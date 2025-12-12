Jenseits des Hypes: Beschleunigen Sie Innovationen in einem hybriden Cloud-Labyrinth der Multi-Ära
IBM hat für 2025 eine Reihe wichtiger Ankündigungen gemacht, die Unternehmen dabei helfen sollen, ihre Transformation zu beschleunigen.
Die Übernahme von HashiCorp ermöglicht es Unternehmen beispielsweise, Innovationen zu beschleunigen, die Sicherheit zu stärken und einen größeren Nutzen aus der Cloud zu ziehen.
Red Hat AI hilft Unternehmen, die Entwicklung und die Bereitstellung von KI-Lösungen in Hybrid Cloud-Umgebungen zu beschleunigen. Außerdem fördern wir mit Red Hat InstructLab auf IBM Cloud einen gemeinschaftsorientierten Ansatz für die Entwicklung von KI und Sprachmodellen durch Kompetenz- und Wissenstraining.
Angesichts der Tatsache, dass die generative KI bis 2028 voraussichtlich über 1 Milliarde Apps hinzufügen wird, müssen Unternehmen ihre Hybrid Cloud- und Workload-Platzierungsstrategie stärker berücksichtigen. IBM unterstützt Unternehmen dabei mit seinem Hybrid by Design-Ansatz, der auf der IBM Cloud basiert. Eine IBM Analyse von mehr als 50 Kundenunternehmen zeigt, dass Unternehmen, die Hybrid by Design-Prinzipien auf IT-Programme anwenden, über einen Zeitraum von fünf Jahren einen um mehr als 3-mal höheren ROI erzielen können.
Führende Analysefirmen erkennen unsere Stärken an: Gartner hat uns in mehreren Magic Quadrants als Leader eingestuft, darunter Generative AI Specialized Cloud Infrastructure, Generative AI Model Providers, Generative AI Engineering, Cloud AI Developer Services und Data Science and Machine Learning. Omdia hat IBM im kürzlich veröffentlichten Bericht Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025 als führend bezeichnet.
Die starke Konzentration von IBM auf die sechs wichtigsten Treiber für den Erfolg seiner Kunden unterstreicht diese Dynamik.
Agentische KI wird voraussichtlich bis 2028 einen wirtschaftlichen Wert von fast 6 Billionen US-Dollar erzielen und damit seine Rolle in Entscheidungsfindung, Betrieb und Automatisierung beschleunigen.
Die Integration von KI-Agenten in Workflows erfordert ein Umdenken bei traditionellen IT-Prozessen und Systemintegrationen, um die Transformation zu einem agentischen Unternehmen zu unterstützen. Ein grundlegendes Element dieses Wandels ist die Einführung eines standardisierten Ansatzes zur Verbindung von agentischen KI-Systemen mit Unternehmenssoftware, Infrastruktur und Tools.
Das Model Context Protocol (MCP) ist die Grundlage dieses Ansatzes. Ein Paradebeispiel ist der IBM Cloud MCP Server, der die Kraft der agentischen KI in IBM Cloud Management einbringt und traditionelle Befehlszeilen- und API-Interaktionen in intuitive, dialogorientierte Erfahrungen verwandelt.
KI-Innovation lebt von Zusammenarbeit. Dies zeigt sich in unserem wachsenden Ökosystem aus Partnern im Bereich der agentischen KI, darunter ISVs wie Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai und viele mehr.
„Unsere Erfahrung mit der IBM Cloud war phänomenal“, so Professor Flavio du Pin Calmon, Harvard School of Engineering and Applied Sciences. „Die Fähigkeiten und das Fachwissen von IBM haben uns geholfen, große Modelle, die große GPU-Cluster benötigen, schnell und effizient auszuführen und so neue Forschungsergebnisse im Bereich der KI-Sicherheit in Rekordzeit zu erzielen.“
Moderne KI-Durchbrüche sind untrennbar mit der Power von GPUs und KI-Beschleunigern verbunden. IBM bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten, von einer Vielzahl von GPUs und KI-Beschleunigern bis hin zu unseren eigenen, maßgeschneiderten KI-Chips, die für das Training von Foundation Models entwickelt wurden.
