Steigern Sie die Produktivität Ihres Unternehmens mit KI-Agenten für IBM Cloud Pak for Integration

IBM freut sich, bekannt zu geben, dass die KI-Agenten für IBM Cloud Pak for Integration voraussichtlich am 25. März 2026 allgemein verfügbar sein werden und über das kommende Fixpack 16.1.3 bereitgestellt werden.
Cloud Pak for Integration KI-Agenten liefern Erkenntnisse durch Abfragen in natürlicher Sprache – und helfen Teams, Probleme schnell zu identifizieren, Logs zu analysieren, Topologie zu verstehen und Anomalien in hybriden Umgebungen zu erkennen. Indem sie komplexe Daten in klare, umsetzbare Anleitungen umwandeln, verkürzen sie die Zeit für die Fehlerbehebung, verbessern den Zustand des Systems und stärken die Resilienz, während Administratoren die volle Kontrolle behalten.
Unternehmen sind auf eine konsistente und leistungsstarke Integration in hybriden Umgebungen angewiesen, um die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten und eine nahtlose Digital Experience zu bieten. Wenn Systeme langsamer werden – sei es aufgrund erhöhter Warteschlangenlänge, reduziertem Durchsatz oder steigenden Reaktionszeiten – können die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb erheblich sein. Die Diagnose dieser Probleme erfordert oft das Navigieren in komplexen Protokollen, spezielle Tools und fundierte Produktkenntnisse.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, macht IBM KI-gesteuerte operative Erkenntnisse zugänglicher. Nach der Technologievorschau, die Ende des dritten Quartals 2025 vorgestellt wurde, freut sich IBM bekannt zu geben, dass die KI-Agenten für IBM Cloud Pak for Integration voraussichtlich am 25. März 2026 allgemein verfügbar sein werden und über das kommende Fixpack 16.1.3 bereitgestellt werden.
Diese neuen KI-Agenten wurden entwickelt, um die Identifizierung, das Verständnis und die Lösung von Problemen im gesamten Integrationsbestand zu vereinfachen. Anstatt Protokolle manuell zu durchsuchen oder auf mehrere Konfigurationsquellen zu verweisen, können Benutzer jetzt direkt in der Benutzeroberfläche von Cloud Pak for Integration Platform Fragen in natürlicher Sprache stellen. Die virtuellen Assistenten unterstützen bei Statusprüfungen, heben Anomalien hervor, fassen mögliche Ursachen zusammen und geben umsetzbare Anleitungen.
Mehrere spezialisierte Agenten arbeiten im Hintergrund – jeder mit einer bestimmten Funktion – und bieten dem Benutzer gleichzeitig eine einheitliche Erfahrung. Zu den Funktionen gehören:
Wichtig ist zu beachten, dass diese Agenten lediglich beratende Erkenntnisse bieten. Sie führen keine autonomen Systemmodifikationen durch; Administratoren behalten die volle Kontrolle über operative Entscheidungen.
Moderne Integrationsumgebungen sind zunehmend verteilt, dynamisch und missionskritisch. Da Unternehmen auf vernetzte Anwendungen, APIs, Ereignisse und Messaging-Infrastruktur angewiesen sind, wird die Fähigkeit, Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben, zu einem direkten Beitrag zur Geschäftskontinuität und operativen Leistung. Die KI-Agenten schaffen Mehrwert für das Unternehmen durch:
Verkürzung der Zeit zur Erkenntnis
Die Teams verbringen weniger Zeit mit dem Durchsuchen von Protokollen oder der Suche nach Dokumentationen, wodurch die Diagnose während Spitzenzeiten oder bei Störfällen beschleunigt wird.
Steigerung der Betriebseffizienz
Durch die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen und deren Darstellung in einfacher Sprache reduzieren die Agenten die kognitive Belastung und rationalisieren die Fehlersuche.
Überbrückung von Qualifikationslücken
Nicht alle Benutzer verfügen über tiefgreifende Fachkenntnisse in Kubernetes, Integrationstopologien oder produktspezifischer Diagnostik. Die Agenten tragen zur Demokratisierung des Wissens bei und ermöglichen es so größeren Teams, sich selbstbewusst an operativen Aufgaben zu beteiligen.
Verbesserung der Systemgesundheit und der Ausfallsicherheit
Proaktive Zustandsprüfungen und die frühzeitige Anomalieerkennung helfen Unternehmen, ihre Stabilität aufrechtzuerhalten und ungeplante Ausfallzeit zu reduzieren.
Steigerung der Produktivität bei der Integration von Workloads
Mit schnellerem Einblick in das Systemverhalten und klareren Anleitungen zur Sanierung können Unternehmen den Durchsatz aufrechterhalten, SLAs einhalten und dafür sorgen, dass kritische Prozesse reibungslos ablaufen.
Integration ist das verbindende Element moderner digitaler Unternehmen. Jeder API-Aufruf, jeder Nachrichtenfluss, jeder Event Stream und jede Datenkonvertierung trägt zur Customer Experience, zur operativen Genauigkeit und zur Reaktionsfähigkeit des Unternehmens bei. Wenn Probleme auftreten, können selbst kleine Verzögerungen nachgelagerte Folgen haben, von der Verlangsamung von Transaktionen bis hin zu verpassten Aktualisierungen in Datensystemen. Diese Misserfolge beeinträchtigen das Vertrauen der Kunden sowie die Geschäftsgewinne. KI-gestützte operative Funktionen sind wichtig, weil:
Die Komplexität zunimmt
Hybride Multi-Cloud-Bereitstellungen und verteilte Integrationsmuster machen es schwieriger denn je, Probleme manuell zu diagnostizieren.
Die Erwartungen an Echtzeit-Reaktionsfähigkeit steigen
Kunden erwarten sofortige Interaktionen. Verzögerungen oder Ausfälle untergraben das Vertrauen und können sich direkt auf den Umsatz auswirken.
Operative Teams mit wachsenden Anforderungen konfrontiert sind
IT-Betriebsteams sind für mehr Systeme, mehr Umgebungen und mehr Echtzeitüberwachung verantwortlich als je zuvor. KI-Agenten helfen bei der Skalierung ihrer Effektivität, ohne die Workloads zu erhöhen.
KI Daten in verwertbare Erkenntnisse verwandelt
Protokolldateien, Metriken, Topologiekarten und Dokumentationen enthalten zwar viele Informationen, ihre Interpretation ist jedoch aufwändig. Die Agenten wandeln diese Rohinformationen in klare, relevante Bewertungen um.
Unternehmen eine sichere, begleitete KI-Einführung benötigen
Die Agenten verbessern die Entscheidungsfindung und stellen gleichzeitig sicher, dass die Betreiber die volle Kontrolle behalten. Sie helfen Unternehmen, KI verantwortungsvoll und schrittweise in kritische Systeme einzuführen.
Unternehmen, die IBM Cloud Pak for Integration auf Red Hat OpenShift einsetzen, können diese Funktionen übernehmen, indem sie das 16.1.3 Fixpack, dessen Veröffentlichung für den 25. März 2026 geplant ist, anwenden und den aktualisierten Lizenzbedingungen zustimmen. Da diese Agenten watsonx.ai SaaS nutzen, ist ebenfalls ein Abonnement für diesen Service erforderlich.
Sobald sie aktiviert sind, können Teams sofort mit der Verwendung von Abfragen in natürlicher Sprache beginnen, um die Ursachenanalyse zu beschleunigen, die Effizienz der Fehlerbehebung zu verbessern und den allgemeinen Systemzustand zu verbessern.