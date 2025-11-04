Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

Unternehmen, die mit steigenden VMware-Lizenzkosten konfrontiert sind, suchen nach effizienten Möglichkeiten, ihre VMware-Workload-Strategie zu modernisieren, während sie gleichzeitig ihre begrenzten Ressourcen und ihr Fachwissen verwalten müssen.

Veröffentlicht 04 November 2025
Luftaufnahme von Bäumen und einer Straße mit einem gelben Auto oder Lieferwagen

AWS Transform for VMware, jetzt allgemein verfügbar, ist ein neuer Service, der mithilfe von agentischer KI Kunden durch die gesamte Migrationsreise führt. Dieser Service hilft Unternehmen, Migrationen von VMware-Umgebungen zu nativen AWS-Services zu rationalisieren und zu beschleunigen. Es bietet KI-gestützte Automatisierung während des gesamten Migrationslebenszyklus und reduziert damit die Komplexität und den Aufwand, die normalerweise mit Cloud-Migrationen verbunden sind, erheblich.

IBM® Consulting hat eine umfangreiche VMware-Cloud-Lösung auf AWS für eine große britische Behörde für den öffentlichen Sektor unterstützt. Da diese Abteilung eine cloudnative Ausrichtung verfolgt, ist der logische erste Schritt, Anwendungen von der Cloud auf Amazon EC2 zu migrieren. Mit diesem Ansatz wird das Risiko minimiert, dass sie traditionellen Lizenzpraktiken ausgesetzt sind. Dazu gehören die Bindung an einen einzigen Anbieter und starke Preiserhöhungen.

In Zusammenarbeit mit AWS hat IBM Consulting VMCloud auf AWS implementiert, um Legacy-Anwendungen systematisch zu Amazon EC2 zu migrieren. Im Rahmen dieses Prozesses wurde AWS Transform erfolgreich eingesetzt, um den Migrationsaufwand für automatisierte Aufgaben um 60 % zu reduzieren und gleichzeitig die volle Funktionalität und Sicherheit der Anwendung beizubehalten. Der folgende Ansatz – von der Auswahl einer Ziel-Anwendung bis hin zu den Migrationsphasen – bietet ein reproduzierbares Framework, das andere Organisationen für ihre eigenen cloudnativen Transformationen übernehmen können.

Auswahl einer Anwendung zur Modernisierung

Das IBM Consulting-Team konzentrierte sich auf die Altlast virtueller Maschinen von Windows 2008 in der VMware-Cloud-on-AWS-Entwicklungsumgebung des Kunden. Die Anwendung läuft in einer eigenen VM und verwendet eine Amazon RDS SQL Server-Instanz in einem Kundenkonto. Die Anwendung erwies sich aus zwei Gründen als idealer Testfall:

  1. Es handelt sich um ein Altlast-Betriebssystem (Windows Server 2008, Unterstützungsende) mit möglichen Kompatibilitätsaspekten.
  2. Es handelt sich um einen Produktions-Workload mit echten geschäftlichen Auswirkungen.

Die hier dargestellte Abbildung 1 zeigt die allgemeine Architektur der Anwendung in der Entwicklungsumgebung. In diesem ursprünglichen Zustand läuft eine Windows Server 2008-VM in der VMware Cloud auf AWS, die sich mit einem Amazon RDS SQL Server im AWS-Konto des Kunden verbindet

Durchführung des Technologienachweises

Nach der Aktivierung von AWS Transform in AWS Unternehmen und dem Zugriff auf die URL der Webanwendung wurde ein Workspace ausgewählt, um den Transformationsjob zur Migration einer VMware-Anwendung zu Amazon EC2 auszuführen.

Grundlegendes zu Migrationsoptionen

Wie in Abbildung 2 dargestellt, gibt es vier unterstützte Arten von VMware-Migrationsaufträgen:

  1. End-to-End-Migration
  2. Nur Netzwerkmigration
  3. Netzwerk- und Servermigration
  4. Erkennung und Servermigration

Da für die betroffene Anwendung keine Netzwerkmigration erforderlich war, wurde Option 4 – Erkennung und Servermigration – ausgewählt. Diese Option umfasst Discovery-Mapping, Wellenplanung und Servermigration.

Der endgültige Migrationsplan muss alle Details der angestrebten AWS-Netzwerkinfrastruktur (VPC, Subnetze und Sicherheitsgruppen) enthalten. Benutzer können die Chat-Funktion in natürlicher Sprache innerhalb von AWS Transform nutzen, wenn sie Informationen aktualisieren müssen, beispielsweise um Jobnamen zu ändern.

Entdeckungsphase: Aufbau des Fundaments

AWS Transform automatisiert die Erkennung, indem es in den AWS Application Discovery Service integriert wird, um detaillierte Informationen über Serverkonfigurationen, Leistung und Metriken zu sammeln. Diese Daten bilden die Grundlage für eine genaue Migrationsplanung und Dimensionierungsempfehlungen.

Bei diesem Migrationsprojekt war die automatisierte Bestand- und Abhängigkeitszuordnungsfunktion von AWS Transform entscheidend, um die bestehende Infrastruktur zu verstehen. Der autonome Agent des Tools ist so konzipiert, dass er VMware-Workloads automatisch erkennt, Anwendungsabhängigkeiten zuordnet und Netzwerkkonfigurationen mit minimalem manuellen Aufwand analysiert.

Nach der Erstellung des ersten Migrationsauftrags bestand der nächste entscheidende Schritt darin, eine Verbindung zwischen AWS Transform und dem Discovery-Konto herzustellen. Dieses dedizierte AWS-Konto würde die ermittelten Infrastrukturdaten speichern und hosten, sodass AWS Transform präzise Migrationsempfehlungen generieren konnte. Das IBM Consulting-Team ermöglichte diese Verbindung, indem es eine Konnektoranforderung mit spezifischen Berechtigungen erstellte, die AWS Transform das Lesen, Schreiben und Verwalten von S3-Buckets und AWS Application Discovery Service (ADS)-Konfigurationen autorisierte.

Da nur eine Anwendung für den Technologienachweis in Frage kam, wurde der AWS Discovery Agent auf der VM installiert, die Anwendung hostet. Dieser Agent sammelt Informationen zu Serverkonfigurationen, Leistung und Netzwerkverbindungen. Die Server- und Netzwerkdetails werden im AWS Migration Hub innerhalb des Discovery-Kontos angezeigt, während die Daten gesammelt werden.

Abbildung 3 zeigt die AWS Migration Hub-Konsole, in der der erkannte Windows 2008-Server mit seinen Systemspezifikationen und Netzwerkverbindungen deutlich sichtbar ist. Der Discovery Agent sammelte detaillierte Informationen zu CPU, Speicher, Festplattennutzung und Netzwerkkommunikation, um AWS Transform bei der Erstellung präziser Migrationsempfehlungen zu unterstützen.

Planungsphase: KI-gestützte Strategie

Die Planungsfunktionen von AWS Transform umfassen eine automatische Analyse von Erkennungsdaten zur Erstellung logischer Anwendungs- und Migrationswellen. Der Service bietet KI-gestützte Empfehlungen für die Zielinfrastruktur und die Migrationssequenzierung. Diese können von den Migrationsteams vor der Implementierung überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Nachdem der Discovery-Auftrag sieben Tage lang ausgeführt worden war, leitete das IBM Consulting-Team den Schritt Perform Discovery im AWS Transform-Auftrag ein, um die Daten zu überprüfen. Bei größeren Migrationen schlägt AWS Transform die Anwendungen und Wellen automatisch in einer CSV-Datei vor, die Migrationsteams prüfen und anpassen können. Nach der Bestätigung erstellt AWS Transform automatisch die Anwendungsgruppierungen und Wellen im AWS Application Migration Service (MGN). Diese Einrichtung basierte auf den Informationen in der CSV-Datei.

Nach der Entdeckung verbindet das IBM Consulting-Team AWS Transform mit dem AWS-Zielkonto, in dem die migrierten Server bereitgestellt werden. Für diese Verbindung war eine Standard-VPC in der AWS-Zielregion erforderlich. Da sich das Team auf eine bestimmte VPC konzentrieren musste, erstellte es die Standard-VPC manuell und änderte die automatisch erstellten, serviceverknüpften Rollen, um die richtigen Berechtigungen für die Ziel-VPC-ID sicherzustellen.

Das IBM Consulting-Team nutzte den geführten Workflow von AWS Transform, um Empfehlungen für Amazon EC2-Instanzen festzulegen. Dazu gehören Größenpräferenzen, Präferenzen für den Instanztyp und Ausschlüsse für bestimmte Instanztypen. AWS Transform generierte eine Inventardatei für die Migrationswelle, einschließlich der Spezifikationen für den EC2-Instanztyp und Details zur Mandantenfähigkeit. Das Team lud diese Datei herunter, aktualisierte sie, um auf die spezifische VPC, das Subnetz und die Sicherheitsgruppen für die neue Instanz zu verweisen (alle mit „CreatedFor:AWSTransform” gekennzeichnet), und lud sie anschließend erneut in AWS Transform hoch.

Replikations- und Testphasen

AWS Transform vereinfacht den Replikationsprozess, indem es den AWS Application Migration Service (MGN) koordiniert, um eine Replikation auf Blockebene von Quellservern zu AWS durchzuführen.

Für die Migration muss auf jedem Quellserver ein Replikationsagent installiert werden. AWS Transform kann diesen Prozess automatisieren oder Benutzer können ihn manuell installieren. Sobald der Agent mit dem AWS MGN-Service verbunden ist, findet eine einleitende Synchronisierung der Quell-VM statt.

Nach der Fertigstellung zeigte sich der Quellserver als testbereit mit einem einwandfreien Data-Replication-Status, wie in Abbildung 4 dargestellt. Dies weist auf eine erfolgreiche Synchronisierung auf Blockebene von der Quell-VM mit AWS hin.

In dieser Phase startete AWS Transform eine Testinstanz basierend auf der neuesten Bestandsdatei. Diese Testinstanz wird in der AWS EC2-Konsole angezeigt, sodass das Team Abnahmetests durchführen kann, während die Quellumgebung normal weiterläuft. Die Testvalidierung durch das IBM Consulting Team bestätigte:

  • Das Betriebssystem wurde ordnungsgemäß gebootet.
  • Die Active-Directory-Authentifizierung funktionierte ordnungsgemäß.
  • Die Anwendungskomponenten funktionierten wie erwartet.
  • Die Netzwerkverbindung zur RDS-Datenbank wurde aufrechterhalten.

Cutover-Phase: Minimierung von Ausfallzeiten

Nach Abschluss der Abnahmetests wurde die Anwendung als bereit für die Umstellung auf AWS Transform markiert und die Testinstanz wurde automatisch gestoppt. Anschließend wurde AWS Transform verwendet, um die Umstellungsinstanz zu starten und sicherzustellen, dass die ursprüngliche Testinstanz ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.

Nach dem Start der Umstellungsinstanz führte das IBM Consulting-Team Verifizierungsprüfungen durch, die Folgendes bestätigten:

  • Der DNS-Eintrag wurde aktualisiert.
  • Der Zugriff auf die Instanz konnte über Active-Directory-Anmeldeinformationen erfolgen.
  • Der Hostname wurde korrekt konfiguriert.
  • Die Zielgruppe des Anwendungslastenausgleichs wurde korrekt auf die neue Instanz verwiesen.

Nach erfolgreicher Überprüfung schloss AWS Transform die Umstellung ab. Dieser Prozess stoppte die Replikation vom Quellserver, deinstallierte die Agenten und verschob den Quellserver im AWS MGN-Service automatisch von aktiv zu archiviert. Der AWS Transform-Auftrag ist jetzt als abgeschlossen markiert.

Abbildung 5 zeigt den Bildschirm zum Abschluss des AWS Transform-Auftrags. Es bestätigt, dass die Migration erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Statusindikatoren zeigen an, dass alle Phasen von der Erkennung bis zur Übernahme abgeschlossen sind und der Quellserver im AWS MGN-Service archiviert wurde.

Abbildung 6 zeigt die endgültige Architektur nach Abschluss der Migration. Die Anwendung läuft nun auf einer Amazon EC2-Instanz direkt im AWS-Konto des Kunden, die mit der bestehenden Amazon RDS SQL Server-Datenbank verbunden ist.

Vorteile der Verwendung von AWS Transform

Das intuitive Design von AWS Transform ermöglichte es dem IBM Consulting-Team, diese Migration effizient durchzuführen, ohne dass eine tiefgreifende Spezialisierung auf die einzelnen zugrundeliegenden AWS-Services erforderlich war. Das Team konnte sich so auf den Workflow und die Geschäftsanforderungen konzentrieren. AWS Transform bietet Vorteile wie eine zentrale Schnittstelle zum Starten einer Testinstanz, die Nachverfolgung des Migrationsstatus und die Durchführung einer Umstellung – und zeigt, wie der Service die Produktivität des Teams und die Ressourcen optimiert.

Wo manuelle Tätigkeiten erforderlich waren, bot AWS Transform Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Links zu den entsprechenden Dokumentationen. Das IBM Consulting-Team arbeitete eng mit dem AWS Solution Architect des Kunden und dem AWS Transform-Serviceteam zusammen, um alle auftretenden Probleme zu identifizieren und sie zeitnah zu lösen.

Eine weitere wertvolle Funktion ist die integrierte Zusammenarbeitsfunktion, die es mehreren Teammitgliedern ermöglicht, am Migrationsprojekt mitzuwirken. Jeder Mitarbeiter muss einer von vier Rollen zugeordnet werden:

  • Administrator: Voller Zugriff auf Arbeitsbereichsdaten, Aufträge, Artefakte und Steuerelemente für die Benutzerverwaltung
  • Genehmiger: Verfügt über dieselben Rechte wie Mitwirkende und zusätzlich die Befugnis, kritische Aktionen wie Zusammenführungen und Bereitstellungen zu genehmigen.
  • Mitwirkender: Kann lesen, chatten und Aufgaben ausführen (und mit ihnen interagieren), jedoch keine kritischen Aktionen genehmigen.
  • Leser: Kann den Inhalt des Arbeitsbereichs anzeigen und Artefakte herunterladen, jedoch keine Änderungen vornehmen.

Dieses rollenbasierte Zugriffsmodell ermöglicht es Ingenieuren, den Migrationsprozess zu überwachen. Außerdem können Experten so an bestimmten Berührungspunkten zusammenarbeiten, etwa bei der Bewertung der Wellenpläne und Anwendungsgruppierungen. Außerdem können sie die Zielkonfiguration der Amazon EC2-Instanz bestätigen oder eine Anwendung nach Abschluss der Abnahmetests als bereit für die Umstellung kennzeichnen. Die gesamte Zusammenarbeit findet über eine einheitliche Plattform statt, wodurch langwierige Übergaben oder die Erstellung mehrerer AWS-Konten entfallen.

AWS Transform reduziert das Risiko im Migrationsprozess durch mehrere Schlüsselmechanismen. Die Block-Replikation der Daten von den Quellservern zu AWS erfolgt nahezu in Echtzeit und ist nicht-intrusiv. Die Quellserver fahren während des gesamten Replikationsprozesses voll funktionsfähig fort.

Wenn der Start der Testinstanz fehlschlägt oder beim Abnahmetest der neuen Instanz Probleme festgestellt werden, können Kunden die Quellumgebung ohne Unterbrechung weiterverwenden. Das Herunterfahren und Stilllegen des Quellservers bleibt im Rahmen der Aktivitäten nach der Migration unter der Kontrolle des Kunden.

Erweiterung von AWS Transform über das gesamte Portfolio

Die erfolgreiche Migration einer VMware-Anwendung auf Amazon EC2 mithilfe von AWS Transform gab sowohl dem IBM Consulting-Team als auch dem Kunden das Vertrauen, die Nutzung von AWS Transform auszuweiten.

AWS Transform for VMware verbesserte bei dieser Migration die Aufgaben der Anwendungserkennung und der Anwendungsmigration um 60 %. Bei der Anwendung dieser Methodik werden weitere Gewinne bei größeren Migrationen erwartet. In diesen Fällen würde die Analyse von Erkennungsdaten durch den Service den manuellen Aufwand für die Erstellung von Anwendungsgruppierungen und Wellenplänen eliminieren. AWS Transform vereinfacht und beschleunigt die Modernisierung des Kunden, indem es die Notwendigkeit einer internen Fachentwicklung überflüssig macht, die Time-to-Value reduziert und die Produktivität des Teams steigert.

Erste Schritte mit AWS Transform

Wenn Sie AWS Transform für Ihre VMware-Migration in Betracht ziehen, finden Sie hier drei Schritte, um Ihre Journey zu beginnen:

  • Kontaktieren Sie das AWS-Kontoteam, um zu besprechen, wie AWS Transform in Ihre Strategie integriert werden kann.
  • Wählen Sie eine nicht kritische Anwendung mit repräsentativer Komplexität für einen ersten Technologienachweis aus.
  • Aktivieren Sie AWS Transform in Ihren AWS-Organisationen und erkunden Sie die Benutzeroberfläche der Webanwendung, um die Funktionen kennenzulernen.

