Steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens mit KI-Agenten für IBM Cloud Pak for Integration

Cloud Pak for Integration KI-Agenten liefern Erkenntnisse durch Abfragen in natürlicher Sprache – und helfen Teams, Probleme schnell zu identifizieren, Logs zu analysieren, Topologie zu verstehen und Anomalien in hybriden Umgebungen zu erkennen. Indem sie komplexe Daten in klare, umsetzbare Anleitungen umwandeln, verkürzen sie die Zeit für die Fehlerbehebung, verbessern den Zustand des Systems und stärken die Resilienz, während Administratoren die volle Kontrolle behalten.

Unternehmen sind auf eine konsistente und leistungsstarke Integration in hybriden Umgebungen angewiesen, um die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und eine nahtlose Digital Experience zu bieten. Wenn Systeme langsamer werden – sei es aufgrund erhöhter Warteschlangenlänge, reduziertem Durchsatz oder steigenden Reaktionszeiten – können die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb erheblich sein. Die Diagnose dieser Probleme erfordert oft das Navigieren in komplexen Protokollen, spezielle Tools und fundierte Produktkenntnisse.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, macht IBM KI-gesteuerte operative Erkenntnisse zugänglicher. Nach der Technologievorschau, die Ende des dritten Quartals 2025 vorgestellt wurde, freut sich IBM bekannt zu geben, dass die KI-Agenten für IBM Cloud Pak for Integration voraussichtlich am 25. März 2026 allgemein verfügbar sein werden und über das kommende Fixpack 16.1.3 bereitgestellt werden.