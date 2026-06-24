Transportdienstleister verlassen sich seit langem auf manuelle Prozesse, um ihren Betrieb am Laufen zu halten. Physische Unterlagen, Aktenschränke und Kundenservice-Mitarbeiter ermöglichen es ihnen seit langem, Menschen sicher und effizient von Punkt A nach Punkt B zu transportieren. Manuelle Prozesse bilden zwar seit Jahren die Grundlage für die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen, haben sie aber auch an einer Expansion gehindert.

Dieser Wandel spiegelt die Erwartungen heutiger Busreisender wider, die eine nahtlose Digital Experience wünschen, das mit ihrer mobilen Lieblings-App wie Uber oder Lyft vergleichbar ist. Sie möchten Gruppentransporte mit einem Klick mit präzisen Preisangaben, zuverlässigen Angaben zur Ankunfts- und Abfahrtszeit sowie einem nahtlosen Online-Buchungsprozess buchen können.

Busie, ein in New York ansässiges Unternehmen und Finalist beim ersten Data-Streaming-Startup-Wettbewerb von Confluent, ermöglicht es Anbietern von Landverkehrsdiensten, ihren Kunden diese moderne Erfahrung zu bieten. Ihre Charterplattform bietet eine Plug-and-Play-Lösung, die einen durchgängigen Online-Buchungsprozess unterstützt, Charterkunden begeistert, die Kundenakquisitionskosten senkt und letztendlich die Buchungskonversionsrate verdoppelt.

Transportdienstleister können ihre Abläufe digitalisieren und optimieren – von Omnichannel-Anfragen über Bestandsmanagement und dynamische Preisgestaltung bis hin zu Zahlungen, dynamischer, fahrzeugbasierter Routenplanung und Kundenanalysen. Das Fundament ihrer Plattform bildet das Datenstreaming mit IBM Confluent.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Busie mithilfe von Datenstreaming digitale Dienste für Verkehrsunternehmen bereitstellt und warum das Unternehmen seine Plattform auf IBM Confluent aufgebaut hat.