Jeder Agent, jedes Framework: Einblick in den IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

Der Agent Catalog ist Ihr Einstiegspunkt in ein kuratiertes System aus Agenten und Tools, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Es vereint:

Bereichsspezifische Experten-Agenten, die auf hochwertigen KI-Anwendungsfällen entwickelt wurden : Unser Agenten-Ökosystem wird zusätzlich durch vorgefertigte Agenten von branchenführenden Partnern gestärkt, die noch mehr Kundenanwendungsfälle abdecken.

: Unser Agenten-Ökosystem wird zusätzlich durch vorgefertigte Agenten von branchenführenden Partnern gestärkt, die noch mehr Kundenanwendungsfälle abdecken. Tiefgreifende, wiederverwendbare Integrationen: Agenten und Tools werden mit bewährten Verbindungen zu Unternehmenssystemen wie Workday, SAP, Salesforce und anderen ausgeliefert, sodass Sie das Rad für Authentifizierung, Datenzugriff und Fehlerbehandlung nicht jedes Mal neu erfinden müssen.

Anstatt jedes Mal bei Null anzufangen, wenn ein neuer Anwendungsfall auftaucht, können KI-Verantwortliche den Katalog nach Agenten durchsuchen, die auf bestimmte Geschäftsaufgaben ausgerichtet sind. Beispiele hierfür sind unter anderem Vertriebsmitarbeiter, Personalberater für die Personalbeschaffung oder Mitarbeiter für die Optimierung der Lieferkette. Sie greifen auf vorgefertigte bereichsspezifische Agenten zurück, die ursprünglich als IBM „Client Zero“-Anwendungsfall dienten und bei denen sie bereits die Produktivität gesteigert haben.

Diese Muster bieten Unternehmen einen dringend benötigten Ausgangspunkt, wenn sie noch auf der Suche nach dem richtigen ersten Anwendungsfall mit einem klaren, nachweisbaren Return on Investment (ROI) sind, und können schnell und konsequent in ihre Umgebung integriert werden.