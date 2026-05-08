Bringen Sie Ihre LangGraph-Agenten mit watsonx Orchestrate in die Produktion.

LangGraph ist zu einem beliebten Framework für Entwickler geworden, die fortschrittliche KI-Agenten entwickeln und LangChain um leistungsstarke Funktionen wie zyklische Denkmuster, benutzerdefinierte Statusverwaltung und komplexe mehrstufige Workflows erweitern. Aber diese Agenten aus Ihrer Entwicklungsumgebung mit angemessener Sicherheit, Überwachung und Skalierbarkeit in die Produktion zu bringen, war schon immer eine große Herausforderung.

Mit der LangGraph-Importfunktion von watsonx Orchestrate können Sie Ihren vorhandenen LangGraph-Agentencode verwenden und ihn direkt in der Produktionsinfrastruktur bereitstellen, ohne ihn neu zu schreiben.