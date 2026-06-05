Entwicklung von KI-Agenten und Copiloten mit Confluent, Airy und Apache Flink

Tauchen Sie ein in die Echtzeit-Copilot-Architektur von Airy und erfahren Sie, wie IBM Confluent, Apache Flink und gesteuerte Datenströme LLMs in einen neuen Kontext einbetten und Unternehmen so helfen, Latenzzeiten zu reduzieren, Fehlfunktionen zu vermeiden und agentische KI-Workflows kosteneffektiv zu skalieren.
Anmerkung der Redaktion: Die ursprüngliche Fassung dieses Blogbeitrags wurde von Confluent veröffentlicht, bevor das Unternehmen im Oktober 2025 Airy übernahm.
Von der Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Bereitstellung von Echtzeit-Erkenntnissen für komplexe Entscheidungen: KI-Agenten und Copiloten sind auf dem besten Weg, ein integraler Bestandteil des Unternehmensbetriebs zu werden. Zumindest gilt das für Unternehmen, die herausfinden, wie sie große Sprachmodelle (LLMs) mit Echtzeit-, kontextualisierten und vertrauenswürdigen Daten auf sichere und skalierbare Weise bereitstellen.
Airy hat ein Framework entwickelt, das Entwicklern hilft, Copiloten als neue Schnittstelle zu entwickeln, um ihre Daten zu erkunden und mit ihnen zu arbeiten. Gemeinsam mit IBM Confluent verbindet das in San Francisco ansässige Unternehmen LLMs und Echtzeitdaten. Dieser Ansatz ermöglicht es den Benutzern, Fragen in natürlicher Sprache zu ihrem Datenstreaming über operative und analytische Systeme zu stellen. Diese Aufgabe beinhaltet den Einsatz von Apache Kafka, Apache Flink und Apache Iceberg, um KI-Copiloten mit agentischen Fähigkeiten für Unternehmensanwendungen zur Realität zu machen.
Dieser Beitrag erklärt Ihnen, wie Airy häufige Probleme von Entwicklern und Architekten gelöst hat, die sich auf den Versuch beziehen, von der Verwendung einfacher Chatbots zur Entwicklung intelligenter KI-Copiloten überzugehen.
Ob es um die Vorhersage des Kundenverhaltens im Finanzwesen, die Personalisierung von Marketingstrategien im Einzelhandel oder die Rationalisierung des Kundensupports geht, Unternehmen brauchen Copiloten. Diese Tools müssen den Technik- und Geschäftsteams genaue und zeitnahe Informationen liefern.
Um dies zu ermöglichen, stand das Airy-Team vor folgenden Herausforderungen:
Für Unternehmen mit wachsendem Datenbedarf und einer ständig zunehmenden Anzahl von Point-to-Point-Integrationen verschärfen sich die Herausforderungen in Bezug auf Datenzugriff, Datenherkunft und Sicherheit, da die Anzahl der Verbindungen steigt und verschiedene Teams aus mehreren Geschäftsbereichen Daten miteinander teilen. Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie Datenströme gesteuert und gesichert werden, um Risiken zu minimieren und das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
LLMs verfügen über eine enorme Masse an Wissen, das auf öffentlich zugänglichen Daten basiert, möglicherweise fehlen ihnen aber kontextbezogene oder geschäftsspezifische Daten. Wenn Wissenslücken bestehen, können LLMs Halluzinationen haben und ungenaue Ergebnisse liefern.
Für Unternehmen steht viel auf dem Spiel. Halluzinationen bei einem generative KI-Copiloten, der bei rechtlichen, finanziellen oder kundenbezogenen Aufgaben helfen soll, könnten ernsthafte Folgen haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die der KI zur Verfügung gestellten Daten vertrauenswürdig und überprüfbar sind.
Unternehmenskunden benötigen eine Datenarchitektur, die Millionen von Ereignissen verarbeiten kann. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Systeme auch bei Spitzenauslastung große Mengen an historischen Daten und Echtzeitdaten mit minimaler Latenz verarbeiten können – ohne bei groß angelegten Anwendungsfällen mit schwankendem Bedarf übermäßige Kosten zu verursachen.
Um all diese Herausforderungen zu bewältigen, benötigten wir eine hochskalierbare und funktionsreiche Datenstreaming-Plattform, die es uns ermöglichen würde, Echtzeit-Inferenz mit vertrauenswürdigen Ergebnissen in großem Umfang durchzuführen. Die Plattform sollte diese Aspekte erfüllen, ohne bei Sicherheit, Genauigkeit oder Kosten Kompromisse einzugehen.
Mit der Confluent Data Streaming Platform schafft es Airy, die analytisch-operative Kluft zu überbrücken. Die Plattform ermöglicht es Airy außerdem, Daten aus den SaaS-Anwendungen ihrer Kunden wie Salesforce, Datenbanken wie MongoDB und PostgreSQL sowie Systemen wie Apache Iceberg, Snowflake und Delta Lake zu integrieren. Das bedeutet, dass die von den Kunden entwickelten KI-Copiloten nicht mehr auf die Batch-Verarbeitung warten oder auf veraltete Daten zurückgreifen müssen.
