Entwicklung von KI-Agenten und Copiloten mit Confluent, Airy und Apache Flink

Der primäre Anwendungsfall von Airy auf Confluent ist die agentische KI – sie ermöglicht es Benutzern, mit Streaming-Daten in natürlicher Sprache zu interagieren und Flink-Jobs in Agenten umzuwandeln, die Datenströme kontinuierlich überwachen.

Benutzer können dem Copiloten einfache Fragen stellen, wie „Welches Thema enthält Bestelldaten?“ und Anweisungen wie „Beschreiben Sie das Kaufthema“, aber auch komplexere Fragen und Anweisungen wie:

Wie hoch ist unser aktueller Umsatz pro Produktkategorie und Filiale? Können Sie uns jederzeit ein Update zu diesem Aspekt senden, wenn unsere Ziele überschritten werden?

Für eine Angebotsanfrage (RFP) ist eine Liste der Anbieter von Vitamin C bereitzustellen. Diese sind nach folgenden Kriterien zu ordnen: 1) Fehlerrate, 2) Liefertreue (OTIF) und 3) SRI (Supplemental Reference Intake).

Mit Confluent ermöglicht Airy den Agenten, sowohl einfache Aufgaben zu überwachen als auch komplexere, mehrstufige Workflows zur Erfüllung der Anfrage zu entwickeln.

Airy verwendet Confluent-Konnektoren, um kontinuierlich Ereignisse zu empfangen, unter anderem von MongoDB, PostgreSQL und Salesforce. Wenn Daten eingelesen werden, müssen sie umgewandelt werden, bevor sie für Aufgaben wie Segmentierung oder Personalisierung verwendet werden können. Airy nutzt Flink, um Rauschen herauszufiltern, wichtige Metriken zu aggregieren und Datenströme mit mehr Kontext anzureichern.

Für strukturierte Daten in Themen ermöglicht Airy LLMs die Generierung von präzisem Flink SQL durch die Verwendung von Datenverträgen, die Weiterentwicklung von Schemata und die Verwaltung von Metadaten mit Stream Governance. Die Bereitstellung von Kontext für das LLM über das neueste Schema für Themen hilft dabei, robustere Flink-SQL-Anweisungen zu generieren.

Für semi-strukturierte und unstrukturierte Daten (zum Beispiel Text, JSON) verwendet Airy Flink-Stream-Verarbeitung und KI-Modellinferenz, um Einbettungen zu erstellen und diese in Vektordatenbanken für die Retrieval-Augmented-Generierung (RAG) zu speichern. Laut IDC sind mehr als 90 % der Unternehmensdaten unstrukturiert. Der Copilot von Airy ermöglicht es Teams, diese Daten schnell und effizient zu extrahieren und zu analysieren – und das alles in natürlicher Sprache – um das Wissen für Unternehmen sofort zugänglich zu machen.

Flink AI Model Inference hat den Stack von Airy vereinfacht – das Team hatte zuvor Komponenten entwickelt, die manuell ausgeführt werden mussten, welche aber inzwischen abgeschafft wurden.

Airy verwendet außerdem Tableflow, um Kunden dabei zu helfen, die Vorteile von Iceberg zu nutzen und historische sowie aktuelle Daten zu speichern. Tableflow hilft ihnen außerdem, ihren Datenkatalog besser zu verwalten und ihre Echtzeitdaten einfach in jeden bevorzugten Data Lake oder Warehouse einzuspeisen.

Abschließend kann Airy den Nachbearbeitungsschritt durchführen. Wenn beispielsweise ein Copilot Empfehlungen auf Basis von Produktdaten abgibt, kann Airy diese mit dem Echtzeit-Bestand abgleichen, um die Genauigkeit zu gewährleisten und das Risiko von Halluzination zu verringern, indem nur aktuelle, relevante Daten an die LLMs der Kunden weitergeleitet werden.