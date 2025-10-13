Mit IBM Maximo Vegetation Management wird Risiko widerstandsfähiger

IBM Maximo Vegetation Management wandelt vielfältige Dateneingaben in umsetzbare Erkenntnisse um und ermöglicht es Unternehmen, proaktiv Risikobereiche zu identifizieren. So können sie Prioritäten für das Beschneiden von Bäumen setzen, Risiken reduzieren und die Ressourcennutzung optimieren, anstatt sich auf zyklisches Beschneiden zu verlassen.
Im Jahr 2024 kam es in den USA zu über 61.000 Waldbränden, die fast 8,9 Millionen Hektar versengten. Viele davon wurden durch übermäßiges Pflanzenwachstum in der Nähe von Versorgungsinfrastrukturen ausgelöst. Dies ist zu einer der Hauptursachen für Brände und Stromausfälle geworden, insbesondere in Hochrisikostaaten wie Kalifornien und Texas.*
Aus diesem Grund ist IBM stolz darauf, eine leistungsstarke neue Lösung vorzustellen: IBM Maximo Vegetation Management ist jetzt Teil der Maximo Application Suite und verwandelt in einer einheitlichen Lösung Dateneingaben in umsetzbare Erkenntnisse.
In der heutigen Versorgungs-, Infrastruktur- und Betriebslandschaft geht es beim Vegetationsmanagement nicht nur um das Zurückschneiden von Bäumen, sondern auch um den Schutz von Vermögenswerten, die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und die Optimierung der betrieblichen Effizienz. Angesichts der zunehmenden Klimavolatilität, die das Risiko von Waldbränden und Stromausfällen erhöht, benötigen Unternehmen intelligentere, datengestützte Lösungen, um die Vegetation in der Nähe von Stromleitungen, Pipelines und Verkehrskorridoren proaktiv zu verwalten.
Eine moderne Lösung für das Vegetationsmanagement ermöglicht Teams Erkenntnisse in Echtzeit, Analyse und automatisierte Workflows und verwandelt reaktive Wartung in proaktiven Schutz von Vermögenswerten. Es handelt sich dabei nicht nur um ein Werkzeug, sondern um eine Garantie für Zuverlässigkeit, Compliance und Nachhaltigkeit.
Kunden können ihre Erkenntnisse mithilfe mehrerer Bildquellen anpassen – sei es in Form von 2D-Satellitenansichten, 3D-LiDAR-Scans oder einem hybriden Ansatz – und so für jedes Terrain und jeden Vermögenswert den richtigen Detaillierungsgrad sicherstellen. Unsere KI-gestützte Risikobewertungs-Engine analysiert Bild- und Anlagendaten, um Überwachungsrisiken zu erkennen, Wachstum vorherzusagen und Wartungsarbeiten über die Erkennung hinaus zu priorisieren. Dabei berechnet sie die Vegetationsdichte und Prioritätsstufen, um Hochrisikozonen zu identifizieren, bevor es zu Zwischenfällen kommt. Dank der nahtlosen Integration von Arbeitsaufträgen können Teams Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen – und das alles in einem einheitlichen Produkt, das die Ausführung, die Einhaltung von Vorschriften und die Leistung von Auftragnehmern an einem Ort verfolgt.
Das Vegetationsmanagement entwickelt sich von der reaktiven Wartung zur proaktiven Risikominderung – und die Auswirkungen reichen weit über die Forstwirtschaft hinaus.
Dies ist ein großer Fortschritt in Sachen betrieblicher Ausfallsicherheit. Durch die Kombination von KI-gestützten Erkenntnissen über die Vegetation mit robusten Funktionen für Anlagen und Arbeitsaufträge erhalten Versorgungsunternehmen eine skalierbare End-to-End-Lösung zur Vermeidung von Ausfällen, die die betriebliche Effizienz verbessert und die Kosten senkt.
Ganz gleich, ob Sie Vegetationsmanager, Betriebsleiter oder Ingenieur für Anlagenzuverlässigkeit sind – IBM Maximo Vegetation Management bietet Ihnen Folgendes:
Erfahren Sie, wie Sie von der Erkenntnis zur Ausführung gelangen und einen intelligenteren und sichereren Betrieb aufbauen können.