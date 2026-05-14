Mehr als nur Bits und Bytes: Vertrauen in die Cloud schaffen – mit Intel SGX und TDX auf IBM Cloud

Intel TDX führt ein neues Vertrauensmodell ein, indem sensible Vorgänge im SEAM-Modus ausgeführt werden – einem speziellen CPU-Modus, der außerhalb der üblichen Berechtigungsstufen von Host und Gast arbeitet, um kritische Funktionen zu schützen. Diese vertrauenswürdige Umgebung wird vom SEAM-Loader in der Firmware initialisiert, der das TDX-Modul sicher lädt und überprüft. Das TDX-Modul läuft vollständig im SEAM-Modus, sorgt für die Isolierung zwischen Trust Domains (TDs) und dem Hypervisor, verwaltet Lebenszyklusvorgänge wie die Erstellung und Beglaubigung und stellt sicher, dass alle Daten, die Grenzen überschreiten, gefiltert und bereinigt werden, um eine Offenlegung zu verhindern.

Wie in Abbildung 2 oben gezeigt, liegt der entscheidende Unterschied darin, wie Workloads mit der Plattform interagieren. In Oval A ruft eine herkömmliche VM den Hypervisor direkt auf (VMCALL) und vertraut ihm dabei voll und ganz. Im Gegensatz dazu zeigt Oval B das TDX-Modul, bei dem eine Vertrauensdomäne (TD) dem Hypervisor nicht vertraut und stattdessen das TDX-Modul (TDVMCALL) für Hypervisor-Dienste aufruft. Das TDX-Modul validiert und filtert Hyper-Aufrufe von TD und verarbeitet diese unabhängig vom Hypervisor; einige Dienste, wie beispielsweise die Terminierung, werden jedoch über Seam-Aufrufe an den Hypervisor weitergeleitet.

Wie in Abbildung 3 unten dargestellt, folgt der Beglaubigungsablauf einem ähnlichen Muster wie bei SGX, weist jedoch wesentliche Unterschiede in der Umsetzung auf. Der Vorgang beginnt damit, dass ein (1) Herausforderer einen Nonce an die Plattform sendet, wodurch der (2) Beglaubigungsagent innerhalb des TD veranlasst wird, über /dev/tdx-guest einen TD-Bericht vom TDX-Modul anzufordern. Der Bericht wird dann (3) zur Erstellung eines Angebots verwendet, das (4) von einer auf dem Host ausgeführten Angebots-Enklave signiert und (5) an den Anfragenden zurückgesendet wird. Anschließend überprüft der Herausforderer (6) das Zitat anhand von Intel-PCS-Zertifikaten (einschließlich des Abrufs von PCK-Zertifikaten), um die Authentizität der Plattform zu bestätigen, und gibt schließlich (7) die Geheimnisse an die vertrauenswürdige Workload weiter.