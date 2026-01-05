Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Jeder Agent, jedes Framework: Einblick in den IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

Die nächste Welle der KI für Unternehmen ist keine weitere App, sondern eine Belegschaft von KI-Agenten, die in Ihr Unternehmen integriert sind.

Veröffentlicht 5. Januar 2026
Teams im gesamten Unternehmen experimentieren mit KI-Agenten für HR, Vertrieb, IT-Support, Lieferkette und mehr. Allerdings stehen KI-Führungskräfte jetzt vor einer neuen Herausforderung: Wie können all diese Agenten auf sichere, kontrollierte und skalierbare Weise zusammenarbeiten, anstatt als unzusammenhängende Punktlösungen zu fungieren.

IBM® watsonx Orchestrate wurde genau für diesen Moment entwickelt. Im Mittelpunkt dieser Vision steht der IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: eine wachsende Sammlung vorgefertigter KI-Agenten und Tools von IBM und zuverlässigen Partnern, die sich reibungslos in orchestrierte Workflows einfügen lassen.

Ein auf Interoperabilität ausgelegter Katalog

Die meisten Agenten-Kataloge auf dem Markt haben ein paar Merkmale gemeinsam: Sie gehen davon aus, dass Sie nur eine Cloud- oder Produktivitätssuite verwenden; sie setzen auf ein bevorzugtes Software Development Kit (SDK) und eine Laufzeitumgebung für Agenten. Und sie erleichtern die Suche, aber hauptsächlich innerhalb dieses einen Systems.

Im Gegensatz dazu wurde der IBM Watsonx Orchestrate Agent Catalog für heterogene, reale Unternehmen entwickelt:

  • Jeder Agent, jedes Framework: Der Katalog ist nicht an ein einziges SDK, ein Large Language Model (LLM) oder eine Cloud gebunden. Agenten, die auf IBM Technologie, Open Source Framework, Hyperscaler Stack oder selbstentwickeltem Code basieren, können mit einem konsistenten Interoperabilitätsframework eingebunden und als erstklassige Objekte im Katalog angezeigt werden.
  • Cross-Suite, Cross-Cloud: Der Katalog ist für Unternehmen konzipiert, die Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, maßgeschneiderte Geschäftslinien-Apps und mehrere Clouds nebeneinander betreiben – nicht nur die Produktivitätssuite eines Anbieters.
  • Vom „Agentenregal“ zur „Orchestrierungsplattform“: Agenten sitzen nicht einfach nur nebeneinander wie Kacheln. Sie sind in die Orchestrierungs-Engine von watsonx Orchestrate eingebunden, sodass sie in End-to-End-Workflows zusammengefasst werden können, die Bereiche, Systeme und Teams umfassen.

Ein kuratiertes System von Agenten

Der Agent Catalog ist Ihr Einstiegspunkt in ein kuratiertes System aus Agenten und Tools, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Es vereint:

  • Bereichsspezifische Experten-Agenten, die auf hochwertigen KI-Anwendungsfällen entwickelt wurden: Unser Agenten-Ökosystem wird zusätzlich durch vorgefertigte Agenten von branchenführenden Partnern gestärkt, die noch mehr Kundenanwendungsfälle abdecken.
  • Tiefgreifende, wiederverwendbare Integrationen: Agenten und Tools werden mit bewährten Verbindungen zu Unternehmenssystemen wie Workday, SAP, Salesforce und anderen ausgeliefert, sodass Sie das Rad für Authentifizierung, Datenzugriff und Fehlerbehandlung nicht jedes Mal neu erfinden müssen.

Anstatt jedes Mal bei Null anzufangen, wenn ein neuer Anwendungsfall auftaucht, können KI-Verantwortliche den Katalog nach Agenten durchsuchen, die auf bestimmte Geschäftsaufgaben ausgerichtet sind. Beispiele hierfür sind unter anderem Vertriebsmitarbeiter, Personalberater für die Personalbeschaffung oder Mitarbeiter für die Optimierung der Lieferkette. Sie greifen auf vorgefertigte bereichsspezifische Agenten zurück, die ursprünglich als IBM „Client Zero“-Anwendungsfall dienten und bei denen sie bereits die Produktivität gesteigert haben.

