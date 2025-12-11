Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Beschleunigung der KI auf IBM Z: watsonx Assistant for Z jetzt von Spyre Accelerator unterstützt

Watsonx Assistant for Z läuft jetzt mit Spyre Accelerator und bringt generative und agentische KI auf die IBM Z-Plattform. Es wurde entwickelt, um Kunden, die Datenschutz verlangen, eine vertrauenswürdige und sichere Bereitstellungsoption zu bieten.

Veröffentlicht 11. Dezember 2025
By Sreekanth Ramakrishnan

Diese Erweiterung stellt die nächste Entwicklungsstufe der IBM-Strategie dar, sichere, agentische KI und Automatisierung direkt auf IBM Z bereitzustellen, indem sie Unternehmen dabei hilft, KI-Agenten, die auf großen Sprachmodellen basieren, vor Ort in der vertrauenswürdigen IBM Z-Umgebung mit vollständigem Datenschutz, Governance und Kontrolle auszuführen.

Aufbau von Vertrauen und Datenschutz in agentenbasierter KI für den Mainframe

Wenn Unternehmen KI-Systeme einführen, die von LLMs betrieben werden, wird Datenschutz geschäftskritisch. Dies gilt besonders für watsonx Assistant for Z, wo KI-Agenten direkt mit sensiblen Betriebsdaten – Metriken, Protokollen, Konfigurationsdetails und Workflow-Eingaben – arbeiten, um Absichten zu interpretieren und Aufgaben auszuführen. IBM Z-Umgebungen verarbeiten Kundendaten, Finanztransaktionen und regulierte Arbeitslasten, die nicht gefährdet werden dürfen. Da diese KI-Agenten immer leistungsfähiger werden, wird es noch wichtiger, dass die Daten geschützt und enthalten bleiben.

In agentischen KI-Systemen wie watsonx Assistant for Z greifen KI-Agenten auf operative Daten zu, um echte Arbeit zu erledigen – von der Analyse der Leistung bis zur Automatisierung komplexer Workflows. Diese Autonomie erfordert eine Architektur, die dazu beiträgt, die Intelligenz zu beschleunigen, während die Daten privat, gesetzeskonform und unter der Kontrolle des Unternehmens bleiben. IBM Z bietet diese Grundlage.

Die direkte Ausführung von KI-Inferenzen auf der Plattform unterstützt die Residenz der Daten und minimiert die Notwendigkeit, sensible Informationen auf externe Server oder Public Clouds zu verschieben. Mit umfassender Verschlüsselung, Isolationsfunktionen und hardwarebasierter Sicherheit, die in die Plattform integriert sind, hilft IBM Z Unternehmen dabei, KI zu skalieren und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Governance-Anforderungen zu erfüllen.

Mit der Integration des Spyre Accelerator, der vom IBM Telum® II-Prozessor angetrieben wird, kann watsonx Assistant for Z agentische und generative KI-Workloads sicher dort ausführen, wo sich die Daten bereits befinden. Spyre ermöglicht eine Leistung, plattforminterne Inferenz, die Erkenntnisse beschleunigt und gleichzeitig sicherstellt, dass vertrauliche Betriebsinformationen im Schutz von IBM Z bleiben können.

Wie Spyre Accelerator watsonx Assistant for Z verbessert

Der Spyre Accelerator, eingeführt mit dem IBM z17 und IBM LinuxONE 5, ist speziell dafür entwickelt, große Sprachmodelle sowie generative und agentische KI-Workloads sicher innerhalb von Unternehmenssystemen zu verwalten.

Er bringt KI-Inferenz im Unternehmensmaßstab direkt in IBM Z, sodass große Sprachmodelle und Agenten vollständig auf dem Mainframe laufen können. Diese Integration ermöglicht Unternehmen, generative und agentische KI zu skalieren und gleichzeitig Datenschutz, Governance und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Da der watsonx Assistant for Z jetzt den Spyre Accelerator nutzt, erhalten Unternehmen eine noch größere Flexibilität bei der nativen Bereitstellung großer Sprachmodelle auf IBM Z. Mit dieser Version wird die Unterstützung für IBM Granite Foundation Model eingeführt – beginnend mit dem Granite 3.3-8B-Instruct-Modell, das für den Betrieb auf IBM Z mit Spyre für z17-Bereitstellungen getestet und optimiert wurde.

Gleichzeitig fahren wir mit der Bereitstellung von Llama-basierten Implementierungen für Kunden fort, die ihre LLMs auf x86-Infrastruktur betreiben, und fördern so Wahlmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen. Dies ermöglicht es Unternehmen, Modelle auszuwählen, die am besten zu ihrer Leistungs-, Compliance- und Infrastrukturstrategie passen, und gleichzeitig die beschleunigte, plattforminterne Ausführung von Spyre für generative und agentenische KI in großem Umfang zu nutzen.

In Kombination ermöglichen watsonx Assistant for Z und Spyre Folgendes:

  • Sichere, plattforminterne KI-Inferenzierung mit unterstützter Datenresidenz und Verschlüsselung
  • Skalierbare Leistung für hochvolumige, gleichzeitige KI-Anfragen
  • Zuverlässige Automatisierung für regulierte, geschäftskritische Workloads

Zusammengenommen helfen diese Fortschritte watsonx Assistant for Z, schnellere und sicherere Ergebnisse bei reduzierter betrieblicher Komplexität zu liefern – und das alles innerhalb der bewährten IBM Z-Umgebung.

Schalten Sie die Leistung von watsonx Assistant for Z mit Spyre frei: allgemeine Verfügbarkeit

Die Unterstützung von Spyre Accelerator für watsonx Assistant for Z wird ab dem 12. Dezember 2025 allgemein verfügbar sein. Dieser Meilenstein vereint IBMs Innovation im Bereich KI-Hardware und -Software – die Kombination aus Spyre Accelerator, Telum II-Prozessor und watsonx Assistant for Z ermöglicht die Bereitstellung sicherer, plattforminterner Intelligenz für Unternehmens-Workloads.

Ein Blick in die Zukunft: Einführung von Agent Builder

Angesichts der raschen Erweiterung der Funktionen von Agent Builder lehnen wir Assistant Builder in dieser Version ab und planen, ihn in der nächsten Version vollständig zu entfernen. Wir empfehlen Benutzern, auf Agent Builder umzusteigen, um von den erweiterten Funktionen und der zukünftigen Roadmap zu profitieren.

Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM