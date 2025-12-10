Nutzen Sie agentische KI, um Vorfälle mit IBM Instana Intelligent Incident Investigation schneller zu lösen

Moderne Anwendungen – von verteilten Microservices, Kubernetes und Containern bis hin zu cloudnativen Umgebungen – sind vernetzter und dynamischer denn je. Mit jeder Version, jeder Konfigurationsänderung und jeder Abhängigkeit wächst der Radius eines einzelnen Problems. Die Einführung generativer KI in diesen Anwendungen bringt zusätzliche Komplexität und neue Ausfallmodi mit sich, die IT-Teams bisher nicht erlebt haben.

Instana identifiziert bereits in Echtzeit die Service- und Anwendungskomponenten, die die wahrscheinliche Ursache eines Vorfalls sind. Dennoch verbringen Engineers bei einem Vorfall wertvolle Zeit damit, die Symptome dieser Komponenten anhand von Metriken, Ereignissen, Protokollen und Traces zu erkunden, um zu verstehen, warum sie ausfallen, und die Auswirkungen über die Abhängigkeiten hinweg zu verfolgen, um zu verstehen, wo sie kaskadenartige Ausfälle verursachen.

Mit der Intelligent Incident Investigation von Instana ändert sich dies völlig. Mithilfe von agentischer KI werden Vorfälle umfassend untersucht, Hypothesen aufgestellt, Schlussfolgerungen gezogen, Diagnosen gestellt, Validierungen durchgeführt und automatisch ein vollständiges Bild des Vorfalls erstellt, während Sie zusehen. Durch die umfassende Untersuchung kann ein erfahrener SRE seine Zeit optimal nutzen, indem er die Ergebnisse prüft und schnell Maßnahmen ergreift. Neue SREs können lernen, wie man Untersuchungen durchführt. Teams sparen Zeit bei der Untersuchung und bauen gleichzeitig ihre Fähigkeiten aus.