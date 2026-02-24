Mehr Auswahl beim Checkout: IBM erweitert globale Zahlungsoptionen

Da Unternehmen weltweit expandieren und sich der digitale Handel weiterentwickelt, erwarten Kunden ein Einkaufserlebnis, das einfach, vertraut und flexibel ist – unabhängig davon, wo sie sich befinden. Bei IBM sind wir bestrebt, diese Erwartungen zu erfüllen, indem wir Ihnen den Kauf der von Ihnen benötigten Produkte und Lösungen mit den von Ihnen bevorzugten Zahlungsmethoden erleichtern.

Aus diesem Grund haben wir unsere Zahlungsoptionen in 29 Ländern erweitert und modernisiert, um Kunden weltweit mehr Auswahlmöglichkeiten als je zuvor zu bieten.