11. Juni 2025
Auf der Think 2025 stellte IBM eine leistungsstarke Reihe neuer Funktionen für watsonx.ai vor, mit denen KI-Entwickler, Datenwissenschaftler, Ingenieure und Entwickler innovative Ideen in produktionsreife KI-Anwendungen umsetzen können, die einen echten geschäftlichen Mehrwert bieten. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, den Lebenszyklus der KI-Entwicklung zu rationalisieren, die Modellleistung zu verbessern und mehr Flexibilität und Kontrolle über KI-Bereitstellungen zu ermöglichen.
Eine der aufregendsten Ergänzungen ist Agent Ops, eine neue Funktion, die die End-to-End-Entwicklung und -Verwaltung von KI-Agenten optimiert. Agent Ops bietet einen strukturierten, lebenszyklusorientierten Ansatz für die Entwicklung von KI-Agenten. Es umfasst alles vom Erstellen und Testen bis hin zum Bereitstellen und Verwalten von Agenten in der Produktion.
Watsonx vereinfacht diesen Prozess, indem es wichtige Modelle, Tools, Frameworks und Bewertungsmetriken in eine einheitliche Entwicklererfahrung integriert. Dadurch wird die Komplexität reduziert, während die Flexibilität, die Entwickler für Innovationen benötigen, erhalten bleibt. Mit Agent Ops können Teams benutzerdefinierte, auf spezifische Unternehmensanforderungen zugeschnittene Agenten erstellen, ihre Leistung optimieren und während des gesamten Entwicklungslebenszyklus Governance und Compliance sicherstellen. Das Ergebnis ist ein effizienterer Weg zur Bereitstellung von KI-Lösungen, die komplexe geschäftliche Herausforderungen lösen und gleichzeitig Kosten und Leistung optimieren.
Ein weiteres großes Highlight ist die Einführung von Model Gateway, einer neuen Lösung der Unternehmensklasse, die über eine sichere, verwaltete Schnittstelle nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl führender Foundation Models bietet. Diese Funktion soll die Anbieterbindung beseitigen, indem sie es Unternehmen ermöglicht, die Granite-Modelle von IBM neben Frontier-Modellen wie Anthropic und OpenAI zu integrieren.
Model Gateway bietet eine beispiellose Flexibilität. Es unterstützt praktisch jedes Modell an jedem Ort, ob auf watsonx.ai oder in Umgebungen von Drittanbietern gehostet. Unternehmen können das beste Modell für ihre Anforderungen auswählen und es dank Opt-in-Mechanismen und robusten Zugriffskontrollen sicher bereitstellen. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, die Kontrolle über ihre KI-Infrastruktur zu behalten, die Agilität zu verbessern und die Kosten zu optimieren, während sie gleichzeitig die Ausfallsicherheit und Sicherheit gewährleisten.
Durch die Unterstützung von Modellen, die von Drittanbietern gehostet werden, ermöglicht Model Gateway den Entwicklern eine schnelle und effiziente Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten als Dienste. Diese Flexibilität ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die KI-Initiativen skalieren möchten, ohne an das Ökosystem eines einzelnen Anbieters gebunden zu sein. Model Gateway ist ab Donnerstag, dem 12. Juni 2025, als öffentliche Vorschau verfügbar.
Die Anpassung von Foundation Models ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung von KI-Lösungen, die spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen. Die neuen Funktionen zur Modellanpassung in watsonx.ai machen diesen Prozess zugänglicher und effektiver. Entwickler können Modelle sowohl anhand von Unternehmensdaten als auch anhand synthetisch generierter Daten optimieren und so die Genauigkeit und Relevanz für ihre individuellen Anwendungsfälle verbessern.
Diese Tools unterstützen eine Reihe von Anpassungstechniken, einschließlich Tuning und Generierung synthetischer Daten, und ermöglichen es Teams, die Modellleistung zu optimieren und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren. Ob Sie einen Chatbot für Kundenservice, eine vorausschauende Analyse oder ein bereichsspezifisches Sprachmodell entwickeln – watsonx.ai bietet Ihnen die Funktionen, um KI genau auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.
Diese neu angekündigten Funktionen von watsonx stellen einen großen Schritt nach vorn in der KI-Entwicklung für Unternehmen dar. Von Agent Ops für ein optimiertes Lifecycle-Management von Agenten über Model Gateway für flexiblen und sicheren Modellzugriff bis hin zu Tools zur Modellanpassung für die Feinabstimmung der Leistung gibt IBM den KI-Entwicklern alles an die Hand, was sie für den Erfolg benötigen.
Während Unternehmen ihre KI-Fähigkeiten weiter ausbauen, präsentiert sich watsonx.ai als umfassende Plattform, die die Entwicklung vereinfacht, die Governance verbessert und die Amortisationszeit verkürzt. Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit KI beginnen oder bestehende Initiativen ausbauen möchten – mit diesen neuen Funktionen können Sie Ihre Ziele effizienter und effektiver erreichen.
Aussagen über die zukünftige Ausrichtung und die Absichten von IBM können ohne Vorankündigung geändert oder widerrufen werden und stellen lediglich Ziele und Absichten dar.