Watsonx.data v2.3 baut auf einer soliden, KI-fähigen Grundlage auf und führt Innovationen ein, die Teams helfen, jeden Tag mehr aus ihren Daten zu machen. Diese Funktionen unterstützen einen besseren Abruf, eine stärkere Governance, flüssigere Analyse und größere Flexibilität zwischen verschiedenen Umgebungen.
Vor allem aber zeigt diese Version, wohin sich die KI in Unternehmen entwickelt: in Richtung Agenten, in Richtung Automatisierung, in Richtung Intelligenz, die sich natürlich und proaktiv anfühlt. All dies hängt von Daten ab, die verwaltet, vernetzt und bereit sind.
Die Zukunft des KI-gestützten Geschäfts bewegt sich durch die Datenschicht. Version 2.3 hilft Unternehmen, schneller zu agieren, intelligenter zu skalieren und KI zu entwickeln, der sie vertrauen können.
