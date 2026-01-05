Jeder Agent, jedes Framework: Einblick in den IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog
Die nächste Welle der KI für Unternehmen ist keine weitere App, sondern eine Belegschaft von KI-Agenten, die in Ihr Unternehmen integriert sind.
Teams im gesamten Unternehmen experimentieren mit KI-Agenten für HR, Vertrieb, IT-Support, Lieferkette und mehr. Allerdings stehen KI-Führungskräfte jetzt vor einer neuen Herausforderung: Wie können all diese Agenten auf sichere, kontrollierte und skalierbare Weise zusammenarbeiten, anstatt als unzusammenhängende Punktlösungen zu fungieren.
IBM® watsonx Orchestrate wurde genau für diesen Moment entwickelt. Im Mittelpunkt dieser Vision steht der IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: eine wachsende Sammlung vorgefertigter KI-Agenten und Tools von IBM und zuverlässigen Partnern, die sich reibungslos in orchestrierte Workflows einfügen lassen.
Die meisten Agenten-Kataloge auf dem Markt haben ein paar Merkmale gemeinsam: Sie gehen davon aus, dass Sie nur eine Cloud- oder Produktivitätssuite verwenden; sie setzen auf ein bevorzugtes Software Development Kit (SDK) und eine Laufzeitumgebung für Agenten. Und sie erleichtern die Suche, aber hauptsächlich innerhalb dieses einen Systems.
Im Gegensatz dazu wurde der IBM Watsonx Orchestrate Agent Catalog für heterogene, reale Unternehmen entwickelt:
Der Agent Catalog ist Ihr Einstiegspunkt in ein kuratiertes System aus Agenten und Tools, die vom ersten Tag an einsatzbereit sind. Es vereint:
Anstatt jedes Mal bei Null anzufangen, wenn ein neuer Anwendungsfall auftaucht, können KI-Verantwortliche den Katalog nach Agenten durchsuchen, die auf bestimmte Geschäftsaufgaben ausgerichtet sind. Beispiele hierfür sind unter anderem Vertriebsmitarbeiter, Personalberater für die Personalbeschaffung oder Mitarbeiter für die Optimierung der Lieferkette. Sie greifen auf vorgefertigte bereichsspezifische Agenten zurück, die ursprünglich als IBM „Client Zero“-Anwendungsfall dienten und bei denen sie bereits die Produktivität gesteigert haben.
Diese Muster bieten Unternehmen einen dringend benötigten Ausgangspunkt, wenn sie noch auf der Suche nach dem richtigen ersten Anwendungsfall mit einem klaren, nachweisbaren Return on Investment (ROI) sind, und können schnell und konsequent in ihre Umgebung integriert werden.
Unter der Oberfläche ist watsonx Orchestrate offen und erweiterbar. Es unterstützt Agenten, die nativ auf IBM-Technologie basieren, sowie Agenten, die auf anderen Frameworks basieren und über Standardschnittstellen verbunden sind.
Durch die Verwendung eines konsistenten Agent Connect Framework können externe Agenten in watsonx Orchestrate eingebunden und dann über den Agent Catalog zugänglich gemacht werden, sodass sie in der Umgebung wie erstrangige Komponenten aussehen und sich auch so verhalten.
Für KI-Führungskräfte bedeutet dies:
Kurz gesagt, der Agentenkatalog ist nicht nur eine Liste; er ist eine Interoperabilitätsschicht, die es Ihnen ermöglicht, Lösungen aus mehreren Agenten und Tools zusammenzustellen, unabhängig davon, wo diese entwickelt wurden.
Die meisten KI-Verantwortlichen stehen unter Druck, schnell Wirkung zu erzielen und gleichzeitig die Governance aufrechtzuerhalten. Der Agent Catalog ist darauf ausgelegt, sowohl Zeit als auch Risiko zu reduzieren:
Das Ergebnis? Ihre Teams verbringen weniger Zeit mit technischen Details und mehr Zeit mit der Gestaltung differenzierter Erlebnisse für Mitarbeiter und Kunden.
Der Motor dieses Systems ist Agent Connect, IBMs Partnerprogramm für Unternehmen, die KI-Agenten entwickeln. Über Agent Connect können unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und andere Partner ihre Agenten in watsonx Orchestrate integrieren und im Agent Catalog einstellen. Dieser Prozess schafft einen neuen Marktzugang, der durch die Vertriebskanäle und das Partnernetzwerk von IBM unterstützt wird.
Erkunden Sie IBM watsonx Orchestrate und den Agent Catalog, um vorgefertigte Agenten und Tools zu entdecken, die Ihre Geschäftsbedürfnisse erfüllen.
Wenn Sie als ISV vom explosionsartigen Wachstum des Marktes für KI-Agenten und intelligente Automatisierung profitieren möchten, schließen Sie sich unserem wachsenden System an und bringen Sie Ihre erstklassigen KI-Agenten zu IBM watsonx Orchestrate.