Wir haben kürzlich eine Zusammenarbeit mit AMD bekannt gegeben, um einen riesigen Cluster von MI300X-GPUs auf IBM Cloud für Zyphra bereitzustellen, der das Open-Source-Training von innovativen multimodalen KI-Modellen unterstützt. Wir haben außerdem OCP KI (Open Compute Project KI) Standards in die IBM Cloud-Architektur integriert, um Interoperabilität und Effizienz für Kunden beim Bau von KI-Systemen sicherzustellen.
Mit zunehmender Reife der KI werden Container zum Standardstartplatz für die meisten generativen KI-Anwendungen. Der Hybrid by Design-Ansatz von IBM Cloud zielt darauf ab, die für diese Anwendungen notwendige Flexibilität bei der Bereitstellung zu gewährleisten.
Unsere Red Hat OpenShift Container-Laufzeitumgebung bietet eine konsistente Grundlage für die Ausführung von Kubernetes-Anwendungen und ermöglicht die Portabilität von Workloads ohne Umrüstung. GPUs können problemlos genutzt werden, um KI-Workloads mit Red Hat OpenShift AI und InstructLab zu unterstützen. Außerdem ermöglichen serverlose Flotten Unternehmen, großflächige, rechenintensive KI-Workloads auf einer vollständig verwalteten serverlosen Plattform zu betreiben.
„IBM fungierte nicht nur als Cloud-Provider, sondern als unser Partner, mit dem wir gemeinsam an Verbesserungen und Weiterentwicklungen arbeiteten. Wir erwarten, dass sie diesen Ansatz fortsetzen und auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen“, sagt Junya Souda, General Manager, Cloud CoE Department, Kampo System Solutions Co Ltd.
Über 70 % der Branchenführer weltweit sind sich einig, dass die hybride Bereitstellung der Schlüssel zur Ausschöpfung des vollen Potenzials einer digitalen Transformation ist. Deshalb haben wir stark in IBM Power Virtual Server investiert, eine hybride Plattform der Unternehmensklasse, die speziell für geschäftskritische Workloads entwickelt wurde. Im Juli dieses Jahres wurde IBM Power11 für das gesamte Serverportfolio verfügbar gemacht, einschließlich IBM Power Virtual Server, was Unternehmen ermöglicht, noch mehr Leistung und Agilität zu gewinnen.
Ein weiteres spannendes Update ist, dass IBM Cloud nun als Hyperscaler-Option für SAP Cloud ERP Private verfügbar ist. Diese Option ermöglicht es Kunden, auf Cloud ERP zu modernisieren, und zwar auf einer Plattform, die für die Bereitstellung der höchsten Verfügbarkeits- und Sicherheitsstandards unter den SAP-zertifizierten Servern bekannt ist.
Außerdem können Nutzer mit IBM watsonx, die SAP Cloud ERP Private auf dem IBM Power Virtual Server ausführen, Agenten erstellen, die Finanz-, Fertigungs-, Beschaffungs- und Lieferketten-Workflows automatisieren, die Daten sowohl von SAP- als auch von Nicht-SAP-Systemen benötigen.
