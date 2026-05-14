Mehr als nur Bits und Bytes: Vertrauen in die Cloud schaffen – mit Intel SGX und TDX auf IBM Cloud

Auf der IBM Cloud bieten Intel Software Guard Extensions (SGX) und Intel Trust Domain Extensions (TDX) zwei unterschiedliche Ansätze zum Schutz von Daten während der Nutzung, die jeweils für unterschiedliche Anforderungen an die Workloads geeignet sind.
Herkömmliche virtuelle Maschinen (VMs) haben die Art und Weise, wie wir Rechenressourcen nutzen, grundlegend verändert, indem sie die Hardwareeffizienz gesteigert und eine starke Isolierung der Workloads ermöglicht haben. Da Unternehmen jedoch zunehmend sensible Workloads wie KI-/ML-Modellinferenz, Blockchain-Schlüsselverwaltung, sichere Datenanalyse, Gesundheitsakten und Finanzsysteme betreiben, sind Bedenken hinsichtlich Vertrauen, Datenvertraulichkeit und Laufzeitsicherheit in gemeinsam genutzten, Multi-Tenant-Umgebungen dringlicher denn je geworden.
Inwieweit sollte man einer gemeinsam genutzten Cloud-Infrastruktur vertrauen, wenn Daten aktiv verarbeitet werden? In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt der Cloud-Sicherheit auf dem Schutz ruhender Daten durch Verschlüsselung auf Festplatten- oder Dateiebene sowie auf dem Schutz von Daten während der Übertragung mithilfe von Protokollen wie TLS. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind zwar nach wie vor unverzichtbar, lassen jedoch eine Lücke, wenn Daten aktiv im Systemspeicher verarbeitet werden.
In herkömmlichen Cloud-Umgebungen hängt der Schutz sensibler Daten weitgehend von der Sicherheit der zugrunde liegenden Systemsoftware ab. Confidential Computing geht noch einen Schritt weiter, indem es Schutzmechanismen direkt in die Hardware integriert und so dazu beiträgt, dass Daten auch während ihrer Verarbeitung sicher bleiben.
SGX bietet Schutz auf Enklavenebene für bestimmte Anwendungskomponenten, während TDX eine vollständige Isolierung auf VM-Ebene gewährleistet. IBM Cloud integriert beide Technologien, um Unternehmen dabei zu unterstützen, das Vertrauen in gemeinsam genutzte Cloud-Umgebungen zu stärken.
Intel SGX erstellt einen hardwaregeschützten Speicherbereich, der als „Enclave Page Cache“ (EPC) bezeichnet wird und von Gastanwendungen für Confidential Computing genutzt werden kann. Diese Enklaven isolieren Code und Daten im Speicher und schützen sie so selbst vor privilegierter Software wie dem Betriebssystem oder dem Hypervisor.
Die SGX-fähigen Instanzen der IBM Cloud basieren auf der SGX-Hardwareerweiterung von Intel, die es Anwendern ermöglicht, sichere Enklaven im Anwendungsspeicher zu definieren. Diese Enklaven sind:
IBM Cloud unterstützt Workflows zur Remote-Beglaubigung, sodass Ihre Anwendungen die Identität und Integrität von Enklave-basierten Diensten überprüfen können, bevor sensible Daten weitergegeben werden.
Wie in Abbildung 1 oben dargestellt, beginnt der Prozess, wenn ein (1) Challenger einen Nonce an den Server sendet, wodurch die (2) Anwendung dazu veranlasst wird, einen Enklavenbericht anzufordern. Dieser Bericht wird (3) an die Angebotsenklave gesendet, um dort (4) unterzeichnet zu werden, und anschließend (5) als verifiziertes „Angebot“ an den Herausforderer zurückgesendet. Der Challenger überprüft anschließend (6) dieses Zitat anhand von Intel PCS-Zertifikaten, um die Echtheit der Hardware zu bestätigen, und gibt schließlich (7) die Geheimnisse an die sichere Anwendung weiter.
Die Nutzung von Intel SGX auf der IBM Cloud bietet zahlreiche Vorteile:
IBM Cloud unterstützt Intel Trust Domain Extensions (TDX), um ein neues Sicherheitsniveau für virtuelle Maschinen zu bieten, indem hardwareisolierte virtuelle Maschinen mit vollständiger Speicherverschlüsselung ermöglicht werden. Bei TDX laufen ganze virtuelle Maschinen als Trust Domains (TDs), wobei der Speicher- und CPU-Zustand durch den Prozessor geschützt wird. Dieses Modell eignet sich besonders gut für Unternehmen, die bestehende Workloads schützen möchten, ohne Anwendungen umgestalten zu müssen, und gleichzeitig das Vertrauen in die Software der Cloud-Infrastruktur deutlich verringern wollen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Virtualisierung sorgt Intel TDX für eine starke Isolierung zwischen den virtuellen Gastmaschinen und der zugrunde liegenden Cloud-Infrastruktur, einschließlich des Hypervisors.
