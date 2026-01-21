Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Aufbau von Customer Experience in der Telekommunikationsbranche mit watsonx.data auf Google Cloud

Durch die Weiterentwicklung von watsonx.data mit Astra DB in Google Cloud hat ein Telekommunikationsanbieter eine zukunftsfähige Grundlage geschaffen – eine, die die heutigen CX-Anforderungen unterstützt und kontinuierliche Innovation ermöglicht, während sich KI-Funktionen weiterentwickeln.

Veröffentlicht 21. Januar 2026
Die Customer Experience im Telekommunikationsbereich wird in Echtzeit neu definiert. Laut dem IBM Institute for Business Value (IBV) haben 69 % der Telekommunikationsbetreiber bereits generative KI im Kundenservice bereitgestellt, und 77 % der Telekommunikationsmanager sagen, dass KI die Reaktionsfähigkeit der Organisation verbessert. Dennoch tun sich viele noch immer schwer damit, die Einführung von KI in konsequent bessere Kundenergebnisse umzuwandeln.

Der Grund dafür wird immer deutlicher: Der Fortschritt der KI überholt die Bereitschaft zur Datenverarbeitung. Für einen Telekommunikationsanbieter war das Ziel, intelligente, personalisierte Customer Experience zu bieten, bereits vorhanden. Was fehlte, war eine Echtzeitdatengrundlage, die diese Erfahrung in großem Maßstab unterstützen konnte. Das änderte sich mit watsonx.data® auf Google Cloud.

Die Herausforderung: KI entwickelt sich schnell, aber die Daten sind es nicht

IBV-Forschung zeigt, dass die Telekommunikation vielen Branchen bei KI-Experimenten voraus ist: 44 % der Kommunikationsdienstleister setzen bereits agentische KI in kundenorientierten Chatbots ein. Führungskräfte erkennen jedoch auch an, dass Altlast-Datenarchitekturen nach wie vor eine entscheidende Einschränkung darstellen.

Dieser Operator stand vor bekannten Herausforderungen:

  • Kundendaten fragmentiert über OSS-, BSS-, CRM- und Netzwerksysteme
  • Batchbasierte Datenpipelines, die Erkenntnisse und Maßnahmen verzögerten
  • KI-Modelle, die gezwungen sind, in einem veralteten oder teilweisen Kundenkontext zu arbeiten
  • Eingeschränkte Fähigkeit, auf Live-Netzwerk- oder Nutzungsereignisse zu reagieren

Das Ergebnis war ein Kundenerlebnis, das intelligent, aber reaktiv war. Die Erkenntnis, die die Strategie grundlegend veränderte, war einfach und entscheidend: Customer Experience ist ein Timing-Problem, und Timing ist ein Datenproblem.

Die Lösung: watsonx.data und Astra DB

Um die Lücke zwischen KI-Fähigkeiten und CX-Ergebnissen zu schließen, modernisierte das Telekommunikationsunternehmen seine Datenlayer mithilfe von watsonx.data, IBMs offener, verwalteter Datenarchitektur, mit Astra DB als Datenspeicher für operative Daten in Echtzeit.

Astra DB (basierend auf Apache Cassandra) wird nativ auf Google Cloud bereitgestellt und wurde entwickelt, um die Anforderungen der Telekommunikationsbranche in Bezug auf Skalierung, Latenz und Verfügbarkeit zu erfüllen.

Was sich auf der Datenebene geändert hat

  • Immer aktueller Kundenkontext: Astra DB wurde zum Aufzeichnungssystem für Live-Kundensignale, einschließlich Netzwerkereignisse und Servicequalitätsindikatoren; Nutzungs-, Roaming- und Anspruchsdaten; sowie die Interaktionshistorie auf Sitzungsebene über digitale Kanäle hinweg. Dadurch wurde sichergestellt, dass KI-Systeme und Anwendungen auf den aktuellen Kundenstatus zugreifen konnten und nicht auf historische Momentaufnahmen.
  • Vorhersehbare Leistung mit geringer Latenz in großem Maßstab: Die Lese- und Schreiblatenz im Millisekunden-Bereich – die auch bei Spitzenbedarf aufrechterhalten wird – ermöglichte sofortige Entscheidungen über Millionen von gleichzeitigen Interaktionen hinweg.
  • Resilienz durch Design: Die Multi-Region-Replikation in Google Cloud sorgt für hohe Verfügbarkeit von kundenorientierten Workloads, auch bei Ausfällen oder Verkehrsspitzen.
  • Betriebliche Einfachheit: Als vollständig verwalteter Service hat Astra DB den Aufwand für die Verwaltung verteilter Datenbanken beseitigt, sodass sich Teams auf Erfahrung und Innovation konzentrieren können.

Umwandlung von Echtzeitdaten in CX-Ergebnisse

In watsonx.data integriert Astra DB sich in Analyse, KI und Governance-Diensten und schafft so eine vertrauenswürdige Echtzeit-Data Fabric für Customer Experience-(CX-)Anwendungsfälle.

Diese Architektur ermöglicht Folgendes:

  • Echtzeit-Funktionsbereitstellung für KI-Inferenz
  • Kontextsensitive virtuelle Agenten und digitale Assistenten
  • Proaktive CX-Workflows, ausgelöst durch Live-Netzwerk- und Nutzungssignale

Mit diesem Wandel verlagerte sich der Fokus des Bedieners von reaktiver Unterstützung hin zu vorausschauendem, datengestütztem Engagement, ein kritischer Schritt, da KI immer autonomer und handlungsorientierter wird.

Messbare Auswirkungen auf die Customer Experience

Mit einer Echtzeit-Datengrundlage konnte die Telekom spürbare Verbesserungen erzielen:

  • Proaktive Problemlösung, Identifizierung von Serviceverschlechterungen, bevor Kunden den Support kontaktieren
  • Schnellere, relevantere Interaktionen dank KI-Assistenten, die sofort auf den Live-Kontext zugreifen
  • Personalisiertes Engagement, gesteuert durch Echtzeitverhalten statt statischer Profile
  • Geringere Servicekosten, da Interaktionen mit hohem Volumen auf Tier-1-Ebene zuverlässig automatisiert wurden

Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Ergebnissen von IBV, wonach 75 % der Führungskräfte in der Telekommunikationsbranche KI als Wettbewerbsvorteil sehen – allerdings nur, wenn sie durch die richtige Datenarchitektur unterstützt wird.

Die größere Lektion für Führungskräfte in der Telekommunikation

Die Forschung von IBV macht eines deutlich: Die Einführung von KI in der Telekommunikation ist nicht mehr der entscheidende Faktor; die Umsetzung ist es. KI unterscheidet, wenn die Daten unmittelbar, vertrauenswürdig und in großem Maßstab verfügbar sind. 

Durch den Aufbau von watsonx.data mit Astra DB in der Google Cloud hat dieser Telekommunikationsbetreiber eine zukunftsfähige Grundlage geschaffen, die die heutigen CX-Anforderungen unterstützt und kontinuierliche Innovationen im Zuge der Weiterentwicklung von KI-Funktionen ermöglicht.

Wenn Sie erforschen, wie Sie Ihre Telekommunikationsdatenbank modernisieren und Echtzeit-KI-gestützte Kundenerlebnisse freischalten können, ist watsonx.data as a service (Astra DB) direkt über den Google Cloud Marketplace verfügbar. Das Kundenerlebnis bewegt sich jetzt mit der Geschwindigkeit der Daten. Die richtige Datenplattform macht das möglich.

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM