Deshalb wurde IBM im IDC MarketScape 2025 als Leader eingestuft

IDC hat Orchestrierung als zentrales Unterscheidungsmerkmal von IBM anerkannt. Im Gegensatz zu herkömmlichen dialogorientierten KI-Plattformen, die sich hauptsächlich auf Interaktionen konzentrieren, koordiniert watsonx Orchestrate Aktionen zwischen Agenten, Assistenten und Tools, sodass Mitarbeiter und Kunden Aufgaben von Anfang bis Ende in einer einzigen Erfahrung erledigen können.

Zu den wichtigsten Funktionen, die im IDC-Bericht hervorgehoben werden, gehören:

Multi-Agent-Orchestrierung : Ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer KI-Agenten und -Assistenten in Echtzeit, um komplexe Workflows zu lösen.

: Ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer KI-Agenten und -Assistenten in Echtzeit, um komplexe Workflows zu lösen. Vorgefertigter Agentenkatalog: Einsatzbereite Agenten für Personalwesen, Beschaffung, Vertrieb und Kundenbetreuung – sowie das Agent Connect Kit, mit dem Partner ihre eigenen Agenten konzipieren, testen, zertifizieren und veröffentlichen können.

Einsatzbereite Agenten für Personalwesen, Beschaffung, Vertrieb und Kundenbetreuung – sowie das Agent Connect Kit, mit dem Partner ihre eigenen Agenten konzipieren, testen, zertifizieren und veröffentlichen können. Integration mit Unternehmenssystemen: Unterstützung für SSO, Tool-Aufruf und Konnektivität zu Plattformen wie Slack und Microsoft Teams.

Unterstützung für SSO, Tool-Aufruf und Konnektivität zu Plattformen wie Slack und Microsoft Teams. Generative KI-gestützte Automatisierung: Nutzung beliebiger LLM-Modelle über das KI-Gateway und führende Open-Source-LLMs (wie LLaMA und Mistral), um Gesprächsabläufe zu erstellen, synthetische Trainingsdaten zu generieren, Informationen zusammenzufassen und die Erstellung von FAQs zu automatisieren.

Nutzung beliebiger LLM-Modelle über das KI-Gateway und führende Open-Source-LLMs (wie LLaMA und Mistral), um Gesprächsabläufe zu erstellen, synthetische Trainingsdaten zu generieren, Informationen zusammenzufassen und die Erstellung von FAQs zu automatisieren. Flexible Bereitstellung: Optionen zur Ausführung in IBM Cloud, AWS oder lokal, als Softwareprodukte oder vollständig verwalteter Service.

Optionen zur Ausführung in IBM Cloud, AWS oder lokal, als Softwareprodukte oder vollständig verwalteter Service. Tools für jeden Benutzertyp: Von Pro-Code-Umgebungen für Entwickler bis hin zu No-Code-GUIs für Geschäftsanwender vereinfacht Orchestrate die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI der Unternehmensklasse.

Durch die Kombination dieser Funktionen geht watsonx Orchestrate über die Beantwortung von Fragen hinaus. Es verbindet Konversationen mit Workflows und ermöglicht so messbare Produktivität und geschäftliche Auswirkungen. Aufbauend auf dem anhaltenden Engagement von IBM für Offenheit, Integration und Vertrauen stellen diese Unterscheidungsmerkmale sicher, dass Kunden den vollen Wert von KI in ihrem Unternehmen ausschöpfen.