Wie Versicherungsunternehmen mit IBM bei der Implementierung generativer KI-basierter Lösungen zusammenarbeiten

IBM arbeitet mit unseren Versicherungskunden auf verschiedenen Ebenen zusammen. Daten des IBM Institute for Business Value (IBV) haben drei wesentliche Faktoren identifiziert, die die Entscheidungen des Managements von Versicherungsunternehmen leiten:
Versicherer müssen die folgenden wesentlichen Anforderungen erfüllen, um die Transformation ihrer Unternehmen zu erleichtern:
Die meisten Versicherungsunternehmen haben der digitalen Transformation und der Modernisierung ihrer IT-Kernsysteme Priorität eingeräumt und nutzen Hybrid Cloud- und Multi-Cloud-Infrastrukturen und -Plattformen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Dieser Ansatz kann die Markteinführungszeit verkürzen, indem er verbesserte Möglichkeiten für die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen bietet, das Geschäftswachstum fördert und die Customer Experience in der Interaktion mit dem Unternehmen insgesamt verbessert.
IBM gehört zu den wenigen globalen Unternehmen, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, um die Vermarktung, den Verkauf, die Zeichnung, die Betreuung und die Bezahlung von Versicherungen vollständig zu transformieren.
Mit einem starken Fokus auf KI in seinem breiten Portfolio ist IBM weiterhin ein Branchenführer im Bereich KI-bezogene Kompetenzen. In einem aktuellen Gartner Magic Quadrant wurde IBM aufgrund seiner KI-bezogenen Kompetenzen (d. h. dialogorientierte KI-Plattform, Insight-Engines und KI-Entwicklerdienst) im oberen rechten Bereich platziert.
IBM watsonx ist eine KI- und Datenplattform mit einer Reihe von KI-Assistenten, die Ihnen helfen sollen, die Wirkung von KI mit vertrauenswürdigen Daten im gesamten Unternehmen zu skalieren und zu beschleunigen.
IBM arbeitet mit mehreren Versicherungsgesellschaften zusammen, um vielversprechende Möglichkeiten für den Einsatz generativer KI zu identifizieren. Zu den häufigsten Anwendungsfällen im Versicherungsbereich gehört die Optimierung von Prozessen, die für die Bearbeitung umfangreicher Dokumente und Text- oder Bildblöcke eingesetzt werden. Diese Anwendungsfälle machen bereits heute ein Viertel der KI-Workloads aus, und es gibt eine deutliche Tendenz, ihre Funktionalität durch generative KI zu verbessern. Diese Verbesserung umfasst die Extraktion von Inhalten und Erkenntnissen oder die Klassifizierung von Informationen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung, beispielsweise bei der Risikoprüfung und der Schadenbearbeitung. Zu den Schwerpunktbereichen, in denen der Einsatz generativer KI-Fähigkeiten in der Versicherungsbranche einen erheblichen Unterschied bewirken kann, gehören:
IBM entwickelt auf generativer KI basierende Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle, darunter virtuelle Agenten, dialogorientierte Suche, Compliance- und Regulierungsprozesse, Schadensuntersuchung und Anwendungsmodernisierung. Im Folgenden finden Sie Zusammenfassungen einiger unserer aktuellen Initiativen zur Implementierung generativer KI.
Kundenbindung: Die Bereitstellung von Versicherungsschutz erfordert die Bearbeitung zahlreicher Dokumente. Zu diesen Dokumenten gehören Versicherungsproduktbeschreibungen mit detaillierten Angaben zu versicherten Artikeln und Ausschlüssen, Versicherungs- oder Vertragsunterlagen, Prämienrechnungen und -belege sowie eingereichte Schadensfälle, Leistungsbeschreibungen, Reparaturkostenvoranschläge, Lieferantenrechnungen und vieles mehr. Ein wesentlicher Teil der Kundeninteraktionen mit dem Versicherungsunternehmen besteht aus Anfragen zu den Versicherungsbedingungen für verschiedene Produkte, zum genehmigten Schadensersatzbetrag, zu den Gründen für die Ablehnung des eingereichten Schadensersatzantrags und zum Status von Transaktionen wie Prämieneingängen, Schadensersatzzahlungen, Anträgen auf Vertragsänderungen und vielem mehr.
