KI plus menschliches Urteilsvermögen: Ein neues Modell für die Resilienz von Zahlungsplattformen

In der Zahlungsbranche ist Resilienz unabdingbar. Jede Infrastrukturkomponente, Anwendungslaufzeit, jeder Netzwerkpfad und jede operative Steuerung müssen kontinuierlich verfügbar, sicher und konform sein. Die Automatisierung, die diese Umgebungen baut und betreibt – historisch als Infrastructure as Code (IaC) und Platform as Code (PaC) bezeichnet – spielt eine überproportionale Rolle dabei, dass Systeme vorhersehbar handeln, zuverlässig wiederhergestellt und ohne Unterbrechung skaliert werden können.

Die Automatisierung definiert, wie Zahlungsplattformen erstellt, bereitgestellt, verwaltet und betrieben werden. Sie kodiert Resilienzmuster, Sicherheitskontrollen, Netzwerktopologie, Rechenbereitstellung, Middleware-Verhalten und die Logik zur Anwendungsbereitstellung. Sie ist die lebendige Grundlage, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit ermöglicht.

Die einer Zahlungsplattform wie der von uns verwendeten zugrunde liegende Automatisierung ist nicht einfach nur eine „Konfiguration“. Sie ist der operative Blueprint, der Folgendes bestimmt:

Wie jede Ressource erstellt und gesichert wird

Wie Anwendungen bereitgestellt und skaliert werden

Dass Resilienzmuster eine kontinuierliche Verfügbarkeit garantieren

Wie die Einhaltung der Vorschriften ausnahmslos durchgesetzt wird

Dass die Umgebungen einheitlich, wiederholbar und überprüfbar bleiben

Das IBM® Payments Center stand vor einer ebenso dringenden wie komplexen Herausforderung. Jeder Fehler bei dieser Modernisierung birgt das Risiko, regulatorische Anforderungen und Richtlinien zu verletzen, Prüfungsfehler auszulösen oder kritische Daten offenzulegen. Es stand viel auf dem Spiel, denn Ausfallsicherheitsmuster dürfen niemals die Hochverfügbarkeit, die Netzwerkisolation, die Multi-AZ-Bereitstellungen und das Failover-Verhalten beeinträchtigen. Alles hängt von einer präzisen Automatisierung ab, die nicht versagen darf.

Die bestehenden technischen Schulden waren tief in der cloudnativen Infrastruktur verankert. CloudFormation-Vorlagen und Python-Automatisierung haben sich über die Jahre weiterentwickelt, sind eng miteinander verknüpft und zunehmend komplexer in der Wartung geworden. Die Abhängigkeitsfläche war riesig und komplex: Über 90 Lambda-Funktionen interagierten mit vier verschiedenen Datenspeichern und schufen ein großes Netz von Abhängigkeiten, für die jede Änderung riskant war.

Eine manuelle Modernisierung wäre langsam, riskant und potenziell unsicher gewesen. Herkömmliche Ansätze hätten mehrere Monate gedauert, eine inakzeptable Zeitspanne für ein geschäftskritisches Zahlungssystem, das sich ständig weiterentwickeln muss. IPC benötigte einen grundlegend neuen Ansatz, der Geschwindigkeit bieten konnte, ohne die für die Finanzinfrastruktur erforderlichen strengen Standards zu opfern.