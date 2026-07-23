Von unstrukturierten Richtlinien zu fundierten Antworten: Entwicklung eines berechtigungsbewussten Wissensassistenten mit IBM watsonx Orchestrate

Um eine Richtlinie zu finden, sollte man nicht wissen müssen, welche Schule sie veröffentlicht hat, welche SharePoint-Site sie enthält oder welche Filter die aktuelle Version anzeigen. Doch das war die praktische Herausforderung für die Mitarbeiter der Swan Christian Bildung Association (SCEA), einem Netzwerk aus sieben Schulen und einer Zentrale in Western Australia.

Lehrer, Verwaltungsangestellte, Schulleiter und Mitarbeiter der Zentralverwaltung nutzten Richtlinien, Verfahren, Formulare und Betriebsdokumente, die innerhalb des Unternehmens verteilt wurden. SCEA betrieb bereits ein strukturiertes Geschäftsmanagementsystem auf Microsoft 365, wobei SharePoint kontrollierte Dokumente hielt und Power Platform Genehmigungen, Veröffentlichungen und andere Workflows ermöglichte. Dennoch mussten die Mitarbeiter immer noch die Repository-Struktur verstehen, bevor sie eine verbindliche Antwort finden konnten.

Origin Digital, ein australisches Beratungsunternehmen für digitale Transformation und IBM Collaborator, arbeitete mit dem IBM Technology Partner Symplistic.ai zusammen, um einen berechtigungsbewussten Wissensassistenten für SCEA zu entwickeln. IBM watsonx Orchestrate interpretiert Fragen und koordiniert Interaktionen, während Symplistic.ai ContentIQ über seine Dialogagentenschnittstelle autorisierte Inhalte aus SharePoint abruft. Mitarbeiter können Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten Antworten, die durch Verweise auf genehmigte Quelldokumente untermauert werden.

Das SCEA-Projekt begann als Pilotprojekt zur Validierung der Architektur, des Berechtigungsmodells und der User Experience vor der Produktionsbereitstellung. Im Pilotprojekt wurde bewiesen, dass sich watsonx Orchestrate und ContentIQ in das von Origin Digital für SCEA eingesetzte Geschäftsmanagementsystem integrieren lassen.

Zwar sind die prognostizierten Produktivitätssteigerungen in der Produktion noch nicht messbar, SCEA schätzt jedoch in seiner Wirtschaftlichkeitsanalyse, dass durch einen schnelleren Informationsabruf jährlich etwa 40.000 Arbeitsstunden eingespart werden können. Diese Verbesserung entspricht einem geschätzten jährlichen Produktivitätswert von 2,2 Mio. AUD.

In diesem Beitrag untersuchen wir, warum traditionelle Enterprise Search für SCEA nicht ausreichte. Wir erläutern außerdem, wie die Abruf- und Orchestrierungsschichten zusammenarbeiten und wie Designentscheidungen die Architektur für zukünftige Assistenten wiederverwendbar machen.