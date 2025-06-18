Vertrauenswürdige KI mit integrierter Governance und Sicherheit freischalten

18. Juni 2025
Die Ankündigung der Einführung neuer Funktionen in Guardium AI Security, darunter eine sofort einsatzbereite, erweiterte Integration mit watsonx.governance, hilft Unternehmen, ihre agentische KI und andere generative KI-Systeme sicher und verantwortungsvoll in großem Maßstab für vertrauenswürdige KI zu halten.
Unternehmen wollen KI einsetzen, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu verbessern, haben jedoch Bedenken, ihrer KI zu vertrauen und ihre KI-Experimente von Tests in die Produktion zu überführen. KI vergrößert außerdem die Angriffsfläche und schafft einzigartige Bedrohungen, Risiken und Schwachstellen, die zu einem Kontrollverlust führen können. Unternehmen müssen ihre KI ordnungsgemäß verwalten, sichern und steuern, um KI-Systeme zu haben, denen sie vertrauen können.
Laut einer Umfrage unter C-Suite-Führungskräften des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2024 sagen 82 % der Befragten, dass sichere und vertrauenswürdige KI für den Erfolg ihres Unternehmens unerlässlich ist, aber nur 24 % der aktuellen generativen KI-Projekte werden gesichert. Gleichzeitig werden die Risiken sogar noch erhöht, da die Unternehmen sich beeilen, KI-Agenten einzuführen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Tatsächlich prognostiziert Gartner®, dass „bis 2028 25 % der Sicherheitsverletzungen in Unternehmen auf den Missbrauch von KI-Agenten durch externe und böswillige interne Akteure zurückzuführen sein werden“.1
IBM Guardium AI Security ermöglicht es Unternehmen, Schatten-KI, einschließlich KI-Agenten, zu entdecken, alle KI-Modelle und Anwendungsfälle zu sichern, sich in Echtzeit vor bösartigen Prompts zu schützen und Teams auf eine gemeinsame Reihe von Metriken für sichere und vertrauenswürdige KI auszurichten.
Durch eine Zusammenarbeit mit AllTrue.ai beinhalten die neuen Funktionen von IBM für Guardium AI Security die Fähigkeit, neue KI-Anwendungsfälle in Cloud-Umgebungen, Code-Repositories und eingebetteten Systemen kontinuierlich zu erkennen, um volle Transparenz und Schutz in einem zunehmend dezentralen KI-Ökosystem sicherzustellen. Sobald diese identifiziert ist, bindet IBM Guardium AI Security sie in watsonx.governance ein, und die entsprechenden Risiko- und Compliance-Kontrollen werden angewendet.
Generative KI wird sich weiterentwickeln und sowohl neue Möglichkeiten als auch Risiken mit sich bringen. Unternehmen, die jetzt in ein robustes Sicherheits- und Governance-Framework investieren, sind besser positioniert, um sich an diese Veränderungen anzupassen, und sind angesichts der sich verändernden Geschäftswelt widerstandsfähiger.
Ein eng integrierter Ansatz für KI-Sicherheit und Governance ist von entscheidender Bedeutung. Sicherheits- und Governance-Teams müssen im Einklang mit folgenden Punkten arbeiten:
Durch die Einführung dieser integrierten Praktiken können Unternehmen das transformative Potenzial der generativen KI maximieren und gleichzeitig ihre Daten, Modelle und ihre Reputation schützen. Mit einer gut umgesetzten Strategie kann Ihr Unternehmen selbstbewusst innovativ sein, Compliance-Anforderungen immer einen Schritt voraus sein und in einer KI-gestützten Zukunft Vertrauen bei den Stakeholdern aufbauen.
Die sofort einsatzbereite Integration zwischen Guardium AI Security und watsonx.governance bietet eine echte Risiko- und Governance-Lösung für verteilte Teams, die einen einzigen Satz von Metriken für Geschäfts- und Sicherheitsrisiken für vertrauenswürdige KI untersuchen können.
Guardium AI Security bietet eine robuste Lösung der Unternehmensklasse zur Verwaltung der Sicherheit Ihrer KI-Assets sowie zur Zusammenführung von Sicherheits- und Governance-Teams auf der Grundlage eines einzigen Satzes von Metriken für sichere und vertrauenswürdige KI. Es ermöglicht Unternehmen:
Guardium unterstützt Sie beim Schutz Ihrer KI über den gesamten Lebenszyklus von der Erkennung von KI-Assets bis hin zur Bewertung von Schwachstellen und Fehlkonfigurationen, der Gewährleistung einer sicheren Nutzung bis hin zum Compliance-Management. Es ermöglicht Ihnen, die Modelle zu sichern, die Sie lokal erstellen, in der Cloud verwenden oder nutzen, bietet die Möglichkeit, automatisierte Penetrationstests durchzuführen, Eingabe- und Ausgabeaufforderungen mit KI-Firewall zu scannen und die Compliance über 12 Frameworks hinweg zu verwalten.
Eine sofort einsatzbereite Integration mit IBM watsonx.governance bietet eine echte Risiko- und Governance-Lösung für verteilte Teams, um einen einzigen Satz von Metriken für Geschäfts- und Sicherheitsrisiken zu betrachten. Wenn Schatten-KI von Guardium KI Security erkannt wird, wird sie in watsonx.governance eingebunden, auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt und die entsprechenden Risiko- und Compliance-Kontrollen werden angewendet Ihre Governance- und Sicherheitsteams prüfen nun den gleichen KI-Bestand und das gleiche KI-Risiko für vertrauenswürdige KI.
Erleben Sie die erste Software der Branche, die KI-Sicherheit und KI-Governance zusammenbringt, um einen einheitlichen Überblick über die Risikolage von Unternehmen zu erhalten.
Mehr über Guardium AI Security
1 Gartner Press Release, Gartner Unveils Top Predictions for IT Organizations and Users in 2025 and Beyond, 22. Oktober 2024.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke der Gartner, Inc. und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.