Diese Muster bieten Unternehmen einen dringend benötigten Ausgangspunkt, wenn sie noch auf der Suche nach dem richtigen ersten Anwendungsfall mit einem klaren, nachweisbaren Return on Investment (ROI) sind, und können schnell und konsequent in ihre Umgebung integriert werden.

Konzipiert für ein offenes und erweiterbares Design

Unter der Oberfläche ist watsonx Orchestrate offen und erweiterbar. Es unterstützt Agenten, die nativ auf IBM-Technologie basieren, sowie Agenten, die auf anderen Frameworks basieren und über Standardschnittstellen verbunden sind.

Durch die Verwendung eines konsistenten Agent Connect Framework können externe Agenten in watsonx Orchestrate eingebunden und dann über den Agent Catalog zugänglich gemacht werden, sodass sie in der Umgebung wie erstrangige Komponenten aussehen und sich auch so verhalten.

Für KI-Führungskräfte bedeutet dies:

  • Sie sind nicht an ein einzelnes Framework oder einen bestimmten Anbieter-Stack gebunden.
  • Sie können Ihre bestehenden Investitionen in Agenten vorantreiben, anstatt sie neu aufzubauen.
  • Sie können Agenten von IBM, aus dem eigenen Haus und von Partnern zu einer einzigen orchestrierten Erfahrung kombinieren.

Kurz gesagt, der Agentenkatalog ist nicht nur eine Liste; er ist eine Interoperabilitätsschicht, die es Ihnen ermöglicht, Lösungen aus mehreren Agenten und Tools zusammenzustellen, unabhängig davon, wo diese entwickelt wurden.

Geringere Zeit bis zur Wertschöpfung

Die meisten KI-Verantwortlichen stehen unter Druck, schnell Wirkung zu erzielen und gleichzeitig die Governance aufrechtzuerhalten. Der Agent Catalog ist darauf ausgelegt, sowohl Zeit als auch Risiko zu reduzieren:

  • Wiederverwenden statt neu erfinden: Vorgefertigte Agenten und Tools verfügen über bewährte Integrationen zu Unternehmenssystemen und Anwendungen. Zu diesen Elementen gehören Workday, SAP, Salesforce und andere, die in Bereichen wie Personalwesen, Finanzen, Vertrieb und Betrieb relevant sind. Diese Tools bringen Konsistenz in die Workflows, reduzieren die Integration und minimieren Fehler.
  • Gesteuerte Erweiterung: Da Agenten und Tools über einen definierten IBM-Prozess integriert und über einen kontrollierten Katalog bereitgestellt werden, erhalten Unternehmen einen besseren Überblick darüber, was wo läuft und wem es gehört.
  • Auf das Geschäft abgestimmte Lösungen: Die Agenten sind auf reale Geschäftsfunktionen und Anwendungsfälle ausgerichtet, so dass die Führungskräfte schnell erkennen können, wo KI-Agenten die Teams heute ergänzen können und wo sie sie morgen erweitern könnten. Diese Agenten und Tools können auch auf die spezifischen Bedürfnisse und Richtlinien eines jeden Unternehmens zugeschnitten werden. Dieser Prozess kann entweder durch eine Pro-Code-Anpassung oder eine No-Code-UI erfolgen. Auf diese Weise können die Teams sie anpassen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Das Ergebnis? Ihre Teams verbringen weniger Zeit mit technischen Details und mehr Zeit mit der Gestaltung differenzierter Erlebnisse für Mitarbeiter und Kunden.

Erleben Sie orchestrierte Agenten in Aktion

Der Motor dieses Systems ist Agent Connect, IBMs Partnerprogramm für Unternehmen, die KI-Agenten entwickeln. Über Agent Connect können unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und andere Partner ihre Agenten in watsonx Orchestrate integrieren und im Agent Catalog einstellen. Dieser Prozess schafft einen neuen Marktzugang, der durch die Vertriebskanäle und das Partnernetzwerk von IBM unterstützt wird.

Erkunden Sie IBM watsonx Orchestrate und den Agent Catalog, um vorgefertigte Agenten und Tools zu entdecken, die Ihre Geschäftsbedürfnisse erfüllen.

Wenn Sie als ISV vom explosionsartigen Wachstum des Marktes für KI-Agenten und intelligente Automatisierung profitieren möchten, schließen Sie sich unserem wachsenden System an und bringen Sie Ihre erstklassigen KI-Agenten zu IBM watsonx Orchestrate.  

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate