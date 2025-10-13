Mit IBM Maximo Vegetation Management wird Risiko widerstandsfähiger

Im Jahr 2024 kam es in den USA zu über 61.000 Waldbränden, die fast 8,9 Millionen Hektar versengten. Viele davon wurden durch übermäßiges Pflanzenwachstum in der Nähe von Versorgungsinfrastrukturen ausgelöst. Dies ist zu einer der Hauptursachen für Brände und Stromausfälle geworden, insbesondere in Hochrisikostaaten wie Kalifornien und Texas.*

Aus diesem Grund ist IBM stolz darauf, eine leistungsstarke neue Lösung vorzustellen: IBM Maximo Vegetation Management ist jetzt Teil der Maximo Application Suite und verwandelt in einer einheitlichen Lösung Dateneingaben in umsetzbare Erkenntnisse.