Neuerungen im Db2 Intelligence Center: Highlights der Version Juli 2025

1. Neue Seite für die benutzerdefinierte Überwachung (Vorschau)

Wir haben eine neue Seite für die benutzerdefinierte Überwachung hinzugefügt, auf der Benutzer aus über 50 Db2-Metriken auswählen können, um mehrere Datenbanken zu überwachen und Trends in verschiedenen Zeitrahmen zu visualisieren. Dies ist der erste Schritt zu einem vollwertigen Überwachungs-Framework, das eine umfassendere Abdeckung von Metriken, benutzerdefinierte Ansichten, Vorlagen und KI-gestützte Fehlerbehebung unterstützt. Dies ermöglicht Benutzer Folgendes:

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Metriken, einschließlich Leistungs-, Speicher- und Sicherheitsindikatoren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten für mehrere Datenbanken, die mühelose Vergleiche und Analysen ermöglichen

Visualisieren Sie Trends und Muster mit intuitiven Diagrammen und Grafiken

Dieser Meilenstein folgt monatelanger Entwicklungs- und Testphase, die auf direktem Input von Anwendern aus allen Branchen basiert und dazu beiträgt, dass die Plattform vom ersten Tag an die realen Anforderungen erfüllt. Und der kontinuierliche Entwicklungs- und Release-Rhythmus stellt sicher, dass wir diese Anforderungen erfüllen, während sie sich weiterentwickeln.

2. Kritische und schwerwiegende Sicherheitskorrekturen

Diese Version enthält mehrere Patches für Sicherheitslücken, die bei internen Audits und der externen Nutzung identifiziert wurden. Allen Kunden von Intelligence Center wird dringend empfohlen, ein Upgrade auf diese Version durchzuführen, um die Sicherheit und Unversehrtheit ihrer Datenbankoperationen zu gewährleisten.

Dieses Update steht ab dem 28. Juli 2025 allen Intelligence Center-Kunden zur Verfügung.