Konfigurationen, Autoren strukturieren und erstellen Berichte und Vorlagen, und Redakteure und Gutachter entwerfen, kommentieren und verfeinern Inhalte.
Dieses rollenbasierte Modell ist in regulatorischen Umgebungen unerlässlich, in denen klares Eigentum, kontrollierter Zugang und definierte Übergaben erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und gleichzeitig Teams die Möglichkeit zu geben, parallel zu arbeiten. Durch die Balance zwischen Flexibilität und Governance unterstützt der Beschleuniger effiziente Zusammenarbeit, ohne Konsistenz oder Aufsicht zu beeinträchtigen.
Robuste Autorenfähigkeiten wie Versionierung, Kommentierung, Abhängigkeitsbewusstsein in Dokumentabschnitten und vollständiger Berichtsexport sind im regulatorischen Kontext ebenso entscheidend. Regulatorische Dokumente werden in der Regel mehreren iterativen Überprüfungszyklen unterzogen, oft mit Aktualisierungen in der Spätphase aufgrund neuer Daten, des Feedbacks der Prüfer oder sich ändernder Einreichungsanforderungen. Das Abhängigkeitsbewusstsein stellt sicher, dass Änderungen in einem Abschnitt genau und einheitlich im gesamten Dokument widergespiegelt werden, wodurch das Risiko von Unstimmigkeiten und Überarbeitungen verringert wird, was bei großen, komplexen Einreichungen wichtig ist.
Diese Funktionen wurden anhand realer regulatorischer Berichte aus verschiedenen nicht klinischen und klinischen Bereichen der Lebenswissenschaften entwickelt und validiert. Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Tool nicht nur die Erstellungsprozesse optimiert, sondern auch die Nuancen, Kontrollen und Schwankungen berücksichtigt, die bei der Erstellung von Vorschriften auftreten. Als Ergebnis ist Regulate.AI so konzipiert, dass es sich über Teams und Anwendungsfälle hinweg skalieren lässt und dabei wiederverwendbar, robust und für den regulatorischen Betrieb von Unternehmen geeignet bleibt.
Im Kern von Regulate.AI steht eine Reihe von KI-gestützten Funktionen, die entwickelt wurden, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und den Autorisierungsprozess zu beschleunigen, während der Mensch weiterhin die Verantwortung für die Entscheidungsfindung trägt.
Diese Funktionen unterstützen Autoren während des gesamten Entwurfsprozesses und helfen ihnen, mit deutlich weniger manuellem Aufwand von Rohdaten zu qualitativ hochwertigen, einreichungsfertigen Dokumenten zu gelangen:
Zusammengenommen tragen diese Funktionen dazu bei, den Aufwand der Autoren von sich wiederholenden Aufgaben wie Formatierung und Überarbeitung zu verringern, sodass mehr Zeit für Prüfung, Interpretation und Entscheidungsfindung zur Verfügung steht. Dieser Ansatz verbessert die Erfahrung und Motivation der Autoren und wirkt der zunehmenden administrativen Belastung durch regulatorische Einreichungen entgegen.
Regulate.AI wurde mit Blick auf die Bereitstellung in Unternehmen entwickelt und ist darauf ausgelegt, sich in bestehende Regulierungssysteme zu integrieren, anstatt als eigenständiges Tool zu fungieren.
Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickeln wir die Integration in Plattformen wie Veeva Vault und informieren über Integrationspfade und technische Designentscheidungen. Der Beschleuniger kann die Integration in breitere Speicherumgebungen unterstützen, was die flexible Aufnahme von Quelldaten und strukturierte Verwaltung von behördlichen Berichten ermöglicht.
Während sich die aktuelle Zusammenarbeit auf spezifische regulatorische Anwendungsfälle konzentriert, ist die zugrunde liegende Architektur so konzipiert, dass sie im Laufe der Zeit auch andere Dokumenttypen, Therapiegebiete und organisatorische Anforderungen unterstützen kann.
Ein strukturierter, aber dennoch kollaborativer Lieferansatz, der gemeinsames Design, Validierung der technischen Machbarkeit und iterative Entwicklung kombiniert, hat sichergestellt, dass der Beschleuniger robust, skalierbar und für regulierte Umgebungen geeignet bleibt.
Regulate.AI wird als Teil von Enterprise Advantage bereitgestellt, dem Asset-basierten Service von IBM Consulting für die Entwicklung, Steuerung und Skalierung von Anwendungen. Regulate.AI wurde unter Verwendung der Funktionen von IBM Consulting Advantage entwickelt und ist eine der vorkonfigurierten Anwendungen, die über die Plattform erhältlich sind.
Während Regulate.KI fortfährt, sich zu entwickeln, deuten unsere Analysen auf erhebliche Effizienzgewinne hin, mit dem Potenzial, den Zeitaufwand für die Verfasser regulatorischer Dokumente um über 50–60 % zu reduzieren.
Mehr als Effizienz betont die Zusammenarbeit den Wert der verantwortungsvollen Anwendung von generativer KI, indem diese in Workflows eingebettet wird, menschliche Kontrolle aufrechterhält und sich eng an regulatorische Standards hält. Dieser Ansatz ermöglicht greifbare Vorteile bei gleichzeitiger Wahrung von Qualität, Compliance und Vertrauen.
IBM ist entschlossen, fortzufahren, in Regulate.AI zu investieren und den Beschleuniger durch eine klare Roadmap zu skalieren und in Partnerschaft mit unseren Kunden aus den Branchen daran zu arbeiten, ihn für verschiedene Anwendungsfälle bereitzustellen. Dieser Prozess umfasst die Erweiterung der Abdeckung über weitere Typen regulatorischer Dokumente, die Verbesserung der Kern-Autoren- und Prüffähigkeiten, die Stärkung der Integrationen (einschließlich Einreichungs- und Inhaltsmanagement-Plattformen) sowie die Härtung der Lösung für eine breitere Unternehmensausführung.
Durch die Anpassung des Tools an jeden Anwendungsfall und jedes Unternehmen ist Regulate.AI im Zuge seiner Weiterentwicklung bestens positioniert, um zu einer wiederholbaren und skalierbaren Funktion zu werden. Es ermöglicht den Teams der Aufsichtsbehörden, schneller und sicherer zu arbeiten und gleichzeitig die in regulierten Umgebungen erforderliche Governance und Qualität zu gewährleisten.