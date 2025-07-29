Neuerungen im Db2 Intelligence Center: Highlights der Version Juli 2025

29. Juli 2025
Am 12. Juni 2025 haben wir die allgemeine Verfügbarkeit von Db2 Intelligence Center angekündigt, unsere KI-native Konsole, die auf die Vereinfachung von Datenbankoperationen, Observability und Automatisierung ausgelegt ist.
Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und den robusten Funktionen ermöglicht Intelligence Center Datenbankadministratoren und IT-Teams die Optimierung der Leistung, die Optimierung der Wartung und die Steigerung der Gesamteffizienz. Es ist die KI-gestützte Datenbankmanagementplattform der nächsten Generation.
1. Neue Seite für die benutzerdefinierte Überwachung (Vorschau)
Wir haben eine neue Seite für die benutzerdefinierte Überwachung hinzugefügt, auf der Benutzer aus über 50 Db2-Metriken auswählen können, um mehrere Datenbanken zu überwachen und Trends in verschiedenen Zeitrahmen zu visualisieren. Dies ist der erste Schritt zu einem vollwertigen Überwachungs-Framework, das eine umfassendere Abdeckung von Metriken, benutzerdefinierte Ansichten, Vorlagen und KI-gestützte Fehlerbehebung unterstützt. Dies ermöglicht Benutzer Folgendes:
Dieser Meilenstein folgt monatelanger Entwicklungs- und Testphase, die auf direktem Input von Anwendern aus allen Branchen basiert und dazu beiträgt, dass die Plattform vom ersten Tag an die realen Anforderungen erfüllt. Und der kontinuierliche Entwicklungs- und Release-Rhythmus stellt sicher, dass wir diese Anforderungen erfüllen, während sie sich weiterentwickeln.
2. Kritische und schwerwiegende Sicherheitskorrekturen
Diese Version enthält mehrere Patches für Sicherheitslücken, die bei internen Audits und der externen Nutzung identifiziert wurden. Allen Kunden von Intelligence Center wird dringend empfohlen, ein Upgrade auf diese Version durchzuführen, um die Sicherheit und Unversehrtheit ihrer Datenbankoperationen zu gewährleisten.
Dieses Update steht ab dem 28. Juli 2025 allen Intelligence Center-Kunden zur Verfügung.
Wir fangen gerade erst mit dem Db2 Intelligence Center an und möchten von Ihnen hören! Teilen Sie uns Ihre Meinung zu den aktuellen Funktionen mit und schlagen Sie vor, was Sie in zukünftigen Versionen sehen möchten. Ihr Feedback ist wichtig, um die Produkt-Roadmap zu gestalten und sicherzustellen, dass wir Ihre sich entwickelnden Anforderungen erfüllen.
Testen Sie das neue Db2 Intelligence Center