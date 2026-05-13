Agentische Orchestrierung in Aktion: InnovMarines Weg zu skalierbarer Expertise

InnovMarine ist ein Partner für maritime Technologie und Beratung, der Schiffbauer und Organisationen des Verteidigungssektors dabei unterstützt, intelligenter zu arbeiten und bessere Schiffe schneller zu bauen. Mit einem menschenzentrierten Ansatz verbinden sie fundierte Branchenexpertise mit praktischen digitalen Lösungen, darunter spezialisierte Beratung zu industriellen und technologischen Vorteilen (ITB) durch ihre InnovConsultants-Abteilung.

Programme zur Förderung industrieller und technologischer Vorteile (ITB) sind staatlich vorgeschriebene Anforderungen, die an größere Rüstungsbeschaffungen geknüpft sind und sicherstellen, dass Auftragnehmer durch industrielle Beteiligung, Technologieentwicklung und Lieferkettenpartnerschaften in die lokale Wirtschaft reinvestieren. Diese Programme sind strategisch wichtig, aber komplex zu verwalten.

Die Mission von InnovMarine ist einfach: die Komplexität vereinfachen, die Produktivität steigern und die Schiffbauindustrie Team für Team voranbringen. In Experten-orientierten Umgebungen wie dieser ist ein einziger Engpass oft derjenige, der das Wachstum einschränkt – der hohe Aufwand der KMU im Vorfeld. Um dies zu erreichen, benötigte InnovMarine mehr als Automatisierung: Es brauchte eine standardisierte Orchestrierungsebene, die Systeme, Daten und Workflows verbinden konnte, ohne Komplexität oder Abhängigkeiten einzuführen.

Jeder neue ITB-Interessent benötigt eine grundlegende Ausbildung, differenzierte Eignungsprüfungen und eine strukturierte Informationserfassung, bevor die Strategie beginnen kann. Als die Nachfrage stieg, verbrachte das ITB-Expertenteam von InnovMarine unverhältnismäßig viel Zeit mit der manuellen Erfassung, den sich wiederholenden Erklärungen und der inkonsistenten Datenerfassung, was zu Reibungen bei den Interessenten führte und die Skalierbarkeit einschränkte.