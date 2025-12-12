Jenseits des Hypes: Beschleunigen Sie Innovationen in einem hybriden Cloud-Labyrinth der Multi-Ära

Agentische KI wird voraussichtlich bis 2028 einen wirtschaftlichen Wert von fast 6 Billionen US-Dollar erzielen und damit seine Rolle in Entscheidungsfindung, Betrieb und Automatisierung beschleunigen.

Die Integration von KI-Agenten in Workflows erfordert ein Umdenken bei traditionellen IT-Prozessen und Systemintegrationen, um die Transformation zu einem agentischen Unternehmen zu unterstützen. Ein grundlegendes Element dieses Wandels ist die Einführung eines standardisierten Ansatzes zur Verbindung von agentischen KI-Systemen mit Unternehmenssoftware, Infrastruktur und Tools.

Das Model Context Protocol (MCP) ist die Grundlage dieses Ansatzes. Ein Paradebeispiel ist der IBM Cloud MCP Server, der die Kraft der agentischen KI in IBM Cloud Management einbringt und traditionelle Befehlszeilen- und API-Interaktionen in intuitive, dialogorientierte Erfahrungen verwandelt.

KI-Innovation lebt von Zusammenarbeit. Dies zeigt sich in unserem wachsenden Ökosystem aus Partnern im Bereich der agentischen KI, darunter ISVs wie Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai und viele mehr.

„Unsere Erfahrung mit der IBM Cloud war phänomenal“, so Professor Flavio du Pin Calmon, Harvard School of Engineering and Applied Sciences. „Die Fähigkeiten und das Fachwissen von IBM haben uns geholfen, große Modelle, die große GPU-Cluster benötigen, schnell und effizient auszuführen und so neue Forschungsergebnisse im Bereich der KI-Sicherheit in Rekordzeit zu erzielen.“

Moderne KI-Durchbrüche sind untrennbar mit der Power von GPUs und KI-Beschleunigern verbunden. IBM bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten, von einer Vielzahl von GPUs und KI-Beschleunigern bis hin zu unseren eigenen, maßgeschneiderten KI-Chips, die für das Training von Foundation Models entwickelt wurden.

Wir haben kürzlich eine Zusammenarbeit mit AMD bekannt gegeben, um einen riesigen Cluster von MI300X-GPUs auf IBM Cloud für Zyphra bereitzustellen, der das Open-Source-Training von innovativen multimodalen KI-Modellen unterstützt. Wir haben außerdem OCP KI (Open Compute Project KI) Standards in die IBM Cloud-Architektur integriert, um Interoperabilität und Effizienz für Kunden beim Bau von KI-Systemen sicherzustellen.