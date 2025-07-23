Planung neu gedacht: intelligenter, autonomer und wirklich individuell

24. Juli 2025
Zum ersten Mal wird IBM Planning Analytics wirklich agentisch. Mit dieser neuen Integration von Planning Analytics mit watsonx Orchestrate wird Ihr Planungssystem mehr als nur eine Informationsquelle: Es wird zu einem aktiven Teilnehmer an Ihrem Unternehmen. Nicht nur automatisiert, nicht nur integriert, sondern intelligent, reaktionsschnell und in Bewegung.
Workflows, die früher manuellen Aufwand erforderten, werden jetzt einfach ausgeführt. Pläne werden angepasst, Aufgaben ausgelöst und Genehmigungen gefunden. Keine Codierung, keine Systemüberholung. Beschreiben Sie einfach Ihr Ergebnis und lassen Sie die Agenten den Rest erledigen. Zum Beispiel: „Budgetüberarbeitung an den Vertrieb senden, wenn das Forecasting sinkt“, „Benachrichtigungen auslösen, wenn der Bestand unter den Schwellenwert fällt“ oder „Finanzen und Betriebsabläufe wöchentlich automatisch synchronisieren“.
Sie definieren die Logik, IBM Watsonx Orchestrate erstellt den Agenten. IBM Planning Analytics erledigt die Arbeit.
Diese Integration eröffnet den Planungsteams ein neues Maß an Agilität, Skalierbarkeit und Intelligenz:
Mit agentischen Funktionen unterstützt IBM Planning Analytics Ihr Unternehmen nicht nur, sondern ermöglicht es Ihnen, sich weniger auf das Aufholen und mehr auf das Vorankommen zu konzentrieren. Keine Verzögerungen mehr. Keine manuellen Check-ins mehr. Keine Engpässe mehr.
Ganz gleich, ob Sie Führungskraft im Finanzbereich, Betriebsplaner oder Unternehmensarchitekt sind, dies ist der Moment, in dem Sie die Planung für sich arbeiten lassen können und nicht umgekehrt. Entdecken Sie, was mit IBM Planning Analytics und IBM watsonx Orchestrate möglich ist.
Ihre Daten. Ihre Workflows. Ihr Wettbewerbsvorteil – auf Autopilot.