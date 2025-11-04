AWS Transform automatisiert die Erkennung, indem es in den AWS Application Discovery Service integriert wird, um detaillierte Informationen über Serverkonfigurationen, Leistung und Metriken zu sammeln. Diese Daten bilden die Grundlage für eine genaue Migrationsplanung und Dimensionierungsempfehlungen.
Bei diesem Migrationsprojekt war die automatisierte Bestand- und Abhängigkeitszuordnungsfunktion von AWS Transform entscheidend, um die bestehende Infrastruktur zu verstehen. Der autonome Agent des Tools ist so konzipiert, dass er VMware-Workloads automatisch erkennt, Anwendungsabhängigkeiten zuordnet und Netzwerkkonfigurationen mit minimalem manuellen Aufwand analysiert.
Nach der Erstellung des ersten Migrationsauftrags bestand der nächste entscheidende Schritt darin, eine Verbindung zwischen AWS Transform und dem Discovery-Konto herzustellen. Dieses dedizierte AWS-Konto würde die ermittelten Infrastrukturdaten speichern und hosten, sodass AWS Transform präzise Migrationsempfehlungen generieren konnte. Das IBM Consulting-Team ermöglichte diese Verbindung, indem es eine Konnektoranforderung mit spezifischen Berechtigungen erstellte, die AWS Transform das Lesen, Schreiben und Verwalten von S3-Buckets und AWS Application Discovery Service (ADS)-Konfigurationen autorisierte.
Da nur eine Anwendung für den Technologienachweis in Frage kam, wurde der AWS Discovery Agent auf der VM installiert, die Anwendung hostet. Dieser Agent sammelt Informationen zu Serverkonfigurationen, Leistung und Netzwerkverbindungen. Die Server- und Netzwerkdetails werden im AWS Migration Hub innerhalb des Discovery-Kontos angezeigt, während die Daten gesammelt werden.
Abbildung 3 zeigt die AWS Migration Hub-Konsole, in der der erkannte Windows 2008-Server mit seinen Systemspezifikationen und Netzwerkverbindungen deutlich sichtbar ist. Der Discovery Agent sammelte detaillierte Informationen zu CPU, Speicher, Festplattennutzung und Netzwerkkommunikation, um AWS Transform bei der Erstellung präziser Migrationsempfehlungen zu unterstützen.