Ein weiteres großes Highlight ist die Einführung von Model Gateway, einer neuen Lösung der Unternehmensklasse, die über eine sichere, verwaltete Schnittstelle nahtlosen Zugriff auf eine Vielzahl führender Foundation Models bietet. Diese Funktion soll die Anbieterbindung beseitigen, indem sie es Unternehmen ermöglicht, die Granite-Modelle von IBM neben Frontier-Modellen wie Anthropic und OpenAI zu integrieren.

Model Gateway bietet eine beispiellose Flexibilität. Es unterstützt praktisch jedes Modell an jedem Ort, ob auf watsonx.ai oder in Umgebungen von Drittanbietern gehostet. Unternehmen können das beste Modell für ihre Anforderungen auswählen und es dank Opt-in-Mechanismen und robusten Zugriffskontrollen sicher bereitstellen. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, die Kontrolle über ihre KI-Infrastruktur zu behalten, die Agilität zu verbessern und die Kosten zu optimieren, während sie gleichzeitig die Ausfallsicherheit und Sicherheit gewährleisten.

Durch die Unterstützung von Modellen, die von Drittanbietern gehostet werden, ermöglicht Model Gateway den Entwicklern eine schnelle und effiziente Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten als Dienste. Diese Flexibilität ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die KI-Initiativen skalieren möchten, ohne an das Ökosystem eines einzelnen Anbieters gebunden zu sein. Model Gateway ist ab Donnerstag, dem 12. Juni 2025, als öffentliche Vorschau verfügbar.