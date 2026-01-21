Durch die Weiterentwicklung von watsonx.data mit Astra DB in Google Cloud hat ein Telekommunikationsanbieter eine zukunftsfähige Grundlage geschaffen – eine, die die heutigen CX-Anforderungen unterstützt und kontinuierliche Innovation ermöglicht, während sich KI-Funktionen weiterentwickeln.
Die Customer Experience im Telekommunikationsbereich wird in Echtzeit neu definiert. Laut dem IBM Institute for Business Value (IBV) haben 69 % der Telekommunikationsbetreiber bereits generative KI im Kundenservice bereitgestellt, und 77 % der Telekommunikationsmanager sagen, dass KI die Reaktionsfähigkeit der Organisation verbessert. Dennoch tun sich viele noch immer schwer damit, die Einführung von KI in konsequent bessere Kundenergebnisse umzuwandeln.
Der Grund dafür wird immer deutlicher: Der Fortschritt der KI überholt die Bereitschaft zur Datenverarbeitung. Für einen Telekommunikationsanbieter war das Ziel, intelligente, personalisierte Customer Experience zu bieten, bereits vorhanden. Was fehlte, war eine Echtzeitdatengrundlage, die diese Erfahrung in großem Maßstab unterstützen konnte. Das änderte sich mit watsonx.data® auf Google Cloud.
IBV-Forschung zeigt, dass die Telekommunikation vielen Branchen bei KI-Experimenten voraus ist: 44 % der Kommunikationsdienstleister setzen bereits agentische KI in kundenorientierten Chatbots ein. Führungskräfte erkennen jedoch auch an, dass Altlast-Datenarchitekturen nach wie vor eine entscheidende Einschränkung darstellen.
Dieser Operator stand vor bekannten Herausforderungen:
Das Ergebnis war ein Kundenerlebnis, das intelligent, aber reaktiv war. Die Erkenntnis, die die Strategie grundlegend veränderte, war einfach und entscheidend: Customer Experience ist ein Timing-Problem, und Timing ist ein Datenproblem.
Um die Lücke zwischen KI-Fähigkeiten und CX-Ergebnissen zu schließen, modernisierte das Telekommunikationsunternehmen seine Datenlayer mithilfe von watsonx.data, IBMs offener, verwalteter Datenarchitektur, mit Astra DB als Datenspeicher für operative Daten in Echtzeit.
Astra DB (basierend auf Apache Cassandra) wird nativ auf Google Cloud bereitgestellt und wurde entwickelt, um die Anforderungen der Telekommunikationsbranche in Bezug auf Skalierung, Latenz und Verfügbarkeit zu erfüllen.
In watsonx.data integriert Astra DB sich in Analyse, KI und Governance-Diensten und schafft so eine vertrauenswürdige Echtzeit-Data Fabric für Customer Experience-(CX-)Anwendungsfälle.
Diese Architektur ermöglicht Folgendes:
Mit diesem Wandel verlagerte sich der Fokus des Bedieners von reaktiver Unterstützung hin zu vorausschauendem, datengestütztem Engagement, ein kritischer Schritt, da KI immer autonomer und handlungsorientierter wird.
Mit einer Echtzeit-Datengrundlage konnte die Telekom spürbare Verbesserungen erzielen:
Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Ergebnissen von IBV, wonach 75 % der Führungskräfte in der Telekommunikationsbranche KI als Wettbewerbsvorteil sehen – allerdings nur, wenn sie durch die richtige Datenarchitektur unterstützt wird.
Die Forschung von IBV macht eines deutlich: Die Einführung von KI in der Telekommunikation ist nicht mehr der entscheidende Faktor; die Umsetzung ist es. KI unterscheidet, wenn die Daten unmittelbar, vertrauenswürdig und in großem Maßstab verfügbar sind.
Durch den Aufbau von watsonx.data mit Astra DB in der Google Cloud hat dieser Telekommunikationsbetreiber eine zukunftsfähige Grundlage geschaffen, die die heutigen CX-Anforderungen unterstützt und kontinuierliche Innovationen im Zuge der Weiterentwicklung von KI-Funktionen ermöglicht.
Wenn Sie erforschen, wie Sie Ihre Telekommunikationsdatenbank modernisieren und Echtzeit-KI-gestützte Kundenerlebnisse freischalten können, ist watsonx.data as a service (Astra DB) direkt über den Google Cloud Marketplace verfügbar. Das Kundenerlebnis bewegt sich jetzt mit der Geschwindigkeit der Daten. Die richtige Datenplattform macht das möglich.
Entdecken Sie, wie Telekommunikation von KI-Piloten zur Produktion verschieben