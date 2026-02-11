Der strategische Wert der Unterstützung für das neue IBM FlashSystem

Das neue IBM Storage FlashSystem-Portfolio mit den Modellen 5600, 7600 und 9600 markiert einen Wandel von verwaltetem Speicher zu einer zweckorientierten Infrastruktur, die für kontinuierlichen Schutz, Anpassung und Leistung entwickelt wurde.

Mit FlashCore-Modulen der fünften Generation und FlashSystem.ai integriert die Plattform Cyber-Resilienz, operative Intelligenz und Effizienz direkt in die Speicherschicht. Die Realisierung dieses Mehrwerts hängt jedoch nicht allein von der Technologie ab. Sie hängt davon ab, wie das System über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützt wird.

In der heutigen Zeit stellen Ausfälle, Ransomware, Compliance-Lücken und fehlgeschlagene Änderungen geschäftliche Risiken dar und sind nicht nur Randnotizen der IT. Da FlashSystem zunehmend KI-gestützt und autonom wird, muss sich auch der Support weiterentwickeln. IBM Technology Lifecycle Services setzt KI und Automatisierung ein, bevor Vorfälle auftreten, identifiziert potenzielle Probleme frühzeitig und hilft, Ausfälle zu verhindern, bevor sie eskalieren.