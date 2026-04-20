Iterate.ai bietet nun seine private KI-Plattform Generate for Healthcare für die konforme Analyse von Leistungsansprüchen und Workflows im Umsatzzyklus an, die auf der IBM Cloud bereitgestellt wird und auf Intel-KI-Acceleratoren basiert.
Gesundheitsunternehmen stehen unter zunehmendem Druck, abgelehnte und unterbezahltes Forderungen zu bearbeiten und dabei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die betriebliche Effizienz zu gewährleisten. Angesichts steigender Forderungsvolumina und immer komplexerer Vorschriften der Kostenträger suchen Krankenhäuser nach KI-Lösungen, die konkrete Ergebnisse liefern, ohne dabei Vertrauen, Sicherheit oder Kontrolle zu beeinträchtigen.
Gesundheitsdienstleister sehen sich mit einer Vielzahl von betrieblichen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Schadenbearbeitungs- und Ablehnungsmanagement-Teams sind mit riesigen Datenmengen überfordert, die sich oft auf umfangreiche Dokumente verteilen, die manuell geprüft werden müssen, um festzustellen, warum ein Anspruch abgelehnt oder zu niedrig vergütet wurde. Ein einzelner Leistungsanspruch kann 10 bis 25 Seiten mit schwer verständlichem Text umfassen, und dies bei Tausenden von noch offenen Leistungsansprüchen.
Gleichzeitig sehen sich Unternehmen mit Personalmangel, Burnout im Verwaltungsbereich, sinkenden Gewinnmargen und zunehmender behördlicher Kontrolle konfrontiert. Zwar erkennen viele Führungskräfte im Gesundheitswesen das Potenzial von KI, doch besteht oft eine Kluft zwischen KI-Experimenten und messbaren Geschäftsergebnissen. Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Compliance und Governance führen häufig dazu, dass die Bereitstellung verzögert oder gänzlich gestoppt wird.
Diese Gegebenheiten schaffen eine Nachfrage nach einer neuen Klasse von KI-Lösungen: Lösungen, die von Grund auf sicher sind, auf Compliance-Anforderungen ausgelegt sind und in stark regulierten Umgebungen schnell einen Mehrwert bieten können.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Iterate.ai seine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) „Generate for Healthcare“ in die IBM Cloud integriert und nutzt dabei Intel Gaudi 3 AI Accelerators für eine leistungsstarke KI-Beschleunigung.
Der Anwendungsfall konzentriert sich auf die Umsatzrückgewinnung für Krankenhäuser, wobei KI Abrechnungsdaten, Richtlinien der Kostenträger und Begleitdokumente analysieren kann – mit dem Ziel, unbezahlte oder zu niedrig abgerechnete Forderungen schneller und genauer aufzudecken als bei manuellen Verfahren.
Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Implementierungen, die lange Integrationszyklen erfordern, ist diese Lösung so konzipiert, dass sie innerhalb von Wochen, nicht Monaten, produktionsreif und einsetzbar ist. Es wurde speziell für Gesundheitsorganisationen entwickelt, die auf eine verlässliche Leistung, eine solide Governance und den Schutz geschützter Gesundheitsinformationen (PHI) angewiesen sind.
Generate for Healthcare ermöglicht es KI-Systemen, Leistungsabrechnungen zu analysieren, Probleme zu identifizieren und Maßnahmen für die nächsten Schritte innerhalb definierter Workflows zu unterstützen. Die auf der IBM Cloud bereitgestellte Plattform fungiert als private KI-Workforce-Plattform für Teams im Bereich des Umsatzzyklus von Krankenhäusern. Sie verfügt über sofort einsatzbereite KI-Workflow-Agenten – sogenannte „Karten“ –, die darauf ausgelegt sind, automatisch:
Da es sich um eine agentische Plattform handelt, können Unternehmen im Gesundheitswesen im Laufe der Zeit auch maßgeschneiderte Workflows erstellen, um andere datenintensive, entscheidungsorientierte Prozesse zu bewältigen. Sicherheit und Compliance bilden die Grundlage des Designs. Die KI-Aktionen sind nachvollziehbar und so konzipiert, dass sie auditfähig sind. Dies hilft Unternehmen dabei, die Kontrolle und Compliance zu wahren und gleichzeitig den Einsatz von KI auszuweiten.
