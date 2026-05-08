Dunkles Bild mit beleuchtetem Datenbildschirm rechts, der Daten in blauen, violetten und roten Kästchen anzeigt.
Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Bringen Sie Ihre LangGraph-Agenten mit watsonx Orchestrate in die Produktion.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass watsonx Orchestrate jetzt den Import von benutzerdefinierten LangGraph-Agenten direkt in die Plattform unterstützt. Wenn Sie mit LangGraph benutzerdefinierte Agenten erstellt haben, aber Probleme mit der Bereitstellung haben, ist diese Option genau das Richtige für Sie.

Veröffentlicht 8. Mai 2026

LangGraph ist zu einem beliebten Framework für Entwickler geworden, die fortschrittliche KI-Agenten entwickeln und LangChain um leistungsstarke Funktionen wie zyklische Denkmuster, benutzerdefinierte Statusverwaltung und komplexe mehrstufige Workflows erweitern. Aber diese Agenten aus Ihrer Entwicklungsumgebung mit angemessener Sicherheit, Überwachung und Skalierbarkeit in die Produktion zu bringen, war schon immer eine große Herausforderung.

Mit der LangGraph-Importfunktion von watsonx Orchestrate können Sie Ihren vorhandenen LangGraph-Agentencode verwenden und ihn direkt in der Produktionsinfrastruktur bereitstellen, ohne ihn neu zu schreiben.

Ihre Logik bleibt gleich

Der Vorteil beim Import Ihrer bestehenden LangGraph-Agenten in watsonx Orchestrate liegt darin, was Sie nicht ändern müssen. Ihre LangGraph-Logik bleibt genau so, wie Sie sie geschrieben haben – Sie müssen sich nicht an ein neues Framework anpassen oder Ihre Argumentationsmuster neu schreiben. Die Tools und Funktionen, die Sie in Ihren Agenten eingebaut haben, funktionieren wie bisher und Sie behalten die volle Kontrolle über das Verhalten, die Statusverwaltung und die Entscheidungsfindung Ihres Agenten.

Sie erhalten alles, was Sie für die Produktion benötigen: Hosting der Unternehmensklasse, integrierte Sicherheit, Überwachung und operative Transparenz, Integration mit anderen watsonx Orchestrate-Agenten und Zugriff auf Plattformfunktionen wie Langzeitspeicherdienste und KI-Gateway.

LangGraph-Agenten importieren Screenshot

Anwendungsfälle aus der realen Welt

Diese Funktion ist für drei unterschiedliche Situationen konzipiert, mit denen Kunden von watsonx Orchestrate heute konfrontiert sind.

  1. Wenn Sie bereits in die Entwicklung von LangGraph-Agenten investiert haben und lediglich einen Weg zur Produktion mit Governance, Sicherheit und Überwachung benötigen, können Sie Ihren Agenten unverändert importieren und live gehen, ohne von vorne beginnen zu müssen.
  2. Wenn Ihr Anwendungsfall eine Logik erfordert, die über das hinausgeht, was Standard-ReAct-Agenten bieten, wie mehrstufige Analysen, bedingte Workflows oder spezialisierte Entscheidungsbäume, können Sie diese Logik in LangGraph erstellen und nativ zusammen mit Ihren anderen Watsonx Orchestrate-Agenten ausführen.
  3. Wenn Sie externe Agenten verwalten, die auf dem A2A-Protokoll basieren und außerhalb der Plattform gehostet werden, können diese Agenten weiterhin die Dienste von watsonx Orchestrate wie verwaltete LLMs, Speicher- und Kontextverwaltung nutzen, während sie in Ihrem einheitlichen Dashboard auf der Steuerungsebene erscheinen.

Erweiterung der LangGraph-Unterstützung

Wir erweitern aktiv die Unterstützung für LangGraph basierend auf dem Feedback der Entwickler. LangGraph ist das derzeit unterstützte Framework für diese Funktion, wobei LangChain sowie weitere Frameworks und Sprachen über Python hinaus auf der Roadmap stehen. Wenn Sie Agenten mit LangGraph erstellen und Produktionsinfrastruktur benötigen, kann Ihnen diese Funktion wochenlange Bereitstellungsarbeit sparen.

Sind Sie bereit, Ihre LangGraph-Agenten in Produktion zu bringen?

Importieren Sie LangGraph-Agenten

Erstellen Sie Agenten mit watsonx Orchestrate

Gauri Mathur

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate