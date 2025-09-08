watsonx.ai unterstützt jetzt Graph RAG: die strategische Weiterentwicklung der traditionellen Suche

8. September 2025
watsonx.ai unterstützt jetzt Graph RAG als integrierte Funktion und ermöglicht es Unternehmen, isolierte Daten in vernetzte Wissensnetzwerke umzuwandeln.
Unternehmen auf der ganzen Welt stehen vor einer grundlegenden Herausforderung: Ihre Daten erzählen eine Geschichte, aber herkömmliche KI-Systeme können nicht zwischen den Zeilen lesen. Herkömmliche Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Systeme sind zwar hervorragend darin, Informationen zu finden, scheitern aber an dem Verständnis, wie diese Informationen zusammenhängen.
Diese Einschränkung kostet Unternehmen Millionen an verpassten Erkenntnissen und schlechten Entscheidungen. Führungspersönlichkeiten, die diese Lücke erkennen, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil.
Anstatt fragmentierte Informationen abzurufen, bildet die Plattform Beziehungen zwischen Konzepten, Entitäten und Kontexten ab und liefert Erkenntnisse, die die tatsächliche Denkweise von Experten widerspiegeln. Diese Unterstützung stellt mehr als nur eine technische Verbesserung dar. Es handelt sich um eine grundlegende Erweiterung der Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Wissensressourcen durch die bewährte Infrastruktur von watsonx.ai nutzen können.
Strategische Anwendungen in diversen Branchen:
Der Erfolg mit den Funktionen von Graph RAG erfordert mehr als nur die Bereitstellung von Tools. Moderne Führungskräfte müssen in ihren Unternehmen Kompetenzen zum Graphen-Denken entwickeln. Dies erfordert ein Verständnis dafür, wie Wissensbeziehungen einen geschäftlichen Mehrwert schaffen, und den Aufbau von Funktionen, die technische Umsetzung mit strategischen Ergebnissen verbinden.
4 Schlüsselprinzipien für die Nutzung von Graph RAG auf watsonx.ai:
Technische Beherrschung von beziehungsorientierten KI-Systemen wird zu einer kritischen Führungskompetenz. Die effektivsten Führungskräfte werden diejenigen sein, die sowohl die Geschäftsstrategie als auch die fortschrittlichen KI-Funktionen gleichermaßen souverän beherrschen.
Herkömmliche graphenbasierte Systeme erfordern monatelange individuelle Entwicklung und spezielles Fachwissen. Die Tatsache, dass watsonx.ai Graph RAG unterstützt, beseitigt diese Hürde und bietet sofortigen Zugriff auf erweiterte beziehungsorientierte Intelligenz innerhalb Ihrer bestehenden KI-Infrastruktur.
4 strategische Vorteile:
Die Funktion wird jetzt von watsonx.ai unterstützt, komplett mit Implementierungsanleitungen und Best Practices. Unternehmen, die die Funktionen von Graph RAG über watsonx.ai übernehmen, werden in ihren jeweiligen Märkten erhebliche Vorteile erzielen.
Die Zukunft gehört Unternehmen, die ihr Wissen verknüpfen und nicht nur durchsuchen können. Die Tatsache, dass watsonx.ai Graph RAG unterstützt, macht diese Zukunft schon heute zugänglich, integriert in die Plattform, der Sie bereits vertrauen.