Der Zertifizierungsprozess folgt einem ähnlichen Muster wie bei der SGX, doch führt die TDX einige spezifische architektonische Elemente ein, die im Folgenden beschrieben werden.
Intel TDX führt ein neues Vertrauensmodell ein, indem sensible Vorgänge im SEAM-Modus ausgeführt werden – einem speziellen CPU-Modus, der außerhalb der üblichen Berechtigungsstufen von Host und Gast arbeitet, um kritische Funktionen zu schützen. Diese vertrauenswürdige Umgebung wird vom SEAM-Loader in der Firmware initialisiert, der das TDX-Modul sicher lädt und überprüft. Das TDX-Modul läuft vollständig im SEAM-Modus, sorgt für die Isolierung zwischen Trust Domains (TDs) und dem Hypervisor, verwaltet Lebenszyklusvorgänge wie die Erstellung und Beglaubigung und stellt sicher, dass alle Daten, die Grenzen überschreiten, gefiltert und bereinigt werden, um eine Offenlegung zu verhindern.
Wie in Abbildung 2 oben gezeigt, liegt der entscheidende Unterschied darin, wie Workloads mit der Plattform interagieren. In Oval A ruft eine herkömmliche VM den Hypervisor direkt auf (VMCALL) und vertraut ihm dabei voll und ganz. Im Gegensatz dazu zeigt Oval B das TDX-Modul, bei dem eine Vertrauensdomäne (TD) dem Hypervisor nicht vertraut und stattdessen das TDX-Modul (TDVMCALL) für Hypervisor-Dienste aufruft. Das TDX-Modul validiert und filtert Hyper-Aufrufe von TD und verarbeitet diese unabhängig vom Hypervisor; einige Dienste, wie beispielsweise die Terminierung, werden jedoch über Seam-Aufrufe an den Hypervisor weitergeleitet.
Wie in Abbildung 3 unten dargestellt, folgt der Beglaubigungsablauf einem ähnlichen Muster wie bei SGX, weist jedoch wesentliche Unterschiede in der Umsetzung auf. Der Vorgang beginnt damit, dass ein (1) Herausforderer einen Nonce an die Plattform sendet, wodurch der (2) Beglaubigungsagent innerhalb des TD veranlasst wird, über /dev/tdx-guest einen TD-Bericht vom TDX-Modul anzufordern. Der Bericht wird dann (3) zur Erstellung eines Angebots verwendet, das (4) von einer auf dem Host ausgeführten Angebots-Enklave signiert und (5) an den Anfragenden zurückgesendet wird. Anschließend überprüft der Herausforderer (6) das Zitat anhand von Intel-PCS-Zertifikaten (einschließlich des Abrufs von PCK-Zertifikaten), um die Authentizität der Plattform zu bestätigen, und gibt schließlich (7) die Geheimnisse an die vertrauenswürdige Workload weiter.
TDX auf IBM Cloud bietet zahlreiche Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten:
Intel SGX und TDX stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Schaffung von Vertrauen in Cloud-Umgebungen dar. Indem die Sicherheit in der Hardware statt in Software-Richtlinien verankert wird, bietet IBM Cloud Unternehmen eine konkrete Möglichkeit, die Angriffsfläche für ihre wichtigsten Workloads zu verringern.
SGX eignet sich für Anwender, die einen detaillierten Schutz auf Enklavenebene für bestimmte Anwendungskomponenten benötigen, während TDX die richtige Wahl für diejenigen ist, die eine vollständige Isolierung auf VM-Ebene wünschen, ohne den Anwendungscode ändern zu müssen.
Da der regulatorische Druck und die Sensibilität von Cloud-Workloads weiter zunehmen, bietet die Verfügbarkeit beider Optionen den Architekten echte Flexibilität. Wenn Sie prüfen möchten, wo sich Confidential Computing in Ihre Infrastruktur einfügen lässt, ist die IBM Cloud-Dokumentation zu VPC Confidential Computing ein guter Ausgangspunkt.
Erfahren Sie mehr über die IBM Cloud-Dokumentation zum Thema „Confidential Computing“