Planung neu gedacht: intelligenter, autonomer und wirklich individuell

Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

24. Juli 2025

Autoren

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

Yuhong Yin

Director, Product Management & Engineering, Planning Analytics & Controller, Data Platform

IBM

Zum ersten Mal wird IBM Planning Analytics wirklich agentisch. Mit dieser neuen Integration von Planning Analytics mit watsonx Orchestrate wird Ihr Planungssystem mehr als nur eine Informationsquelle: Es wird zu einem aktiven Teilnehmer an Ihrem Unternehmen. Nicht nur automatisiert, nicht nur integriert, sondern intelligent, reaktionsschnell und in Bewegung.

Workflows, die früher manuellen Aufwand erforderten, werden jetzt einfach ausgeführt. Pläne werden angepasst, Aufgaben ausgelöst und Genehmigungen gefunden. Keine Codierung, keine Systemüberholung. Beschreiben Sie einfach Ihr Ergebnis und lassen Sie die Agenten den Rest erledigen. Zum Beispiel: „Budgetüberarbeitung an den Vertrieb senden, wenn das Forecasting sinkt“, „Benachrichtigungen auslösen, wenn der Bestand unter den Schwellenwert fällt“ oder „Finanzen und Betriebsabläufe wöchentlich automatisch synchronisieren“.

Sie definieren die Logik, IBM Watsonx Orchestrate erstellt den Agenten. IBM Planning Analytics erledigt die Arbeit.

6 Gründe, warum das wichtig ist

Diese Integration eröffnet den Planungsteams ein neues Maß an Agilität, Skalierbarkeit und Intelligenz:

  1. Agentische Workflows, die unternehmensweit laufen: Gehen Sie über Dashboards hinaus und automatisieren Sie Aktionen über Abteilungen, Systeme und Anwendungen hinweg.
  2. Benutzerdefinierte Agenten, die für Sie entwickelt wurden – keine Vorlagen: Geben Sie sich nicht mit einer Standard-KI zufrieden. Entwickeln Sie Agenten, die die Arbeitsweise Ihres Teams widerspiegeln, indem Sie Ihre Modelle, Ihre Logik und Ihr Wissen nutzen.
  3. Nahtlose Verbindungen zu den Tools, die Sie bereits verwenden: SAP, Salesforce, Workday – sie können alles verbinden. Erstellen Sie systemübergreifende Abläufe, ohne die Plattform zu wechseln.
  4. Live-Synchronisierung zwischen Plänen, Mitarbeitern und Leistung: Halten Sie Ihre Pläne auf dem neuesten Stand, Ihre Teams ausgerichtet und Ihren Betrieb in Bewegung – und das in Echtzeit.
  5. Sofortmaßnahmen bei Datenveränderungen: Wenn Ihre Einnahmen sinken, wird Ihr Team darüber informiert. Bei einer Kostenspitze wird Ihre Prognose aktualisiert. Ganz automatisch.
  6. Eine Grundlage für zukünftige vorgefertigte Agenten: Heute können Sie Ihre eigenen Agenten mitbringen – oder Agenten von IBM watsonx Orchestrate verwenden. In Kürze werden wir vorkonfigurierte Agenten für häufige Aufgaben wie Forecasting, Szenarioanalysen und Abschlussarbeiten einführen – konfigurierbar für Ihr Unternehmen.

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit der agentischen Planung

Mit agentischen Funktionen unterstützt IBM Planning Analytics Ihr Unternehmen nicht nur, sondern ermöglicht es Ihnen, sich weniger auf das Aufholen und mehr auf das Vorankommen zu konzentrieren. Keine Verzögerungen mehr. Keine manuellen Check-ins mehr. Keine Engpässe mehr.

Ganz gleich, ob Sie Führungskraft im Finanzbereich, Betriebsplaner oder Unternehmensarchitekt sind, dies ist der Moment, in dem Sie die Planung für sich arbeiten lassen können und nicht umgekehrt. Entdecken Sie, was mit IBM Planning Analytics und IBM watsonx Orchestrate möglich ist.

Ihre Daten. Ihre Workflows. Ihr Wettbewerbsvorteil – auf Autopilot.

Mehr erfahren

Demo anfragen

Den Assistant testen

Mehr erfahren Planning Analytics Assistant erkunden Demo anfragen Den Assistant testen