Die Customer Experience im Telekommunikationsbereich wird in Echtzeit neu definiert. Laut dem IBM Institute for Business Value (IBV) haben 69 % der Telekommunikationsbetreiber bereits generative KI im Kundenservice bereitgestellt, und 77 % der Telekommunikationsmanager sagen, dass KI die Reaktionsfähigkeit der Organisation verbessert. Dennoch tun sich viele noch immer schwer damit, die Einführung von KI in konsequent bessere Kundenergebnisse umzuwandeln.

Der Grund dafür wird immer deutlicher: Der Fortschritt der KI überholt die Bereitschaft zur Datenverarbeitung. Für einen Telekommunikationsanbieter war das Ziel, intelligente, personalisierte Customer Experience zu bieten, bereits vorhanden. Was fehlte, war eine Echtzeitdatengrundlage, die diese Erfahrung in großem Maßstab unterstützen konnte. Das änderte sich mit watsonx.data® auf Google Cloud.