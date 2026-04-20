Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Iterate.ai seine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) „Generate for Healthcare“ in die IBM Cloud integriert und nutzt dabei Intel Gaudi 3 AI Accelerators für eine leistungsstarke KI-Beschleunigung.

Der Anwendungsfall konzentriert sich auf die Umsatzrückgewinnung für Krankenhäuser, wobei KI Abrechnungsdaten, Richtlinien der Kostenträger und Begleitdokumente analysieren kann – mit dem Ziel, unbezahlte oder zu niedrig abgerechnete Forderungen schneller und genauer aufzudecken als bei manuellen Verfahren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Implementierungen, die lange Integrationszyklen erfordern, ist diese Lösung so konzipiert, dass sie innerhalb von Wochen, nicht Monaten, produktionsreif und einsetzbar ist. Es wurde speziell für Gesundheitsorganisationen entwickelt, die auf eine verlässliche Leistung, eine solide Governance und den Schutz geschützter Gesundheitsinformationen (PHI) angewiesen sind.

Generate for Healthcare ermöglicht es KI-Systemen, Leistungsabrechnungen zu analysieren, Probleme zu identifizieren und Maßnahmen für die nächsten Schritte innerhalb definierter Workflows zu unterstützen. Die auf der IBM Cloud bereitgestellte Plattform fungiert als private KI-Workforce-Plattform für Teams im Bereich des Umsatzzyklus von Krankenhäusern. Sie verfügt über sofort einsatzbereite KI-Workflow-Agenten – sogenannte „Karten“ –, die darauf ausgelegt sind, automatisch:

Forderungen und die Kommunikation mit Kostenträgern zu analysieren

Abgelehnte, unbezahlte oder unterbezahlte Forderungen zu identifizieren

Genaue Ablehnungsgründe aus komplexen Dokumenten zu extrahieren

Follow-up-Workflows zu ermöglichen, einschließlich der Erstellung medizinischer Begründungsschreiben, die bei manueller Bearbeitung in der Regel mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen

Da es sich um eine agentische Plattform handelt, können Unternehmen im Gesundheitswesen im Laufe der Zeit auch maßgeschneiderte Workflows erstellen, um andere datenintensive, entscheidungsorientierte Prozesse zu bewältigen. Sicherheit und Compliance bilden die Grundlage des Designs. Die KI-Aktionen sind nachvollziehbar und so konzipiert, dass sie auditfähig sind. Dies hilft Unternehmen dabei, die Kontrolle und Compliance zu wahren und gleichzeitig den Einsatz von KI auszuweiten.