Astronomer mit IBM: Aktualisieren Sie Ihre Airflow-Umgebung mit Skalierbarkeit, Sicherheit und Unterstützung auf Unternehmensniveau

Der standardisierte Datenplaner unseres US-amerikanischen Bankkunden erfüllte die DataOps-Anforderungen nicht mehr. Die neue Cloud-zentrierte Umgebung des Kunden und das sich ständig ändernde regulatorische Berichtswesen stellten viele Teams bei der Erfüllung ihrer Planungsanforderungen vor Herausforderungen. Der bestehende Scheduler war nicht für die Cloud-Nutzung optimiert und bot nicht die nötige Flexibilität, um benutzerdefinierte, nicht auf einem Kalender basierende Zeitpläne zu erstellen.

Infolgedessen begannen mehrere Teams, Airflow zu untersuchen, das programmatische und Cloud-freundliche Workflow-Orchestrierungsfunktionen für ihre begrenzten Analyse- und Berichtsanwendungen bietet. Als diese Workflows und Pipelines jedoch über mehrere Projekte und Teams hinweg zu skalieren begannen, stieß unser Kunde auf neue Probleme. Airflow erforderte manuelle Anpassungen für die Skalierung, und die Integrationen verursachten Sicherheits- und Supportrisiken, was zu Bedenken hinsichtlich der Gesamtausfallsicherheit für diese kritischen DataOps-Anforderungen führte.

Hier kommt Astronomer with IBM ins Spiel: Astronomer with IBM hat seine Airflow-Umgebung aktualisiert, um den Anforderungen des Unternehmens in Bezug auf Skalierbarkeit, Sicherheit, Support und Ausfallsicherheit bei der Bereitstellung gerecht zu werden.