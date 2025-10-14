Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Deshalb wurde IBM im IDC MarketScape 2025 als Leader eingestuft

Veröffentlicht 10/14/2025
Autor

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass IDC IBM im IDC MarketScape 2025 als Leader im Bereich weltweite dialogorientierte KI-Plattformen für allgemeine Zwecke eingestuft hat. 

Diese Anerkennung unterstreicht die Leistungsfähigkeit von IBM watsonx Orchestrate und seine Fähigkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen, über reine Gespräche hinaus zu orchestrierten Ergebnissen zu gelangen.

Orchestrierung: Gespräche in Maßnahmen umsetzen

IDC hat Orchestrierung als zentrales Unterscheidungsmerkmal von IBM anerkannt. Im Gegensatz zu herkömmlichen dialogorientierten KI-Plattformen, die sich hauptsächlich auf Interaktionen konzentrieren, koordiniert watsonx Orchestrate Aktionen zwischen Agenten, Assistenten und Tools, sodass Mitarbeiter und Kunden Aufgaben von Anfang bis Ende in einer einzigen Erfahrung erledigen können.

Zu den wichtigsten Funktionen, die im IDC-Bericht hervorgehoben werden, gehören:

  • Multi-Agent-Orchestrierung: Ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer KI-Agenten und -Assistenten in Echtzeit, um komplexe Workflows zu lösen.
  • Vorgefertigter Agentenkatalog: Einsatzbereite Agenten für Personalwesen, Beschaffung, Vertrieb und Kundenbetreuung – sowie das Agent Connect Kit, mit dem Partner ihre eigenen Agenten konzipieren, testen, zertifizieren und veröffentlichen können.
  • Integration mit Unternehmenssystemen: Unterstützung für SSO, Tool-Aufruf und Konnektivität zu Plattformen wie Slack und Microsoft Teams.
  • Generative KI-gestützte Automatisierung: Nutzung beliebiger LLM-Modelle über das KI-Gateway und führende Open-Source-LLMs (wie LLaMA und Mistral), um Gesprächsabläufe zu erstellen, synthetische Trainingsdaten zu generieren, Informationen zusammenzufassen und die Erstellung von FAQs zu automatisieren.
  • Flexible Bereitstellung: Optionen zur Ausführung in IBM Cloud, AWS oder lokal, als Softwareprodukte oder vollständig verwalteter Service.
  • Tools für jeden Benutzertyp: Von Pro-Code-Umgebungen für Entwickler bis hin zu No-Code-GUIs für Geschäftsanwender vereinfacht Orchestrate die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI der Unternehmensklasse.

Durch die Kombination dieser Funktionen geht watsonx Orchestrate über die Beantwortung von Fragen hinaus. Es verbindet Konversationen mit Workflows und ermöglicht so messbare Produktivität und geschäftliche Auswirkungen. Aufbauend auf dem anhaltenden Engagement von IBM für Offenheit, Integration und Vertrauen stellen diese Unterscheidungsmerkmale sicher, dass Kunden den vollen Wert von KI in ihrem Unternehmen ausschöpfen.

  • Offen: Nutzen Sie das Potenzial generativer KI in Ihren aktuellen Workflows, Automatisierungen und Anwendungen – ohne Rip-and-Replace und ohne Anbieterbindung.
  • Integriert: Nutzen Sie alle Systeme und Daten Ihres Unternehmens, um bessere Erkenntnisse, Maßnahmen und Ergebnisse zu erzielen.
  • Vertrauenswürdig: Schützen Sie Ihr Unternehmen auf allen Systemen mit integrierten Sicherheits-, Governance- und Compliance-Funktionen.

Ein Vermächtnis der KI-Innovation, das Vertrauen schafft

IDC hob außerdem die über 50-jährige Tradition von IBM in der Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz als Grundlage für die Stärke des Unternehmens hervor. Dieses Erbe ist wichtig, weil es Folgendes bedeutet:

  • Umfassendes Fachwissen: Jahrzehntelange Pionierarbeit in den Bereichen KI und Automatisierung, der Kunden vertrauen können.
  • Unternehmensreife: Fokus auf Governance, Erklärbarkeit und Genauigkeit – wesentliche Voraussetzungen für den Einsatz in geschäftskritischen Bereichen.
  • Kontinuierliche Innovation: Die Fähigkeit, sich schnell an neue Paradigmen wie generative KI und Multi-Agent-Systeme anzupassen und gleichzeitig die Bedürfnisse von Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen.

Für Unternehmen bietet das Erbe von IBM nicht nur Spitzentechnologie, sondern auch die Gewissheit, dass Lösungen wie watsonx Orchestrate auf bewährter Forschung basieren und mit Sorgfalt der Unternehmensklasse bereitgestellt werden.

Das sagen Kunden

Laut IDC betonten die Kunden von IBM zwei Hauptstärken:

  • Einfache Skalierung in neue Anwendungsfälle: Mit Orchestrate können Unternehmen dialogorientierte KI schnell auf Personalwesen, Beschaffung, Vertrieb und Kundenservice ausweiten.
  • Kollaborativer Support: Die technischen und Schulungsressourcen von IBM für Kunden wurden als klar und effektiv bezeichnet und helfen Unternehmen, Orchestrate mit Zuversicht einzuführen und zu erweitern.

Ein Blick in die Zukunft: mit dialogorientierter KI hervorstechen

Der Markt für dialogorientierte KI ist dynamisch und hart umkämpft. IBM zeichnet sich dadurch aus, dass die Orchestrierung in den Kern von watsonx Orchestrate integriert ist und die dialogorientierte KI zu einem Treiber für die Unternehmenstransformation wird. In Verbindung mit unserer über 50-jährigen Erfahrung im Bereich KI-Innovation ist IBM damit in der Lage, Kunden dabei zu unterstützen, Veränderungen zu bewältigen, verantwortungsbewusst zu skalieren und neue Möglichkeiten zu erschließen.

Die Zukunft ist orchestriert

Wir bei IBM glauben, dass die Zukunft der KI orchestriert ist: Gespräche gehen nahtlos in Handlungen über, und Agenten und Menschen arbeiten zusammen, um die Arbeit zu transformieren. Mit watsonx Orchestrate ist diese Zukunft schon da.

Mehr über IBM watsonx Orchestrate erfahren

Lesen Sie den Auszug des IDC-MarketScape

