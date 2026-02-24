Mehr Auswahl beim Checkout: IBM erweitert globale Zahlungsoptionen

Wir haben unsere Zahlungsoptionen in 29 Ländern erweitert und modernisiert und bieten Kunden auf der ganzen Welt mehr Auswahl als je zuvor.
Da Unternehmen weltweit expandieren und sich der digitale Handel weiterentwickelt, erwarten Kunden ein Einkaufserlebnis, das einfach, vertraut und flexibel ist – unabhängig davon, wo sie sich befinden. Bei IBM sind wir bestrebt, diese Erwartungen zu erfüllen, indem wir Ihnen den Kauf der von Ihnen benötigten Produkte und Lösungen mit den von Ihnen bevorzugten Zahlungsmethoden erleichtern.
Aus diesem Grund haben wir unsere Zahlungsoptionen in 29 Ländern erweitert und modernisiert, um Kunden weltweit mehr Auswahlmöglichkeiten als je zuvor zu bieten.
Zahlungspräferenzen variieren weltweit stark. Während einige Kunden auf gängige Kreditkarten setzen, bevorzugen andere digitale Geldbörsen oder vertrauenswürdige lokale Zahlungssysteme. Um diese Bedürfnisse besser zu unterstützen, bietetIBM.com jetzt eine erweiterte Palette von Zahlungsmethoden an, die den lokalen Erwartungen und Kaufgewohnheiten entsprechen.
Je nach Ihrem Standort können Sie Ihren Einkauf auf IBM.com nun mit folgenden Zahlungsmitteln abschließen:
Bei dieser Erweiterung geht es nicht nur darum, weitere Schaltflächen an der Kasse hinzuzufügen, sondern auch darum, Reibungsverluste zu beseitigen, regionale Präferenzen zu berücksichtigen und den gesamten Kaufprozess für jeden Kunden reibungsloser zu gestalten.
Unabhängig davon, ob Sie als Unternehmen Software für globale Teams erwerben oder als Entwickler ein einzelnes Abonnement kaufen, sollte die Zahlungsabwicklung kein Hindernis darstellen.
Mehr Flexibilität bei der Zahlung bedeutet:
Dieses Update trägt dazu bei, dass Kunden IBM-Lösungen auf dieselbe Weise erwerben können, wie sie auch den Rest ihres digitalen Lebens verwalten – schnell, sicher und mit vollständiger Kontrolle.
Während wir unsere globalen Kapazitäten weiter ausbauen, können die Produktverfügbarkeit, die unterstützten Zahlungsarten und die Preise je nach Land variieren. Während des Bestellvorgangs werden Ihnen automatisch die Optionen angezeigt, die für Ihre Region gelten, basierend auf den lokalen Anforderungen und der Verfügbarkeit.
Mit diesen erweiterten Zahlungsoptionen setzen wir unser Engagement fort, jedem Kunden ein nahtloses, modernes und inklusives Einkaufserlebnis zu bieten – unabhängig davon, wo er sich befindet oder wie er bezahlen möchte.
Durch die Anpassung unseres Bezahlvorgangs an regionale Präferenzen und bewährte lokale Methoden beseitigen wir Hindernisse, erhöhen die Flexibilität und erleichtern den Zugang zu den IBM Produkten und Lösungen, die Ihr Unternehmen unterstützen. Dies ist nur ein Schritt in unseren umfassenden Bemühungen, die Interaktion mit IBM.com für Sie heute und in Zukunft zu vereinfachen und zu optimieren.