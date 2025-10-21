Agentische KI trifft auf Identitätssicherheit mit IBM Verify Identity Protection

Das Zeitalter der agentischen KI hat begonnen. Autonome Systeme befolgen mehr als nur Anweisungen; Sie treffen Entscheidungen, handeln und beschleunigen Innovationen in Maschinengeschwindigkeit. Von der Automatisierung von Finanztransaktionen bis hin zur Verwaltung von Cybersecurity-Workflows transformieren diese digitalen Teamkollegen die Abläufe in den Bereichen Vertrieb, Finanzen, HR, IT und Sicherheit. Agentische KI fungiert als Verstärkung unserer Bemühungen und ermöglicht es uns, produktiver zu arbeiten.

Dieselbe Autonomie, die Innovationen mit agentischer KI vorantreibt, kann jedoch auch die Tür zu erheblichen Sicherheitsschwachstellen öffnen und nicht nur die Produktivität, sondern auch die Risiken erhöhen. Laut dem Bericht über die Kosten einer Datenschutzverletzung 2025 verfügen 63 % der Unternehmen nicht über eine KI-Sicherheits- und Governance-Richtlinie.

Der IBM-Bericht X-Force Threat Intelligence Index ergab, dass 30 % der Data Breaches mit identitätsbasierten Angriffen beginnen und legacy Identity und Access Management (IAM) tools nie für autonome, selbstgesteuerte Identitäten konzipiert wurden. Mit der Beschleunigung der Einführung generativer KI werden Unternehmen mit nicht verwalteten KI-Agenten, Risiken beim Schattenzugriff und einer völlig neuen Angriffsfläche konfrontiert.

Um in dieser Ära autonomer Identitäten und automatisierter Tools die Nase vorn zu haben, benötigen Unternehmen ein neues Sicherheitsparadigma, das auf Transparenz, Kontrolle und Governance ausgelegt ist. IBM Verify Identity Protection (VIP) ermöglicht es Unternehmen, agentische KI abzusichern und gleichzeitig Geschwindigkeit, Innovation und Vertrauen aufrechtzuerhalten.