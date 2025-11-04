AWS Transform for VMware, jetzt allgemein verfügbar, ist ein neuer Service, der mithilfe von agentischer KI Kunden durch die gesamte Migrationsreise führt. Dieser Service hilft Unternehmen, Migrationen von VMware-Umgebungen zu nativen AWS-Services zu rationalisieren und zu beschleunigen. Es bietet KI-gestützte Automatisierung während des gesamten Migrationslebenszyklus und reduziert damit die Komplexität und den Aufwand, die normalerweise mit Cloud-Migrationen verbunden sind, erheblich.

IBM® Consulting hat eine umfangreiche VMware-Cloud-Lösung auf AWS für eine große britische Behörde für den öffentlichen Sektor unterstützt. Da diese Abteilung eine cloudnative Ausrichtung verfolgt, ist der logische erste Schritt, Anwendungen von der Cloud auf Amazon EC2 zu migrieren. Mit diesem Ansatz wird das Risiko minimiert, dass sie traditionellen Lizenzpraktiken ausgesetzt sind. Dazu gehören die Bindung an einen einzigen Anbieter und starke Preiserhöhungen.

In Zusammenarbeit mit AWS hat IBM Consulting VMCloud auf AWS implementiert, um Legacy-Anwendungen systematisch zu Amazon EC2 zu migrieren. Im Rahmen dieses Prozesses wurde AWS Transform erfolgreich eingesetzt, um den Migrationsaufwand für automatisierte Aufgaben um 60 % zu reduzieren und gleichzeitig die volle Funktionalität und Sicherheit der Anwendung beizubehalten. Der folgende Ansatz – von der Auswahl einer Ziel-Anwendung bis hin zu den Migrationsphasen – bietet ein reproduzierbares Framework, das andere Organisationen für ihre eigenen cloudnativen Transformationen übernehmen können.