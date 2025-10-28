Viel zu lange wurde die Datenabstammung als „technisches Nice-to-Have“ behandelt. In Wirklichkeit ist sie die Grundlage der regulatorischen Berichterstattung und wichtiger Wegbereiter für KI-fähige, zuverlässige Daten. Lineage erzählt die Geschichte Ihrer Daten: woher sie stammen, wie sie transformiert werden und wo sie verwendet werden. Wenn sie ordnungsgemäß dokumentiert ist, werden Audit-Trails von Flickenteppichen zu klaren, vertrauenswürdigen Berichten. Mit watsonx.data intelligence können Unternehmen Daten über Cloud-, lokale und hybride Systeme hinweg verfolgen und verstehen, und so einen einheitlichen Überblick über die Datenabstammung und Qualität erhalten, ohne bestehende Umgebungen zu stören.
Nehmen wir zum Beispiel ein der 25 größten US-Finanzunternehmen, das seine Compliance-Position durch die Einführung der Datenabstammung in IBM watsonx.data Intelligence verbessert hat. Durch den automatisierten, umfassenden Einblick in Datenflüsse und Metadaten konnte das Unternehmen seine entscheidenden Datenelemente (CDEs) identifizieren und überwachen, Governance-Prozesse rationalisieren und Audits vollständig vorbereitet durchführen. Das interne Audit kam ohne konstruktives Feedback zurück – ein deutliches Signal dafür, dass die Datengenauigkeit und Rückverfolgbarkeit jetzt stärker sind.
Wenn Unternehmen die Rückverfolgung der Datenabstammung in den Vordergrund stellen, können Unternehmen:
- Beweisen Sie die Rückverfolgbarkeit von Daten über den gesamten Lebenszyklus.
- Beantworten Sie die Fragen der Prüfer schnell und genau.
- Unterstützen Sie Frameworks wie DSGVO, SOX, BCBS 239 mit überprüfbaren Datenflüssen.
- Stärken Sie das Vertrauen in die Zuverlässigkeit Ihrer Daten
Dieser Ansatz dient nicht nur der Verwaltung, sondern ist auch die Grundlage für das Vertrauen in Ihre Geschäftsdaten. Sobald man die Geschichte kennt, braucht man Kontrolle. Der Datenschutz fügt die Verantwortlichkeitsebene hinzu, die genau zeigt, wer wann und wie auf Daten zugegriffen hat.