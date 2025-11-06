Den Sturm überstehen: Warum die Ausfallvorhersage die Zukunft der Netzresilienz ist
In den letzten Jahren haben die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse zugenommen, was die Versorgungsbetriebe in den USA vor eine beispiellose Belastung gestellt hat. Von Hurrikanen und Waldbränden bis hin zu Eisstürmen und Gewittern sind wetterbedingte Ausfälle keine seltenen Anomalien mehr. Sie werden zur Norm.
Laut Climate Central wurden 80 % der großen Stromausfälle in den USA (von denen mehr als 50.000 Kunden betroffen waren) von 2000 bis 2023 durch das Wetter verursacht. Staaten wie Texas, Michigan und Kalifornien sind am stärksten betroffen, was unterstreicht, wie dringend es für die Versorgungsunternehmen ist, ihre Vorbereitung auf und Reaktion auf diese Ereignisse zu überdenken.
Das US-Energieministerium schätzt, dass Stromausfälle amerikanische Unternehmen jährlich 150 Milliarden US-Dollar kosten. Und angesichts der Zunahme von Katastrophen in Milliardenhöhe stehen die Versorgungsunternehmen unter zunehmendem Druck, die Resilienz und die Kundenzufriedenheit zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten im Griff zu behalten.
Die Herausforderung Unser Stromnetz wurde nicht dafür ausgelegt, dem heutigen Klima standzuhalten. Herkömmliche Störungsmanagementsysteme sind reaktiv und mobilisieren Einsatzkräfte oft erst, nachdem ein Schaden entstanden ist. Aber was wäre, wenn Versorgungsunternehmen Ausfälle vorhersehen könnten, bevor sie auftreten?
IBM Outage Prediction ist eine KI-gestützte Lösung, die Versorgungsunternehmen dabei hilft, von einer reaktiven Reaktion zu einer proaktiven Planung überzugehen. Durch die Kombination von fortschrittlicher Wettervorhersage mit prädiktiver Analytik ermöglicht die Lösung Versorgungsunternehmen Folgendes:
Wettervorhersagen allein sind keine Grundlage für Entscheidungen. Erkenntnisse hingegen schon. Outage Prediction wandelt Prognosen in operative Informationen um und hilft Versorgungsunternehmen, Personal zu mobilisieren und Anlagen zu schützen, bevor ein Sturm ausbricht.
Outage Prediction nutzt historische und Echtzeitdaten, um das Volumen, den Ort und den Zeitpunkt von Ausfällen vorherzusagen. Es analysiert insbesondere 3 Dinge:
Diese Daten werden in fortschrittliche Analysemodelle eingespeist, die hochzuverlässige Prognosen liefern, die auf das Versorgungsgebiet jedes einzelnen Versorgungsunternehmens zugeschnitten sind. Das Ergebnis? Umsetzbare Erkenntnisse, die eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung ermöglichen.
Versorgungsunternehmen können die vorhergesagten Auswirkungen über ihr maßgeschneidertes Dashboard überwachen und die Ausfallprognosen mit den Strategien zur Mobilisierung der Belegschaft und den Workflows für das Asset-Management abstimmen.
Versorgungsunternehmen können die vorhergesagten Auswirkungen über ihr maßgeschneidertes Dashboard überwachen und die Ausfallprognosen mit den Strategien zur Mobilisierung der Belegschaft und den Workflows für das Asset-Management abstimmen.