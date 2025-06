Die Zukunft der KI-Agenten-Orchestrierung mit IBM Agent Connect freischalten

Der Agent Catalog von IBM fungiert als zentraler Knotenpunkt innerhalb von watsonx Orchestrate und erleichtert die Suche nach innovativen Agenten von IBM und dem umfassenden Partner-Ökosystem. Diese Agenten, die nativ und mit externen Frameworks erstellt werden, bauen Hindernisse ab und ermöglichen sowohl Entwicklern als auch Endbenutzern eine schnellere Wertschöpfung.

Über IBM Agent Connect können Partner ihre spezialisierten Agenten einfach in die watsonx Orchestrate-Umgebung integrieren und ihre Agenten und Tools im Agent Catalog auflisten. So können Partner Agenten herausstellen, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, und vorkonfigurierte Integrationen anbieten, die die Produktivität steigern und Prozesse vereinfachen. Diese Integration stellt sicher, dass Kunden, die watsonx Orchestrate nutzen, problemlos auf Partnerlösungen zugreifen und diese erwerben können, was gemeinsames Wachstum und Innovation fördert.