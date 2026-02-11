Der strategische Wert der Unterstützung für das neue IBM FlashSystem

Das neue IBM Storage FlashSystem-Portfolio markiert einen Wandel von verwaltetem Speicher zu einer zweckorientierten Infrastruktur, die für kontinuierlichen Schutz, Anpassung und Leistung entwickelt wurde.
Das neue IBM Storage FlashSystem-Portfolio mit den Modellen 5600, 7600 und 9600 markiert einen Wandel von verwaltetem Speicher zu einer zweckorientierten Infrastruktur, die für kontinuierlichen Schutz, Anpassung und Leistung entwickelt wurde.
Mit FlashCore-Modulen der fünften Generation und FlashSystem.ai integriert die Plattform Cyber-Resilienz, operative Intelligenz und Effizienz direkt in die Speicherschicht. Die Realisierung dieses Mehrwerts hängt jedoch nicht allein von der Technologie ab. Sie hängt davon ab, wie das System über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützt wird.
In der heutigen Zeit stellen Ausfälle, Ransomware, Compliance-Lücken und fehlgeschlagene Änderungen geschäftliche Risiken dar und sind nicht nur Randnotizen der IT. Da FlashSystem zunehmend KI-gestützt und autonom wird, muss sich auch der Support weiterentwickeln. IBM Technology Lifecycle Services setzt KI und Automatisierung ein, bevor Vorfälle auftreten, identifiziert potenzielle Probleme frühzeitig und hilft, Ausfälle zu verhindern, bevor sie eskalieren.
IBM Storage Expert Care Premium ist der schnellste Weg von der Plattformfähigkeit zu zuverlässigen Geschäftsergebnissen. Premium kombiniert einen benannten Storage Technical Account Manager (TAM) mit verbesserter Incident Response, von IBM durchgeführten Code-Lades (2×/Jahr) und einem Hardware Health Check, um das Änderungsrisiko zu reduzieren und die Zeit bis zur Stabilisierung zu verkürzen. Für Umgebungen, in denen Wiederherstellungszeiten nicht verhandelbar sind, bieten Committed Maintenance Service Levels (CMSL) zusätzlich zu Premium definierte Reaktions-, Kontakt- und Behebungsziele.
Neuheiten bei Premium auf der neuesten FlashSystem-Generation:
Storage Expert Care Premium wurde entwickelt, um die Werte von FlashSystems Protect, Adapt und Perform während des gesamten Lebenszyklus zu operationalisieren, wie unten beschrieben:
Der Unterschied zwischen „es funktioniert“ und „es funktioniert, wenn es darauf ankommt“ liegt nicht nur in der Plattform – es ist eine Support-Strategie, die auf die Geschäftsziele abgestimmt und von Anfang an mit einbezogen wurde.
Bevor Vorfälle auftreten, setzt IBM KI und Automatisierung ein, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, dass Ausfälle eskalieren. Electronic Service Agent (ESA) und Call Home bieten rund um die Uhr Überwachung, automatisierte Diagnose und intelligentes Routing, wodurch Probleme häufig ohne manuelle Fallerstellung gelöst werden können (von den überwachten Anfragen werden mehr als neun von zehn automatisiert bearbeitet).1
Menschliche Expertise bleibt erhalten und wird durch KI unterstützt. Da der virtuelle Assistent nun in der gesamten IBM-Infrastrukturunterstützung verfügbar ist, können Ingenieure schnell relevantes Wissen und frühere Lösungen abrufen, um ihre Analysen zu untermauern.
Bei FlashSystem-Fällen spiegelt dies wider, wie KI entwickelt wurde, um bei der Untersuchung von Problemen und der Entscheidungsfindung zu helfen – indem sie das Urteil von Experten ergänzt, anstatt es zu ersetzen. Der Zugriff auf die FlashSystem.ai-Funktionen erfolgt über Storage Insights Pro, das zwei Jahre lang gesammelte Observability-Daten, KI-gestützte Empfehlungen, proaktive Sicherheitsüberprüfungen und API-/Webhook-Integrationen bereitstellt, um kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen.
Kunden, die IBM FlashSystem mit IBM Storage Assurance erwerben, profitieren von vollständigen Systemaktualisierungen, unterbrechungsfreien Migrationen, Leistungs- und Energieeffizienzgarantien sowie vorhersehbaren Preisen für bis zu acht Jahre. Mit dem enthaltenen Expert Care Premium beseitigt Storage Assurance Reibungsverluste im Lebenszyklus und unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ohne Unterbrechungen.
IBM FlashSystem bietet die Leistung, Effizienz und Cyber-Resilienz, die moderne Unternehmen erwarten. IBM Expert Care Premium stellt sicher, dass sich der Mehrwert dann zeigt, wenn es darauf ankommt – durch proaktive Erkenntnisse, strukturierte Veränderungen und KI-gestützte Expertise, die über den gesamten Lebenszyklus hinweg vorausschauend agieren, sich anpassen und schützen.
Erfahren Sie mehr über die IBM Infrastructure Support Expert Care Suite (PDF)