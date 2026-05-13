IBM Ventures ist stolz darauf, Orion Security bei der Modernisierung der Datenverlustprävention für das KI-Zeitalter zu unterstützen und die Kategorie von reaktiven Kontrollen hin zu einem proaktiven, intelligenten Schutz zu verlagern, der auf die heutige Arbeitsweise von Unternehmen zugeschnitten ist.
KI verändert die Art und Weise, wie Daten im Unternehmen übertragen werden, und deckt Risiken auf, für deren Bewältigung herkömmliche Plattformen zur Data Loss Prevention (DLP) nie konzipiert wurden. Orion Security wurde für diesen Moment gebaut.
Bei IBM Ventures investieren wir in Technologien, die die Kernfunktionen von Unternehmen für den nächsten Plattformwechsel neu definieren. Im Bereich der Sicherheit ist dieser Wandel deutlich erkennbar: Ein effektiver Schutz lässt sich nicht mehr nachträglich in KI-gestützte Workflows integrieren. Es muss für sie nativ sein. Diese Überzeugung untermauert unsere Investition in Orion Security, eine KI-native DLP-Plattform, die speziell für den Schutz sensibler Daten an Endgeräten, in SaaS und Cloud mit weitaus weniger Komplexität (und weitaus größerer Präzision) als Altlast-Ansätze entwickelt wurde.
Das traditionelle DLP hat seit Jahren mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Starre Richtlinien, lange Implementierungszyklen, hohe Fehlalarmraten und begrenzte Anpassungsfähigkeit haben die Akzeptanz und die Ergebnisse beeinträchtigt. Viele Programme kommen ins Stocken, bevor sie einen wirklichen Schutz bieten können, wodurch die Teams erschöpft und schutzlos zurückbleiben.
Die KI hat diese Kluft vergrößert. Generative KI, agentische Workflows und der Einsatz von Schatten-KI haben neue Wege der Datenexfiltration eröffnet, die regelbasierte Systeme weder erkennen noch nachvollziehen können. Gleichzeitig haben das schiere Ausmaß und die Dynamik der Unternehmensdatenflüsse eine manuelle Anpassung von Richtlinien zunehmend unpraktikabel gemacht. Das Ergebnis ist ein reales Risiko: Laut einer Studie von IBM zu Datenschutzverletzungen belaufen sich die durchschnittlichen globalen Kosten einer Datenschutzverletzung auf 4,44 Millionen US-Dollar und in den USA auf über 10 Millionen US-Dollar. Dies unterstreicht, wie kostspielig die Diskrepanz geworden ist.
DLP durchläuft seinen ersten wirklichen architektonischen Wandel seit Jahrzehnten. Fortschritte bei großen Sprachmodellen ermöglichen heute kontextbewusste Klassifikationen und verhaltensbasierte Erkennung, die mit Altsystemen unmöglich sind. Unternehmen überdenken lange aufgeschobene DLP-Initiativen mit neuen Erwartungen: unmittelbarer Nutzen, minimaler Betriebsaufwand und Schutz, der sich zusammen mit der KI-gestützten Arbeit weiterentwickelt.
Der Wendepunkt für DLP der nächsten Generation ist erreicht, und IBM Ventures investiert in dieses Segment, weil wir davon überzeugt sind, dass die Marktführerschaft nicht durch inkrementelle Verbesserungen, sondern durch eine KI-native Architektur definiert wird, die von Grund auf für die heutige Datennutzung konzipiert wurde.
Orion Security geht an DLP so heran, wie es moderne Sicherheitsteams tun: verhaltensorientiert, wissensbasiert und widerstandsfähig gegenüber Veränderungen. Wir sehen ihre Plattform als „EDR für Daten“, einen Wandel von der statischen Durchsetzung von Richtlinien hin zur dynamischen Risikoerkennung und Schadensverhütung. Drei integrierte Funktionen zeichnen Orion aus:
Flexible Bereitstellung über Endgeräte, Browsererweiterungen und SaaS-Umgebungen hinweg macht die Plattform für komplexe, heterogene Unternehmen praktisch.
Der Sicherheitsansatz von Orion ist eng mit der Datensicherheitsstrategie von IBM abgestimmt. Die auf Abstammung basierende Transparenz und die KI-basierte Klassifizierung ergänzen die Stärken von IBM in den Bereichen Compliance und Überwachung und erweitern die Datensicherheitsplattform von IBM auf agentische und cloudnative Anwendungsfälle. Im gesamten IBM Security Services-Bereich passt das erklärbare, richtlinienarme Erkennungsmodell von Orion gut zu den Beratungs- und verwalteten Angeboten, auf die sich Kunden verlassen, um sich in einer zunehmend komplexen Geschäftswelt zurechtzufinden.
IBM Ventures ist stolz darauf, Orion Security bei der Modernisierung der Datenverlustprävention für das KI-Zeitalter zu unterstützen und die Kategorie von reaktiven Kontrollen hin zu einem proaktiven, intelligenten Schutz zu verlagern, der auf die heutige Arbeitsweise von Unternehmen zugeschnitten ist.