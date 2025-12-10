Mit Version 2.3 macht watsonx.data einen weiteren großen Schritt nach vorn: Diese Version bietet praktische und leistungsstarke Funktionen, die drei Bereiche stärken, die für Unternehmen am wichtigsten sind:

Erweiterte Fähigkeiten für agentische KI Verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit Breiteres Ökosystem und flexiblere Einsatzmöglichkeiten

Diese Innovationen bauen auf den bestehenden Stärken von watsonx.data auf und eröffnen Unternehmen neue Wege, ihre Daten zu aktivieren, Erkenntnisse schneller zu gewinnen und KI in großem Umfang einzusetzen.