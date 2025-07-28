28. Juli 2025
Verizon wurde mit einem Stevie Award for Service Excellence 2025 ausgezeichnet, um sein fortgeführtes Engagement für Innovation, Customer Experience und Transformation zu würdigen. Diese Anerkennung unterstreicht den Erfolg der Zusammenarbeit von Verizon mit IBM bei der Verbesserung seiner internationalen Finanzoperationen durch einen vorausschauenden, datengesteuerten Ansatz.
Seit über einem Jahrzehnt arbeiten Verizon und IBM zusammen, um die internationalen Finanzaktivitäten von Verizon zu verwalten und weiterzuentwickeln. Mit Bereitstellungszentren in Europa und Asien unterstützt die Partnerschaft eine breite Palette von Dienstleistungen, einschließlich Inkasso, Streitbeilegungsmanagement, Rechnungsstellung und Rückforderungsmaßnahmen, und bedient Kunden in verschiedenen Regionen und Sprachen.
Diese langjährige Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten wie Verantwortlichkeit, Innovation und kontinuierliche Verbesserung.
Um die Customer Experience und die Bereitstellung zu verbessern, hat Verizon proaktiv umgestaltet. Durch die Nutzung des Know-hows von IBM in den Bereichen vorausschauende Analyse und flexiblen Methoden identifizierten die Teams Schlüsselbereiche mit Verbesserungsbedarf und implementierten gezielte Lösungen.
Dazu gehörten:
Das Ergebnis war ein reaktionsschnellerer, effizienterer und kundenorientierterer Betrieb.
Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg dieser Transformation war die Schaffung eines gemeinsamen Kapitels zwischen den Teams von Verizon und IBM. Diese Struktur ermöglichte eine enge Zusammenarbeit über Regionen und Funktionen hinweg und förderte die gemeinsame Verantwortung für die Ergebnisse und eine Kultur der Innovation.
Workshops, Brainstorming-Sitzungen und Design-Thinking-Übungen halfen dabei, neue Ideen zu entwickeln und bestehende Prozesse zu optimieren. Regelmäßige Überprüfungen und Governance-Praktiken stellten sicher, dass der Fortschritt gemessen und nachhaltig war.
Der Stevie Award ist eine Anerkennung für das Engagement von Verizon, einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten und die Customer Experience kontinuierlich zu verbessern. Er spiegelt auch die Stärke der Partnerschaft zwischen Verizon und IBM und das gemeinsame Engagement für operative Exzellenz wider.
Stakeholder im gesamten Unternehmen haben die positiven Auswirkungen dieser Bemühungen erkannt und Verbesserungen bei der Reaktionsfähigkeit, der Problemlösung und der allgemeinen Servicequalität festgestellt.
Nachdem die Grundlage für diese Transformation geschaffen wurde, erkundet Verizon nun neue Möglichkeiten, auf seinem Erfolg aufzubauen. Zu den zukünftigen Initiativen gehören die Integration von fortschrittlichen Technologien wie generativer KI und weitere Automatisierung, um die Entscheidungsfindung und die Effizienz zu verbessern.
Die Anerkennung durch die Stevie Awards ist sowohl ein Meilenstein als auch ein Motivator und unterstreicht die Position von Verizon als führendes Unternehmen in Sachen Serviceexzellenz und sein kontinuierliches Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit.