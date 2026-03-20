KI plus menschliches Urteilsvermögen: Ein neues Modell für die Resilienz von Zahlungsplattformen

Das IBM Payments Center (IPC) leitete die Transformation von CloudFormation – einer extrem großen und komplexen Infrastruktur-Codebasis –, die eine unternehmenskritische Zahlungsplattform unterstützte, hin zu Terraform.
Die Initiative ging weit über ein routinemäßiges Upgrade hinaus; sie erforderte die methodische Entwirrung jahrelanger architektonischer Komplexität und die Identifizierung tief verwurzelter Abhängigkeiten bei gleichzeitiger Gewährleistung eines ununterbrochenen Plattformbetriebs. Die von IPC durchgeführte Transformation zeigt, dass die Zukunft der Modernisierung der Finanzinfrastruktur nicht in einem Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit liegt, sondern in der disziplinierten Verfolgung beider Ziele.
Eine herkömmliche Neuentwicklung hätte bis zu acht Monate gedauert, aber Zahlungssysteme können nicht so lange auf eine Modernisierung warten – sie müssen sich kontinuierlich, sicher und schnell weiterentwickeln.
IPC entwickelte einen KI-gestützten, von Menschen gesteuerten Modernisierungs-Workflow, der das Projekt in 2,5 Monaten mit einer Beschleunigung von 68 % abschloss und gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Resilienz, Compliance und Sicherheit aufrechterhielt. Das Ergebnis? Ein äußerst robustes, einheitlicheres und sichereres Fundament der Automatisierung, das die langfristige betriebliche Integrität der Plattform stärkt.
In der Zahlungsbranche ist Resilienz unabdingbar. Jede Infrastrukturkomponente, Anwendungslaufzeit, jeder Netzwerkpfad und jede operative Steuerung müssen kontinuierlich verfügbar, sicher und konform sein. Die Automatisierung, die diese Umgebungen baut und betreibt – historisch als Infrastructure as Code (IaC) und Platform as Code (PaC) bezeichnet – spielt eine überproportionale Rolle dabei, dass Systeme vorhersehbar handeln, zuverlässig wiederhergestellt und ohne Unterbrechung skaliert werden können.
Die Automatisierung definiert, wie Zahlungsplattformen erstellt, bereitgestellt, verwaltet und betrieben werden. Sie kodiert Resilienzmuster, Sicherheitskontrollen, Netzwerktopologie, Rechenbereitstellung, Middleware-Verhalten und die Logik zur Anwendungsbereitstellung. Sie ist die lebendige Grundlage, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit ermöglicht.
Die einer Zahlungsplattform wie der von uns verwendeten zugrunde liegende Automatisierung ist nicht einfach nur eine „Konfiguration“. Sie ist der operative Blueprint, der Folgendes bestimmt:
Das IBM® Payments Center stand vor einer ebenso dringenden wie komplexen Herausforderung. Jeder Fehler bei dieser Modernisierung birgt das Risiko, regulatorische Anforderungen und Richtlinien zu verletzen, Prüfungsfehler auszulösen oder kritische Daten offenzulegen. Es stand viel auf dem Spiel, denn Ausfallsicherheitsmuster dürfen niemals die Hochverfügbarkeit, die Netzwerkisolation, die Multi-AZ-Bereitstellungen und das Failover-Verhalten beeinträchtigen. Alles hängt von einer präzisen Automatisierung ab, die nicht versagen darf.
Die bestehenden technischen Schulden waren tief in der cloudnativen Infrastruktur verankert. CloudFormation-Vorlagen und Python-Automatisierung haben sich über die Jahre weiterentwickelt, sind eng miteinander verknüpft und zunehmend komplexer in der Wartung geworden. Die Abhängigkeitsfläche war riesig und komplex: Über 90 Lambda-Funktionen interagierten mit vier verschiedenen Datenspeichern und schufen ein großes Netz von Abhängigkeiten, für die jede Änderung riskant war.
Eine manuelle Modernisierung wäre langsam, riskant und potenziell unsicher gewesen. Herkömmliche Ansätze hätten mehrere Monate gedauert, eine inakzeptable Zeitspanne für ein geschäftskritisches Zahlungssystem, das sich ständig weiterentwickeln muss. IPC benötigte einen grundlegend neuen Ansatz, der Geschwindigkeit bieten konnte, ohne die für die Finanzinfrastruktur erforderlichen strengen Standards zu opfern.
Der IPC-Modernisierungsansatz kombiniert die Fähigkeit der KI, Code in großem Maßstab zu analysieren und zu generieren, mit der Kontrolle durch Ingenieure, um Korrektheit, Compliance und Resilienz zu gewährleisten. Die Modernisierung erfolgte in zwei aufeinander abgestimmten Phasen.
In Phase 1 konzentrierten wir uns darauf, die versteckten Abhängigkeiten der Plattform aufzudecken. Automatisierungsartefakte von Altlasten – darunter CloudFormation-Vorlagen, eingebettete Python-Logik und Umgebungskonfigurationen – wurden gruppiert und mittels KI analysiert. Das System analysierte und interpretierte die Automatisierungslogik, extrahierte Infrastruktur- und Datenbeziehungen, entdeckte implizite Abhängigkeiten, die in verschachtelten Codepfaden verborgen lagen, und zeigte operative Änderungen und Drift auf, die sich im Laufe der Zeit angesammelt hatten.
Das Ergebnis war die Schaffung einer strukturierten, durchgängigen Abhängigkeitsdatenbank – die erste genaue, umfassende Abbildung der Funktionsweise der Zahlungsplattform im Produktionsbetrieb. Diese Datenbank wurde zu einem dauerhaften und wiederverwendbaren Asset, das eine klarere Governance, eine schnellere Einführung, eine bessere Audit-Bereitschaft und fundiertere zukünftige Modernisierung ermöglicht.
Auf der Grundlage der strukturierten Abhängigkeitsdatenbank generierte die KI Terraform-Module, die die Bereitstellung und den Betrieb der gesamten Cloud-Umgebung ermöglichen. Dies umfasste Rechen-, Speicher- und Datendienste; Netzwerk- und VPC-Konfigurationen; IAM-Richtlinien im Sinne der geringsten Privilegien; Geheimnisse und Umweltvariablen sowie Protokollierung, Überwachung, Resilienz, Skalierung und Laufzeitintegrationslogik. Das Ziel war nicht nur die Replikation der Infrastruktur, sondern die Schaffung produktionsbereiter, kontrollierter Automatisierungsartefakte.
Jedes generierte Modul durchlief dann einen streng kontrollierten Überprüfungsprozess. Die Teams validierten die Korrektheit und Vollständigkeit, bewerteten die Sicherheit und Compliance, stellten die betriebliche Äquivalenz sicher und verglichen die Konfigurationen mit Live-AWS-Ressourcen, um undokumentierten Drift oder konsolenbasierte Änderungen zu erkennen. Das Feedback aus jedem Zyklus wurde genutzt, um die KI-Prompts zu verfeinern und die Ausgabequalität schrittweise zu verbessern. Diese strukturierte Mensch-KI-Feedbackschleife ermöglichte eine konsistente, qualitativ hochwertige Automatisierungsbereitstellung in großem Maßstab, während Vertrauen, Compliance und betriebliche Stabilität gewährleistet wurden.
Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, wie die Kombination von Beschleunigung durch KI und menschliche Governance die Bereitstellungszeit deutlich verkürzt und gleichzeitig die operative Resilienz, die Sicherheit und die Funktionen stärkt.
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Modernisierung, kann aber nicht selbstständig kritische Interpretationen hinsichtlich Architektur und Compliance vornehmen. Sie kann zum Beispiel nicht bestimmen, welche Funktionen sensible Finanzdaten verarbeiten, welche Dienste eine verbesserte Protokollierung benötigen oder welche Richtlinien weiterhin den regulatorischen Anforderungen entsprechen müssen.
Sie kann auch nicht vollständig beurteilen, welche Resilienzverhaltensweisen beibehalten werden müssen oder wie sich Entscheidungen zur Bereitstellung auf die Verarbeitung von Spitzenlasten auswirken könnten. Diese Beurteilungen erfordern menschliche Aufsicht, Fachkompetenz, regulatorisches Verständnis und operative Intuition – allesamt Fähigkeiten, die von IPC-Ingenieuren bereitgestellt werden. Die menschliche Aufsicht war der Garant dafür, dass die Geschwindigkeit niemals das Vertrauen beeinträchtigte.
Was uns diese Modernisierung letztendlich gelehrt hat, ist, dass es bei der KI-gestützten Transformation nicht nur um Geschwindigkeit geht. Es geht darum, intelligentere Fundamente zu bauen.
Eine gut strukturierte Abhängigkeitsdatenbank wird zu einem strategischen Hilfsmittel, das als grundlegende Dokumentation für Onboarding, Audits und zukünftige Entwicklungen dient. Wir haben auch herausgefunden, dass KI am besten funktioniert, wenn sie kontextreiche Eingaben erhält; z. B. verbessert die Gruppierung verwandter Artefakte die Qualität der Ausgabe erheblich.
Die Modernisierung durch KI hat nicht nur die Technik, sondern auch das Lernen beschleunigt und Ingenieuren geholfen, Muster in Echtzeit zu erkennen. Gleichzeitig blieb die menschliche Validierung unerlässlich. Dank integrierter Qualitätskontrollmechanismen wurden Probleme frühzeitig erkannt und Regressionen verhindert.
Wichtig ist, dass diese Prinzipien über eine einzelne CloudFormation-zu-Terraform-Migration hinausgehen. Sie bieten einen Blueprint, der bei umfassenderen Modernisierungsinitiativen wiederholt werden kann.
Das Ergebnis dieses Projekts zeigt ein neues, dreifaches Modernisierungsmodell für die Zahlungsverkehrsbranche: 1) KI zur Beschleunigung, 2) menschliches Fachwissen zur Steuerung und 3) Ausfallsicherheit, Compliance und Vertrauen durch Design.
Durch die Modernisierung der gesamten Cloud-Automatisierung zum Betrieb der Zahlungsplattform, d. h. Infrastruktur, Plattformlogik, Bereitstellungsverhalten und Betrieb, hat IPC nicht nur eine schnellere Modernisierung und stärkere Ausfallsicherheit erreicht, sondern auch eine bessere Sicherheitssteuerung sowie standardisierte und gehärtete Muster. Es verbesserte außerdem die Erfahrung von Entwicklern und Betreibern und bot eine langfristige Grundlage für Innovationen.
Für Zahlungsplattformen ist Resilienz nicht das Ergebnis, sondern die Voraussetzung. Eine KI-gestützte Modernisierung kann die Transformation beschleunigen und gleichzeitig Sicherheit, Compliance und operative Integrität gewährleisten.
1. Quelle: Statistiken aus Selbstauskünften im internen Bericht von IBM (nicht öffentlich verfügbar.)
Wir möchten uns bei Remi David, Anil Lewis und Anand Kanakapura Srinivasa Prabhakar für ihre Führung und Unterstützung bei dieser Initiative bedanken.