Generate for Healthcare von Iterate.ai auf IBM Cloud vereint die Stärken von IBM, Intel und Iterate.ai, wobei jedes Unternehmen eine eigene und entscheidende Rolle spielt:
Über die Technologie hinaus beschleunigt die Ökosystemstrategie von IBM die Einführung. Durch die Aufnahme der Lösung in den IBM Cloud Catalog ermöglicht sie es unabhängigen Softwareanbietern wie Iterate.ai, ein E-Commerce-Vertriebsmodell zu nutzen, das die Markteinführung unterstützt und es ihnen ermöglicht, Unternehmenskunden im Gesundheitswesen schneller zu erreichen – und gleichzeitig den Kunden Vertrauen in die Einsatzbereitschaft und Glaubwürdigkeit der Lösung zu vermitteln.
Die Resonanz der Unternehmen im Gesundheitswesen auf Iterate.ai war sehr positiv. Iterate.ai teilt mit, dass frühe Bereitstellungen seiner Lösung – noch vor der Verfügbarkeit auf IBM – ihren Kunden bereits innerhalb der ersten 90 Tage messbare operative und finanzielle Ergebnisse gebracht haben, darunter:
Iterate.ai berichtet zudem, dass ein regionales Gesundheitssystem im Mittleren Westen innerhalb von drei Monaten eine zehnfache Kapitalrendite erzielte, was auf die schnellere Erkennung von Möglichkeiten zur Forderungsbegleichung und den geringeren Verwaltungsaufwand zurückzuführen ist. 1
Diese Ergebnisse finden großen Anklang bei Finanzvorständen, IT-Leitern und Teams für das Revenue Cycle Management (RCM), die nach KI-Lösungen suchen, die einen schnellen und nachweisbaren ROI bieten, ohne das Risiko zu erhöhen.
Mit zunehmender Reife der KI werden regulierte Branchen über das Experimentieren hinausgehen und sich einer produktionsreifen, fachspezifischen KI zuwenden. Fortschritte in der KI-Beschleunigung – wie Intel Gaudi 3 KI-Beschleuniger – ermöglichen es, komplexere Modelle effizient auszuführen, was neue Anwendungsfälle im Gesundheitswesen eröffnet, die zuvor zu kostspielig oder rechenintensiv waren.
Für das Gesundheitswesen bedeutet dies, den Einsatz von KI über die Forderungsbeitreibung hinaus auf Bereiche wie die Automatisierung der Compliance, operative Analysen und Entscheidungsunterstützung auszuweiten – unter Wahrung der Datenschutzbestimmungen, Governance-Anforderungen und Vorhersehbarkeit, die die Branche verlangt.
„Gesundheitsorganisationen haben Schwierigkeiten mit dem ROI von GenAI, da die meisten Lösungen Effizienzgewinne versprechen, die schwer zu quantifizieren sind“, erklärte Steven J. Darrah, GM, North America Enterprise Solution Sales, Intel. „Die Rückgewinnung von Einnahmen unterscheidet sich grundlegend, denn jede versäumte Erstattung, die wir aufdecken, bedeutet für unsere finanziell angeschlagenen Krankenhaussysteme direkt zurückgewonnene Gelder. Intel, Iterate und IBM geben Gesundheitsorganisationen die Möglichkeit, diese Vorteile auf verfügbarer, leistungsfähiger Hardware zu realisieren und gleichzeitig die sichere, konforme Umgebung aufrechtzuerhalten, die ihre Daten benötigen."
Gesundheitsunternehmen benötigen KI, die speziell für die Einhaltung von Vorschriften entwickelt wurde und nicht erst nachträglich dafür angepasst wurde. Die Kombination aus Generate for Healthcare von Iterate.ai, Intel Gaudi 3 KI-Acceleratoren und der IBM Cloud bietet leistungsstarke KI mit schneller Amortisationszeit und einem Ansatz, bei dem Sicherheit an erster Stelle steht.
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