„Mit über 3.500 Niederlassungen weltweit war uns klar, dass die Migration zu SAP S/4HANA sicher, skalierbar und zukunftssicher sein musste“, so Thomas Jensen, Direktor SAP & IT Development bei JYSK. „IBM Power Virtual Server als RISE-Hyperscaler hat uns überzeugt – mit hoher Leistung, resilienter Infrastruktur und einem starken Investitionspaket, das unsere Unternehmenstransformation unterstützt.“
Unternehmen stehen heute nicht nur unter dem Druck, ihre IT-Umgebungen zu modernisieren, sondern diese auch skalierbar zu gestalten und die Abhängigkeit von proprietären Stacks zu reduzieren. IBM hilft Unternehmen dabei, ihre Virtualisierungs- und Modernisierungsprozesse auf zwei sich ergänzenden Wegen zu beschleunigen:
„Zeit ist entscheidend, und man möchte so schnell wie möglich in die Cloud springen“, sagt Paul Cunningham, Senior Vice President und Geschäftsführer, System & Verification Group, Cadence. „Vor einigen Jahren gab es keine Möglichkeit, dies zu tun. Man hatte mit Hürden zu kämpfen, sei es im Zusammenhang mit der Sicherheit oder mit Lift und Shift oder anderen Dingen. Mit Cadence OnCloud ist das jetzt wirklich möglich.“
Unternehmen stehen heute zunehmend vor einer weiteren kritischen Herausforderung: Die Anforderungen an die digitale Souveränität entwickeln sich schneller als die Standards, die dafür geschaffen wurden. Bei IBM betrachten wir Souveränität als eine strategische Haltung – konzipiert auf einem hybriden Ansatz, der Unternehmen befähigt, strategische Autonomie zu bewahren und gleichzeitig die Größe, Geschwindigkeit und Innovation vertrauenswürdiger globaler Plattformen zu nutzen.
Unser Speicherbedarf wird ständig erweitert, um Kunden lokalen Zugang, geringe Latenz und zertifizierte Sicherheit zu bieten. Beispielsweise wird in Europa unsere Frankfurter Multi-Zone-Region (MZR) nun als privates Rechenzentrum für SAP Cloud ERP dienen. Sie adressiert die operativen Souveränitäts- und Datenresidenzanforderungen von RISE with SAP auf IBM Power Virtual Server.
Unsere Funktionen für Confidential Computing haben ebenfalls einen großen Schritt nach vorn gemacht. Da Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) jetzt in Frankfurt verfügbar sind, können Kunden in der EU sensible Workloads mit hardwarebasierter Isolierung ausführen, wodurch Daten auch während der Nutzung geschützt werden.
Unsere MZR in Montreal wurde im April dieses Jahres eröffnet und ebnet den Weg zur Unterstützung von Unternehmen in den regulierten Branchen Kanadas. In Indien sind IBM und Bharti Airtel, einer der führenden Telekommunikationsdienstleister Indiens, eine Partnerschaft eingegangen, um regulierten Unternehmen zu ermöglichen, KI-Workloads effizienter zu skalieren. Durch diese Zusammenarbeit wird unsere Präsenz in Indien mit MZRs in Chennai und Mumbai gestärkt.
Die Zukunft der Cloud ist keine Universallösung, sie ist maßgeschneidert. Es geht um Lösungen, die auf die spezifischen Vorschriften Ihrer Branche zugeschnitten sind. Denken Sie an den Finanzdienstleistungssektor, wo wir Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und Zahlungsdienstleister dabei unterstützen, Innovation voranzutreiben, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Compliance und Resilienz einzugehen. Wichtige Beispiele hierfür sind:
„Wir freuen uns, dass unser Zahlungs-HSMaaS in der IBM Cloud verfügbar ist, was unser Engagement für die Bereitstellung modernster Sicherheitslösungen für den Finanzsektor unterstreicht“, so Håcan Tiwemark, COO bei Utimaco. „Indem wir unsere Lösung innerhalb der IBM Cloud anbieten, bieten wir Finanzinstituten ein einsetzbares, skalierbares und verbessertes Zahlungssicherheits-Framework.“
IBM Cloud for Financial Services ermöglicht es Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor, ihre wichtigsten Herausforderungen zu meistern und vertrauensvoll in der Cloud zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Das Herzstück dieser Plattform ist das IBM Cloud Framework for Financial Services, eine solide Grundlage mit Betriebs- und Sicherheitskontrollen, die speziell für den Finanzsektor entwickelt wurden.
Nun freut sich IBM, die Veröffentlichung von IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0 bekannt zu geben, ein Beweis für unser Engagement, mit den sich weiterentwickelnden globalen Vorschriften, den zunehmenden Cybersicherheitsbedrohungen und den sich ändernden Anforderungen an die betriebliche Ausfallsicherheit Schritt zu halten. Dieses Framework dient auch als wertvoller Blueprint für andere regulierte Branchen.