Der primäre Anwendungsfall von Airy auf Confluent ist die agentische KI – sie ermöglicht es Benutzern, mit Streaming-Daten in natürlicher Sprache zu interagieren und Flink-Jobs in Agenten umzuwandeln, die Datenströme kontinuierlich überwachen.
Benutzer können dem Copiloten einfache Fragen stellen, wie „Welches Thema enthält Bestelldaten?“ und Anweisungen wie „Beschreiben Sie das Kaufthema“, aber auch komplexere Fragen und Anweisungen wie:
Mit Confluent ermöglicht Airy den Agenten, sowohl einfache Aufgaben zu überwachen als auch komplexere, mehrstufige Workflows zur Erfüllung der Anfrage zu entwickeln.
Airy verwendet Confluent-Konnektoren, um kontinuierlich Ereignisse zu empfangen, unter anderem von MongoDB, PostgreSQL und Salesforce. Wenn Daten eingelesen werden, müssen sie umgewandelt werden, bevor sie für Aufgaben wie Segmentierung oder Personalisierung verwendet werden können. Airy nutzt Flink, um Rauschen herauszufiltern, wichtige Metriken zu aggregieren und Datenströme mit mehr Kontext anzureichern.
Für strukturierte Daten in Themen ermöglicht Airy LLMs die Generierung von präzisem Flink SQL durch die Verwendung von Datenverträgen, die Weiterentwicklung von Schemata und die Verwaltung von Metadaten mit Stream Governance. Die Bereitstellung von Kontext für das LLM über das neueste Schema für Themen hilft dabei, robustere Flink-SQL-Anweisungen zu generieren.
Für semi-strukturierte und unstrukturierte Daten (zum Beispiel Text, JSON) verwendet Airy Flink-Stream-Verarbeitung und KI-Modellinferenz, um Einbettungen zu erstellen und diese in Vektordatenbanken für die Retrieval-Augmented-Generierung (RAG) zu speichern. Laut IDC sind mehr als 90 % der Unternehmensdaten unstrukturiert. Der Copilot von Airy ermöglicht es Teams, diese Daten schnell und effizient zu extrahieren und zu analysieren – und das alles in natürlicher Sprache – um das Wissen für Unternehmen sofort zugänglich zu machen.
Flink AI Model Inference hat den Stack von Airy vereinfacht – das Team hatte zuvor Komponenten entwickelt, die manuell ausgeführt werden mussten, welche aber inzwischen abgeschafft wurden.
Airy verwendet außerdem Tableflow, um Kunden dabei zu helfen, die Vorteile von Iceberg zu nutzen und historische sowie aktuelle Daten zu speichern. Tableflow hilft ihnen außerdem, ihren Datenkatalog besser zu verwalten und ihre Echtzeitdaten einfach in jeden bevorzugten Data Lake oder Warehouse einzuspeisen.
Abschließend kann Airy den Nachbearbeitungsschritt durchführen. Wenn beispielsweise ein Copilot Empfehlungen auf Basis von Produktdaten abgibt, kann Airy diese mit dem Echtzeit-Bestand abgleichen, um die Genauigkeit zu gewährleisten und das Risiko von Halluzination zu verringern, indem nur aktuelle, relevante Daten an die LLMs der Kunden weitergeleitet werden.
Zu den Vorteilen, die Airy bisher durch den Einsatz von IBM Confluent erzielt hat, gehören:
Die Entwicklung von KI-Agenten und Copiloten für Unternehmen ist keine einfache Aufgabe. Es erfordert Datenverarbeitung in Echtzeit, Genauigkeit, robuste Sicherheit und kosteneffektive Skalierbarkeit. Aber mit der richtigen Infrastruktur ist es möglich, diese Herausforderungen anzugehen und KI-gestützte Lösungen bereitzustellen, die einen echten Mehrwert für Unternehmen schaffen.
Die Confluent Data Streaming Platform von IBM hat für Airy alles verändert. Durch die Nutzung von Flink Stream Processing und AI Model Inference zusammen mit Stream Governance und Konnektoren hilft Airy Kunden dabei, vertrauenswürdige KI zu entwickeln, die die Einführung von Business Copilot beschleunigt.
Im Zuge der Weiterentwicklung von Airy arbeitet das Team an der Entwicklung komplexer KI-Systeme, die die Tool-Auswahl automatisieren. Anstatt Zeit mit der Entscheidungsfindung zu verbringen, können Nutzer das Ziel in natürlicher Sprache formulieren, woraufhin das System selbstständig die richtigen Werkzeuge auswählt – beispielsweise Flink für die Stream-Verarbeitung, welche Datenquellen abgefragt werden sollen und welche kostengünstigen LLMs zum Einsatz kommen sollen –, je nach der jeweiligen Aufgabe.