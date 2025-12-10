Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

watsonx.data v2.3: Neue Innovationen, die KI in Unternehmen in großem Maßstab vorantreiben

Mit Version 2.3 macht watsonx.data einen weiteren großen Schritt nach vorn. Diese Version bietet Funktionen, die sich praktisch und leistungsstark anfühlen und drei Bereiche stärken, die für Unternehmen von größter Bedeutung sind.

Veröffentlicht 10. Dezember 2025
By Isabella Rocha

Mit Version 2.3 macht watsonx.data einen weiteren großen Schritt nach vorn: Diese Version bietet praktische und leistungsstarke Funktionen, die drei Bereiche stärken, die für Unternehmen am wichtigsten sind:

  1. Erweiterte Fähigkeiten für agentische KI
  2. Verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit
  3. Breiteres Ökosystem und flexiblere Einsatzmöglichkeiten

Diese Innovationen bauen auf den bestehenden Stärken von watsonx.data auf und eröffnen Unternehmen neue Wege, ihre Daten zu aktivieren, Erkenntnisse schneller zu gewinnen und KI in großem Umfang einzusetzen.

1. Voranbringen der agentischen KI mit intelligenteren, stärker vernetzten Daten

Agentische KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen entdecken, durch sie navigieren und sie nutzen. Teams wünschen sich eine KI, die beobachten, abrufen, schlussfolgern und handeln kann. All dies ist nicht möglich, wenn nicht auch die darunter liegenden Daten geregelt, hochwertig und gut vernetzt sind.

Watsonx.data unterstützt bereits fortgeschrittene KI-Workloads. Version 2.3 führt neue Funktionen ein, die diese Erfahrungen intuitiver, zuverlässiger und anpassungsfähiger machen.

  • Intelligenter Abruf und Erkennung: eine flexiblere Möglichkeit für KI, Unternehmensdaten abzufragen und zu analysieren. Agenten können die natürliche Sprache, die Vektorsuche oder die maschinenspezifische Syntax nahtloser verwenden, was die Verknüpfung von Erkenntnissen über Systeme und Abteilungen hinweg erleichtert.
Intelligenter Abruf durch Model Context Protocol UI-Dashboards
  • Intelligente Durchsetzung: Verbesserte Zugriffskontrolle, die die Governance für strukturierte und unstrukturierte Daten stärkt. Die Richtlinien bleiben überall einheitlich, sodass Teams KI skalieren können, ohne das Risiko zu erhöhen.
  • Intelligente Bewertung der Zuverlässigkeit: Eine neue Ebene der Transparenz über die Leistung der KI unter realen Bedingungen. Teams können Genauigkeit, Effizienz und Kosten verfolgen, um ihre Systeme kontinuierlich zu verbessern.
IBM watsonx Prompt Lab-Benutzeroberflächen-Dashboard

Diese Innovationen bieten Unternehmen einen stärkeren, einheitlicheren Ansatz für agentenbasierte KI, der auf Vertrauen, Auffindbarkeit und Kontrolle auf Unternehmensebene basiert.

2. Leistung und Benutzerfreundlichkeit, konzipiert für echte Workloads

Die Entwickler von Analyse- und KI-Systemen benötigen Werkzeuge, die schnell reagieren und reibungslos funktionieren. Sie wollen Plattformen, die ihnen helfen, sich auf die Problemlösung zu konzentrieren, statt auf die Verwaltung der Infrastruktur.

Watsonx.Data v2.3 führt Verbesserungen ein, die die täglichen Arbeitsabläufe schneller, einfacher und kostengünstiger machen.

  • Serverless Spark auf IBM Cloud: Automatisierte Skalierung und Verwaltung, sodass Spark-Workloads weniger manuelle Abstimmung erfordern und eine konsistentere Leistung liefern.
  • FinOps-Dashboard: Erweiterte Transparenz der Cloud-Nutzung, um Teams bei fundierten Entscheidungen über Leistung und Ausgaben zu unterstützen.
FinOps-Nutzungstransparenz-Benutzeroberflächen-Dashboard
  • Lakehouse-Assistent: Neue Funktionen zur Konversationsnavigation und Text-zu-Aktion, die Teams helfen, Daten zu erkunden und Aufgaben effizienter zu erledigen.
Lakehouse Assistant-Benutzeroberflächen-Dashboard
  • Watsonx BI-Embedded-Erfahrung: Ein optimierter, integrierter Dashboarding-Workflow, der Reibungsverluste reduziert und die Erkenntnisgewinnung beschleunigt.

Diese Verbesserungen verleihen den Teams größere Agilität und mehr Vertrauen, während ihre Arbeitslasten und Datenmengen wachsen.

3. Erweiterte Markt- und Ökosystemunterstützung

Unternehmen operieren in vielen Umgebungen, darunter Hybrid-Cloud-Umgebungen, On-Premise-Systeme, regulierte Umgebungen und abgeschottete Systeme. Ihre Datenplattformen müssen diese Realität unterstützen.

Watsonx.data v2.3 erweitert die Flexibilität mit neuen Optionen, die den Einsatzbereich und die Möglichkeiten der Plattform für Unternehmen erweitern.

  • FedRAMP-Compliance auf AWS GovCloud: Erweiterte Compliance-Unterstützung bietet sicheren, von FedRAM autorisierten watsonx.data-Zugriff auf AWS GovCloud und ermöglicht es US-Behörden und regulierten Branchen, Analyse- und KI-Workloads zu modernisieren und gleichzeitig strenge bundesweite Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
  • IBM Power Systems Support: watsonx.data ist jetzt allgemein verfügbar auf IBM Power und bringt schnelle, konsistente KI-Workloads zu hybriden und lokalen Einrichtungen
Infrastructure Manager-Diagramm-Übersicht in IBM watsonx.data

Diese Erweiterungen erleichtern es Unternehmen, dieselbe bewährte Datenplattform in unterschiedlichen Umgebungen und regulatorischen Geschäftswelten zu nutzen.

Entwickelt für das KI-gestützte Unternehmen

Watsonx.data v2.3 baut auf einer soliden, KI-fähigen Grundlage auf und führt Innovationen ein, die Teams helfen, jeden Tag mehr aus ihren Daten zu machen. Diese Funktionen unterstützen einen besseren Abruf, eine stärkere Governance, flüssigere Analyse und größere Flexibilität zwischen verschiedenen Umgebungen.

Vor allem aber zeigt diese Version, wohin sich die KI in Unternehmen entwickelt: in Richtung Agenten, in Richtung Automatisierung, in Richtung Intelligenz, die sich natürlich und proaktiv anfühlt. All dies hängt von Daten ab, die verwaltet, vernetzt und bereit sind.

Die Zukunft des KI-gestützten Geschäfts bewegt sich durch die Datenschicht. Version 2.3 hilft Unternehmen, schneller zu agieren, intelligenter zu skalieren und KI zu entwickeln, der sie vertrauen können.

