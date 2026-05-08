Bringen Sie Ihre LangGraph-Agenten mit watsonx Orchestrate in die Produktion.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass watsonx Orchestrate jetzt den Import von benutzerdefinierten LangGraph-Agenten direkt in die Plattform unterstützt. Wenn Sie mit LangGraph benutzerdefinierte Agenten erstellt haben, aber Probleme mit der Bereitstellung haben, ist diese Option genau das Richtige für Sie.
LangGraph ist zu einem beliebten Framework für Entwickler geworden, die fortschrittliche KI-Agenten entwickeln und LangChain um leistungsstarke Funktionen wie zyklische Denkmuster, benutzerdefinierte Statusverwaltung und komplexe mehrstufige Workflows erweitern. Aber diese Agenten aus Ihrer Entwicklungsumgebung mit angemessener Sicherheit, Überwachung und Skalierbarkeit in die Produktion zu bringen, war schon immer eine große Herausforderung.
Mit der LangGraph-Importfunktion von watsonx Orchestrate können Sie Ihren vorhandenen LangGraph-Agentencode verwenden und ihn direkt in der Produktionsinfrastruktur bereitstellen, ohne ihn neu zu schreiben.
Der Vorteil beim Import Ihrer bestehenden LangGraph-Agenten in watsonx Orchestrate liegt darin, was Sie nicht ändern müssen. Ihre LangGraph-Logik bleibt genau so, wie Sie sie geschrieben haben – Sie müssen sich nicht an ein neues Framework anpassen oder Ihre Argumentationsmuster neu schreiben. Die Tools und Funktionen, die Sie in Ihren Agenten eingebaut haben, funktionieren wie bisher und Sie behalten die volle Kontrolle über das Verhalten, die Statusverwaltung und die Entscheidungsfindung Ihres Agenten.
Sie erhalten alles, was Sie für die Produktion benötigen: Hosting der Unternehmensklasse, integrierte Sicherheit, Überwachung und operative Transparenz, Integration mit anderen watsonx Orchestrate-Agenten und Zugriff auf Plattformfunktionen wie Langzeitspeicherdienste und KI-Gateway.
Diese Funktion ist für drei unterschiedliche Situationen konzipiert, mit denen Kunden von watsonx Orchestrate heute konfrontiert sind.
Wir erweitern aktiv die Unterstützung für LangGraph basierend auf dem Feedback der Entwickler. LangGraph ist das derzeit unterstützte Framework für diese Funktion, wobei LangChain sowie weitere Frameworks und Sprachen über Python hinaus auf der Roadmap stehen. Wenn Sie Agenten mit LangGraph erstellen und Produktionsinfrastruktur benötigen, kann Ihnen diese Funktion wochenlange Bereitstellungsarbeit sparen.
Sind Sie bereit, Ihre LangGraph-Agenten in Produktion zu bringen?
Importieren Sie LangGraph-Agenten