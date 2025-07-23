Planung neu gedacht: intelligenter, autonomer und wirklich individuell

Zum ersten Mal wird IBM Planning Analytics wirklich agentisch. Mit dieser neuen Integration von Planning Analytics mit watsonx Orchestrate wird Ihr Planungssystem mehr als nur eine Informationsquelle: Es wird zu einem aktiven Teilnehmer an Ihrem Unternehmen. Nicht nur automatisiert, nicht nur integriert, sondern intelligent, reaktionsschnell und in Bewegung.

Workflows, die früher manuellen Aufwand erforderten, werden jetzt einfach ausgeführt. Pläne werden angepasst, Aufgaben ausgelöst und Genehmigungen gefunden. Keine Codierung, keine Systemüberholung. Beschreiben Sie einfach Ihr Ergebnis und lassen Sie die Agenten den Rest erledigen. Zum Beispiel: „Budgetüberarbeitung an den Vertrieb senden, wenn das Forecasting sinkt“, „Benachrichtigungen auslösen, wenn der Bestand unter den Schwellenwert fällt“ oder „Finanzen und Betriebsabläufe wöchentlich automatisch synchronisieren“.

Sie definieren die Logik, IBM Watsonx Orchestrate erstellt den Agenten. IBM Planning Analytics erledigt die Arbeit.