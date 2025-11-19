Das Feedback der Nutzer zeigt, dass IBM SPSS Statistics intuitiv und zugänglich ist. Rezensenten heben die Benutzerfreundlichkeit und die starke Datenverwaltungsfunktion hervor. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet dies weniger Zeitaufwand für das Erlernen des Tools und eine geringere Abhängigkeit von aufwendiger Programmierung oder spezialisierter Codierung. Die Lösung hilft Ihnen sogar bei der Interpretation komplexer statistischer Ausgaben. Und da es sich um ein etabliertes und vertrauenswürdiges Produkt mit vielen akademischen und kommerziellen Nutzern handelt, gewinnt man Glaubwürdigkeit, wenn man datengesteuerte Entscheidungen intern oder externen Stakeholdern präsentiert.

Für KMUs, die von „wir haben Daten, aber wir wissen nicht, was wir damit machen sollen“ zu „wir treffen aktiv datengestützte Entscheidungen“ gelangen möchten, bietet IBM SPSS Statistics eine starke Brücke. Sie erhalten leichteren Zugang zu aussagekräftigen Analysen, Tools zur Prognose und Optimierung, flexible Lizenzierung zum Testen und Skalieren und ein Produkt mit Benutzerfreundlichkeit und einem soliden Ruf.

Wenn Sie die Lösung weiter erkunden möchten, melden Sie sich für eine 14-tägige kostenlose Testversion von IBM SPSS Statistics an, um ein oder zwei zentrale Geschäftsfragen zu formulieren (wie zum Beispiel „Welche Kundensegmente werden wahrscheinlich abwandern?“ oder „Welche Marketingkanäle erzielen den besten ROI?“), und evaluieren Sie dann, wie sich die Erkenntnisse auf Ihre Planung für das nächste Quartal auswirken könnten.

Bis zum 15. Dezember 2025 können Sie 30 % Rabatt auf ein neues monatliches oder jährliches Abonnement von IBM SPSS Statistics erhalten.