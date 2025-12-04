Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Computer Gross treibt die KI-Innovation in Italien mit IBM Watsonx voran

Um das Partner-Ökosystem in Italien beim Aufbau von Kompetenzen für eine verantwortungsvolle KI-Einführung zu unterstützen, hat Computer Gross das watsonx Competence Center ins Leben gerufen – eine interne Investition, die sich der Förderung generativer KI auf dem italienischen Markt widmet.

Veröffentlicht 4. Dezember 2025
Computer Gross unterstützt italienische Unternehmen dabei, vom Interesse an KI zu konkreten Ergebnissen überzugehen. In diesem Interview von IBM TechXchange teilt das Unternehmen mit, wie watsonx.data und ein dediziertes watsonx Competence Center Partner in ganz Italien auf die nächste Ära vertrauenswürdiger KI vorbereiten.

Eine Partnerschaft für die nächste Generation der KI

Computer Gross ist einer der etabliertesten lösungsorientierten Distributoren Italiens und seit vielen Jahren Partner von IBM. Seit Jahrzehnten unterstützt das Unternehmen Tausende italienischer Organisationen bei der Einführung neuer Technologien und der Modernisierung ihrer Systeme. Heute liegt der Fokus klar auf KI und der Datenbasis, die sie nützlich und zuverlässig macht.

Auf der IBM TechXchange 2025 sprachen wir mit Davide Bagnoli, Teamleiter für Cloud und KI bei Computer Gross, darüber, wie das Unternehmen sein Partner-Ökosystem bei diesem Wandel unterstützt. Unser Gespräch verdeutlichte die zentrale Rolle von Daten und Kompetenzentwicklung in der italienischen KI-Geschäftswelt.

„Wir arbeiten jeden Tag mit Daten“, sagte Davide. „Sie geben uns Erkenntnisse über den Markt und helfen uns zu verstehen, wo unsere Partner Unterstützung benötigen.“

Unterstützung für das wachsende KI-Ökosystem in Italien

Computer Gross arbeitet mit fast dreihundert IBM Geschäftspartnern in ganz Italien zusammen. Diese reichen von großen Systemintegratoren bis hin zu kleinen Spezialistenteams, darunter Boutique-Unternehmen mit tiefgreifender Expertise in Bereichen wie KI, Cloud und Sicherheit. Unabhängig von ihrer Größe stehen sie alle vor derselben Herausforderung, mit der sich schnell entwickelnden KI-Technologie Schritt zu halten.

Um dem italienischen Partner-Ökosystem dabei zu helfen, die notwendigen Fähigkeiten für die verantwortungsvolle Anwendung von KI aufzubauen, hat Computer Gross das watsonx Competence Center gegründet. Diese bedeutende interne Investition ist der Weiterentwicklung generativer KI auf dem italienischen Markt gewidmet. 

Ihre Mission besteht in ihren eigenen Worten darin: „Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria.“ (zu Deutsch: „Die Einführung von generativer KI auf dem italienischen Markt fördern und zur Entwicklung von Anwendungsfällen beitragen, die auf die verschiedenen Branchen zugeschnitten sind.“)

Davide erklärte, wie das Competence Center die Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem stärkt: „Wenn Sie ein kleiner Partner sind, verfügen Sie möglicherweise nicht über alle erforderlichen Fähigkeiten, um ein komplexes KI-Projekt alleine zu leiten. Das Competence Center bringt Partner miteinander in Kontakt, damit sie Fachwissen teilen und gemeinsam wachsen können.“

Mit strukturierten Schulungen, Zertifizierungen und direktem Zugang zu IBM-Technologie entwickelt sich das Zentrum zu einem Katalysator für die KI-Bereitschaft in ganz Italien.

watsonx.data als Eckpfeiler

Im Zuge der Digitalisierung ihrer Geschäftsabläufe generieren italienische Unternehmen riesige Mengen an Daten in verschiedenen Tools und Formaten. Die meisten von ihnen erkennen den Wert dieser Informationen, haben jedoch Schwierigkeiten, sie effektiv für KI zu nutzen. Hier ist watsonx.data zu einem wesentlichen Bestandteil der Strategie von Computer Gross geworden.

