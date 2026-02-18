Bulgariens nationales Zahlungsnetzwerk BORICA skaliert Betrugsprävention der nächsten Generation mit IBM Safer Payments und IBS

BORICA hat IBM Safer Payments für Kartendienste implementiert und plant, in Kürze auch Instant-Payment-Systeme für seine Kunden anzubieten, zu denen Banken aller Größen, Zahlungsdienstleister und Kartenakzeptanzstellen gehören. Diese Implementierung stellt einen wichtigen Schritt für BORICA dar, um fortzufahren, sichere, innovative Bankdienstleistungen in großem Maßstab anzubieten, und hat sich bereits bei der Aufdeckung betrügerischer Transaktionen bewährt.

„Durch die Bereitstellung von IBM Safer Payments hat BORICA eine zentralisierte, mandantenfähige Betrugs- und Finanzkriminalitätspräventionsschicht für die nationale Zahlungsinfrastruktur Bulgariens geschaffen“, sagte Albena Petkova, Direktorin für Finanzbetrugspräventionsdienste bei BORICA. „Die Plattform schützt mittlerweile die meisten inländischen Kartentransaktionen (über 70 %) in Echtzeit und bietet eine verhaltensbasierte Betrugserkennung über alle teilnehmenden Banken und Zahlungsanbieter hinweg. Eine Integration in das Betrugsbekämpfungssystem für kartenlose Zahlungen und digitale Kanäle wird derzeit entwickelt. Dieses gemeinsame Servicemodell ermöglicht konsistente AML- und Betrugsbekämpfungskontrollen auf nationaler Ebene, wodurch Betrugsverluste erheblich reduziert und gleichzeitig die Customer Experience durch die Minimierung falscher Transaktionsablehnungen verbessert wird.“

IBS unterstützte bei der nahtlosen Integration der Lösung in die Workflows, sodass BORICA einen einheitlichen Überblick über das Kundenverhalten gewinnen und die Effektivität seiner Betrugsschutzmaßnahmen verbessern konnte. „Das Vertrauen unserer Kunden ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Wir stellen die Sicherheit in den Vordergrund, damit unsere Kunden sicher sein können, dass ihr Geld und ihre persönlichen Daten gut geschützt sind. Diese Technologie liefert uns erfolgreiche Ergebnisse“, erläuterte Frau Petkova weiter.

Mit den Modernisierungs- und Integrationsdiensten von IBS, die Kunden helfen, Altanwendungen freizuschalten und neue digitale Funktionen für die Cloud entwickeln, wurde die Lösung innerhalb weniger Wochen implementiert. „Bei IBS haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden zu helfen, Innovationen noch schneller voranzutreiben und mehr Möglichkeiten freizuschalten“, sagte Goran Angelov, CEO von IBS. „Unsere Zusammenarbeit mit BORICA unterstreicht unser Engagement, Unternehmen mit sicheren und innovativen Lösungen auszustatten.“