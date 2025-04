In der dynamischen Welt der digitalen Anwendungen müssen sich Unternehmen auf eine belastbare, sichere und leistungsstarke IT-Infrastruktur verlassen können, um kritische und komplexe Abläufe zu unterstützen. Mainframes verwalten 70 % der weltweiten Workloads in der Produktions-IT und sind nach wie vor für Unternehmen in einer Vielzahl wichtiger und stark regulierter Branchen wie dem Bankwesen, dem Gesundheitswesen, der Regierung und der Telekommunikation unverzichtbar.

Da dies die Verarbeitung von Milliarden hochvolumiger Transaktionen in kritischen Workloads pro Tag bedeutet, ist der IT-Support für die Effizienz und Systemintegration mit modernen Technologie-Stacks von entscheidender Bedeutung. Herkömmliche 24x7 Break-Fix-Unterstützung reicht jedoch nicht aus – diese Systeme profitieren von einer vielschichtigen Betreuung, die Software-Unterstützung, Optimierung des Energieverbrauchs, Stärkung der Cybersicherheit und fortlaufende Implementierungen von Verbesserungen umfasst. Mit umfassender Erfahrung und maßgeschneiderten Ressourcen bietet IBM TLS über die Garantie hinaus einen umfassenden Support mit verschiedenen, engagierten Service-Levels für IBM Z, die Kunden je nach Bedarf erwerben können: