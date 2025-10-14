Deshalb wurde IBM im IDC MarketScape 2025 als Leader eingestuft

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass IDC IBM im IDC MarketScape 2025 als Leader im Bereich weltweite dialogorientierte KI-Plattformen für allgemeine Zwecke eingestuft hat.
Diese Anerkennung unterstreicht die Leistungsfähigkeit von IBM watsonx Orchestrate und seine Fähigkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen, über reine Gespräche hinaus zu orchestrierten Ergebnissen zu gelangen.
IDC hat Orchestrierung als zentrales Unterscheidungsmerkmal von IBM anerkannt. Im Gegensatz zu herkömmlichen dialogorientierten KI-Plattformen, die sich hauptsächlich auf Interaktionen konzentrieren, koordiniert watsonx Orchestrate Aktionen zwischen Agenten, Assistenten und Tools, sodass Mitarbeiter und Kunden Aufgaben von Anfang bis Ende in einer einzigen Erfahrung erledigen können.
Zu den wichtigsten Funktionen, die im IDC-Bericht hervorgehoben werden, gehören:
Durch die Kombination dieser Funktionen geht watsonx Orchestrate über die Beantwortung von Fragen hinaus. Es verbindet Konversationen mit Workflows und ermöglicht so messbare Produktivität und geschäftliche Auswirkungen. Aufbauend auf dem anhaltenden Engagement von IBM für Offenheit, Integration und Vertrauen stellen diese Unterscheidungsmerkmale sicher, dass Kunden den vollen Wert von KI in ihrem Unternehmen ausschöpfen.
IDC hob außerdem die über 50-jährige Tradition von IBM in der Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz als Grundlage für die Stärke des Unternehmens hervor. Dieses Erbe ist wichtig, weil es Folgendes bedeutet:
Für Unternehmen bietet das Erbe von IBM nicht nur Spitzentechnologie, sondern auch die Gewissheit, dass Lösungen wie watsonx Orchestrate auf bewährter Forschung basieren und mit Sorgfalt der Unternehmensklasse bereitgestellt werden.
Laut IDC betonten die Kunden von IBM zwei Hauptstärken:
Der Markt für dialogorientierte KI ist dynamisch und hart umkämpft. IBM zeichnet sich dadurch aus, dass die Orchestrierung in den Kern von watsonx Orchestrate integriert ist und die dialogorientierte KI zu einem Treiber für die Unternehmenstransformation wird. In Verbindung mit unserer über 50-jährigen Erfahrung im Bereich KI-Innovation ist IBM damit in der Lage, Kunden dabei zu unterstützen, Veränderungen zu bewältigen, verantwortungsbewusst zu skalieren und neue Möglichkeiten zu erschließen.
Wir bei IBM glauben, dass die Zukunft der KI orchestriert ist: Gespräche gehen nahtlos in Handlungen über, und Agenten und Menschen arbeiten zusammen, um die Arbeit zu transformieren. Mit watsonx Orchestrate ist diese Zukunft schon da.
Mehr über IBM watsonx Orchestrate erfahren