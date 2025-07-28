Seit über einem Jahrzehnt arbeiten Verizon und IBM zusammen, um die internationalen Finanzaktivitäten von Verizon zu verwalten und weiterzuentwickeln. Mit Bereitstellungszentren in Europa und Asien unterstützt die Partnerschaft eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich Inkasso, Streitbeilegungsmanagement, Rechnungsstellung und Rückforderungsmaßnahmen, und bedient Kunden in verschiedenen Regionen und Sprachen.

Diese langjährige Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten wie Verantwortlichkeit, Innovation und kontinuierliche Verbesserung.