Im Rahmen unserer generativen KI-Initiativen können wir die Fähigkeit demonstrieren, ein Foundation Model mit Prompt-Tuning zu verwenden, um die strukturierten und unstrukturierten Daten in den Versicherungsdokumenten (Daten im Zusammenhang mit der Kundenanfrage) zu überprüfen und maßgeschneiderte Empfehlungen zu Produkten, Verträgen oder allgemeinen Versicherungsanfragen zu geben. Die Lösung kann spezifische Antworten basierend auf dem Kundenprofil und der Transaktionshistorie liefern, indem sie auf die zugrunde liegenden Daten zur Policenverwaltung und zu Schadensfällen zugreift. Die Fähigkeit, umfangreiche Kundendaten sofort zu analysieren, Muster zu erkennen, um Erkenntnisse zu gewinnen, und Kundenbedürfnisse zu antizipieren, kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen.
Ein Beispiel für Kundenbindung ist ein generativer KI-basierter Chatbot, den wir für einen multinationalen Lebensversicherungskunden entwickelt haben. Der PoC zeigt die erhöhte Personalisierung der Antworten auf Anfragen zu Versicherungsprodukten, wenn generative KI-Funktionen eingesetzt werden.
Ein weiterer Chatbot, den wir für einen Versicherungskunden entwickelt haben, ermöglicht dem Versicherungsnehmer einen umfassenden Überblick über die in einem Versicherungspaket enthaltenen Leistungen, einschließlich der Prämien für jede einzelne Versicherung innerhalb des Pakets. Ebenso bietet er die Möglichkeit, eine Vielzahl anderer Funktionen auszuführen, wie z. B. das Hinzufügen erforderlicher Dokumente (z. B. Geburtsurkunden), das Hinzufügen von Begünstigten, die Recherche nach Versicherungsprodukten und die Ergänzung des aktuellen Versicherungsschutzes. All diese Funktionen werden durch Automatisierung unterstützt und durch traditionelle und generative KI unter Verwendung sicherer, vertrauenswürdiger Foundation Models personalisiert.
Nachfolgend zeigen wir ein Beispiel, in dem ein Kunde eine Anfrage zu einer bestimmten zahnärztlichen Behandlung stellt und eine maßgeschneiderte Antwort erhält, die auf den bestehenden Zahnversicherungen des Kunden sowie der Fähigkeit des generativen KI-Chatbots basiert, ein interaktives Gespräch (ähnlich dem eines erfahrenen Kundensupportmitarbeiters) zu führen. Dieses Gespräch ist auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten.
Derzeit entwickeln wir mehrere Anwendungsfälle, darunter:
Unterstützung durch Versicherungsagenten/Contact Center-Mitarbeiter: Versicherungsunternehmen stellen in großem Umfang Sprachdialogsysteme, mobile Apps und webbasierte Online-Lösungen bereit, die Kunden für einfache Anfragen wie die Abfrage des Kontostands oder des Status von Schadenszahlungen nutzen können. Die derzeitigen Lösungen sind jedoch in ihrer Funktionalität eingeschränkt und können komplexere Kundenanfragen, wie sie unter „Kundenbindung” aufgeführt sind, nicht beantworten. Daher wenden sich Kunden häufig an den Versicherungsagenten oder das Contact Center des Versicherungsunternehmens. Generative KI-basierte Lösungen für Mitarbeiter können die Zeit für die Dokumentensuche erheblich reduzieren, Informationen zusammenfassen und Beratungsfunktionen ermöglichen, was eine erhöhte Produktivität (Link befindet außerhalb von ibm.com) von durchschnittlich 14–34 % (Link befindet außerhalb von ibm.com) oder sogar 42 % (Link befindet außerhalb von ibm.com) und bessere Metriken für die Kundenzufriedenheit verursacht. IBM implementiert seit mehreren Jahren traditionelle KI-basierte Lösungen bei Versicherungsunternehmen und nutzt dabei Produkte wie IBM watsonx Assistant und IBM Watson Explorer. Derzeit beginnen wir die Zusammenarbeit mit einigen Versicherungsunternehmen, um Foundation Models und Prompt-Tuning zu integrieren und so die Unterstützungsmöglichkeiten für Vertreter zu verbessern.
Risikomanagement: Um Entscheidungen über die Versicherung von Immobilien zu treffen, sammeln Versicherungsgesellschaften eine erhebliche Menge an externen Daten – darunter die in Versicherungsanträgen angegebenen Immobiliendaten, historische Aufzeichnungen über Überschwemmungen, Hurrikane, Brandfälle und Kriminalitätsstatistiken – für den jeweiligen Standort der Immobilie. Obwohl historische Daten öffentlich aus Quellen wie data.gov (Link befindet außerhalb von ibm.com) öffentlich zugänglich sind, haben etablierte Versicherungsgesellschaften auch Zugang zu ihren eigenen Daten aus der Versicherungs- und Schadenbearbeitung. Derzeit ist die Verwendung dieser Daten für die Risikomodellierung mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden, und die KI-Funktionen werden nicht ausreichend genutzt.
