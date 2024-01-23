Wie Versicherungsunternehmen mit IBM bei der Implementierung generativer KI-basierter Lösungen zusammenarbeiten

Derzeit entwickeln wir mehrere Anwendungsfälle, darunter:

Einholung einer Vorabgenehmigung für medizinische Verfahren.

Verwaltung von Gesundheitsleistungen.

Erklärung von Entscheidungen zu Leistungsansprüchen und Leistungen gegenüber Versicherungsnehmern.

Zusammenfassung der Schadenshistorie.

Unterstützung durch Versicherungsagenten/Contact Center-Mitarbeiter: Versicherungsunternehmen stellen in großem Umfang Sprachdialogsysteme, mobile Apps und webbasierte Online-Lösungen bereit, die Kunden für einfache Anfragen wie die Abfrage des Kontostands oder des Status von Schadenszahlungen nutzen können. Die derzeitigen Lösungen sind jedoch in ihrer Funktionalität eingeschränkt und können komplexere Kundenanfragen, wie sie unter „Kundenbindung” aufgeführt sind, nicht beantworten. Daher wenden sich Kunden häufig an den Versicherungsagenten oder das Contact Center des Versicherungsunternehmens. Generative KI-basierte Lösungen für Mitarbeiter können die Zeit für die Dokumentensuche erheblich reduzieren, Informationen zusammenfassen und Beratungsfunktionen ermöglichen, was eine erhöhte Produktivität (Link befindet außerhalb von ibm.com) von durchschnittlich 14–34 % (Link befindet außerhalb von ibm.com) oder sogar 42 % (Link befindet außerhalb von ibm.com) und bessere Metriken für die Kundenzufriedenheit verursacht. IBM implementiert seit mehreren Jahren traditionelle KI-basierte Lösungen bei Versicherungsunternehmen und nutzt dabei Produkte wie IBM watsonx Assistant und IBM Watson Explorer. Derzeit beginnen wir die Zusammenarbeit mit einigen Versicherungsunternehmen, um Foundation Models und Prompt-Tuning zu integrieren und so die Unterstützungsmöglichkeiten für Vertreter zu verbessern.

Risikomanagement: Um Entscheidungen über die Versicherung von Immobilien zu treffen, sammeln Versicherungsgesellschaften eine erhebliche Menge an externen Daten – darunter die in Versicherungsanträgen angegebenen Immobiliendaten, historische Aufzeichnungen über Überschwemmungen, Hurrikane, Brandfälle und Kriminalitätsstatistiken – für den jeweiligen Standort der Immobilie. Obwohl historische Daten öffentlich aus Quellen wie data.gov (Link befindet außerhalb von ibm.com) öffentlich zugänglich sind, haben etablierte Versicherungsgesellschaften auch Zugang zu ihren eigenen Daten aus der Versicherungs- und Schadenbearbeitung. Derzeit ist die Verwendung dieser Daten für die Risikomodellierung mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden, und die KI-Funktionen werden nicht ausreichend genutzt.

Eine aktuelle Initiative von IBM umfasst die Erfassung öffentlich zugänglicher Daten, die für die Zeichnung von Sachversicherungen und die Schadenuntersuchung relevant sind, um die Foundation Models in der KI- und Datenplattform IBM watsonx zu verbessern. Die Ergebnisse können dann von unseren Kunden genutzt werden, die ihre eigenen Erfahrungsdaten einbringen können, um die Modelle weiter zu verfeinern. Diese Modelle und proprietären Daten werden in einer sicheren IBM Cloud-Umgebung gehostet, die speziell auf die regulatorischen Compliance-Anforderungen der Branche für Hyperscaler zugeschnitten ist. Die Risikomanagementlösung zielt darauf ab, die Risikobewertung und Entscheidungsprozesse erheblich zu beschleunigen und gleichzeitig die Entscheidungsqualität zu verbessern.

Code-Modernisierung: Viele Versicherungsunternehmen mit einer über 50-jährigen Geschichte nutzen nach wie vor Systeme, die bereits in den 70er Jahren entwickelt wurden und häufig in einer Kombination aus Cobol, Assembler und PL1 programmiert sind. Die Modernisierung dieser Systeme erfordert die Umwandlung des Legacy-Codes in produktionsreife Java- oder andere Programmiersprachen.

IBM arbeitet mit mehreren Finanzinstituten zusammen und nutzt dabei generative KI-Fähigkeiten, um die in der bestehenden Codebasis eingebetteten Geschäftsregeln und -logiken zu verstehen und deren Umwandlung in ein modulares System zu unterstützen. Der Transformationsprozess nutzt das IBM-Komponenten-Geschäftsmodell (für Versicherungen) und das BIAN-Framework (für Banken) als Leitfaden für die Neugestaltung. Generative KI hilft auch bei der Erstellung von Testfällen und Skripten zum Testen des modernisierten Codes.