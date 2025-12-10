Nutzen Sie agentische KI, um Vorfälle mit IBM Instana Intelligent Incident Investigation schneller zu lösen
Intelligent Investigation beschleunigt die Diagnose und Behebung von IT-Vorfällen durch Teams.
IBM® Instana Intelligent Incident Investigation, basierend auf agentischer KI, ist jetzt allgemein verfügbar. Aufbauend auf der Public Preview bietet die allgemeine Verfügbarkeit einen Quantensprung in der Untersuchungstiefe und -vollständigkeit, optimierte Sanierungs-Workflows und verbesserte Erklärbarkeit. So können SRE-, DevOps- und Plattformteams aller Erfahrungsstufen komplexe Vorfälle schneller und mit geringeren Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb beheben.
Moderne Anwendungen – von verteilten Microservices, Kubernetes und Containern bis hin zu cloudnativen Umgebungen – sind vernetzter und dynamischer denn je. Mit jeder Version, jeder Konfigurationsänderung und jeder Abhängigkeit wächst der Radius eines einzelnen Problems. Die Einführung generativer KI in diesen Anwendungen bringt zusätzliche Komplexität und neue Ausfallmodi mit sich, die IT-Teams bisher nicht erlebt haben.
Instana identifiziert bereits in Echtzeit die Service- und Anwendungskomponenten, die die wahrscheinliche Ursache eines Vorfalls sind. Dennoch verbringen Engineers bei einem Vorfall wertvolle Zeit damit, die Symptome dieser Komponenten anhand von Metriken, Ereignissen, Protokollen und Traces zu erkunden, um zu verstehen, warum sie ausfallen, und die Auswirkungen über die Abhängigkeiten hinweg zu verfolgen, um zu verstehen, wo sie kaskadenartige Ausfälle verursachen.
Mit der Intelligent Incident Investigation von Instana ändert sich dies völlig. Mithilfe von agentischer KI werden Vorfälle umfassend untersucht, Hypothesen aufgestellt, Schlussfolgerungen gezogen, Diagnosen gestellt, Validierungen durchgeführt und automatisch ein vollständiges Bild des Vorfalls erstellt, während Sie zusehen. Durch die umfassende Untersuchung kann ein erfahrener SRE seine Zeit optimal nutzen, indem er die Ergebnisse prüft und schnell Maßnahmen ergreift. Neue SREs können lernen, wie man Untersuchungen durchführt. Teams sparen Zeit bei der Untersuchung und bauen gleichzeitig ihre Fähigkeiten aus.
Die GA-Version baut auf der Preview-Version auf und bietet neue Verbesserungen, die den Untersuchungsprozess vertiefen, die Sanierungs-Workflows stärken und die Erklärbarkeit in jeder Phase der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle verbessern.
Tiefergehende, übergreifende Untersuchungen und Schlussfolgerungen
Die GA-Version analysiert das gesamte Abhängigkeitsdiagramm, einschließlich Diensten, Infrastruktur, Aufrufen, Datenbankinteraktionen, Kubernetes-Ereignissen und mehr, um eine vollständige Beweiskette aufzubauen. Instana verfolgt, wie sich ein Vorfall ausbreitete, welche Auswirkungen er hatte und warum er geschah, und präsentiert die Ergebnisse in klaren, nachvollziehbaren Schritten.
Stärkere KI-generierte Sanierungspläne
Nach Abschluss der Untersuchung erstellt Instana vollständig kontextualisierte Sanierungsanweisungen, die auf den Ergebnissen der Untersuchung basieren. Teams können die empfohlenen Aktionen überprüfen, verfeinern und ausführen oder sie für eine zukünftige Automatisierung in Skripte umwandeln.
„Aktionen zu Skripten“ für eine schnellere und kontrollierte Sanierung von Sicherheitsvorfällen
Jede empfohlene Aktion kann nun in ein einsatzbereites Bash- oder Ansible-Skript umgewandelt werden, das für Versionskontrolle, Tests oder Automatisierungspipelines auf GitHub exportierbar ist. Das überbrückt die Lücke zwischen dem Verständnis des Problems und der Ausführung des Fixes, insbesondere bei Zwischenfällen mit hohem Druck.
Sofortige Zusammenfassung von Vorfällen und Kommunikation
Nach der Sanierung wird mit einem Klick eine vollständige Zusammenfassung des Vorfalls erstellt, die die Ursache, die Auswirkungen, die Untersuchungsschritte und die Wiederherstellungsmaßnahmen enthält und saubere Übergaben, Postmortems, Stakeholder-Updates und Compliance-Berichte unterstützt.
Verbesserte Erklärbarkeit durch transparente KI-Schlussfolgerungen
Während der Untersuchung zeigt Instana den Argumentationspfad des KI-Agenten an, sodass Ingenieure Ergebnisse validieren, den Kontext erkunden und die volle menschliche Kontrolle über den Prozess behalten können. Diese Transparenz ist ein grundlegendes Designprinzip von Instanas Ansatz für agentische KI.
Es gibt vier Hauptvorteile:
Instana ist weiterhin führend in der Branche, indem es Observability, Full-Stack-Kontext und durch agentische KI gestützte Analyse und Sanierung kombiniert. Instana erfasst 100 % der Traces in Echtzeit, unterstützt über 300 Technologien und bietet Streaming-Analysen mit präziser Systemtopologie, wodurch keine blinden Flecken entstehen und schnellere, genauere Untersuchungen gewährleistet sind.
Instana Intelligent Incident Investigation ist jetzt allgemein verfügbar.