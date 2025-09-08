watsonx.ai unterstützt jetzt Graph RAG: die strategische Weiterentwicklung der traditionellen Suche

Der Erfolg mit den Funktionen von Graph RAG erfordert mehr als nur die Bereitstellung von Tools. Moderne Führungskräfte müssen in ihren Unternehmen Kompetenzen zum Graphen-Denken entwickeln. Dies erfordert ein Verständnis dafür, wie Wissensbeziehungen einen geschäftlichen Mehrwert schaffen, und den Aufbau von Funktionen, die technische Umsetzung mit strategischen Ergebnissen verbinden.

4 Schlüsselprinzipien für die Nutzung von Graph RAG auf watsonx.ai:

Entwickeln Sie ein grundlegendes Verständnis für beziehungsorientierte KI-Systeme Kultivieren Sie funktionsübergreifende Teams, die sowohl Domänenexpertise als auch Graphenkonzepte verstehen Lernen Sie kontinuierlich etwas über die Optimierung von Wissensnetzwerken Verbinden Sie strategische Vision mit technischer Diagrammimplementierung

Technische Beherrschung von beziehungsorientierten KI-Systemen wird zu einer kritischen Führungskompetenz. Die effektivsten Führungskräfte werden diejenigen sein, die sowohl die Geschäftsstrategie als auch die fortschrittlichen KI-Funktionen gleichermaßen souverän beherrschen.