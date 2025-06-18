Vertrauenswürdige KI mit integrierter Governance und Sicherheit freischalten

Unternehmen wollen KI einsetzen, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu verbessern, haben jedoch Bedenken, ihrer KI zu vertrauen und ihre KI-Experimente von Tests in die Produktion zu überführen. KI vergrößert außerdem die Angriffsfläche und schafft einzigartige Bedrohungen, Risiken und Schwachstellen, die zu einem Kontrollverlust führen können. Unternehmen müssen ihre KI ordnungsgemäß verwalten, sichern und steuern, um KI-Systeme zu haben, denen sie vertrauen können.

Laut einer Umfrage unter C-Suite-Führungskräften des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2024 sagen 82 % der Befragten, dass sichere und vertrauenswürdige KI für den Erfolg ihres Unternehmens unerlässlich ist, aber nur 24 % der aktuellen generativen KI-Projekte werden gesichert. Gleichzeitig werden die Risiken sogar noch erhöht, da die Unternehmen sich beeilen, KI-Agenten einzuführen, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Tatsächlich prognostiziert Gartner®, dass „bis 2028 25 % der Sicherheitsverletzungen in Unternehmen auf den Missbrauch von KI-Agenten durch externe und böswillige interne Akteure zurückzuführen sein werden“.1

IBM Guardium AI Security ermöglicht es Unternehmen, Schatten-KI, einschließlich KI-Agenten, zu entdecken, alle KI-Modelle und Anwendungsfälle zu sichern, sich in Echtzeit vor bösartigen Prompts zu schützen und Teams auf eine gemeinsame Reihe von Metriken für sichere und vertrauenswürdige KI auszurichten.

Durch eine Zusammenarbeit mit AllTrue.ai beinhalten die neuen Funktionen von IBM für Guardium AI Security die Fähigkeit, neue KI-Anwendungsfälle in Cloud-Umgebungen, Code-Repositories und eingebetteten Systemen kontinuierlich zu erkennen, um volle Transparenz und Schutz in einem zunehmend dezentralen KI-Ökosystem sicherzustellen. Sobald diese identifiziert ist, bindet IBM Guardium AI Security sie in watsonx.governance ein, und die entsprechenden Risiko- und Compliance-Kontrollen werden angewendet.