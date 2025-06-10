Transformation von B2B-Lieferketten mit IBM Sterling Order Management

11. Juni 2025
Die Vorstellung der erweiterten B2B-Funktionen von IBM Sterling Order Management ist ein großer Schritt nach vorn bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Umwandlung fragmentierter Lieferkettenabläufe in einheitliche, intelligente und kollaborative Netzwerke. Der Bedarf an autonomen, KI-gesteuerten Lösungen, die Entscheidungsfindung rationalisieren und die Ausführung automatisieren, war noch nie so groß wie heute.
B2B-Unternehmen agieren oft in hochkomplexen Umgebungen. Sie jonglieren mit großen, vertragsbasierten Aufträgen, verwalten Konten mit hohem Volumen und koordinieren Bestände über mehrere Standorte hinweg. Im Gegensatz zu B2C beinhalten B2B-Transaktionen komplizierte Bedingungen, lange Kaufzyklen und die Notwendigkeit einer Echtzeiteinsicht in die Auftrags- und Vertragsleistung.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat IBM die Einführung neuer, erweiterter B2B-Funktionen im Rahmen von Sterling Order Management angekündigt. Diese Verbesserungen wurden speziell entwickelt, um Unternehmen in verschiedenen Branchen (z. B. Fertigung, Großhandel, Vertrieb und Automobilindustrie) bei der nahtlosen Verwaltung komplexer B2B-Workflows zu unterstützen.
Die Aufrechterhaltung eines einheitlichen Überblicks über ein B2B-Konto erfordert in der Regel eine High-Touch-Datenanalyse, die es schwierig macht, Bestellungen zu verfolgen, die Ausführung zu überwachen und die Kundenanforderungen zu antizipieren. Manuelle Prozesse, getrennte Systeme und mangelnde Automatisierung führen zu Verzögerungen, Ineffizienzen und erhöhten Risiken für die Auftragserfüllung. Ohne ein intelligentes, automatisiertes Order-Management-System (OMS) haben Unternehmen Schwierigkeiten, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen, Vertragsbedingungen einzuhalten und ihre Abläufe effektiv zu skalieren.
Hier erfahren Sie, wie die neuen B2B-Funktionen von Sterling OMS die betriebliche Effizienz und Kundenbindung neu definieren:
Sterling OMS rationalisiert die Verwaltung vertragsbasierter Bestellungen, die durch vorab ausgehandelte Bedingungen wie Preisgestaltung, Liefertermine und Service-Level geregelt sind. Es stellt sicher, dass Verkäufer diese Aufträge präzise ausführen, vertragliche Verpflichtungen erfüllen und langfristige, profitable Beziehungen aufbauen können.
Unternehmen können jetzt Bestände auf der Grundlage von Kundenprofilen, Vertriebskanälen oder Geschäftsprioritäten segmentieren. Dies ermöglicht gezielte Strategien, die dabei helfen, wichtige Kunden zu priorisieren, Fehlbestände zu reduzieren und die Geschwindigkeit der Auftragserfüllung zu verbessern.
Echtzeit-Erkenntnisse in den Bestand und den Auftragsstatus, die Zeitpläne für die Auftragserfüllung ermöglichen es Unternehmen, die Kontrolle zu behalten, schnell auf Störungen zu reagieren und eine einheitliche Servicebereitstellung zu gewährleisten.
Sterling OMS bietet Account-Managern ein anpassbares Dashboard, um die Leistung zu überwachen, Workflows zu konfigurieren und Datenquellen zu verbinden. Dieser Überblick über Daten verbessert die tägliche Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz.
IBM arbeitet weiterhin gemeinsam mit seinen Kunden an der Entwicklung neuer Funktionen, um reale Herausforderungen zu meistern. Das Design und die Entwicklung des neuen B2B Account-Management-Flows wurden von umfangreichem Feedback geprägt, die sich auf das konzentrierten, was für die Unternehmen, die es nutzen, am wichtigsten sind.
Von der Unterstützung eines globalen Elektronikunternehmens bei der dynamischen Zuteilung von Warenbeständen über verschiedene Regionen hinweg bis hin zur einfachen Verwaltung von Aufträgen mit hohem Bestellwert durch einen Anbieter von Großgeräten – die IBM Sterling OMS B2B-Funktionen liefern bereits messbare Ergebnisse.
Entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen mit IBM Sterling Order Management B2B-Abläufe rationalisieren, die Einhaltung von Verträgen verbessern und außergewöhnliche Customer Experience bieten kann.