Eine aktuelle Initiative von IBM umfasst die Erfassung öffentlich zugänglicher Daten, die für die Zeichnung von Sachversicherungen und die Schadenuntersuchung relevant sind, um die Foundation Models in der KI- und Datenplattform IBM watsonx zu verbessern. Die Ergebnisse können dann von unseren Kunden genutzt werden, die ihre eigenen Erfahrungsdaten einbringen können, um die Modelle weiter zu verfeinern. Diese Modelle und proprietären Daten werden in einer sicheren IBM Cloud-Umgebung gehostet, die speziell auf die regulatorischen Compliance-Anforderungen der Branche für Hyperscaler zugeschnitten ist. Die Risikomanagementlösung zielt darauf ab, die Risikobewertung und Entscheidungsprozesse erheblich zu beschleunigen und gleichzeitig die Entscheidungsqualität zu verbessern.
Code-Modernisierung: Viele Versicherungsunternehmen mit einer über 50-jährigen Geschichte nutzen nach wie vor Systeme, die bereits in den 70er Jahren entwickelt wurden und häufig in einer Kombination aus Cobol, Assembler und PL1 programmiert sind. Die Modernisierung dieser Systeme erfordert die Umwandlung des Legacy-Codes in produktionsreife Java- oder andere Programmiersprachen.
IBM arbeitet mit mehreren Finanzinstituten zusammen und nutzt dabei generative KI-Fähigkeiten, um die in der bestehenden Codebasis eingebetteten Geschäftsregeln und -logiken zu verstehen und deren Umwandlung in ein modulares System zu unterstützen. Der Transformationsprozess nutzt das IBM-Komponenten-Geschäftsmodell (für Versicherungen) und das BIAN-Framework (für Banken) als Leitfaden für die Neugestaltung. Generative KI hilft auch bei der Erstellung von Testfällen und Skripten zum Testen des modernisierten Codes.
In einer Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) äußerten Führungskräfte Bedenken hinsichtlich der Einführung generativer KI. Die größten Bedenken beziehen sich auf:
IBM reagiert auf die oben genannten Bedenken mit seiner Suite von watsonx-Plattformkomponenten: IBM watsonx.ai AI Studio, IBM watsonx.data Datenspeicher und IBM watsonx.governance Toolkit für KI-Governance. Insbesondere bietet watsonx.governance die Möglichkeit, den gesamten KI-Lebenszyklus zu überwachen und zu steuern, indem es Transparenz, Verantwortlichkeit, Herkunft, Datenverfolgung sowie die Überwachung von Verzerrungen und Fairness in den Modellen gewährleistet. Die End-to-End-Lösung bietet Führungskräften von Versicherungsunternehmen Funktionen, die verantwortungsvolle, transparente und nachvollziehbare KI-Workflows bei der Verwendung sowohl traditioneller als auch generativer KI ermöglichen.
Wie oben beschrieben, haben wir zahlreiche vielversprechende Möglichkeiten identifiziert, um Versicherungsunternehmen bei der Einführung generativer KI für die digitale Transformation ihrer Versicherungsgeschäftsprozesse zu unterstützen. Darüber hinaus kann generative KI-Technologie genutzt werden, um neue Typen von Inhalten wie Artikel (für das Marketing von Versicherungsprodukten), personalisierte Inhalte oder E-Mails für Kunden bereitzustellen und sogar bei der Erstellung von Inhalten wie Programmiercode zu helfen, um die Produktivität der Entwickler zu steigern.
Die Erfahrungen von IBM in der Zusammenarbeit mit Kunden zeigen, dass der Einsatz generativer KI zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führt. Dazu gehören die Verbesserung von HR-Prozessen zur Optimierung von Aufgaben wie der Talentakquise und der Leistungsverwaltung von Mitarbeitern, die Steigerung der Produktivität von Mitarbeitern der Kundenbetreuung, indem diese sich auf wertschöpfendere Interaktionen mit Kunden konzentrieren können (während virtuelle Assistenten in digitalen Kanälen, die generative KI nutzen, einfachere Anfragen bearbeiten), sowie Zeit- und Arbeitsersparnisse bei der Modernisierung von Legacy-Code durch den Einsatz generativer KI zur Unterstützung der Code-Umgestaltung und -Konvertierung.
Weitere Informationen zu diesen Themen erhalten Sie per E-Mail von Kishore Ramchandani und Anuj Jain.