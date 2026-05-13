Agentische Orchestrierung in Aktion: InnovMarines Weg zu skalierbarer Expertise

Was geschieht, wenn expertengesteuerte Arbeit auf agentenbasierte Orchestrierung trifft? Die Geschichte von InnovMarine zeigt, wie Unternehmen Fachwissen skalieren, Ergebnisse beschleunigen und operative Reibungsverluste reduzieren können.
InnovMarine ist ein Partner für maritime Technologie und Beratung, der Schiffbauer und Organisationen des Verteidigungssektors dabei unterstützt, intelligenter zu arbeiten und bessere Schiffe schneller zu bauen. Mit einem menschenzentrierten Ansatz verbinden sie fundierte Branchenexpertise mit praktischen digitalen Lösungen, darunter spezialisierte Beratung zu industriellen und technologischen Vorteilen (ITB) durch ihre InnovConsultants-Abteilung.
Programme zur Förderung industrieller und technologischer Vorteile (ITB) sind staatlich vorgeschriebene Anforderungen, die an größere Rüstungsbeschaffungen geknüpft sind und sicherstellen, dass Auftragnehmer durch industrielle Beteiligung, Technologieentwicklung und Lieferkettenpartnerschaften in die lokale Wirtschaft reinvestieren. Diese Programme sind strategisch wichtig, aber komplex zu verwalten.
Die Mission von InnovMarine ist einfach: die Komplexität vereinfachen, die Produktivität steigern und die Schiffbauindustrie Team für Team voranbringen. In Experten-orientierten Umgebungen wie dieser ist ein einziger Engpass oft derjenige, der das Wachstum einschränkt – der hohe Aufwand der KMU im Vorfeld. Um dies zu erreichen, benötigte InnovMarine mehr als Automatisierung: Es brauchte eine standardisierte Orchestrierungsebene, die Systeme, Daten und Workflows verbinden konnte, ohne Komplexität oder Abhängigkeiten einzuführen.
Jeder neue ITB-Interessent benötigt eine grundlegende Ausbildung, differenzierte Eignungsprüfungen und eine strukturierte Informationserfassung, bevor die Strategie beginnen kann. Als die Nachfrage stieg, verbrachte das ITB-Expertenteam von InnovMarine unverhältnismäßig viel Zeit mit der manuellen Erfassung, den sich wiederholenden Erklärungen und der inkonsistenten Datenerfassung, was zu Reibungen bei den Interessenten führte und die Skalierbarkeit einschränkte.
Bei der Beschaffung von Verteidigungsgütern ist die Zeit von Experten die wertvollste Ressource. Die Nischenspezialisten von InnovMarine und ihre Kunden verbrachten unverhältnismäßig viel Zeit mit grundlegenden Aufgaben – dem Wiederholen von Erklärungen, der Qualifizierung von Interessenten und dem manuellen Erfassen strukturierter Informationen, bevor die Strategieentwicklung überhaupt beginnen konnte.
Das Team musste:
Abgesehen von den Kosten ging es auch um den operativen Betrieb. Uneinheitliche Eingaben verlangsamten die Vorbereitung von KMUs, typische 24-Stunden-Reaktionsverzögerungen bremsten die Dynamik, und der Wissenstransfer beruhte auf wiederkehrenden Trainingsblöcken, die Experten von höherwertigen Aufgaben abzogen. Ohne eine einheitliche und geregelte Vorgehensweise zur Steuerung des Aufnahmeprozesses und zur Koordination dieser frühen Interaktionen blieb wertvolles Fachwissen der Engpass für das Wachstum.
InnovMarine hat ein deterministisches, erklärbares Virtual SME auf Basis von IBM watsonx Orchestrate implementiert. Orchestrate fungiert als Steuerungsebene für sein Agenten-Ökosystem und koordiniert Agenten, Tools und Unternehmenssysteme über standardisierte, offene Schnittstellen. Die Lösung tut vor allem zwei Dinge: Sie verstärkt die Reichweite eines begrenzten Pools von ITB-Experten und erhöht das Volumen qualifizierter Anwendungen.
Das Virtual SME verwandelt die Aufnahme in einen geregelten, wiederholbaren Workflow, der während der Aufnahme strukturierte Daten erfasst und die Bewerber durch komplexe Anforderungen führt. Es integriert sich in bestehende Systeme über verschiedene Umgebungen hinweg – ohne individuelle Point-to-Point-Integrationen zu benötigen – und stellt gleichzeitig sicher, dass jede Interaktion definierten Richtlinien folgt und vollständig auditierbar ist. Menschliche Experten werden nur dann hinzugezogen, wenn ihr Urteil wirklich benötigt wird. Dadurch können mehr Bewerber vorankommen, ohne dass es zu Engpässen bei hochqualifiziertem Fachwissen kommt.
Phase 1. Assistent plus Tools
Es begann mit einer Erfahrung, die von einem Assistenten geleitet wurde, unterstützt durch Tool-Integrationen. Sie verbesserte die Steuerung und reduzierte den manuellen Aufwand, aber die Abläufe waren semi-deterministisch und weiterhin auf menschliches Eingreifen angewiesen, um mehrstufige Aufgaben zu erledigen.
Phase 2. Hybrid-Assistent mit LLM-Erfassung
Die LLM-gesteuerte Informationsbeschaffung wurde hinzugefügt, um die Bildung zu bereichern und Begriffe zu disambiguieren. Dies führte zu weniger Reibungsverlusten und einer besseren Antwortqualität, doch die Koordination blieb weiterhin assistentenorientiert – mit begrenzter Autonomie, eingeschränktem schrittübergreifendem Denken und starren Übergaben.
Phase 3. Vollständig agentisch mit watsonx Orchestrate (wo die eigentliche Wirkung erzielt wird)
Der Durchbruch gelang, indem IBM watsonx Orchestrate als agentischer Orchestrator in den Mittelpunkt gerückt wurde. Der Orchestrator erstellt und koordiniert spezialisierte Agenten – für Eignungszusammenfassungen, RAG-Abfrage, Datenpersistenz oder CRM-Rückschreibungen sowie E-Mail oder Benachrichtigung – und passt sich in Echtzeit basierend auf Eingaben, Kontext und Governance an. Er ermöglicht außerdem eine nahtlose Koordination zwischen Systemen und Umgebungen, sodass Workflows unabhängig vom Speicherort von Daten oder Anwendungen konsistent funktionieren. Mithilfe von Tools wird der Status über alle Schritte hinweg beibehalten und ein entscheidungsreifes Dossier für KMU erstellt, wenn eine Beurteilung erforderlich ist.
Da watsonx Orchestrate als Steuerungsebene fungiert, führt der Prozess nicht mehr nur Schritte aus – er arbeitet intelligenter, passt sich dem Kontext an und steuert sich selbst innerhalb definierter Grenzen. Das Ergebnis ist nicht nur eine zusätzliche Effizienz, sondern auch eine strukturelle Hebelwirkung.
Warum das wichtig ist:
Dieser Wechsel zur agentischen Orchestrierung verwandelt einen geführten Workflow in operative Intelligenz, die in den Anwendungsprozess eingebettet ist. Es ist offen für bestehende Systeme, hybrid in verschiedenen Umgebungen und verantwortungsbewusst mit überprüfbaren Entscheidungen und Richtlinienkontrollen. In der Praxis ist es dieselbe Implementierung, die Sie zuvor gesehen haben – geführte, anforderungsorientierte Aufnahme; adaptives Branching; saubere, konsistente Datenerfassung; und menschliche Überwachung, wenn nötig.
Mit dem Virtual SME im Einsatz hat sich InnovMarine von der manuellen Aufnahme zu einem intelligenteren, agentengesteuerten Workflow entwickelt: Bewerber gewinnen schneller ihr Wissen, die Eingaben sind konsistenter und KMU-Übergaben werden optimiert. Dieses Verfahren ermöglicht es einem kleinen, spezialisierten Team von Experten, mehr Möglichkeiten zu prüfen, ohne das Personal aufzustocken.
Das Auftragsvolumen hat sich spürbar erhöht, was für eine höhere Vorhersagbarkeit sorgt und gleichzeitig wertvolle Expertenzeit schont. Gleichzeitig hat das Programm die Workload der Spezialisten bei weniger komplexen Fällen verringert, den Schulungsbedarf deutlich reduziert und die Schulungskosten pro Mandant gesenkt.
Die Lehre aus InnovMarine ist eindeutig: Wenn Anwendungen viele Anforderungen stellen und durch knappe Expertise eingeschränkt sind, ist die agentenbasierte Orchestrierung der Ad-hoc-Automatisierung stets überlegen. Regulierte, technikgetriebene Branchen profitieren insbesondere von geregelten Abläufen, strukturierten Daten und einer menschlichen Überwachung, was die Wirkung der Experten, die ihnen bereits zur Verfügung stehen, verstärkt.
Da watsonx Orchestrate auf offenen APIs und Standards basiert, kann InnovMarine seine Automatisierungslandschaft weiterentwickeln. Dies erreichen sie, indem sie je nach sich ändernden Geschäftsanforderungen neue Agenten, Modelle und Integrationen hinzufügen, ohne dabei technische Schulden oder eine Abhängigkeit von einem bestimmten Anbieter in Kauf zu nehmen. Es ist eine zukunftssichere Grundlage, die schon heute einen echten, wiederholbaren ROI liefert und das Unternehmen gleichzeitig für die nächste Welle intelligenter Automatisierung positioniert.
Letztlich zeigt die Entwicklung von InnovMarine das wahre Potenzial der agentischen KI: Expertise nicht zu ersetzen, sondern zu vervielfachen. Durch das Einbetten von Intelligenz in Workflows und die zielgerichtete und kontrollierte Orchestrierung von Aufgaben werden menschliche Experten entlastet und können sich auf das konzentrieren, wo Urteilsvermögen, Kreativität und Erfahrung am wichtigsten sind.
Das Ergebnis ist ein neues Betriebsmodell – eines, in dem die Technologie die kognitive Last wiederholbarer Arbeiten übernimmt und die Teams ihr Talent für Entscheidungen mit höherem Wert einsetzen. In diesem Modell ist nicht nur die Automatisierung erfolgsentscheidend, sondern auch die bewusste Zusammenarbeit zwischen Menschen und intelligenten Systemen.
Unternehmen, die das richtig machen – agentische KI mit menschlicher Expertise kombinieren – werden nicht nur mithalten. Sie werden Wissen skalieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen und in einer zunehmend komplexen Welt einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil schaffen.
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