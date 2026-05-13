KI verändert die Art und Weise, wie Daten im Unternehmen übertragen werden, und deckt Risiken auf, für deren Bewältigung herkömmliche Plattformen zur Data Loss Prevention (DLP) nie konzipiert wurden. Orion Security wurde für diesen Moment gebaut.

Bei IBM Ventures investieren wir in Technologien, die die Kernfunktionen von Unternehmen für den nächsten Plattformwechsel neu definieren. Im Bereich der Sicherheit ist dieser Wandel deutlich erkennbar: Ein effektiver Schutz lässt sich nicht mehr nachträglich in KI-gestützte Workflows integrieren. Es muss für sie nativ sein. Diese Überzeugung untermauert unsere Investition in Orion Security, eine KI-native DLP-Plattform, die speziell für den Schutz sensibler Daten an Endgeräten, in SaaS und Cloud mit weitaus weniger Komplexität (und weitaus größerer Präzision) als Altlast-Ansätze entwickelt wurde.