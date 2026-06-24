IBM Confluent stellte Busie eine verwaltete Datenstreaming-Grundlage zur Verfügung, die für den Aufbau einer ereignisgesteuerten Plattform für Charterbusbetreiber erforderlich war. Diese Plattform wandelte isolierte Betriebsdaten in Echtzeit-Suche, Angebotserstellung, Preisgestaltung, Rechnungsstellung und Kundenbenachrichtigungen um.
Transportdienstleister verlassen sich seit langem auf manuelle Prozesse, um ihren Betrieb am Laufen zu halten. Physische Unterlagen, Aktenschränke und Kundenservice-Mitarbeiter ermöglichen es ihnen seit langem, Menschen sicher und effizient von Punkt A nach Punkt B zu transportieren. Manuelle Prozesse bilden zwar seit Jahren die Grundlage für die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen, haben sie aber auch an einer Expansion gehindert.
Dieser Wandel spiegelt die Erwartungen heutiger Busreisender wider, die eine nahtlose Digital Experience wünschen, das mit ihrer mobilen Lieblings-App wie Uber oder Lyft vergleichbar ist. Sie möchten Gruppentransporte mit einem Klick mit präzisen Preisangaben, zuverlässigen Angaben zur Ankunfts- und Abfahrtszeit sowie einem nahtlosen Online-Buchungsprozess buchen können.
Busie, ein in New York ansässiges Unternehmen und Finalist beim ersten Data-Streaming-Startup-Wettbewerb von Confluent, ermöglicht es Anbietern von Landverkehrsdiensten, ihren Kunden diese moderne Erfahrung zu bieten. Ihre Charterplattform bietet eine Plug-and-Play-Lösung, die einen durchgängigen Online-Buchungsprozess unterstützt, Charterkunden begeistert, die Kundenakquisitionskosten senkt und letztendlich die Buchungskonversionsrate verdoppelt.
Transportdienstleister können ihre Abläufe digitalisieren und optimieren – von Omnichannel-Anfragen über Bestandsmanagement und dynamische Preisgestaltung bis hin zu Zahlungen, dynamischer, fahrzeugbasierter Routenplanung und Kundenanalysen. Das Fundament ihrer Plattform bildet das Datenstreaming mit IBM Confluent.
Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Busie mithilfe von Datenstreaming digitale Dienste für Verkehrsunternehmen bereitstellt und warum das Unternehmen seine Plattform auf IBM Confluent aufgebaut hat.
Die Mitbegründer von Busie, Brady Perry und Louis Bookoff, entschieden sich frühzeitig für die Implementierung einer ereignisgesteuerten Architektur für ihre Charterplattform. Sie experimentierten während der frühen Produktentwicklung mit einer monolithischen Infrastruktur, fanden diese aber schnell einschränkend. Das eng gekoppelte System ließ sich nur schwer auf die erwarteten Durchsatzraten skalieren und bremste die schnelle Entwicklung neuer Plattformfunktionen.
Obwohl ihre anfängliche Microservice-Architektur stark auf RESTful API-Aufrufen basierte, erkannten sie die Bedeutung einer grundlegenden Dateninfrastruktur, die sich im Laufe der Zeit an veränderte Anforderungen anpassen kann. Nachdem sie über die Entwicklerressourcen von IBM Confluent in das Konzept des Daten-Streamings eingeführt worden waren, wussten sie, dass Apache Kafka diese Anforderungen erfüllen würde.
Als schlankes Startup fehlten ihnen die Ressourcen und das Fachwissen, um Kafka effektiv selbst zu verwalten. Daher bewarben sie sich für das Startup-Programm von Confluent. Das Programm bietet bis zu einem Jahr lang kostenlose Confluent Cloud-Guthaben und Zugang zu internen Experten. Es wurde für Startups in der Frühphase mit innovativen Anwendungsfällen für Datenstreaming entwickelt.
Mit IBM Confluent kann Busie von umfangreichen Entwicklertools profitieren, einschließlich mehrsprachiger Unterstützung, um neue Ingenieure schnell einzuarbeiten. So können sie eine robuste, ereignisgesteuerte Architektur aufbauen, die ihre Charterplattform vom ersten Tag an unterstützt. Sie profitieren außerdem von umfassenden, vollständig verwalteten Ressourcen, die IBM Confluent bereitstellt, darunter vollständig verwaltete Konnektoren, Stream-Verarbeitung und Schema Registry.
Der Weg zum Datenstreaming von Busie begann mit dem schrittweisen Freischalten von Daten aus isolierten Datenbanken. Sie verwendeten mehrere vorkonfigurierte Konnektoren, sowohl vollständig in IBM Confluent Cloud verwaltet als auch selbstverwaltet auf AWS ECS mit AWS Fargate, um Daten aus 13 PostgreSQL- und MongoDB-Datenbanken zu verbinden. Die Daten in diesen Datenbanken reichten von Kundentabellen über Preisgestaltungsanfragen bis hin zu Buchungen und Fahrzeugstatus.
