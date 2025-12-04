Computer Gross treibt die KI-Innovation in Italien mit IBM Watsonx voran

Computer Gross arbeitet mit fast dreihundert IBM Geschäftspartnern in ganz Italien zusammen. Diese reichen von großen Systemintegratoren bis hin zu kleinen Spezialistenteams, darunter Boutique-Unternehmen mit tiefgreifender Expertise in Bereichen wie KI, Cloud und Sicherheit. Unabhängig von ihrer Größe stehen sie alle vor derselben Herausforderung, mit der sich schnell entwickelnden KI-Technologie Schritt zu halten.

Um dem italienischen Partner-Ökosystem dabei zu helfen, die notwendigen Fähigkeiten für die verantwortungsvolle Anwendung von KI aufzubauen, hat Computer Gross das watsonx Competence Center gegründet. Diese bedeutende interne Investition ist der Weiterentwicklung generativer KI auf dem italienischen Markt gewidmet.

Ihre Mission besteht in ihren eigenen Worten darin: „Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria.“ (zu Deutsch: „Die Einführung von generativer KI auf dem italienischen Markt fördern und zur Entwicklung von Anwendungsfällen beitragen, die auf die verschiedenen Branchen zugeschnitten sind.“)

Davide erklärte, wie das Competence Center die Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem stärkt: „Wenn Sie ein kleiner Partner sind, verfügen Sie möglicherweise nicht über alle erforderlichen Fähigkeiten, um ein komplexes KI-Projekt alleine zu leiten. Das Competence Center bringt Partner miteinander in Kontakt, damit sie Fachwissen teilen und gemeinsam wachsen können.“

Mit strukturierten Schulungen, Zertifizierungen und direktem Zugang zu IBM-Technologie entwickelt sich das Zentrum zu einem Katalysator für die KI-Bereitschaft in ganz Italien.