„watsonx.data bringt verschiedene Datentypen in einem für KI geeigneten Format zusammen“, sagte Davide. „Es verhindert Datensilos und ermöglicht es Ihnen, Ihre Informationen für konkrete Projekte zu nutzen.“

Mit watsonx.data können Partner strukturierte Daten – wie Datenbanken, Anwendungstabellen – sowie unstrukturierte Inhalte, darunter Dokumente, PDFs oder Protokolle innerhalb einer einzigen, kontrollierten Lakehouse-Umgebung zusammenführen. Dieser einheitliche Ansatz reduziert Datensilos und Komplexität, verbessert die Datenqualität und schafft einen konsistenten Weg zu KI-fähigen Daten in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Durch die Vereinfachung von Zugriff, Verwaltung und Vorbereitung hilft watsonx.data Partnern dabei, Analysen, Modelltraining und KI-Entwicklung mit einer vertrauenswürdigen Datengrundlage zu beschleunigen.

Tools, die sich an die Arbeitsweise von Teams anpassen

Davide nahm während der TechXchange an den praktischen Übungen von watsonx.data teil und betonte die Bedeutung von KI-Plattformen, die unterschiedliche Benutzerpräferenzen unterstützen. Data Scientists bevorzugen oft eine klare, visuelle Oberfläche, während Entwickler und Architekten Automatisierung und Kommandozeilen-Workflows schätzen.

„Verschiedene Anwender arbeiten auf verschiedene Weisen“, sagte Davide. „watsonx.data bietet sowohl eine übersichtliche Benutzeroberfläche als auch die Möglichkeit zur Automatisierung über die Befehlszeile. Die Verbesserungen im vergangenen Jahr waren signifikant.“

Dieser duale Ansatz erleichtert es Partnern, die Plattform einzuführen und KI in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren.

Vorbereitung auf die nächste Generation: KI-Agenten

Mit Blick auf die Zukunft glaubt Davide, dass KI-Agenten ein leistungsfähiges Mittel zur Automatisierung von Arbeit und zur Einbettung von Intelligenz in Anwendungen sein werden. Er vergleicht die Zukunft der KI mit der traditionellen Softwareentwicklung, bei der komplexe Probleme in überschaubare Teile zerlegt werden, die wiederverwendet und angepasst werden können. Doch Agenten benötigen verlässliche Informationen als Grundlage.

„Ohne verlässliche Daten sind Modelle kaum mehr als Spielzeuge“, sagte Davide. „Viele Unternehmen speichern Informationen in Datenbanken und Dateispeichern, nutzen sie aber nicht.“ Mit watsonx.data fügt sich alles zusammen. So können Sie das volle Potenzial freischalten.“

Indem Computer Gross die Datengrundlage vorbereitet und Partner ermutigt, agentenbasierte Ansätze zu erkunden, hilft das Unternehmen italienischen Firmen dabei, KI zu entwickeln, die praktisch, skalierbar und auf reale Bedürfnisse abgestimmt ist.

Fortsetzung einer auf Fortschritt ausgerichteten Partnerschaft

Computer Gross verzeichnet bereits starke Ergebnisse seiner KI-Investitionen. So erhielt das Unternehmen den Netcomm Award für den innovativen Einsatz von IBM watsonx Assistant auf seiner B2B-Handelsplattform. Diese Auszeichnung verdeutlicht das Potenzial, das sich ergibt, wenn KI auf einer soliden Datenstrategie basiert.

Besonders hervorzuheben ist das Engagement von Computer Gross, das italienische Ökosystem über reine Experimente hinaus voranzubringen. Durch das watsonx Competence Center, watsonx.data und die enge Zusammenarbeit mit IBM schafft Computer Gross die Basis für vertrauenswürdige KI-Einführungen in ganz Italien.

Das vollständige Interview mit Davide Bagnoli weiter unten zeigt, wie KI neue Möglichkeiten für Partner und Kunden eröffnet.

