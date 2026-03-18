Warum IBM Ventures in Atolio investiert hat

Unternehmensdaten sind über unzählige Tools verstreut, und herkömmliche Suchlösungen haben Schwierigkeiten, diese Daten zu vereinheitlichen, insbesondere in Branchen, in denen Datenschutz, Compliance und Kontrolle unabdingbar sind. Tatsächlich nennen 38 % der IT-Führungskräfte Sicherheits- und Governance-Bedenken als zentrale Hürden für die Skalierung von KI, so eine von Tines in Auftrag gegebene Studie von Forrester Consulting.

Atolio löst dieses Problem direkt mit einer Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, eine KI-gestützte Suche vollständig innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur einzusetzen, entweder lokal oder in ihrer virtuellen privaten Cloud (VPC), und so vollständige Kontrolle über sensible Daten sicherzustellen. Mit berechtigungsbewusster Indexierung, nativen Konnektoren und Unterstützung sowohl für Open-Source- als auch proprietäre LLMs bietet Atolio eine sichere, einheitliche Sucherfahrung, die auf die Zugriffsrechte jedes Nutzers zugeschnitten ist.