Durch die Zusammenführung dieser Daten wurden die Silos zwischen den Datenbanken aufgebrochen und die Daten für die Nutzung durch nachgelagerte Anwendungen freigegeben.
Nachdem eine grundlegende Datenstreaming-Architektur geschaffen war, begann Busie mit der Entwicklung von Anwendungen, die weitere Funktionen der Datenstreaming-Plattform von IBM Confluent nutzten. Ihre Kernanwendung, Range Operator Portal – ein vertikalisiertes ERP für den gesamten Charter-Buchungsprozess – wird von einer robusten Suchmaschine namens „Charter Experience Finder“ (ChEF) angetrieben.
ChEF verfolgt einen „Shift-Left“-Verarbeitungsansatz, bei dem Daten aus verteilten Quellen innerhalb der IBM Confluent Cloud aggregiert und angereichert werden, um ein einheitliches Datenmodell zu erstellen, das für die Suche, Paginierung und Filterung optimiert ist. Dieser Ansatz ermöglicht es Transportunternehmen, die benötigten Informationen schnell zu finden.
Der Durchsatz beim Laden der Kernansicht im Range Operator Portal wurde um 300 % verbessert, was den Kunden eine nahtlosere Digital Experience bietet. Diese Verbesserung ist das direkte Ergebnis ihres Shift-Left-Ansatzes bei der Datenverarbeitung.
Die Kunden von Busie können zudem leistungsstarke Suchoperationen mit ihren Daten durchführen, um die benötigten Informationen schneller zu finden als bei jedem anderen Produkt auf dem Markt. Diese Funktion spart ihnen wertvolle Zeit in ihrem täglichen Betrieb.
Über diesen Fortschritt hinaus hat Busie Funktionen bereitgestellt, die es in der Branche bisher noch nicht gab. Dynamische Preisgestaltung, asynchrone Online-Rechnungsstellung, elektronische Verträge und Echtzeitbenachrichtigungen – wie zum Beispiel Aktualisierungen des Charterstatus – sind nur einige der Innovationen, die durch Datenstreaming ermöglicht werden.
Dank der umfangreichen Tools von IBM Confluent kann Busie diese Funktionen innerhalb von Wochen oder Monaten statt Jahren bereitstellen. Sie können ganz einfach neue Datenquellen in die Plattform integrieren und gut strukturierte, verwaltete Datenprodukte erstellen, die leicht auffindbar und für nachgelagerte Anwendungen einsatzbereit sind.
Als schlankes Start-up mit begrenzten Ressourcen haben diese Funktionen sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, um schnell auf die Anforderungen der Kunden reagieren zu können. Es hat ihnen auch ermöglicht, neue Funktionen auf der Charterplattform zu entwickeln, sodass Busie Preisgestaltung in Millionenhöhe pro Monat unterstützen kann.
Diese Funktion hat ihnen auch geholfen, die Kosten für die Datenspeicherung zu kontrollieren. Die Streamverarbeitung von IBM Confluent ermöglicht es ihnen, Datenströme effektiv zu filtern und so das Datenvolumen, das nachgelagerte Datenbanken erreicht, auf das unbedingt Notwendige zu beschränken.
Da Busie weiterhin Innovationen vorantreibt, plant das Unternehmen, die Funktionen der Datenstreaming-Plattform von IBM Confluent noch besser zu nutzen. Stream-Verarbeitung mit vollständig verwaltetem Apache Flink bietet dem Team beispielsweise mehrere Möglichkeiten, ihr Produktangebot weiterzuentwickeln. Dashboards für Echtzeitanalysen, ertragsorientierte Preisgestaltung – also eine dynamische Preisgestaltung auf Basis der Verfügbarkeit von Fahrern und Fahrzeugen – sowie Echtzeit-Berichte zum Fahrzeugstandort sind nur einige der Streaming-Anwendungen, die derzeit in Betracht gezogen werden.
Das Datenstreaming ist von grundlegender Bedeutung für das Ziel von Busie, Verkehrsunternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Mit IBM Confluent als Rückgrat ihrer Charterplattform bietet Busie eine Plug-and-Play-Lösung, die speziell auf Transportunternehmen zugeschnitten ist, was die Technologiebranche oft ignoriert hat. Durch das Streaming, die Verarbeitung, die Steuerung und die Weitergabe von Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen kann Busie eine umfassende Plattform anbieten, die alles von der Angebotserstellung bis zur dynamischen Routenplanung abdeckt.
Mit der Unterstützung von IBM Confluent kann Busie sein Produkt zügig weiterentwickeln und so auch mit begrenzten Ressourcen schnell Innovationen vorantreiben. Mit der frühen Entscheidung, ihre Plattform auf IBM Confluent Cloud aufzubauen, hat Busie den Weg für langfristigen Erfolg geebnet.