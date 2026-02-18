Bulgariens nationales Zahlungsnetzwerk BORICA skaliert Betrugsprävention der nächsten Generation mit IBM Safer Payments und IBS

Um die Widerstandsfähigkeit des bulgarischen Zahlungsökosystems zu stärken, arbeitet BORICA AD mit IBS zusammen, um IBM Safer Payments umzusetzen und skalierbaren, KI-gesteuerten Betrugsschutz in den Finanzinstituten des Landes einzuführen.
Das Unternehmen, das moderne Zahlungs-, Karten- und Fintech-Lösungen entwickelt und als Bulgariens nationaler Zahlungsdienstleister fungiert, BORICA AD, hat mit dem führenden IT-Beratungssystemintegrator des Landes, IBS, zusammengearbeitet.
Die beiden Organisationen werden IBM Safer Payments implementieren und verbesserte Cross-Channel-Zahlungsbetrugsprävention bieten. Diese Funktionen schützen und stärken die Kunden von BORICA und bieten einen besseren Zugang zu fortschrittlichen, sicheren und innovativen Bankerfahrungen.
BORICA bietet ein umfangreiches Portfolio innovativer Zahlungsdienste, darunter Sofortzahlungen und Kartendienste. Es fungiert außerdem als SWIFT-Servicebüro und als Drittanbieter-Prozessor für Mastercard und Visa.
BORICA versteht die Bedeutung von Lösungen, die den Erwartungen seiner Kunden an Bequemlichkeit entsprechen. Außerdem wird sichergestellt, dass die Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik ist und den immer raffinierteren Cyberangriffen und groß angelegten Betrugsversuchen standhält.
Hierfür wählte BORICA IBM Safer Payments, eine moderne Betrugserkennung, die es den Anwendern ermöglicht, betrügerische Transaktionen in Echtzeit abzufangen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die echten Transaktionen der Kunden nicht irrtümlich gestoppt werden.
IBM Safer Payments nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Verhaltens- und Betrugsmuster zu analysieren, Modelle zu entwickeln und anzupassen, um neu auftretende Betrugsbedrohungen abzuwehren und Gegenmaßnahmen zu empfehlen.
IBM Safer Payments kann so konfiguriert werden, dass Milliarden von Transaktionen pro Jahr überwacht werden, darunter über 4.000 Transaktionen pro Sekunde mit einer Antwortzeit von unter 10 Millisekunden – über alle Zahlungskanäle hinweg. Um eine Leistung dieser Größe zu liefern, verwendet IBM Safer Payments massive parallele Rechenleistungen mit vertikaler und horizontaler Skalierbarkeit. BORICA entschied sich für IBM Safer Payments, um eine moderne, skalierbare und leistungsstarke Infrastruktur zu gewährleisten, die sich an die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden und ihres Geschäfts anpassen kann.
BORICA hat IBM Safer Payments für Kartendienste implementiert und plant, in Kürze auch Instant-Payment-Systeme für seine Kunden anzubieten, zu denen Banken aller Größen, Zahlungsdienstleister und Kartenakzeptanzstellen gehören. Diese Implementierung stellt einen wichtigen Schritt für BORICA dar, um fortzufahren, sichere, innovative Bankdienstleistungen in großem Maßstab anzubieten, und hat sich bereits bei der Aufdeckung betrügerischer Transaktionen bewährt.
„Durch die Bereitstellung von IBM Safer Payments hat BORICA eine zentralisierte, mandantenfähige Betrugs- und Finanzkriminalitätspräventionsschicht für die nationale Zahlungsinfrastruktur Bulgariens geschaffen“, sagte Albena Petkova, Direktorin für Finanzbetrugspräventionsdienste bei BORICA. „Die Plattform schützt mittlerweile die meisten inländischen Kartentransaktionen (über 70 %) in Echtzeit und bietet eine verhaltensbasierte Betrugserkennung über alle teilnehmenden Banken und Zahlungsanbieter hinweg. Eine Integration in das Betrugsbekämpfungssystem für kartenlose Zahlungen und digitale Kanäle wird derzeit entwickelt. Dieses gemeinsame Servicemodell ermöglicht konsistente AML- und Betrugsbekämpfungskontrollen auf nationaler Ebene, wodurch Betrugsverluste erheblich reduziert und gleichzeitig die Customer Experience durch die Minimierung falscher Transaktionsablehnungen verbessert wird.“
IBS unterstützte bei der nahtlosen Integration der Lösung in die Workflows, sodass BORICA einen einheitlichen Überblick über das Kundenverhalten gewinnen und die Effektivität seiner Betrugsschutzmaßnahmen verbessern konnte. „Das Vertrauen unserer Kunden ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir stellen die Sicherheit in den Vordergrund, damit unsere Kunden sicher sein können, dass ihr Geld und ihre persönlichen Daten gut geschützt sind. Diese Technologie liefert uns erfolgreiche Ergebnisse“, erläuterte Frau Petkova weiter.
Mit den Modernisierungs- und Integrationsdiensten von IBS, die Kunden helfen, Altanwendungen freizuschalten und neue digitale Funktionen für die Cloud entwickeln, wurde die Lösung innerhalb weniger Wochen implementiert. „Bei IBS haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden zu helfen, Innovationen noch schneller voranzutreiben und mehr Möglichkeiten freizuschalten“, sagte Goran Angelov, CEO von IBS. „Unsere Zusammenarbeit mit BORICA unterstreicht unser Engagement, Unternehmen mit sicheren und innovativen Lösungen auszustatten.“
Über BORICA AD
BORICA AD ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktionäre 19 Banken im Land sind. Das Unternehmen hat die moderne Technologieinfrastruktur der bulgarischen Zahlungsbranche entwickelt und stellt diese nun bereit. Damit ist BORICA seit über 35 Jahren ein verlässlicher Partner des öffentlichen Sektors, von Banken und Zahlungsinstituten. Das Unternehmen verpflichtet sich, Finanzinstituten moderne und innovative Lösungen anzubieten. Sein großes Portfolio umfasst Zahlungsdienste einschließlich Sofortzahlungen, Kartendienste, SWIFT Service Bureau, Treuhanddienste, Infrastrukturservices, National Card und Payment Scheme. BORICA AD fungiert als Drittanbieter-Prozessor (TPP) für Mastercard und VISA. Die bulgarische Nationalbank lizenziert das Unternehmen für den Betrieb von drei Zahlungssystemen: das BORICA-Zahlungssystem für Kartenzahlungen, BISERA für Überweisungen im einheitlichen Euro-Zahlungsraum (SEPA) und Lastschriften in Euro. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Startseitevon BORICA AD.
Über IBS
IBS Bulgaria ist ein führendes IT-Beratungs-, Systemintegrator- und Softwareentwicklungsunternehmen, das in Bulgarien gegründet wurde und seit 2003 die besten Unternehmen und Regierungsbehörden betreut. IBS ist überzeugt, dass digitale Daten und Technologie die Lebens- und Arbeitsweise verändern, und IBS ist stolz darauf, diese Transformation für seine Kunden anzuführen. In der Finanzbranche liegen die Schwerpunkte auf Integration und API-Management, Daten und KI, Fintech- und Regtech-Lösungen, Betrugsbekämpfung und Finanzkriminalität. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die IBS-Startseite