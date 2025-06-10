Transformation von B2B-Lieferketten mit IBM Sterling Order Management

Die Vorstellung der erweiterten B2B-Funktionen von IBM Sterling Order Management ist ein großer Schritt nach vorn bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Umwandlung fragmentierter Lieferkettenabläufe in einheitliche, intelligente und kollaborative Netzwerke. Der Bedarf an autonomen, KI-gesteuerten Lösungen, die Entscheidungsfindung rationalisieren und die Ausführung automatisieren, war noch nie so groß wie heute.

B2B-Unternehmen agieren oft in hochkomplexen Umgebungen. Sie jonglieren mit großen, vertragsbasierten Aufträgen, verwalten Konten mit hohem Volumen und koordinieren Bestände über mehrere Standorte hinweg. Im Gegensatz zu B2C beinhalten B2B-Transaktionen komplizierte Bedingungen, lange Kaufzyklen und die Notwendigkeit einer Echtzeiteinsicht in die Auftrags- und Vertragsleistung.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat IBM die Einführung neuer, erweiterter B2B-Funktionen im Rahmen von Sterling Order Management angekündigt. Diese Verbesserungen wurden speziell entwickelt, um Unternehmen in verschiedenen Branchen (z. B. Fertigung, Großhandel, Vertrieb und Automobilindustrie) bei der nahtlosen Verwaltung komplexer B2B-Workflows zu unterstützen.