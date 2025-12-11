Beschleunigung der KI auf IBM Z: watsonx Assistant for Z jetzt von Spyre Accelerator unterstützt

Wenn Unternehmen KI-Systeme einführen, die von LLMs betrieben werden, wird Datenschutz geschäftskritisch. Dies gilt besonders für watsonx Assistant for Z, wo KI-Agenten direkt mit sensiblen Betriebsdaten – Metriken, Protokollen, Konfigurationsdetails und Workflow-Eingaben – arbeiten, um Absichten zu interpretieren und Aufgaben auszuführen. IBM Z-Umgebungen verarbeiten Kundendaten, Finanztransaktionen und regulierte Arbeitslasten, die nicht gefährdet werden dürfen. Da diese KI-Agenten immer leistungsfähiger werden, wird es noch wichtiger, dass die Daten geschützt und enthalten bleiben.

In agentischen KI-Systemen wie watsonx Assistant for Z greifen KI-Agenten auf operative Daten zu, um echte Arbeit zu erledigen – von der Analyse der Leistung bis zur Automatisierung komplexer Workflows. Diese Autonomie erfordert eine Architektur, die dazu beiträgt, die Intelligenz zu beschleunigen, während die Daten privat, gesetzeskonform und unter der Kontrolle des Unternehmens bleiben. IBM Z bietet diese Grundlage.

Die direkte Ausführung von KI-Inferenzen auf der Plattform unterstützt die Residenz der Daten und minimiert die Notwendigkeit, sensible Informationen auf externe Server oder Public Clouds zu verschieben. Mit umfassender Verschlüsselung, Isolationsfunktionen und hardwarebasierter Sicherheit, die in die Plattform integriert sind, hilft IBM Z Unternehmen dabei, KI zu skalieren und gleichzeitig strenge Sicherheits- und Governance-Anforderungen zu erfüllen.

Mit der Integration des Spyre Accelerator, der vom IBM Telum® II-Prozessor angetrieben wird, kann watsonx Assistant for Z agentische und generative KI-Workloads sicher dort ausführen, wo sich die Daten bereits befinden. Spyre ermöglicht eine Leistung, plattforminterne Inferenz, die Erkenntnisse beschleunigt und gleichzeitig sicherstellt, dass vertrauliche Betriebsinformationen im Schutz von IBM Z bleiben können.