Agentische KI trifft auf Identitätssicherheit mit IBM Verify Identity Protection

Das Zeitalter der agentischen KI hat begonnen. Autonome Systeme befolgen mehr als nur Anweisungen; Sie treffen Entscheidungen, handeln und beschleunigen Innovationen in Maschinengeschwindigkeit. Von der Automatisierung von Finanztransaktionen bis hin zur Verwaltung von Cybersecurity-Workflows transformieren diese digitalen Teamkollegen die Abläufe in den Bereichen Vertrieb, Finanzen, HR, IT und Sicherheit. Agentische KI fungiert als Verstärkung unserer Bemühungen und ermöglicht es uns, produktiver zu arbeiten.
Dieselbe Autonomie, die Innovationen mit agentischer KI vorantreibt, kann jedoch auch die Tür zu erheblichen Sicherheitsschwachstellen öffnen und nicht nur die Produktivität, sondern auch die Risiken erhöhen. Laut dem Bericht über die Kosten einer Datenschutzverletzung 2025 verfügen 63 % der Unternehmen nicht über eine KI-Sicherheits- und Governance-Richtlinie.
Der IBM-Bericht X-Force Threat Intelligence Index ergab, dass 30 % der Data Breaches mit identitätsbasierten Angriffen beginnen und legacy Identity und Access Management (IAM) tools nie für autonome, selbstgesteuerte Identitäten konzipiert wurden. Mit der Beschleunigung der Einführung generativer KI werden Unternehmen mit nicht verwalteten KI-Agenten, Risiken beim Schattenzugriff und einer völlig neuen Angriffsfläche konfrontiert.
Um in dieser Ära autonomer Identitäten und automatisierter Tools die Nase vorn zu haben, benötigen Unternehmen ein neues Sicherheitsparadigma, das auf Transparenz, Kontrolle und Governance ausgelegt ist. IBM Verify Identity Protection (VIP) ermöglicht es Unternehmen, agentische KI abzusichern und gleichzeitig Geschwindigkeit, Innovation und Vertrauen aufrechtzuerhalten.
Jüngste Technologie-Konferenzen brachten eine Welle von agentische KI-Ankündigungen mit sich, von Sicherheits-Co-Piloten bis hin zu automatisierten IT-Bots. Analysten warnen jedoch vor Agent-Washing, also der Umbenennung einfacher Automatisierungen in vollständig autonome KI.
Forrester warnt davor, dass es sich bei vielen sogenannten Agenten nur um aufgabenspezifische Skripte und nicht um koordinierte Systeme handelt. Und Gartner prognostiziert, dass über 40 % der agentische KI-Projekte bis 2027 aufgrund mangelnder Wertschöpfung oder Governance abgebrochen werden.
Für Sicherheitsverantwortliche ist Klarheit wichtig. Betrachten Sie den Unterschied zwischen agentischer KI für die Sicherheit und Sicherheit für agentische KI:
Es ist auch wichtig, dass Sicherheitsverantwortliche die Unterschiede zwischen den Arten von KI-Agenten verstehen.
Autonome Agenten stellen einen grundlegenden Wandel in der Unternehmens-IT dar:
Doch diese Geschwindigkeit der Innovation führt zu kritischen Schwachstellen, darunter die folgenden:
Altlast IAM- und Identitäts-Governance- und Verwaltung (IGA)-Systeme waren nicht für diese dynamische, autonome Welt konzipiert. Unternehmen benötigen Observability in Echtzeit, das Prinzip der Durchsetzung der geringsten Berechtigung und eine Verhaltensanalyse, die speziell für agentische KI entwickelt wurde.
Bei der Sicherung von agentischer KI geht es nicht nur um Technologie, es geht darum, eine solide Grundlage für Identitätssicherheit, Transparenz und Kontrolle zu schaffen. Hier sind 4 Schritte, die Sicherheitsverantwortliche heute unternehmen können:
Mit diesen vier Best Practices können Unternehmen vertrauensvoll agentische KI einsetzen und gleichzeitig die Sicherheit, Compliance und betriebliche Belastbarkeit aufrechterhalten. Und IBM Verify Identity Protection ist das richtige Tool, um Unternehmen bei der Umsetzung dieser Best Practices zu unterstützen.
IBM Verify Identity Protection bietet Observability und KI-gestützte Bedrohungserkennung, die speziell für moderne hybride Unternehmen entwickelt wurde. Mit VIP profitieren Sicherheitsteams von den folgenden Vorteilen:
Agentische KI bietet transformatives Potenzial, indem sie Workflows automatisiert, Entscheidungen beschleunigt und Unternehmenseffizienz freisetzt. Aber ohne angemessene Kontrollen kommt es auch zu nicht verwalteten Identitäten, Schattenzugriff und einem erhöhten Risiko von Sicherheitsverletzungen.
IBM Verify Identity Protection bietet Sicherheitsverantwortlichen die Transparenz, Automatisierung und Governance, die sie für die sichere Skalierung von Agentic AI benötigen, und ermöglicht Innovationen, ohne das Vertrauen oder die Compliance zu gefährden.