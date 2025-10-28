Wie viel schneller kann Ihr Compliance-Team handeln, wenn Prüfprotokolle und Datenbewegungen in einer einzigen, sofort protokollierbaren Ansicht zusammengeführt würden und die für die DSGVO, HIPAA, PCI und SOX relevanten Daten automatisch zugeordnet würden? Was wäre, wenn Sie Vorfälle schneller lösen könnten und eine sofortige Erkenntnis in das Verschieben von vertraulichen Daten erhalten würden?

Bei dieser Form der Effizienz geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sie kann auch dazu beitragen, Unsicherheiten und Risiken zu mindern. Nach der DSGVO können Unternehmen mit einer Geldbuße von bis zu 20 Millionen EUR oder 4 % ihres weltweiten Jahresumsatzes belegt werden – je nachdem, welcher Betrag höher ist.

In den USA verstärkt der Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act die HIPAA-Durchsetzung: Wiederholte Verstöße gegen dieselbe Anforderung können zivilrechtliche Strafen von bis zu 1,5 Millionen Euro pro Jahr nach sich ziehen. Diese Zahlen sind keine theoretischen Zahlen, sondern erhebliche Risiken für jedes Unternehmen, das die Kontrolle über seine Daten verliert.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Governance und Sicherheit liefert IBM die Grundlage für vertrauenswürdige Daten. Aufbauend auf diesem Fachwissen liefert IBM watsonx.data Intelligence eine leistungsstarke Rückverfolgung der Datenabstammung und stellt Transparenz in den Mittelpunkt der Compliance, während IBM Guardium Data Protection einen detaillierten Einblick in die Zugriffskontrolle und Richtliniendurchsetzung bietet. Gemeinsam unterstützen diese Lösungen Organisationen bei der Einhaltung regulatorischer Erwartungen und verringern gleichzeitig die Workload von Audit-, Compliance- und Sicherheitsteams. Sie stellen Daten überall dort bereit, wo sie sich befinden, in Cloud-, lokal- und Hybridumgebungen. Compliance ist ein professioneller Aspekt der Datenzuverlässigkeit und beginnt mit Klarheit. Die Datenabstammung bildet die Erzählebene: die Geschichte Ihrer Daten vom Ursprung bis zum Ergebnis.