Warum IBM Ventures in Atolio investiert hat

Eine sichere, KI-gestützte Enterprise Search für das Zeitalter der Hybrid Cloud.
Wir bei IBM Ventures sind der Meinung, dass die Zukunft der Unternehmensproduktivität in intelligenten, sicheren und flexiblen Erfahrungen liegt, die die Datensouveränität respektieren, sich nahtlos plattformübergreifend integrieren und auf den neuesten Fortschritten im Bereich der KI basieren. Deshalb freuen wir uns, unsere Investition in Atolio bekannt zu geben, der einzigen vollständig selbstgehosteten, KI-gestützten Enterprise-Search-Plattform für sicherheitsbewusste Unternehmen.
Unternehmensdaten sind über unzählige Tools verstreut, und herkömmliche Suchlösungen haben Schwierigkeiten, diese Daten zu vereinheitlichen, insbesondere in Branchen, in denen Datenschutz, Compliance und Kontrolle unabdingbar sind. Tatsächlich nennen 38 % der IT-Führungskräfte Sicherheits- und Governance-Bedenken als zentrale Hürden für die Skalierung von KI, so eine von Tines in Auftrag gegebene Studie von Forrester Consulting.
Atolio löst dieses Problem direkt mit einer Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, eine KI-gestützte Suche vollständig innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur einzusetzen, entweder lokal oder in ihrer virtuellen privaten Cloud (VPC), und so vollständige Kontrolle über sensible Daten sicherzustellen. Mit berechtigungsbewusster Indexierung, nativen Konnektoren und Unterstützung sowohl für Open-Source- als auch proprietäre LLMs bietet Atolio eine sichere, einheitliche Sucherfahrung, die auf die Zugriffsrechte jedes Nutzers zugeschnitten ist.
Die Architektur von Atolio passt perfekt zur Hybrid-Cloud- und KI-Strategie von IBM. So wie Red Hat OpenShift eine konsistente Bereitstellung über verschiedene Umgebungen hinweg ermöglicht, versetzt Atolio Unternehmen in die Lage, KI in ihre Daten einzubringen, wo immer diese gespeichert sind. Der modellunabhängige Ansatz unterstützt die Integration mit watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini und Open-Source-Modellen wie Metas Llama und gibt den Kunden die Flexibilität, das richtige Modell für ihre Bedürfnisse auszuwählen.
Das Gründungsteam von Atolio bringt umfassende Erfahrung in Unternehmenssoftware und KI-Infrastruktur mit. CEO David Lanstein und CRO Mark Matta halfen dabei, PagerDuty von 1 Mio. USD auf über 100 Mio. USD in der jährlichen Run Rate (ARR) zu skalieren. CTO Gareth Watts spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau der frühen Cloud-Produkte und sicheren Datenerfassungsschichten von Splunk.
Gemeinsam haben sie ein Team zusammengestellt, das die technischen und marktbezogenen Herausforderungen bei der Betreuung großer, regulierter Unternehmen versteht. Die ersten Erfolge sprechen Bände: Kunden wie Cengage, Cribl und die U.S. Air Force verzeichnen bereits messbare Produktivitätssteigerungen (in einigen Teams bis zu 62 %) durch den Einsatz von Atolio zur Vereinheitlichung und Sicherung ihres Unternehmenswissens.
Bei IBM Ventures investieren wir in Unternehmen, die die Infrastruktur für die nächste Ära der Unternehmenstechnologie aufbauen. Atolio macht genau das: Es definiert neu, wie Unternehmen sicher und intelligent auf ihr Wissen zugreifen und damit interagieren.
Wir sind stolz darauf, Atolio bei der Skalierung seiner Markteinführungsbemühungen und weiteren Innovationen im Bereich der KI-gestützten Enterprise Search zu unterstützen. Wir glauben, dass ihre Plattform die Grundlage dafür bilden wird, wie Unternehmen die Leistungsfähigkeit von KI sicher, flexibel und in großem Maßstab nutzen können.