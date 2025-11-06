Laut Climate Central wurden 80 % der großen Stromausfälle in den USA (von denen mehr als 50.000 Kunden betroffen waren) von 2000 bis 2023 durch das Wetter verursacht. Staaten wie Texas, Michigan und Kalifornien sind am stärksten betroffen, was unterstreicht, wie dringend es für die Versorgungsunternehmen ist, ihre Vorbereitung auf und Reaktion auf diese Ereignisse zu überdenken.

Das US-Energieministerium schätzt, dass Stromausfälle amerikanische Unternehmen jährlich 150 Milliarden US-Dollar kosten. Und angesichts der Zunahme von Katastrophen in Milliardenhöhe stehen die Versorgungsunternehmen unter zunehmendem Druck, die Resilienz und die Kundenzufriedenheit zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten im Griff zu behalten.

Die Herausforderung Unser Stromnetz wurde nicht dafür ausgelegt, dem heutigen Klima standzuhalten. Herkömmliche Störungsmanagementsysteme sind reaktiv und mobilisieren Einsatzkräfte oft erst, nachdem ein Schaden entstanden ist. Aber was wäre, wenn Versorgungsunternehmen Ausfälle vorhersehen könnten, bevor sie auftreten?