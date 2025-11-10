Verborgene Datenflüsse in verlässliche Erkenntnisse verwandeln: OpenLineage innerhalb von IBM watsonx.data intelligence

Custom Lineage Mappings vereinen das Beste aus allen Welten: automatisierte Lineage von Scannern, Lineage, die von bestehenden OpenLineage-Produzenten ausgegeben wird, und benutzerdefinierte Lineage, die durch OpenLineage-Payloads definiert wird.

IBM watsonx.data intelligence verwendet OpenLineage – einen offenen Standard zur Beschreibung dessen, wie Daten während der Laufzeit oder Entwurfszeit verschoben werden. Es ermöglicht Unternehmen, Herkunftsereignisse für jedes System zu definieren, einschließlich kundenspezifischer und Altlast-Systeme, und diese in einem einheitlichen, verwalteten Herkunftsdiagramm zusammenzuführen, das aufzeigt, wie Daten sich entlang des gesamten Datenweges verschieben und transformieren.

Jedes OpenLineage-Ereignis beschreibt den Datenfluss: die gelesenen Eingaben, den Prozess, der die Daten transformiert, und die erzeugten Ausgaben. Diese Ereignisse können automatisch von Tools wie dbt oder Airflow generiert werden, oder der Kunde kann entscheiden, ob er sie automatisch ausgeben oder für proprietäre und Altlast-Umgebungen manuell dokumentieren möchte. Nach dem Import ordnet watsonx.data intelligence diese Ereignisse bekannten Assets zu und visualisiert sie innerhalb der umfassenderen Herkunftsansicht.

Um Genauigkeit und Konsistenz zu gewährleisten, bietet watsonx.data intelligence zwei Kernmechanismen:

Technologievorlagen definieren, wie Jobs und Datensätze, die in OpenLineage definiert sind, interpretiert und dargestellt werden. watsonx.data Intelligence enthält vordefinierte Vorlagen und ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen, um eine konsistente Herkunft über verschiedene Technologien hinweg sicherzustellen.

Datenquellen-Mapping verknüpft OpenLineage-Datensätze und -Jobs automatisch mit bestehenden Assets in watsonx.data intelligence. Sie können außerdem benutzerdefinierte Regeln definieren, um bestimmte Namensräume bekannten Datenquellen zuzuordnen und so die benutzerdefinierte Datenherkunft nahtlos in die verwaltete Unternehmenssicht einzufügen.

Daher bietet Custom Lineage Mappings einen gesteuerten, einheitlichen Graphen, der automatisierte und benutzerdefinierte Abstammung integriert.